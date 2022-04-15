Меры поддержки бизнеса в апреле 2022: полный обзор

Стремительный рост поддержки бизнеса стал возможен, благодаря экстренному расширению полномочий правительства и региональных властей, установленных законом № 52-ФЗ от 9 марта 2022 года.
Смотрите в обзоре:
- 0:00 — Начало.
- 0:42 — Налоговые льготы.
- 1:50 — Нулевая ставка для ИП по УСН и ПСН.
- 2:47 — Нулевая ставка на доходы для IT-компаний.
- 3:24 — Послабления по НДС.
- 4:14 — ФНС не будет штрафовать продавцов за невыдачу чека.
- 4:54 — Пени по налоговым задолженностям стали ниже.
- 5:47 — Заморозка кадастровой стоимости недвижимости.
- 6:07 — Послабления по налоговым преступлениям.
- 6:53 — Чем ещё порадует ФНС?
- 7:40 — Надзорные каникулы.
- 8:22 — Кредитные каникулы.
- 9:45 — Льготы в области кредитования.
- 10:22 — Новый порядок расчетов с зарубежными кредиторами.
- 10:59 — Интеллектуальная собственность, что нового?
- 11:50 — Субсидии для работодателей.
- 12:33 — Цифровые сервисы.