95 стран «сольют» ваши счета заграницей

Знаете, довольно интересный показатель – это выдача шенгенских виз. Прошла информация, что, по-моему, посольство Греции и ещё какое-то посольство уже закончили приём заявок на получение шенгена до конца этого года.

Наверное, речь идёт о каких-то официальных путях. В России всегда есть, скажем так, выходы дополнительного характера на посольства. И, в зависимости от того, сколько вы платите, визу всё равно можно получить за 3-5-7 дней. Тем не менее, это тоже показатель.

Плюс довольно интересный показатель по Турции. Я тут посмотрел статистику недельной давности. С начала 2022 года россияне заняли первое место по скупке турецкой недвижимости, больше 15%. Второе и третье места занимают, по-моему, граждане Ирана и Ирака. Я, честно говоря, думал, что этот период массового исхода умных людей из России, который пришёлся на март, прекратился. Ничего подобного.

Кстати, пока не забыл, сделаю рекламу сам себе. Если вы хотите сделать себе ВНЖ или ПМЖ, то обращайтесь ко мне. Меня можно найти в Телеграме: @turov_v. И я вам скину соответствующий документ. Ценник у меня и моих партнёров за реально сделанные ВНЖ или ПМЖ в среднем в 2-5-7 раз ниже, чем на рынке. У нас это по-прежнему стоит 2 100 евро. В интернете можно найти дешевле, но мало ли что там пишут. Непонятно, какие дополнительные расходы вылезут. А здесь вся работа наша стоит 2 100 евро.

Но вернемся к приказам ФНС России. Какие страны всё-таки вас сольют российским властям? Итак, все эти страны перечислены в Приказе ФНС от 27.05.2022 № ЕД-7-17/450@. Сразу скажу, этот список сильно-сильно похудел по сравнению с прошлым годом, сейчас только 95 стран и территорий сливают информацию. Многие страны отказались сотрудничать с российскими налоговиками.

А если вы владеете какой-то иностранной компанией, если вы работаете по закону о контролируемых иностранных компаниях, по закону о КИК, там есть так называемые страновые отчёты. И на этот счёт наши налоговики тоже выпустили приказ, и эти страны тоже вас будут сливать в рамках этих страновых отчётов – владеете вы где-то чем-то, каким-то бизнесом или не владеете. Список стран можно найти в Приказе ФНС от 27.05.2022 № ЕД-7-17/449@.