Мошенники оформили на меня кредит. Что делать?

С развитием современных информационных технологий одновременно появляются и новые способы обхода защиты от неправомерного посягательства. Мошенники с каждым днем придумывают различные схемы получения денежных средств обманным путем.
К сожалению, случаются такие события, при которых ты сам становишься непосредственной жертвой преступления. Здесь как раз речь о тех случаях, когда на вас без вашего ведома оформили кредит.
Как это могло произойти и что делать тем, кто попал в подобную ситуацию? Разберем в сегодняшнем видео.
Таймкоды для удобного просмотра:
- 0:00 Мошенники повесили на человека кредит без его ведома.
- 0:58 Как это могло произойти?
- 7:21 Как по максимуму себя обезопасить и уменьшить риски?
- 8:28 Ответы на вопросы