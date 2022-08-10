29 лет проработал – и пенсия 11 127 рублей: спасибо ПФР!

Хочу вернуться к нашим будущим пенсиям. Сразу скажу, на пенсию не собираюсь, собираюсь сдохнуть на работе, и желательно в возрасте где-нибудь 95-100 лет. Но чисто ради прикола на собственном примере хочу рассказать вам о пенсии.

Смотрите, вот мои сведения о суммах средств пенсионных накоплений, они были сформированы 27 февраля 2022 года, и мой страховой стаж составляет 29 лет 5 месяцев. А на момент написания этой статьи мой стаж составляет 29 лет и 11 месяцев. И мне за почти 30 лет (мне 55 лет, я работаю с 15 лет по трудовой книжке) мне назначена пенсия 11 тысяч 127 рублей 32 копейки.

Я и мои организации работаем на УСН, работаем, естественно, легально. Тем не менее, даже этих копеечных налогов с московского бизнеса, за последние 5 лет мы заплатили 93 млн 360 тысяч рублей.

Итак, вот вам две цифры, только за последние 5 лет мы заплатили 93 млн 360 тысяч рублей налогов, а пенсию мне назначили 11 тысяч 127 рублей. Мне и не нужна эта пенсия, я знал заранее, что будет такая замечательная пенсия. Моя мама работала с 14 лет, у нее тоже такая «огромная» пенсия.

Или, например, звонит мне одна бизнесменша, возмущается:

«Владимир Викторович, как же так можно, я всю жизнь проработала на севере, всю жизнь платила налоги. Вы убеждаете платить налоги нашему государству, а моя пенсия составила 16 тысяч рублей с учетом северных».

Я ей говорю:

«Ну как так можно? Вот если бы вы были прокурором или депутатом, или судьей, или ФСБ-шником, тогда другое дело».

Это они потребители всех этих услуг, а не вы, бизнесмены. Вы, бизнесмены, создатели денег для того, чтобы они их могли потреблять. Вы, бизнесмены, платящие налоги, пополняете казну фонда социального страхования, медицинского страхования, пенсионного фонда, государственный бюджет, региональный бюджет, муниципальный бюджет. Ваша задача – пополнять, но не пользоваться.

Давайте скажем правду, которую я сто раз говорил на семинарах. Пенсия складывается из трех частей. Первая часть – гарантированная. Почитайте внимательно федеральные законы, и вы увидите, что же вам государство гарантирует.

Например, лично мне государство по старости гарантирует 4 563 рубля 1 копейку, и будь счастлив.

А размер фиксированной выплаты страховой пенсии по старости без учета обстоятельств, влияющих на увеличение размера выплат – уже не 5 132 рубля, как было у меня 2 года назад, а уже 6 564 рубля.

А что касается накопительной пенсии, могу по себе показать. Никто ничего не гарантирует. В 2014 году был принят закон, его каждый год продлевают. И в прошлом году его продлили до конца 2024 года. И накопительная пенсия, как бы аккуратненько так сказать, она временно заморожена. В последние 10 лет. И боюсь, что если нынешние тенденции сохранятся, то вы эту пенсию никогда не увидите.

Остается страховая часть. Но страховую часть пенсии мы с вами платим-то в рублях. А учитывается-то, что она в электронных Е-баллах… У страховой части механизм пересчета настолько интересный, что рассчитывать на то, что вы хоть что-то получите, было бы наивно. Ну, если вы не прокурор, не судья или не депутат.

Поэтому, уважаемые коллеги, не важно, бизнесмен вы, индивидуальный предприниматель, самозанятый, владелец крупной компании или работаете по найму, добрый вам совет, позаботьтесь, пожалуйста, сами о себе несколькими путями:

Изучите инвестирование и начните хотя бы 1000 рублей в месяц правильно инвестировать. Курсов полно, можете обратиться в мою компанию «Туров Инвест» или в интернете смотрите, изучайте, но научитесь инвестировать. Воспитывайте своих детей так, чтобы они вас на старости лет содержали и помогали. Мир не без добрых людей. Выстраивайте отношения вокруг себя таким образом, чтобы вам потом могли помочь соседи, друзья, и еще кто-то. Постарайтесь ни на какую пенсию не уходить, потому что люди, ушедшие на пенсию, быстро теряю понимание: а зачем нам жить. Люди, ушедшие на пенсию, сгорают намного быстрее, чем те, кто продолжают поддерживать себя в форме и продолжают чувствовать свою ценность для общества и продолжают работать. Поэтому постарайтесь ни на какую пенсию не уходить, дольше проживете. Настолько, насколько это возможно, поддерживайте здоровье в форме, чтобы подольше проработать. Потому что, как бы там ни было, а жить на пенсию 11-12-13 тысяч рублей без поддержки со стороны детей – это не просто нищенское существование, это сверхнищенское существование. На лекарства больше уходит в месяц, это уже никому не пожелаешь такой жизни.

К вам вопрос: а как вы относитесь к нынешней действующей пенсионной системе? Как вам моя программа и идея из пяти шагов, чтобы мы позаботились о себе сами и не рассчитывали на наше доброе государство?

Спасибо и удачи в делах.