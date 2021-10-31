Контроль за переводами физических лиц ужесточается: обзор инструкции ЦБ

Центробанк в очередной раз подтвердил курс государства на «закручивание гаек» в области контроля за финансами обычных граждан, выпустив 6 сентября этого года новые методические рекомендации для банков в отношении контроля за операциями физических лиц за номером 16-МР.

В нашем сегодняшнем видео, мы подробно разберем новую методичку от Центробанка и расскажем Вам, какие именно действия клиентов-физических лиц теперь будут расцениваться банками как подозрительные и чем это может аукнуться для нас с Вами уже в самом ближайшем будущем.