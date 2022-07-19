Банк отнял мои деньги по 115-ФЗ. Мой бизнес «красный»

Реальная история бизнесмена, нормативная база, практика... и перспективы разделения по «светофору». И, конечно же, еще более жесткий банковский контроль.
О чем история?
Главный герой нашей передачи — бизнесмен Юрий — заключили договор поставки угля. Факт поставки подтверждается наличием УПД. Оплата товара была разбита на несколько частей. И изначально расчетные операции по сделке заблокировал другой банк.
ИП, сотрудничая с «Модульбанком», убедил ООО открыть счет в этом же банке. И ООО успело провести две операции, на третий раз история повторилась: банк заблокировал счета, ссылаясь на № 115-ФЗ.
Как развивалась ситуация вы узнаете из видео. Приятного просмотра!
Из передачи вы узнаете
- Реальную историю бизнесмена, у которого банк заблокировал счет и не отдает деньги обратно.
- Кому могут заблокировать счет и как этого не допустить.
- Чем опасен «светофор», и как не попасть в «красную» зону и пожизненный бан.
- Советы бизнесменам, как работать, с кем работать и как совершать операции с 1 июля 2022 года.
Эксперты
- Владимир Туров, руководитель и владелец нескольких юридических компаний;
- Игорьи Юрий, бизнесмены с Кузбасса;
- Сергей Фадеев, юрист юридической компании «Туров и партнеры», помогает Игорю и Юрию «бодаться» с банком;
- Артем Гридякин, финансовый советник, эксперт по № 115-ФЗ, бывший сотрудник одного из российских банков;
- Денис Морозов, пайщик ПК «Белый Бизнес», эксперт по защите бизнеса и разблокировке счетов по № 115-ФЗ;
- Алевтина Папина, заместитель Председателя Правления «Модульбанка».