Минэк рассказал, как будем жить до 2025 года

Информация Минэкономразвития России

Я не буду вам этот документ целиком читать, назову некоторые цифры о том, как в планах Минэка будет развиваться наша экономика до 2024 года.

«В связи с этим траектория развития в кратко- и среднесрочной перспективе в настоящий момент характеризуется повышенной степенью неопределенности и может быть скорректирована на этапе подготовки среднесрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в августе 2022 года».

Да, Минэк прав, они честно говорят: «Мы не знаем, как будут развиваться события». И мы все с вами прекрасно понимаем, что развитие российской экономики будет зависеть от тех событий, которые происходят сейчас на некоторых фронтах западнее Российской Федерации.

Вместе с тем Министерство экономики нам говорит, что сейчас у нас все хорошо, что в январе и феврале мы вообще росли бешеными темпами.

«1. В январе — феврале в российской экономике сохранялись позитивные тенденции второй половины 2021 года. Рост ВВП в первые два месяца текущего года, по оценке Минэкономразвития России, сохранился на уровне 4 кв. 2021 г. (5,0% г/г). Промышленное производство в январе — феврале увеличилось на 7,5% г/г за счет роста как добывающих, так и обрабатывающих отраслей. Сохранение уровня безработицы на исторических минимумах (в среднем 4,3% за 2 месяца, как и в 4 кв. 2021 г.) и устойчивый рост реальных заработных плат (1,9% в январе после 2,8% г/г в 4 кв. 2021 г.) оказывали поддержку потребительскому спросу (так, оборот розничной торговли увеличился в январе — феврале на 4,4% г/г после роста на 4,7% г/г в 4 кв. 2021 года).

2. Вместе с тем с конца февраля 2022 г. внешние условия функционирования российской экономики кардинально изменились. Введенные иностранными государствами санкционные ограничения привели к усилению волатильности валютного курса, снижению цен на финансовые активы, расширению дефицита ликвидности банковского сектора. Одновременно ажиотажный спрос населения на ряд продовольственных и непродовольственных товаров в совокупности с ослаблением рубля привели к ускорению инфляции (до 17,8% в апреле в годовом выражении)».

Ну, боюсь, что в годовом выражении инфляция будет все-таки побольше, хотя на некоторые группы товаров цены даже понизятся. Потому что запретили их экспорт, девать некуда, цены понизятся.

Но, в общем и целом нам официально говорят, что инфляция будет не меньше 18%. Хотя, если вы посмотрите, сколько сейчас стоят автомасла, запчасти, сколько стоит перевозка груза, если вы посмотрите на многие параметры, то сами увидите, какая на самом деле инфляция.

«4. Основной задачей Плана является облегчение и ускорение адаптации экономики к новым условиям. Были приняты решения по либерализации внутренней хозяйственной деятельности (радикально сокращена контрольно-надзорная деятельность, перенесено введение обязательных требований, автоматически продлены лицензии и разрешения, упрощены процедуры подтверждения соответствия). Сняты многие барьеры на пути импорта (обнуление пошлин на более чем 1000 позиций, ввоз по копиям документов, снятие ветеринарного и фитосанитарного контроля и другие). Для поступления денег в экономику упрощены и ускорены бюджетные процедуры, в том числе упрощены правила госзакупок (в том числе увеличен размер авансов, облегчены изменения в условия контрактов). Реализуются программы поддержки отдельных отраслей — сельского хозяйства, промышленности, транспорта, ИТ и других. Активно идут выдачи в рамках программ льготного кредитования (системообразующих организаций, субъектов МСП, сельхозтоваропроизводителей). Предоставлены отсрочки по страховым взносам на 2 и 3 кварталы широкому кругу отраслей.

5. Благодаря указанным мерам удалось сохранить устойчивость финансового и валютного рынков, стабилизировать ситуацию в экономике».

И для того, чтобы смягчить санкционное давление, Минэк нам говорит, что кардинально сокращена контрольно-надзорная деятельность. Но это для тех, кто в этом ничего не понимает.

Дело в том, что сокращение контрольно-надзорной деятельности произошло со стороны тех государственных структур, которые и так нас никогда не волновали.

Налоговики как проверяли, так и проверяют, по ним никаких сокращений нет. Нет сокращений также по прокуратуре, по органам МВД, по таможне, по пожарной инспекции и так далее и тому подобное. Там куча исключений, но нам говорят про радикальное сокращение.

Сценарии развития экономики

Но, тем не менее. Что будет дальше? Есть два сценария: базовый вариант и есть так называемый консервативный вариант.

Базовый вариант — это, скажем так, оптимистичный, а консервативный вариант — пессимистичный.

«В рамках базового варианта до конца года ожидается постепенное снижение цены на нефть Юралс до уровня 73 — 74 долл. США за баррель, что соответствует среднегодовой цене в 80,1 долл. США за баррель. Цены на другие сырьевые товары также сохраняются на повышенном уровне до конца года. Вместе с тем товары российского экспорта по-прежнему торгуются с дисконтом к мировым ценам.

В реальном выражении экспорт товаров снизится на 14,2% к 2021 году (в том числе нефтегазовый — на 8,4%, ненефтегазовый — на 19,9%). При этом в результате роста экспортных цен снижение в номинале будет более умеренным (-2,3%).

Импорт товаров сократится на 26,5% в реальном выражении за счет сжатия внутреннего спроса и перебоев в логистике. Номинальное снижение импорта меньше (-17,1%) с учетом высокого дефлятора: импортируемые товары приобретаются с наценкой из-за мировой инфляции, дополнительных транзакционных издержек».

Они планируют, что это произойдет до конца. Это Министерство экономического развития пишет в своем оптимистичном, базовом варианте развития российской экономики. И инфляция на конец года ожидается 17,5%.

Сразу скажу, я в это не верю. Может быть, вы верите, напишите, что вы верите, что такая инфляция будет... а я не верю, она будет больше. Это как в прошлом году они говорили, что инфляция была 4,6%, в реальности, я считал, не меньше 20%.

А если вы средний класс, то для вас инфляция в прошлом году была порядка 40%.

На сколько снизится в этом году ВВП?

В оптимистичном сценарии, по мнению Минэка, ВВП России в этом году снизится на 7.8%. Я не верю в это, падение ВВП будет не меньше 10%. А то и больше.

«Основной вклад в снижение ВВП внесет внутренний спрос — как потребительский, так и инвестиционный. В условиях снижения реальных располагаемых доходов населения (на 6,8%) и увеличения безработицы (до 6,7% от рабочей силы в среднем за год) ожидается сокращение оборота розничной торговли на 8,7%, объема платных услуг населению — на 7,9%. Снижение инвестиций в основной капитал составит 19,4% с учетом действующих импортных и экспортных ограничений и высокой неопределенности относительно среднесрочных тенденций в экономике».

Это был радостный, оптимистичный прогноз Министерства экономического развития, в пессимистичном, консервативном варианте — все похуже.

Среднесрочный прогноз на 2023 — 2025 гг.

А что же будет в 2023-2025 году, по мнению нашего Министерств экономического развития? А в 2023 году, как пишет Минэк, стагнация продолжится, экономика продолжит падать, но уже меньшими темпами. И ВВП тоже снизится, но темпы уже будут намного-намного меньше.

Реальные объемы экспорта, типа, в этом году упадут у нас на 15%, экспорта товаров. Но в последующее три года у нас, по мнению Минэка, начнется умеренный рост.

Например, в 2023 году экспорт товаров может вырасти на 0.6% после 15% падения в этом году. Ну да ладно. Хорошо.

«Ненефтегазовый экспорт за 2023 — 2025 гг. отыгрывает примерно 60% падения 2022 г., но в конце прогнозного периода также не восстанавливается полностью (2025 г. к 2021 г.: −8,6%).

Импорт товаров к 2025 г. отыгрывает примерно треть падения 2022 г. (2025 г. к 2021 г.: −16,9% в реальном выражении). В результате доля импорта в ВВП находится в диапазоне 14 — 16% на всем прогнозном горизонте, что соответствует историческому диапазону (при этом необходимо учитывать, что в 2021 г. импорт находился на исторически максимальном уровне — более 17% ВВП). Это следствие структурной перестройки российской экономики — с одной стороны, ограничений на поставки товаров из недружественных стран, которые не будут полностью замещены вследствие отсутствия аналогов, с другой — процессов импортозамещения и роста доли в экономике менее импортоемких отраслей».

Очень оптимистичный сценарий. Что будет на самом деле, Минэк нам вначале написал, что они не знают, и что все это будет скорректировано в августе 2022 года.

В консервативном варианте ВВП в 2023 году тоже будет падать в четыре раза быстрее в сравнении с оптимистичным сценарием. Там они писали в оптимистичном, что в 2023 году ВВП упадет на 0.7%, а тут уже пишут, что на 3%, в 4 раза больше. Но я думаю, все будет еще круче.

И что в результате к концу прогнозного периода ВВП России все равно будет минимум на 7% ниже, чем в 2021 году. То есть до конца 2025 года мы и близко ничего не отыграем.

Вывод

Знаете, я тут смотрел, так сказать, оптимистичные документы чиновников. И в оптимистичном сценарии есть шанс после всех этих событий выйти на уровень покупательской способности на уровень 2021 года не раньше чем через 10-15 лет. Ну, как-то так, ребята.

Спасибо и удачи в делах.

Источник: Информация Минэкономразвития России «Основные параметры сценарных условий прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».