Мошенники оформили на меня кредит. Что делать?

С развитием современных информационных технологий одновременно появляются и новые способы обхода защиты от неправомерного посягательства. Мошенники с каждым днем придумывают различные схемы получения денежных средств обманным путем.

К сожалению, случаются такие события, при которых ты сам становишься непосредственной жертвой преступления. Здесь как раз речь о тех случаях, когда на вас без вашего ведома оформили кредит.

Как это могло произойти и что делать тем, кто попал в подобную ситуацию? Разберем в сегодняшнем видео.

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