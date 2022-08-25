ФНС рассказала про АвтоУСН и эквайринг для самозанятых

АвтоУСН: ФНС объяснила про налоги и кассы

1 июля начался эксперимент по применению так называемой автоматической упрощенки, АвтоУСН. Он проводится для юрлиц и ИП в четырех регионах: Москва, Московская область, Калужская область и Республика Татарстан.

У этого налогового режима куча требований, например, у вас должно быть не больше 60 млн рублей оборота и не больше 5 сотрудников. А также вы не должны заниматься экспортом, импортом.

Полный список ограничений я даю на семинарах, записывайтесь на ближайший.

Какие налоги будут платить бизнесмены на АвтоУСН? Налоговая ставка на базе «доход» будет 8%, в нее входят сразу страховые взносы. А НДФЛ за вас будет взыскивать уполномоченный банк, то есть налоговики за вас посчитают все ваши налоги.

И, как я уже не раз говорил, теперь задача бизнесмена — просто спокойно работать и зарабатывать, а налоговики сами разберутся, сколько налогов с вас взять.

А на базе «доход минус расходы», налоговая ставка будет 20%. Подчеркиваю, что в эти проценты уже входят страховые взносы.

Письмо ФНС от 01.07.2022 №СД-4-3/8340@

Налоговики выпустили довольно интересное разъяснение, давайте его разберем и рассмотрим то положение, из которого я делаю вывод, что они будут лишь считать налоги, а платить бизнесмен их должен сам.

«Согласно статье 4 Федерального закона № 17-ФЗ вновь созданная организация и вновь зарегистрированный индивидуальный предприниматель уведомляют через личный кабинет налогоплательщика о переходе на специальный налоговый режим не позднее 30 календарных дней с даты постановки на учет в налоговом органе. В этом случае организация и индивидуальный предприниматель признаются налогоплательщиками, перешедшими на специальный налоговый режим Автоматизированная упрощенная система налогообложения (далее — АвтоУСН), с даты постановки на учет в налоговом органе, указанной в документе, подтверждающем постановку на учет в налоговом органе».

То есть на АвтоУСН с 1 июля могут перейти только вновь зарегистрированные ИП и организации, остальные смогут перейти только с нового года. И в течение 30 дней вы должны уведомить налоговиков, что вы будете применять автоматизированную упрощенную систему налогообложения.

«В соответствии со статьей 10 Федерального закона № 17-ФЗ налоговым периодом признается календарный месяц».

Раньше на обычной упрощенке налоговый период был год, а тут налоговый период — месяц.

«В соответствии с частью 7 статьи 12 Федерального закона № 17-ФЗ налоговый орган уведомляет налогоплательщика через личный кабинет налогоплательщика не позднее 15-го числа месяца, следующего за налоговым периодом, о сумме налога, подлежащей уплате по итогам налогового периода, с указанием реквизитов, необходимых для уплаты налога».

Получается, что, наверное, я ошибался, невнимательно читал № 17-ФЗ, и сделал вывод, что налоговики не только должны посчитать за нас налоги, но и сами их с расчетного счета забрать и заплатить куда надо. А оказывается, нет, они просто считают, а дальше говорят, куда все это заплатить. Если вы вновь зарегистрировали компанию в июле, то уведомление вам пришлют в сентябре, где вы заплатите и за август, и за кусочек июля.

И давайте рассмотрим еще одно письмо, касающееся применения ККТ. Оно относится не только к автоматической упрощенке, это относится уже ко всем.

Письмо ФНС от 15.06.2022 № ЗГ-3-20/6261@

И перейдем сразу к выводу.

«Учитывая изложенное, при осуществлении расчетов через сервис быстрых платежей Банка России между организациями и (или) индивидуальными предпринимателями контрольно-кассовая техника может не применяться, за исключением расчетов, осуществляемых с использованием электронного средства платежа с его предъявлением».

То есть ККМ, в принципе, можем не применять.

В принципе, несмотря на ужасающие законы в области прав человека, свободы слова, в части, касающейся мира бизнеса, особенно специальных налоговых режимов, наше государство поступает очень грамотно. Оно создало кучу возможностей и кучу сервисов, причем с довольно низкими налоговыми ставками по сравнению с другими странами мира. И по сравнению с ОСН. Чтобы побольше людей начали пользоваться этими спецрежимами и сервисами. Побольше бизнесменов легализовались и перестали работать в серую или в черную. А уже потом, когда все легализуются и воцарится полный, тотальный цифровой контроль, уже тогда делай с ними, что хочешь.

Но надо отдать должное, все эти сервисы действительно хороши. Сервис, например, автоматического возмещения НДФЛ, если вы купили квартиру по ипотеке. Или, например, сервис, когда вы получили какой-то доход по акциям и облигациям, налоговики у вас его тоже автоматически взыщут налоги, вам ничего делать не надо, никакой отчетности сдавать не надо. Или, например, появился сервис: можно даже зарегистрировать компанию, не выходя из кабинета. А после 1 июля 2023 года можно будет закрыть компанию, тоже не выходя из кабинета.

Получается, у нас теперь только упрощенных режимов три штуки. Это обычная упрощенка, автоматизированная упрощенка и онлайн-упрощенка. Плюс с 1 января начинает работать так называемый единый налоговый платеж, все физлица, юрлица и ИП будут платить налоги единым налоговым платежом через Федеральное Казначейство. А потом нас оцифруют до конца, и наша задача будет — работать и зарабатывать для государства деньги, а государство само будет взыскивать налоги.

Во всем этом есть и плюсы, и минусы. Нас с вами даже не загоняют в цифровое рабство, нас туда завлекают морковкой, и мы радостно туда бежим. А еще с 1 января у нас заработает цифровой рубль и вам его будут активно продавать, чтобы вы пользовались цифровым рублем, который будут отслеживать.

Теперь самозанятым доступен эквайринг в приложении «Мой налог»

Налоговики продолжают совершенствовать свои сервисы, привлекая всех нас морковкой, чтобы мы сами записались в цифровое рабство. И вот очередная информация ФНС. Налоговики, надо сказать, молодцы, работают на государство качественно.

Информация ФНС «Оплатить товары и услуги самозанятого теперь можно безналично в приложении «Мой налог»

«В мобильном приложении „Мой налог“ появилась возможность проводить оплату товаров и услуг самозанятого безналично. Для этого он может сформировать счет, а покупатель его оплатит в режиме онлайн. Данное обновление позволит сделать взаимодействие самозанятых с клиентами еще более удобным.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо в приложении „Мой налог“ в разделе „Платежи“ ознакомиться с предложениями и условиями по услугам эквайринга, предоставляемым кредитными организациями — партнерами ФНС, и подключить соответствующий сервис. После этого при формировании счета в разделе „Новая продажа“ станет доступен способ оплаты „Онлайн-оплата“.

Покупатель сможет оплатить счет онлайн любым доступным способом. Средства автоматически поступят от платежного агента на счет в банке по номеру телефона самозанятого через систему СБП».

Что касается комиссий, по-моему, через систему быстрых платежей никакая комиссия не взимается при переводах до 1 млн рублей. Точную цифру я не помню, но она довольно приличная.

И еще пару слов о самозанятых. У меня недавно спрашивали, как долго продлится эта халява? В сравнении с ОСН, халява у самозанятых — это возможность не платить страховые взносы, а если вы получаете доходы от физиков, налог составляет всего-навсего 4%.

Давайте скажем честно, невелики деньги, ни в одной стране мира такого нет. А если вы доходы получаете от юрлиц, налог составит 6%. У самозанятых есть ограничение дохода в 2,4 млн рублей в год. И эту цифру собираются резко увеличить со следующего года, может, до 5 млн рублей сделают.

Форма довольно удобная, несколько миллионов россиян уже стали самозанятыми. И как долго такая халява с низкими налогами продлится, я не знаю. Могу лишь предположить, сославшись на интервью господина Егорова, которое он давал осенью прошлого года, он сказал, что «кошмарить никого не будут, чтобы никого не спугнуть. Их задача, чтобы побольше людей легализовались и стали самозанятыми». Когда побольше людей самозанятыми станут и легализуют свои доходы, вот тогда, наверное, государство и вернется к повышению налоговых ставок. То, что это произойдет, я даже не сомневаюсь. Много денег в бюджете не бывает.

Еще один вопрос задают: «А как же быть с моими пенсионными деньгами?» Я уже рассказывал вам о своей пенсии. Могу прямо сейчас сказать: вас все равно государство кинет. У меня трудовой стаж 29 лет 10 месяцев, а пенсию мне на эту минуту обещают 11 127 рублей 32 копейки. Поэтому, не будьте столь наивными и не задавайте вопросы, а как же ваша пенсия. Вот если бы вы были прокурором, следователем, судьей, министром или депутатом Госдумы, тогда да, пенсия у вас была бы большая. А так...

А если вы хотите по-настоящему оптимизировать налоги, в том числе с использованием самозанятых, но при этом не попасть под раздачу и не вляпаться, приходите на мой семинар в сентябре. Короче, сэкономим вам налоги по полной. Законно. Я считаю, что лучше пусть эти деньги останутся у вас в кармане, вы ими точно сможете распорядиться лучше, чем чиновники.

Спасибо и удачи в делах.