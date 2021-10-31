Меры поддержки самозанятых со стороны государства

Налог на профессиональный доход представляет собой специальный налоговый режим для физических лиц, занятых в собственном микробизнесе. И здесь надо учитывать, что под понятием «специальный режим» в налоговом законодательстве РФ прежде всего подразумевается, что речь идет о льготном налогообложении. Иными словами, самозанятые относятся к льготной категории налогоплательщиков. А это значит, что помимо низких налоговых ставок, существуют и иные виды государственной поддержки. Но, к сожалению, не все самозанятые об этом знают.

В сегодняшнем видео мы устраним этот правовой пробел и подробно расскажем на какие конкретные меры государственной поддержки может рассчитывать самозанятый и на каких условиях эти меры поддержки могут быть ему оказаны, то есть, что самозанятый должен предпринять, чтобы эту самую поддержку от государства получить.