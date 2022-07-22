Проверки

«Клерк» VS Туров. Уход от налогов, пугалки-страшилки, реальная «Школа Бизнеса»

В большом интервью Владимир Туров рассказал главному редактору «Клерка» Евгению Тимину о том, как вести бизнес в России и в Европе. Почему Турову надоели налоги и почему без «пугалок» люди не покупают.

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На какие еще вопросы ответит Владимир Туров?

  • Вы рассказываете о реальной опасности схем на семинарах и конференциях?
  • На какую аудиторию рассчитаны ваши налоговые мероприятия? Главбухи? Финдиры? Гендиры?
  • Готовы ли вы защищать своих клиентов в суде, когда у них возникнут проблемы с налогами?
  • Производственный кооператив – это ваша любимая налоговая схема? Вы продвигаете ее уже более 15 лет. Почему?
  • Пытаетесь ли вы спрогнозировать, куда движется современная налоговая практика и бизнес и дать какие-то рекомендации заранее? 

Что по вашему мнению нас ждет в перспективе ближайших 3 лет?

Получите чек-лист от В. Турова: 56 правил, как стать незаметным для налоговой.

Школа бизнеса Турова
Школа бизнеса Турова
Учим законно снижать налоги с 2003 года
Проверки

«Клерк» VS Туров. Уход от налогов, пугалки-страшилки, реальная «Школа Бизнеса»

В большом интервью Владимир Туров рассказал главному редактору «Клерк» Евгению Тимину о том, как вести бизнес в России и в Европе. Почему Турову надоели налоги и почему без «пугалок» люди не покупают.

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