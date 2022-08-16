«Физики» смогут переводить до 1,4 млн рублей без комиссий, а «юрики» заплатят за депозит в долларах

Банки вводят комиссии для юрлиц за депозиты в иностранной валюте: так велел президент

Президент подписал Федеральный закон от 14.07.2022 № 292-ФЗ, и теперь, если у вашего юрлица есть валюта, и она лежит в банке, то она будет таять на глазах.

«Одновременно с начислением процентов договором банковского вклада (депозита) в иностранной валюте, по которому вкладчиком является юридическое лицо, может быть предусмотрено взимание кредитной организацией комиссионного вознаграждения, подлежащего списанию со счета, на который внесен вклад. Размер указанного комиссионного вознаграждения может превышать размер процентов на сумму вклада, выплачиваемых кредитной организацией по такому договору банковского вклада (депозита)».

То есть вам выплачивают 3% годовых, а берут с вас, я не знаю, например, 12% годовых по вашему вкладу.

Цель довольно банальная: сделать так, чтобы вражеские доллары и евро в РФ не обращались. Пока физических лиц не тронули, но я думаю, это пока. Я не знаю, как оно будет на самом деле, но по состоянию на июль, размер комиссии в Райффайзене – 0.2% в месяц при балансе выше 5 000 долларов и 0.5% в месяц при балансе выше 500 000 долларов. Конечно, они могут в любой момент это поменять. Но пока так обстоят дела в июле.

У нашего любимого Тинькоффа – 1% в месяц при балансе свыше 10 000 долларов. Причем там были чудеса и с «физиками». Но Путин подписал закон и запретил придумывать дополнительные комиссии для «физиков». А по юрикам – пожалуйста, наоборот, разрешил. Уралсиб – 0.9% в месяц при балансе свыше 10 000 у.е., Авангард – 1 900 рублей при балансе до 100 000 долларов и 0,1% от суммы остатка в месяц при балансе от 100 000 долларов, и 2 900 рублей при балансе до 100 000 долларов, евро и 0,15% от суммы остатка в месяц.

В общем, процесс, что называется, пошел. Как много банков начнут играть в эту игру, заставляющую нас избавляться от валютных накоплений, я не знаю. Я могу сказать, что из тех руководителей банков, с которыми я разговаривал, пообещали не чудить банк Точка и Модульбанк. Оба банка очень активно обслуживают микро, малый и средний бизнес. Обращайтесь к ним, они обещали не чудить. Что касается Сбера, то у меня все счета в Сбере, хороший банк. Реально хороший банк, мне Сбер нравится. Но он под жесточайшими санкциями, и они все больше и больше нарастают.

Надеюсь, информация пошла вам на пользу. Ну, предупрежден, значит, вооружен. Поэтому берегите свои деньги. Ну, а если хотите, чтобы у вас была возможность хранить и доллары, и евро в неограниченном количестве, то помогу чем смогу. Многим уже помог, помогу и вам. Обращайтесь, сделаем вам ВНЖ в той же Болгарии, откроем счета. Все поможем. Можете написать мне в телеграм @turov_v. Поможем.

«Физикам» хотят увеличить порог межбанковских переводов без комиссий до 1,4 млн руб.

На самом деле эта информация относится не только к бизнесменам. Я уже говорил, что всем коммерческим банкам разрешено вводить отрицательные комиссии. Короче, разрешено брать сумасшедшие процентные ставки, если у вашей организации есть какой-то долларовый депозит или депозит в евро. И многие банки этим уже воспользовались.

Но я также сказал, что по физическим лицам дано послабление. Не просто послабление, а планируют по-быстрому принять Проект Федерального закона № 160987-8. Думаю, что осенью этот законопроект будет принят.

То есть всем «физикам» будет дано послабление, банкам запрещено в одностороннем порядке вводить какие бы то ни было комиссии, даже если это предусмотрено договором, до тех пор, пока вы сами с этой комиссией не согласитесь и не подпишете новый договор или дополнение к старому договору. И еще один бонус.

«Так, в целях пресечения возможности создания кредитными организациями заградительных условий для свободного перемещения физическими лицами денежных средств между банками (установление повышенных тарифов за снятие наличных денежных средств, закрытие счетов, перевод денежные средств со счета физического лица, открытого в одном банке, на его же счет в другом банке и т. п.) законопроектом предлагается установить обязанность кредитных организаций без взимания комиссионного вознаграждения осуществлять по поручению физического лица перевод денежных средств в размере до 1,4 млн. руб. ежемесячно между счетами (вкладами) одного физического лица в разных кредитных организациях, в том числе с использованием системы быстрых платежей и финансовых платформ».

Давайте переведу это на человеческий язык. Если у вас открыты счета в разных банках, то теперь до 1,4 млн рублей в месяц без всякой комиссии вы можете гонять деньги из банка в банк между счетами. Точнее, сможете гонять, когда этот законопроект станет законом. Никаких дополнительных требований банки в одностороннем порядке устанавливать не смогут.

«В этих целях законопроектом предлагается ввести запрет на дифференциацию процентных ставок по вкладам в зависимости от способа его внесения (продления договора банковского вклада, перевод с банковского счета (вклада) в этом или ином банке, внесение наличных денежных средств, перевод со специального счета оператора финансовой платформы), а также приобретения/отказа от приобретения вкладчиком дополнительных финансовых продуктов и услуг, в том числе предоставляемых связанными с кредитной организацией лицами».

Помимо этого, законопроектом предусматривается обязанность банков по срочным вкладам бесплатно информировать вкладчика-гражданина об истечении сроков вклада не позднее, чем за 5 календарных дней до даты истечения срока вклада. И такое информирование должно осуществляться способом, предусмотренным договором. То есть вы в договоре напишете: «мне на электронку пишите» или «мне звонить надо», или «мне смс отправите» и т. д.

Законопроект хороший. И если говорить о бизнесе, если говорить о более серьезном сохранении денег, о существенной законной экономии денег, то жду вас на своем сентябрьском семинаре. Там мы этим займемся по полной программе. И по НДС, и по прибыли, и по страховым, и по НДФЛ и про «светофор» тоже поговорим.

Открыли счет заграницей? Доложите ФНС

Если вы открываете счет за границей, то в течение месяца об этом надо проинформировать налоговиков. А счет за границей лучше иметь на всякий случай, потому что у нас в России происходят всякие странные действия с валютой, и то ли она вообще сохранится для физлиц, то ли не сохранится. Для юрлиц ограничения уже ввели.

Надо ли отчитываться по движению по этому счету? Если на этот счет в течение года пришло меньше 600 тысяч рублей, то не надо.

А если у вас есть недвижимость заграницей и вы сдаете ее в аренду, то вам не нужно репатриировать валюту. Деятельность по сдаче в аренду физическим лицом-резидентом (то есть россиянином) жилого помещения, квартиры, находящейся за пределами территории РФ, и принадлежащей физическому лицу, в приведенный выше закрытый перечень не входит и, следовательно, не является внешнеторговыми услугами. А раз это не является внешнеторговыми услугами, репатриировать выручку не надо, с этим все хорошо.

Другое дело, что встает вопрос по зачислению этих денег на свои счета для россиян. Потому что там со странами, где есть автоматический обмен финансовой налоговой информацией, то по ним можно деньги спокойно получать, никаких проблем нет. А вот если, например, с теми же американцами, Латвией, Литвой или Грузией, или какой-то другой страной, где нет автоматического обмена информацией, там есть определенные ограничения на то, какие деньги вы можете получать, а какие деньги нельзя.

И эта проблема решается довольно просто. Она решается через получение ВНЖ или ПМЖ. И в данном случае я говорю о Болгарии, я здесь все сделал, все-таки это Евросоюз. И в этом случае есть закон «Об избежание двойного налогообложения», и согласно этому закону, если вы имеете статус ВНЖ или ПМЖ в той же Болгарии, и если вы получаете доходы в России, то вы имеете право платить российские налоги. Если в Болгарии, то платить будете болгарские налоги, а они здесь самые низкие в Европе. И тут появляется еще много дополнительных возможностей, например, открывать счета, компании регистрировать, счета для компаний регистрировать, недвижку покупать, бесплатное образование. Много плюсов. В общем, если кому-то это интересно, то пишите мне в телеграме @turov_v.

Ни в коем случае не рвите связи с РФ, ни в коем случае не надо в России недвижку распродавать или еще что-то. А вот сделать себе запасной аэродром – пожалуйста. Создать себе больше возможностей для ведения бизнеса – пожалуйста. Создать больше возможностей для детей – пожалуйста. Создать больше возможностей для оперирования криптовалютами – тоже пожалуйста, потому что здесь они полностью легализованы. Поэтому, кому интересно, пишите мне в телегу.

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Спасибо и удачи в делах.