Отражение простоя в 1С: ЗУП ред. 3.1 и 1С: Бухгалтерии ред. 3.0

Как нам говорит ч. 3 ст. 72.2 ТК РФ, простой — это временная приостановка работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного характера. Например, поломка оборудования или его модернизация может привести к тому, что сотрудник не сможет выполнять свои трудовые обязанности. Или, предположим, в условиях экономического кризиса на производстве упал спрос на товар, и руководство приняло решение о приостановке выпуска. Также простой может быть вызван изменением организационной структуры предприятия: ликвидацией, реорганизацией подразделений. Рассмотрим примеры отражения простоя в программах 1С.

Для начала разберем правовые основы отражения простоев в организации. Простои регламентированы статьёй 157 ТК РФ.

Классифицируют три вида простоев: — по вине работника, — по вине работодателя, — по причинам, не зависящим от работодателя и работника.

Если простой произошёл по вине работника, то время простоя предприятием не оплачивается. В табеле учета рабочего времени такой вид простоя отражается кодом ВП.

Если причиной простоя стала организация, то оплата за время простоя должна составлять не менее 2/3 средней заработной платы сотрудника. Средний заработок при этом рассчитывается согласно статье 139 ТК РФ, то есть фактически начисленная зарплата за последние 12 месяцев делится на фактически отработанное время. Хочется подчеркнуть формулировку «не менее», то есть по локальному приказу предприятия сумма выплаты может составлять больше, чем указано в Трудовом кодексе. В табеле учета рабочего времени простой по вине работодателя отражается кодом РП.

Если простой произошел по причинам, не зависящим ни от работодателя, ни от работника, то время такого простоя оплачивается исходя из 2/3 тарифной ставки. В табеле учета рабочего времени такой простой отражается кодом НП.

При возникновении простоя работник обязан сообщить о его начале своему непосредственному руководителю в письменном виде.

Оплата времени простоя, вне зависимости от причины его возникновения, в полном объёме облагается НДФЛ и страховыми взносами.

Разберём расчёт и начисление за время простоя в привычных уже нам программных продуктах 1С.

Простой в программе 1С: Зарплата и управление персоналом

Чтобы отразить простой сначала необходимо включить в программе данную функцию. Для этого перейдём в раздел «Настройка» и выберем пункт «Расчёт зарплаты». В открывшемся окне перейдём по ссылке «Настройка состава начислений и удержаний». На вкладке «Учёт отсутствий» установим флаг «Простои и отстранения». Если вам требуется отразить не целодневной простой, а почасовой, то также нужно поставить флаг «В том числе внутрисменные».

В разделе «Зарплата» выберем пункт «Все начисления» и при помощи кнопки «Создать» из выпадающего меню выберем «Простой, отстранение от работы». В созданном документе необходимо указать месяц начисления, период простоя, по чьей вине он произошёл и заполнить табличную часть сотрудниками. После указания сотрудников, в колонке «Результат» должна автоматически посчитаться сумма начисления. Подробный расчёт можно посмотреть нажав на значок

У сотрудника, выбранного нами в документ, оклад составляет 20000 руб. Так как причина данного простоя не зависит ни от работника, ни от работодателя, база для расчёта составляет 20000 руб. *2/3 = 13333,33 руб. В марте 2020 г., согласно производственному календарю, было 19 рабочих дней. Соответственно, 13333,33 руб./ 19 дн. = 701,75 руб.

Обращаем ваше внимание, что в марте 2020 г. всего 19 рабочих дней согласно указа Президента РФ в связи с эпидемиологической обстановкой в стране. Поэтому не забудьте перезаполнить графики работы в разделе Настройка, а также ранее созданные табели учета рабочего времени за март. Иначе программа, несмотря на обновленный производственный календарь, будет считать «по старому» графику.

Если вам нужно указать часовой простой, то необходимо установить флаг «Приостановка работы в течение части смены». Если бы нашему сотруднику зарплата рассчитывалась не по окладу, а по часовому тарифу, то при расчёте простоя его часовая тарифная ставка умножалась бы на количество часов по его графику за период простоя и на 2/3.

На вкладке «Дополнительно» можно установить флаг «Сотрудники должны находиться на рабочих местах» и указать причину, например, временное отключение электроэнергии.

После проведения документа по кнопке «Печать» можно получить печатные формы документов, такие как «Приказ о временной приостановке работ (простое)», «Расчёт среднего заработка» и «Подробный расчёт начислений».

Если в документе выбрана выплата «С зарплатой» или «С авансом», то ввести ведомость по кнопке «Выплатить» не удастся. Данное начисление автоматически попадёт в ведомость на выплату зарплаты или аванса при их формировании. Чтобы можно было провести оплату простоя отдельно от остальных начислений, в графе «Выплата» должен быть выбран вариант «В межрасчётный период».

Если в вашем регионе установлен региональный повышающий коэффициент, то прежде чем производить начисление вам нужно перейти на раздел «Настройка», выбрать пункт «Начисления». При помощи поисковой строки найти начисления со словом «простой», зайти в необходимый и на вкладке «Зависимости» добавить зависимое начисление «Районный коэффициент».

Простой в программе 1С: Бухгалтерия

Если простой произошел по вине сотрудника, он не оплачивается и в данной программе никаким образом не регистрируется.

Если необходимо отразить оставшиеся два вида простоя (по вине работодателя, и по независящим ни от кого причинам), то для начала необходимо создать новое начисление. Для этого заходим в раздел «Зарплата и кадры», далее гиперссылка «Настройки зарплаты».

Затем в разделе «Расчет зарплаты» создадим новое начисление, например, оплата простоя по вине работодателя.

Флажок «Входит в состав базовых начислений для расчета начислений «Районный коэффициент» и «Северная надбавка» необходимо снять, т.к. средний заработок при начислении простоя по вине работодателя изначально исчисляется с учетом районного коэффициента и северной надбавки.

Автоматический расчет суммы оплаты за время любого вида простоя в программе не поддерживается, поэтому приведем условный пример.

Допустим, в феврале 2020 г. произошел простой по вине работодателя сроком на 3 дня (с 12 по 14 февраля включительно). За 12 месяцев, предшествующих началу простоя (с февраля 2019 г. по январь 2020 г.) сотруднику был начислен заработок в размере 425 953,81 руб. за 275 рабочих дней.

Рассчитаем среднедневной заработок: 425 953,81 руб. / 275 дн. = 1548,92 руб.

Рассчитаем оплату простоя: 1 548,92 руб. * 2/3 * 3 дня = 2 065,23 руб.

Начисление суммы оплаты за время простоя производится документом «Начисление зарплаты» в разделе «Зарплата и кадры».

Оплату простоя можно внести двумя способами.

Первый — по кнопке «Начислить» выбрать раннее созданное начисление «Оплата простоя» и внести необходимую сумму.

Либо же, начислив зарплату, «провалиться» в необходимого сотрудника и добавить ему вручную оплату простоя.

Автор статьи: Ирина Плотникова