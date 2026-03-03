Как создать картинку с помощью нейросети онлайн: как написать промпт и получить результат бесплатно

Создать картинку онлайн бесплатно: какие модели доступны

Создать картинку онлайн бесплатно можно через несколько сильных моделей - у каждой своя специализация. Создать картинку с помощью нейросети Umnik.ai онлайн бесплатно при первом заходе даёт стартовые кредиты - достаточно, чтобы протестировать разные модели и найти ту, которая подходит под вашу задачу.

Nano Banana Pro - для коммерческой графики и предметной съёмки. Высокая детализация, стабильный результат: текстуры, блики, мелкие детали держатся до края кадра. Создать картинку онлайн бесплатно для карточек товара и рекламных баннеров - первый выбор.

Flux 2 Pro - для иллюстраций и сложных сцен. Точно следует длинным описаниям, хорошо держит многоэлементные композиции. Создать ии картинку по описанию онлайн с множеством конкретных параметров - задача именно для Flux 2 Pro.

Flux Schnell - для быстрого перебора идей. Результат за несколько секунд, качество достаточное для проверки концепции. Создать картинку онлайн ии за минимальное время - это про Schnell.

Midjourney Text to Image - для художественного контента: арт, иллюстрации, постеры. Ии онлайн создает изображение через Midjourney художественно - результат часто выходит выразительнее задуманного.

Imagen 4 - для фотореализма. Модель от Google с минимумом артефактов на лицах и правильной физикой света. Создать картинку нейросеть онлайн с людьми без деформаций - задача для Imagen 4.

Stable Diffusion 3.5 Large - для тех, кто хочет полного контроля через параметры. Создать картинку с помощью нейросети онлайн с воспроизводимым результатом через seed и negative prompts - это SD.