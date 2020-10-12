Как прекратить угрозы коллекторов?

В сферу деятельности и внимания «коллекторов» попадает все большее количество граждан. Это связано с большим количеством увеличения кредитных организаций и поступающих от них «заманчивых» предложений. Однако не многие люди впоследствии в состоянии выплатить те суммы и набежавшие проценты, по которым было оформлено долговое обязательство.

Все это приводит к тому, что в дело подключаются коллекторы и начинают оказывать психологическое и физическое давление на должника. А также известны печальные случаи, когда последствия такого давления доходит до доведения до самоубийства. Кроме того, как правило, в сферу внимания коллекторов попадает не только сам должник, но его родственники, друзья, знакомые.

Именно с целью защиты граждан, которые оказались в трудном материальном положении и плюс к тому под сильным давлением коллекторов, в 2016г. был принят Федеральный закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности», дабы ограничить тот произвол, который происходил со стороны коллекторских агентств.

Данный закон предусмотрел ограничения, условия и порядок деятельности коллекторов, поставил их под контроль государственных органов и установил наказания для чересчур ретивых.

В нашем видео вы узнаете про порядок взаимодействия с коллекторами и получите четкую инструкцию к действию: как можно прекратить настойчивые звонки взыскателей.