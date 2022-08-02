Что изменят в НК. И кто заплатит «нулевой» НДС

«Нулевой» НДС за экспорт в рознице

Налоговики придумали хороший законопроект. Он сейчас находится в Думе и дай бог, чтобы он скорее стал законом.

Проект Федерального закона № 135666-8

В чем суть этого законопроекта? Сейчас же санкции и многим бизнесменам сложновато заниматься экспортным товаром. Особенно, в так называемые недружественные страны. Плюс проблема с платежами. И что можно сделать? Вы можете арендовать где-нибудь за границей склад, вывезти свой товар в режиме экспорта на этот склад и это не будет являться реализацией.

А дальше с этого склада или через свою сеть магазинов, где-то за границей, вы начинаете продавать в розницу ввезенный товар. И если вы его там продали в розницу и грамотно перед налоговиками отчитались, то налоговая ставка по НДС у вас будет ноль. Здорово же? Здорово.

«Целью проекта федерального закона является создание условий для увеличения объема экспорта товаров в сегменте розничной торговли. Для этого проектом федерального закона устанавливается возможность применения ставки налога на добавленную стоимость в размере 0 процентов при реализации российскими организациями или индивидуальными предпринимателями иностранным физическим лицам товаров, вывезенных с территории Российской Федерации на территории иностранных государств в таможенной процедуре экспорта».

И для этого нужно будет перед налоговиками отчитаться. И отчетность, кстати, не такая уж и сложная. Это изменение уже вносится в статью 165 НК.

«В случае, если реализуемые иностранным физическим лицам товары отгружаются со склада (из помещения), находящегося на территории иностранного государства, не являющегося государством — членом Евразийского экономического союза, в налоговые органы в виде реестра в электронной форме представляются сведения из декларации на товары, по которой ранее товар был вывезен в соответствии с таможенной процедурой экспорта с территории Российской Федерации на территорию иностранного государства, сведения из документа (счета) на оплату товаров, содержащего в том числе сведения о количестве товаров и об их стоимости, об адресе доставки товаров иностранному физическому лицу — покупателю, сведения из договора аренды склада (помещения) или иного документа, подтверждающего право пользования налогоплательщика находящимся на территории этого иностранного государства складом (помещением), с которого (из которого) отгружаются указанные товары, а также сведения об адресе доставки товаров».

То есть вы вывезли, что-то подали. У вас есть реестр того, чего вывезли. И вы должны будете прислать налоговикам информацию, что вы продали-то, и тогда по этим товарам ставка НДС будет 0%.

Налоговый орган, который проводит всю эту камеральную проверку, он все это подтвердит. Если все нормально, то у вас будет ставка НДС 0%. Если нет, то налоговики направят вам запрос и попросят дать какие-то дополнительные документы.

И, соответственно, когда налоговики вас попросят дать пояснения, вы в течение 30 календарных дней должны дать им эти пояснения. Если же вы не представите документы, тогда нулевую ставку не получите.

В общем, документ хороший. Его обещают быстро-быстро принять в Думе. И он станет законом и вступит в силу уже с 1 октября. Законопроект хороший, надо, чтобы он прошел. Пусть у российского бизнесмена будет немножко больше денежек в кармане. Они ему в условиях наступающего кризиса пригодятся.

А если вы хотите более фундаментально и законно оптимизировать налоги, в том числе НДС, прибыль, страховые, НДФЛ, приглашаю вас на свой ближайший семинар.

Сделки между взаимозависимыми лицами: обзор нормативки 2022 года

Сейчас мы поговорим о ценовой политике. Допустим, у вас есть организация на ОСН, и вы перепродаете товар с торговой наценкой 5% своей организации на УСН, а она дальше продает товар с торговой наценкой 100%. И налоговики любят к этому докапываться. Как сделать так, чтобы не докопались, я подробно рассказываю на семинарах.

И давайте посмотрим на два письма ФНС и Минфина, согласно которым налоговики не могут к этому докопаться.

Письмо ФНС от 25.05.2022 № ШЮ-4-13/6384@

Чтобы налоговики к этому не докопались, вы должны представить им пакет документов, который может, например, включать внутренний документ с политикой по выбору контрагентов.

Письмо ФНС от 27.05.2022 № ШЮ-4-13/6548@

Раньше между взаимозависимыми лицами сделки могли контролироваться, если вы нарушили ценовую политику — порог 60 млн рублей. А с 2022 года этот порог повышен до 120 млн рублей.

По большому счету, ни первого письма, ни второго бояться не надо. Потому что, согласно ст. 105.14 НКв основном это относится к внешнеторговым сделкам. А согласно ст. 105.17 НК, подобные сделки могут проверять только специальный департамент при центральном аппарате ФНС. Чтобы до вас они доехали, вы должны относиться к категории крупных налогоплательщиков и сильно накосячить.

С другой стороны, если вы опасаетесь, приходите на семинар, я дам вам и мнение главы ФНС России, которое на вашей стороне. И расскажу про систему «Астра», и про маркетинговую политику расскажу, и про методику обоснования дам. А еще на вашей стороне Конституционный суд и Верховный суд. Не надо бояться.

НК опять изменят

Опять меняем Налоговый кодекс. На обсуждения вышел большой законопроект с послаблениями для бизнесменов и физлиц.

Проект Федерального закона № 136059-8

Например, устанавливаются правила определения количества нефтяного сырья, направленного на переработку. Или, например, устанавливаются налоговые льготы по налогу на прибыль для организаций и страховым взносам. Также устанавливаются льготы для организаций, осуществляющих переработку и разработку, и производство собственной электронной компонентной базы, электронной продукции. Может быть, вам это будет интересно.

Также снижается налоговая нагрузка по налогу на прибыль для тех организаций, которые владеют инженерными коммуникациями, коммунальной и транспортной инфраструктурой. Снижается фискальная нагрузка для юрлиц, которые владеют ценными бумагами, выпущенными в соответствии с законодательством иностранных государств.

Создаются дополнительные налоговые преференции для развития отрасли информационных технологий путем установления повышающего коэффициента к расходам на приобретение российского радиоэлектронного оборудования и российских программ. То есть если вы покупаете все российское на сто рублей, то для вас будет повышающий коэффициент, на затраты спишете больше, понимаете, да?

По углеводородному сырью куча изменений, по НДПИ куча изменений, по налогу на дополнительный доход при добыче нефти куча изменений.

Для физлиц тоже есть послабление. Но в этом законопроекте этого нет, это я вам от себя говорю. Центробанк решил продавать гражданам золото и освобождает их от налогов. Прямо золотые слитки вам будут продавать без налогов.

Например, вы купили себе слиточек золота за 100 тысяч рублей, продали за 200 тысяч рублей, а НДФЛ вы не платите. Это стимул к тому, чтобы граждане выстроились в очередь и покупали золото в слитках.

Также брокеров освободят от НДФЛ при переводе ценных бумаг и денег клиента другому брокеру. С одновременной передачей всех прав и обязанностей по соответствующему брокерскому договору и законопроектом предусматривается, что на указанную промежуточную дату исчисления и удержания налога на доходы физических лиц, НДФЛ вы платить не будете.

Также законопроектом предусматривается освобождение от налогов доходы, полученные по так называемым вынужденным сделкам, совершенным в целях вывода из-под контроля из так называемых незаконных ограничений, наложенных на вас недружественными странами.

Ну что, идем, затариваемся золотишком. Спасибо и удачи в делах.