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Контроль за переводами физических лиц ужесточается: обзор инструкции ЦБ

Для рубрики Управление финансами
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Центробанк в очередной раз подтвердил курс государства на «закручивание гаек» в области контроля за финансами обычных граждан, выпустив 6 сентября этого года новые методические рекомендации для банков в отношении контроля за операциями физических лиц за номером 16-МР.

В нашем сегодняшнем видео, мы подробно разберем новую методичку от Центробанка и расскажем Вам, какие именно действия клиентов-физических лиц теперь будут расцениваться банками как подозрительные и чем это может аукнуться для нас с Вами уже в самом ближайшем будущем.

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