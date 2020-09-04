Программа Молодая семья 2020. Как получить жилищную субсидию

Средний возраст рождения детей в нашей стране неуклонно сдвигается в сторону 30 лет. Такой тренд является общемировым, этот сдвиг объясняется развитием репродуктивных технологий и рядом региональных особенностей.
В нашей стране, к примеру, есть и такое понимание, что прежде, чем заводить детей, молодой семье обязательно нужно получить качественное образование, встать на ноги, построить дом, а еще неплохо было бы пожить для себя и объездить весь земной шар. Поэтому идея обзавестись потомством откладывается в долгий ящик.
Однако нередко главным фактором, препятствующим рождению детей, является отсутствие комфортных жилищных условий. Поэтому решение проблемы доступности жилья является одним из приоритетных направлений социально-экономической политики государства. Для этого на федеральном и региональном уровнях действует ряд программ, которые позволяют семьям получить жилищную субсидию, оформить льготную ипотеку и прочее.
Из видео вы узнаете про:
- основные рабочие программы поддержки семей;
- госпрограмму «Молодая семья»;
- условия получения поддержки от государства;
- размер предоставляемой субсидии;
А ещё:
- для каких целей можно использовать жилищную субсидию?
- куда обращаться за получением субсидии на приобретение квартиры?