Работодатель — банкрот. Что это значит, и как не упустить положенные выплаты?

На фоне экономического кризиса 2020-2021 года Россию захлестнула новая волна банкротств. К сожалению, на сегодня ситуация складывается таким образом, что любое предприятие может оказаться банкротом, даже если еще совсем недавно дела компании шли хорошо. А банкротство одного предприятия влечет за собой банкротство и других предприятий, потому что банкрот не исполняет свои обязательства перед контрагентами и у них тоже начинаются проблемы. Бизнес разоряется и уходит с рынка. В итоге тысячи людей, работников обанкротившихся предприятий, остаются без работы, а зачастую и совсем без средств к существованию. Не секрет, что многие работодатели-банкроты часто не доплачивают своим работникам всего, что им полагается по закону.

Таким образом, любой работник должен быть готов к банкротству своего работодателя, как морально, так и юридически, чтобы, оставшись без работы, по крайней мере не упустить положенные ему выплаты и иметь возможность пережить трудные времена с наименьшими потерями.

В этом видео мы рассказали, что делать, если Ваш работодатель внезапно обанкротился, кому и сколько должны заплатить в этой ситуации, куда и в какие сроки надо обращаться, чтобы гарантированно получить выплаты.