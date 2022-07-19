Блокировка счетов по 115-ФЗ

Банк отнял мои деньги по 115-ФЗ. Мой бизнес «красный»

Расскажем, как спасти бизнесмена, у которого банк заблокировал счет по № 115-ФЗ. Почему так произошло? Как вернуть деньги? И что всех нас ждет с 1 июля 2022 года?

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Реальная история бизнесмена, нормативная база, практика... и перспективы разделения по «светофору». И, конечно же, еще более жесткий банковский контроль.

О чем история?

Главный герой нашей передачи — бизнесмен Юрий — заключили договор поставки угля. Факт поставки подтверждается наличием УПД. Оплата товара была разбита на несколько частей. И изначально расчетные операции по сделке заблокировал другой банк.

ИП, сотрудничая с «Модульбанком», убедил ООО открыть счет в этом же банке. И ООО успело провести две операции, на третий раз история повторилась: банк заблокировал счета, ссылаясь на № 115-ФЗ.

Как развивалась ситуация вы узнаете из видео. Приятного просмотра!

Из передачи вы узнаете

  1. Реальную историю бизнесмена, у которого банк заблокировал счет и не отдает деньги обратно.
  2. Кому могут заблокировать счет и как этого не допустить.
  3. Чем опасен «светофор», и как не попасть в «красную» зону и пожизненный бан.
  4. Советы бизнесменам, как работать, с кем работать и как совершать операции с 1 июля 2022 года.

Эксперты

  • Владимир Туров, руководитель и владелец нескольких юридических компаний;
  • Игорьи Юрий, бизнесмены с Кузбасса;
  • Сергей Фадеев, юрист юридической компании «Туров и партнеры», помогает Игорю и Юрию «бодаться» с банком;
  • Артем Гридякин, финансовый советник, эксперт по № 115-ФЗ, бывший сотрудник одного из российских банков;
  • Денис Морозов, пайщик ПК «Белый Бизнес», эксперт по защите бизнеса и разблокировке счетов по № 115-ФЗ;
  • Алевтина Папина, заместитель Председателя Правления «Модульбанка».
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