Льготные кредиты, отсрочка по страховым и другие меры поддержки бизнеса

Если честно, я отслеживаю эти вещи в ежедневном режиме, и у меня складывается впечатление, что государство не особо горит желанием по-настоящему поддержать собственную экономику и по-настоящему поддержать бизнесменов.

Бизнес освободят от уплаты страховых взносов: в чем подвох?

Государство — это довольно интересный механизм. Есть, например, военно-политический блок. И, так скажем, бизнесмены нужны как источник дополнительных доходов. И их задача, чем больше бизнесменов будут стричь, тем лучше.

А есть экономический блок правительства, который удерживает ситуацию под контролем. И если бы ни ЦБ в лице Набиуллиной, Минфин (Силуанов) и Минэкономразвития (Решетников), то российская экономика давно бы пошла вразнос.

Но технический факт заключается в том, что политическое руководство России не дает по-настоящему поддержать нашу экономику. И вот вам некоторые доказательства.

Заместитель руководителя ФНС Дмитрий Сатин на ежегодной конференции, которая проводится с участием бизнес-омбудсменов, сказал, что «в сложных экономических условиях ведения бизнеса компаниям бывает нужна поддержка». И что в 2022 году больше 600 тысяч компаний-налогоплательщиков воспользовались переносом на месяц перечислением авансовых платежей по налогу на прибыль.

Сумма отложенных перечислений в бюджет превысила 320 млрд рублей, они оставались в обороте компании на месяц дольше, что позволило упрочить позиции на рынке.

Действительно, у этих 600 тысяч компаний 320 млрд рублей один дополнительный месяц побыли в обороте. Но решает ли это кардинально проблему компаний, работающий на ОСН? Нет, это мертвому припарка. Не, спасибо, конечно, партии родной за наше счастливое детство. Но это кардинально вообще ничего не решает.

Или, на полгода были перенесены сроки уплаты для компаний и ИП налога на упрощенке за 2021 год и авансового платежа по спецрежиму за первый квартал 2022 года. Шикарно! Только где этот бедолага ИП-шник, которому перенесли на полгода уплату страховых взносов. возьмет двойную сумму через полгода, если сами чиновники говорят, что через полгода будет намного хуже?

Послушайте тот же Минфин. По состоянию на конец апреля у нас профицит бюджета был 1 триллион 350 миллиардов рублей, а на конец года будет дефицит, по словам Минфина. Минимум 1 триллион 600 миллиардов. Интересно...

Или, официально, вслух эксперты говорят о том, что падение ВВП в России к концу года составит от 9 до 11%. Решетников в прессе выступает, министр экономики, и говорит, что падение ВВП будет 3-5%, а Владимир Владимирович докладывает, что не меньше 17%. Прикольно!

У нас сейчас дело дошло до того, что цены стали падать. Только происходит не инфляция, а дефляция.

Падение цен означает, что покупательская способность населения продолжает катастрофически снижаться. Это означает падающие доходы юрлиц и ИП.

Это означает, что бюджет будет трещать по швам, потому что мы получаем доходы бюджета от экспорта нефти и газа. И если раньше чисто от нефтегазовых доходов бюджет наполнялся на 28%. Они состоят из трех основных налогов — налог на добычу полезных ископаемых, вывозные таможенные пошлины и акцизы. А сейчас эти три основных налога — это 55-60%, понимаете. Добавьте сюда еще НДС, налог на прибыль от смежников и все остальное.

Это ужас для экономики, мы это начнем скоро ощущать. И поэтому меры поддержки должны быть какими-то иными. А не просто перенос уплаты единого налога на полгода.

Также были расширены случаи применения заявительного порядка возмещения НДС. Более того, если у вас не было нарушений, если вы не были связаны с обнальными конторами, то теперь на возмещение НДС у вас уйдет не два месяца, а восемь дней. По крайней мере, так объявил глава ФНС России, господин Егоров.

До конца года действует мораторий на проверки ККТ, что дает дополнительный шанс организациям улучшить ведение своего бизнеса, исправить ошибки, не дожидаясь проверок. Тоже хорошо, дергать поменьше будут. Но, ребят, вот что из этого кардинально улучшило бы положение бизнесменов в нашей стране? По данным опросов ФСО, не все так радужно, как нам рассказывают в телевизоре наши министры и чиновники.

Нужно понимать, что удавка затягивается и будет затягиваться медленно. Не будет никаких резких телодвижений с той же самой безработицей. Сейчас многие сотрудники, которые работали в западных корпорациях и в автомобильных компаниях, находятся в так называемом «оплачиваемом отпуске». Но все это хозяйство будет заканчиваться в июле-августе-сентябре. Ну, думаю, вы понимаете, что будет дальше.

Мне не нравятся эти куцые меры поддержки. По моему мнению, они недостаточные. Выскажитесь, пожалуйста, в комментариях, что вы об этом думаете.

Льготные кредиты для МСП: как получить?

Давайте обсудим Программу стимулирования кредитования субъектов МСП. Она утверждена решением Совета директоров АО Корпорация МСП 15 марта 2022 года, но в юридических базах она появилась недавно, поэтому я только сейчас о ней рассказываю.

Она относится к двум категориям малого и среднего предпринимательства.

Первая категория

Целью этой программы является поддержка и выдача кредитов «для создания и (или) приобретения (сооружения, изготовления, достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации и технического перевооружения) основных средств (включая строительство, реконструкцию, модернизацию объектов капитального строительства, в том числе выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, модернизации)».

Нельзя получить кредиты для пополнения оборотных средств, для рефинансирования ранее полученных кредитов. Нельзя получить кредиты, реструктуризированных или предоставленных в период установленный Банком России.

А на все остальное кредиты можно получить по тем правилам и отраслям, которые написаны в этой программе. И перечень, надо сказать обширный. Рекомендую изучить.

Вторая категория

Эта программа стимулирования относится к самозанятым, к тем, кто работает на налоге на профессиональный доход. Они могут получить кредит до 500 тысяч рублей на развитие своего дела.

Эта Программа утверждена решением совета директоров АО корпорации МСП, и в основном она относится к кредитованию создания и приобретения сооружений, достройки, переоборудования и реконструкции любых основных средств. Изучите этот документ, возможно, он будет полезен для вас.

Спасибо и удачи в делах.