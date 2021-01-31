5 признаков того, что у вас хороший начальник

Почему настоящие лидеры бросают вызов своим подчиненным?

Половина россиян уважает свое начальство. Согласно данным исследования сервиса Rabota.ru, так относятся к руководству 47% работников. Еще 2% признаются в своем восхищении, а чувство ненависти или презрения испытывают 4% и 6% соответственно. 19% опрошенных относятся к начальникам безразлично.

Интересно, что чувство уважения возрастает пропорционально времени совместной работы. Так, респонденты, которые проработали с руководителем меньше полугода, выбирали «уважение» в 41% случаев, а респонденты со сроком совместной работы более 6 лет — в 58%. Безразличие также пропорционально снижается с 24% до 12%. А чувство ненависти у респондентов к своему руководству практически не зависит от количества лет совместной работы.

Понять, хороший у вас начальник, или нет, можно по некоторым признакам, считает доктор философии, специалист по лидерству и организационной психологии Рональд Э. Риджио.

Вот пять сигналов, которые говорят, что вам повезло работать с хорошим боссом.

1. Он действительно заботится о ваших потребностях

Хороший руководитель знает, что вас мотивирует, и заботится о ваших конкретных потребностях и желаниях, связанных с работой. Лидер тратит время на то, чтобы понять своих сотрудников, развить отношения и узнать каждого подчиненного как личность. Это — важное качество хорошего начальника. Если босс понимает, что вы хотите получить повышение, или вам понадобится особая поддержка, когда вы создадите семью, тогда вам повезло.

2. Занимается вашим развитием

Лучшие менеджеры обеспечивают психологическую безопасность команды и развивают подчиненных, чтобы однажды те сами стали лидерами. Если начальник находит время, чтобы сосредоточиться на развитии ваших навыков и продвижении по карьернойлестнице, что сделает вас лучшим сотрудником, тогда у вас отличный босс.

3. Бросает вам вызов, чтобы сделать вас лучше

Хороший начальник занимается «интеллектуальным стимулированием» — подталкивает сотрудников к творчеству, нестандартному мышлению и поиску инновационных решений. Это выгодно и организации, и сотруднику.

4. Он верен миссии компании

Лидер верит в цель и ценности организации и заставляет вас тоже верить в корпоративную миссию. Согласование миссии и ценностей между лидерами и последователями (подчиненными) имеет решающее значение для успеха организации. Если компания процветает, то, вероятно, процветают и ее сотрудники.

5. Общается свободно и честно

Одна из распространенных проблем лидерства заключается в том, что лидеры, как правило, ограничивают свое общение и не являются такими открытыми и честными с сотрудниками, какими должны быть. Если ваш босс объясняет вам, что происходит и почему, и делает это постоянно, скорее всего, он или она настоящий лидер. Кроме того, лучшие руководители справедливы, честны и прямолинейны в общении.

Запомнить

Начальство любят не все: исследования показывают, что с уважением к руководству относится примерно половина работников российских компаний. Причем это чувство растет вместе со временем, которое начальник и подчиненный проработали вместе.

На своем карьерном пути многие сталкиваются и с хорошими, и с плохими руководителями. Специалист по лидерству и организационной психологии Рональд Э. Риджио считает, что хорошего начальника отличают минимум пять признаков.

Признаки хорошего начальника: он заботится о потребностях подчиненных, демонстрирует веру в миссию компании, развивает сотрудников, стимулирует творчество и поиск новых решений, общается с работниками свободно и честно.

Автор: Иван Ильин

Источник: медиапортал Русской Школы Управления