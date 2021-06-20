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Топ-7 ошибок работодателей, которые приведут в суд

Для рубрики Трудовые отношения
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Оформление работника в штат, перевод на другую должность, увольнение сотрудников — рутинные процедуры, которые ежедневно совершают все компании и организации. Но даже несмотря на шаблонность таких трудовых задач, многие работодатели совершают серьезнейшие ошибки, которые потом нередко заканчиваются затяжными судебными процессами с работниками.

Помимо череды судов и выплаты по итогу компенсации морального вреда сотруднику, компании и руководство также часто получают внушительный штраф за нарушение трудового законодательства, даже если никакого реального вреда работнику не причинили.

Смотрите видеоролик до самого конца, расскажем вам о 7 распространенных ошибках работодателей, из-за которых потом приходится судиться. 

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