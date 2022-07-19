Банк отнял мои деньги по 115-ФЗ. Мой бизнес «красный»

Реальная история бизнесмена, нормативная база, практика... и перспективы разделения по «светофору». И, конечно же, еще более жесткий банковский контроль.

О чем история?

Главный герой нашей передачи — бизнесмен Юрий — заключили договор поставки угля. Факт поставки подтверждается наличием УПД. Оплата товара была разбита на несколько частей. И изначально расчетные операции по сделке заблокировал другой банк.

ИП, сотрудничая с «Модульбанком», убедил ООО открыть счет в этом же банке. И ООО успело провести две операции, на третий раз история повторилась: банк заблокировал счета, ссылаясь на № 115-ФЗ.

Как развивалась ситуация вы узнаете из видео. Приятного просмотра!

Из передачи вы узнаете

Реальную историю бизнесмена, у которого банк заблокировал счет и не отдает деньги обратно. Кому могут заблокировать счет и как этого не допустить. Чем опасен «светофор», и как не попасть в «красную» зону и пожизненный бан. Советы бизнесменам, как работать, с кем работать и как совершать операции с 1 июля 2022 года.

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