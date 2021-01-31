10 признаков нечистого на руку сотрудника

Как диагностировать слабые и косвенные сигналы корпоративного мошенничества

В 2019 году 40% российских компаний сталкивались с попытками уволенных сотрудников навредить бывшему работодателю. Такие данные приводят эксперты компании — разработчика средств информационной безопасности Searchinform. Также участники исследования рассказали, что понесли ущерб от откатов, работы персонала на конкурентов и саботажа.

Чтобы минимизировать ущерб и противодействовать корпоративному мошенничеству, разделите работу с ним на три составляющих:

Организуйте оперативный мониторинг и расследования. Научитесь распознавать сотрудников, которые начали работать на себя.

Диагностируйте слабые сигналы. «Сканируйте» информационное поле своего бизнеса и реагируйте на слабые косвенные сигналы. По отдельности они могут ничего не значить, но вместе говорят о том, что кто-то ворует деньги бизнеса.

Обеспечьте достоверность всей отчетности. Так вы будете знать, где находятся активы компании, сколько их, как они расходуются.

10 признаков, что сотрудник начал работать на себя

Сотрудник не справляется с обязанностями. Возможно, у него появились более важные дела. Этот признак может быть слабым сигналом одной из форм мошенничества в линейном менеджменте — «паразитического бизнеса». Работник уводит клиентов или берет откаты с контрагентов, ведет параллельную деятельность. На такую деятельность нужно время, которого на основные обязанности уже не остается. Отсутствие на рабочем месте под любым благовидным предлогом. Снижение интереса к работе. Все мысли нечистого на руку сотрудника заняты собственным бизнесом. По отдельности первые три пункта могут объясняться личными проблемами. Задача руководителя — отслеживать и анализировать подобные изменения в поведении персонала. Излишнее усердие. Работник слишком рано приходит на работу или задерживается допоздна. Неоправданная любознательность. Задает технические вопросы, которые не имеют отношения к выполняемой в данный момент работе. Рост расходов. На интернет-трафик (причем часто во внерабочее время), материалы, транспорт. Конфиденциальные разговоры. Резко прекращает деятельность за рабочим столом или разговоры по телефону, когда к нему подходит руководитель, получает больше личных звонков на мобильный, часто выходит с телефоном из офиса. Посторонние клиенты. Сотрудник ведет разговоры на не связанные с работой темы, к нему приходят «незнакомые посетители». Неконтролируемая почта. Использование электронной почты в личных интересах. Необъяснимое поведение клиентов. Клиенты хотят общаться только с одним сотрудником.

Диагностика слабых или косвенных сигналов корпоративного мошенничества

Диагностика предполагает систему сбора (получения) таких сигналов и их обработку — наблюдение за информационным полем компании, а также определение направлений для детального анализа ситуации или расследования. В зависимости от особенностей деятельности компании, основанием может служить единичный ярко выраженный сигнал или их совокупность, связанных с одним сотрудником или группой.

Признаки отклонения от нормы

Договоры не содержат конкретных условий сделки, к ним прилагается большое количество дополнительных соглашений.

Появляются нестандартные, «красивые» обоснования проектов, договоры согласуются быстрее, чем обычно.

Различные формы стимулирования, лоббирования решения (проекта) под предлогами большой срочности, уникальности или отсутствия альтернатив.

Регулярные поломки контрольно-измерительного оборудования. Этот факт требует разбирательств: сигнал косвенный, но задача руководителя — получить и проанализировать эту информацию. Например, у компании, занимающейся сбором металлолома, на площадке постоянно ломается видеонаблюдение. Вероятно, при сломанной системе кто-то из менеджеров отгружает металл посторонним.

Рост удельных затрат (особенно энергоресурсов) на производство продукции или снижение удельных доходов. Например, находящееся далеко дочернее предприятие производит определенное количество продукции в смену. С какого-то периода у «дочки» стали серьезно расти расходы на электроэнергию. Это может быть признаком того, что местное руководство решило работать дополнительно полсмены, и за счет «левого» сырья производить продукцию и самостоятельно ее продавать. Такие траты (электроэнергия, например) не спрячешь, они диагностируются.

Попытки перенести контакты с клиентом на частный телефон или email. Сигнал проявляется в том, что раньше менеджер по продажам этого не делал, а теперь пытается. Задача руководителя — понять, что произошло, проанализировать взаимодействие с этим клиентом.

Несоответствие расходов сотрудников их официальным доходам. Речь не только о топ-менеджменте: есть случаи, когда злоупотреблениями занимаются целые дивизионы в компаниях. Выгоду при этом получают многие и те, кто поглупее, постят в соцсетях фотографии своей «красивой» жизни. Контролирующий сотрудник должен изучать аккаунты сотрудников и интересоваться, насколько их траты соответствуют доходам.

Долгая производственная кооперация с компанией, которая не имеет собственного парка оборудования. Это злоупотребление — из разряда работы с компаниями-однодневками: по инициативе ваших сотрудников долгое время ваша компания взаимодействует с контрагентами, которые, например, выполняют какие-то производственные работы, при этом являясь исключительно агрегаторами, а не производителями. Возникает вопрос: зачем такая компания нужна на входе? Зачем работать с компанией, у которой нет своего машинного парка и которая занимается закупкой оборудования на стороне и поставкой его вам. Это может объясняться экономической целесообразностью, но руководитель должен проанализировать такую информацию и убедиться, что все делается не специально.

Для каждой компании косвенные признаки могут быть своими, но, скорее всего, они будут находиться в описанной парадигме.

Достоверность отчетности

Также руководитель обязан следить за достоверностью отчетности. Чем больше первичная документация не соответствует действительности, тем нужно меньше верить отчетам, которые выдают отчетные системы (складские, производственные, управленческие, бухгалтерские, налоговые). Если в документах нет порядка, ситуацией обязательно воспользуются заинтересованные в мошенничестве люди.

Отчетность помогает зафиксировать, какие средства у вас есть, а также сколько и кому вы должны. При помощи этих документов вы принимаете управленческие решения. Если в результате мошенничества с документами отчетность искажается, управленческие решения априори становятся неверными. Это приводит не только к проблемам с налоговиками, но и к принятию неразумных управленческих решений на основе неверных предпосылок.

Статья подготовлена на основе лекции Алексея Петрова, практикующего аудитора, преподавателя Русской Школы Управления.

Автор: Светлана Щербак

Источник: медиапортал Русской Школы Управления