Переход с ЕНВД на УСН в 2021 году

ЕНВД отменили с 2021 года. Крайний срок подачи заявлений о переходе с ЕНВД на УСН продлен до 31 марта 2021 года. Если не успеете перейти вовремя, то придётся вести учёт по общей системе налогообложения, подавать все декларации, включая НДС. Если это розничный магазин, то ещё и фискальный накопитель надо будет регистрировать через 15 месяцев, вместо 36.

Какие условия для перехода на УСН?

Основные показатели — это годовой доход и численность работников.

Для 2021 года предельная численность сотрудников (работающих по трудовым договорам, договорам подряда, на патенте) составляет 130 человек, а доход, с учётом коэффициента-дефлятора в пределах 206,4 млн. рублей. Цифры установлены на 2021 год Приказом Минэкономразвития № 720 от 30.10.2020 года.

Основные средства должны составлять не более 150 млн. рублей по остаточной стоимости.

Кто не сможет применять УСН?

Не смогут применять УСН компании, работающие с акцизным товаром: спиртом, табаком; страховые компании и банковские структуры, микрофинансовые организации. А также: ломбарды, нотариусы, связанные частной практикой, адвокаты, занятые в игорном бизнесе, участники рынка ценных бумаг, инвестиционные фонды, негосударственные пенсионные фонды (3 ст. 346.12 НК РФ);

Могут применять эту систему налогообложения, но на невыгодных условиях — компании, работающих с покупателями, заказчиками, платящих НДС, и не готовых терять 20% от сделки по договору.

Кому выгодно применять систему налогообложения «Доходы»?

С ним часто работают фирмы, оказывающие услуги: юридические, бытовые, по ремонту квартир, без найма сотрудников. Нет лишних хлопот по учёту чеков, накладных, переводов.

Доходы минус расходы, применяют компании со штатом сотрудников, производители продукции, товаров, закупающих расходные материалы и продукты, как то : магазины, кафе, рестораны, арендующие площади и оборудование.

Какие документы нужно отправить в налоговые органы для их уведомления о смене режима

При переходе с ЕНВД на УСН (кроме перехода в связи с отменой вмененки) организациям и предпринимателям необходимо было представить в налоговые органы следующие документы установленной формы:

Уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения. Форма данного уведомления установлена приказом ФНС России от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@ (п. 2 ст. 346.13 НК РФ).

Уведомление о смене режима может быть представлено как лично в налоговую инспекцию, так по почте или в электронном виде (приказ ФНС России от 18.01.2013 № ММВ-7-6/20).

Заявление о снятии с учета как плательщика ЕНВД подавать не обязательно, т.к. режим с 1 нваря в любом случае перестал существовать. В подтверждение — Письмо ФНС от 21.08.2020 № СД-4-3/13544@.

Если налогоплательщик уже применял упрощенку по остальным видам деятельности, то достаточно было направить в налоговую инспекцию только заявление о снятии его с учета как плательщика ЕНВД.