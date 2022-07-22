«Клерк» VS Туров. Уход от налогов, пугалки-страшилки, реальная «Школа Бизнеса»

На какие еще вопросы ответит Владимир Туров?
- Вы рассказываете о реальной опасности схем на семинарах и конференциях?
- На какую аудиторию рассчитаны ваши налоговые мероприятия? Главбухи? Финдиры? Гендиры?
- Готовы ли вы защищать своих клиентов в суде, когда у них возникнут проблемы с налогами?
- Производственный кооператив – это ваша любимая налоговая схема? Вы продвигаете ее уже более 15 лет. Почему?
- Пытаетесь ли вы спрогнозировать, куда движется современная налоговая практика и бизнес и дать какие-то рекомендации заранее?
Что по вашему мнению нас ждет в перспективе ближайших 3 лет?
Получите чек-лист от В. Турова: 56 правил, как стать незаметным для налоговой.