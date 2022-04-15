Налоги, взносы, пошлины

Меры поддержки бизнеса в апреле 2022: полный обзор

На фоне стремительного разрастания экономического кризиса правительство практически в ежедневном режиме вводит новые и обновляет уже ранее принятые меры поддержки отечественного бизнеса. Сегодня, мы расскажем об основных направлениях помощи российскому бизнесу, актуальных на начало апреля.

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Стремительный рост поддержки бизнеса стал возможен, благодаря экстренному расширению полномочий правительства и региональных властей, установленных законом № 52-ФЗ от 9 марта 2022 года.

Смотрите в обзоре:
  • 0:00 — Начало.
  • 0:42 — Налоговые льготы.
  • 1:50 — Нулевая ставка для ИП по УСН и ПСН.
  • 2:47 — Нулевая ставка на доходы для IT-компаний.
  • 3:24 — Послабления по НДС.
  • 4:14 — ФНС не будет штрафовать продавцов за невыдачу чека.
  • 4:54 — Пени по налоговым задолженностям стали ниже.
  • 5:47 — Заморозка кадастровой стоимости недвижимости.
  • 6:07 — Послабления по налоговым преступлениям.
  • 6:53 — Чем ещё порадует ФНС?
  • 7:40 — Надзорные каникулы.
  • 8:22 — Кредитные каникулы.
  • 9:45 — Льготы в области кредитования.
  • 10:22 — Новый порядок расчетов с зарубежными кредиторами.
  • 10:59 — Интеллектуальная собственность, что нового?
  • 11:50 — Субсидии для работодателей.
  • 12:33 — Цифровые сервисы.

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