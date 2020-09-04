Программа Молодая семья 2020. Как получить жилищную субсидию

Средний возраст рождения детей в нашей стране неуклонно сдвигается в сторону 30 лет. Такой тренд является общемировым, этот сдвиг объясняется развитием репродуктивных технологий и рядом региональных особенностей.

В нашей стране, к примеру, есть и такое понимание, что прежде, чем заводить детей, молодой семье обязательно нужно получить качественное образование, встать на ноги, построить дом, а еще неплохо было бы пожить для себя и объездить весь земной шар. Поэтому идея обзавестись потомством откладывается в долгий ящик.

Однако нередко главным фактором, препятствующим рождению детей, является отсутствие комфортных жилищных условий. Поэтому решение проблемы доступности жилья является одним из приоритетных направлений социально-экономической политики государства. Для этого на федеральном и региональном уровнях действует ряд программ, которые позволяют семьям получить жилищную субсидию, оформить льготную ипотеку и прочее.

Из видео вы узнаете про:

основные рабочие программы поддержки семей;

госпрограмму «Молодая семья»;

условия получения поддержки от государства;

размер предоставляемой субсидии;

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