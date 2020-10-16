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Мошенники оформили на меня кредит. Что делать?

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С развитием современных информационных технологий одновременно появляются и новые способы обхода защиты от неправомерного посягательства. Мошенники с каждым днем придумывают различные схемы получения денежных средств обманным путем.

К сожалению, случаются такие события, при которых ты сам становишься непосредственной жертвой преступления. Здесь как раз речь о тех случаях, когда на вас без вашего ведома оформили кредит.

Как это могло произойти и что делать тем, кто попал в подобную ситуацию? Разберем в сегодняшнем видео.

Таймкоды для удобного просмотра:

  • 0:00 Мошенники повесили на человека кредит без его ведома.
  • 0:58 Как это могло произойти?
  • 7:21 Как по максимуму себя обезопасить и уменьшить риски?
  • 8:28 Ответы на вопросы

 

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