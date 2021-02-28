Бесплатные фишки для работы в 1С

Обо всех ли возможностях 1С вы знаете? В этой статье — обзор сервисов, которые ускорят выполнение рутинных операций и высвободят время бухгалтеру на чашечку чая с шоколадкой (это будет нашим секретом).
СЕРВИС 1С:КОНТРАГЕНТ
30 минут в день свободного времени
Что позволяет делать:
- быстро ввести реквизиты контрагентов в программу;
- выявить неблагонадежных партнеров;
- обезопасить организацию от взаимодействия с фирмами-«однодневками».
Что включает:
- Автоматическое заполнение реквизитов контрагентов и организаций по ИНН или Наименованию при вводе нового контрагента.
- Автоматическую проверку реквизитов введенных контрагентов.
- Досье контрагента — отчет со сведениями, полезными для оценки благонадежности контрагентов, в том числе информацию о проверках государственными органами.
Вся информация, которую предоставляет сервис 1С:Контрагент, формируется из открытых источников данных: ЕГРЮЛ/ЕГРИП, Росстат (данные о бухгалтерской отчетности), Единый реестр проверок и т.д.
Ознакомиться с сервисом можно бесплатно в тестовом режиме в течение 3-х месяцев.
Вот как выглядит заполнение реквизитов с помощью сервиса в программе: в карточке нового контрагента в поле Автоматическое заполнение реквизитов по ИНН или наименованию вводите ИНН или название организации и нажмите кнопку Заполнить.
Сервис 1СПАРК Риски
Сервис «1СПАРК Риски» дает пользователям программ 1С возможность управлять налоговыми рисками и комплексно оценивать благонадежность контрагентов. Сервис предназначен для руководителей предприятий и лиц, принимающих бизнес-решения, бухгалтеров, менеджеров и других специалистов. Данный сервис оценивает контрагентов на основе индексов системы СПАРК:
- Индекс должной осмотрительности (ИДО) — оценка, показывающая вероятность того, что компания является технической, фирмой-однодневкой, брошенным активом.
- Индекс финансового риска (ИФР) — анализирует финансовое состояние компании с точки зрения возможного банкротства. ИФР классифицирует юридические лица по трем уровням риска, учитывая 11 коэффициентов, базирующихся на финансовой отчетности компании
- Индекс платежной дисциплины (ИПД) — показывает средний фактический срок исполнения компанией финансовых обязательств по различным контрактам.
Мониторинг контрагентов
Это система оповещения о важных изменениях в жизни контрагента — ликвидация, реорганизация, смена руководителя, адреса, учредителей и т.п. События мониторинга можно просматривать непосредственно в программах 1С и в личном кабинете на портале 1С:ИТС.
Чтобы отслеживать изменения, сервис использует десятки различных источников информации, включая ЕГРЮЛ, Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц и «Вестник государственной регистрации». Мониторинг контрагентов — это эффективный способ обезопасить себя от неприятных неожиданностей в бизнесе.
Получение заверенной справки с подробной информацией о контрагенте
Бизнес-справку о компании можно предъявлять в контролирующих органах или в суде как доказательство проявления должной осмотрительности при работе с контрагентом. Справка является юридически значимой, заверена электронной подписью агентства «Интерфакс».
Для изучения возможностей «1СПАРК Риски» можно бесплатно получить доступ к сервису в Личном кабинете. Тестовый период составляет 7 дней и предоставляется только один раз.
1С-ОТЧЕТНОСТЬ
20 минут в день свободного времени
«1С-Отчетность» — это сервис, предназначенный для отправки электронной отчетности во все контролирующие органы непосредственно из 1С.
Функционал «1С-Отчетности», встроенный в типовые конфигурации программ системы «1С:Предприятие», обеспечивает пользователям удобный способ установки криптосредств и оформления заявления на подключение к электронному документообороту с контролирующими органами непосредственно на рабочем месте, из привычного интерфейса программы «1С» с помощью пошагового «Мастера подключения».
Преимущества использования «1С-Отчетности»
Сдача отчетности в контролирующие органы из хорошо знакомой бухгалтерам программы «1С», в которой ведется учет и формируются отчетные формы — не нужно устанавливать дополнительное программное обеспечение, переключаться на другие приложения и повторно заполнять формы.
- Подключение к сервису происходит непосредственно на рабочем месте пользователя, без визита в офис оператора;
- В стоимость годового обслуживания включены СКЗИ VipNet CSP, предоставление электронной подписи и возможность произвести внеплановую смену электронной подписи неограниченное количество раз. Смена подписи выполняется дистанционно, без посещения офиса оператора;
- Из программы 1С, подключенной к сервису «1С-Отчетность», можно отправлять в контролирующие органы отчеты, подготовленные в других программах. Это удобно, когда для учета на предприятии используется разные программы.
- Для пользователей ИТС ПРОФ — сдача отчетности одного юридического лица или индивидуального предпринимателя БЕСПЛАТНО.
- Круглосуточная техническая поддержка пользователей по единому федеральному бесплатному номеру.
Возможности сервиса «1С-Отчетность»
- Отправка и контроль прохождения электронной отчетности в контролирующие органы: ФНС, ПФР, ФСС, Росстат, Росалкогольрегулирование и Росприроднадзор.
- Сверки с налоговой, ПФР
- Отправка реестров больничных листов в ФСС;
- Неформализованная переписка с ФНС, ПФР и Росстат;
- Получение выписок ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
- Получение требований и уведомлений и отправка ответов на них;
- Поддержка ретроконверсии (процесс перевода ПФР бумажного архива в электронный вид);
- Отправка уведомлений о контролируемых сделках.
1С:Кабинет сотрудника
+90 минут в день свободного времени
Это новый сервис для сотрудников — могут просматривать свои расчетные листки и другие данные, информировать работодателя о своем отсутствии, подавать запросы на справки и т.д. И руководителей — получение информации по своим сотрудникам, утверждение заявок от сотрудников и т.д.
Основные преимущества сервиса:
- Отдельное приложение, не требуется отдельная лицензия 1С:Предприятие для каждого пользователя-сотрудника, сотрудникам не нужно предоставлять доступ к базе 1С:ЗУП 8
- Мобильное приложение (использование на смартфоне) веб-версия (использование на компьютере)
Что может сделать сотрудник в сервисе:
- посмотреть расчетный листок за любой период и подтвердить, что он с ним ознакомлен;
- уведомить об отсутствии (болезнь, опоздание);
- согласовать отсутствие со своим руководителем, указав причину;
- не только увидеть остаток неиспользованного отпуска, но и получить подробную справку, объясняющую, почему этот остаток именно такой;
- написать заявление на очередной отпуск или отпуск за свой счет;
- найти коллегу по работе в общем списке и узнать его рабочий телефон или почту;
- запросить справку 2-НДФЛ, справку с места работы;
- проверить свои персональные данные, которые хранятся в отделе кадров и заявить о необходимости их изменения. Посмотреть эти данные можно в профиле пользователя.
Вот так сервис выглядит на компьютере:
Что может руководитель:
- согласовывать отсутствия сотрудников;
- просматривать сотрудников, которые не ознакомились с расчетными листками.
Пользователи могут подключить тестовый период на 45 дней прямо в программе 1С. При первоначальной настройке «1С:Кабинет сотрудника», тестовый период будет начислен автоматически. Во время тестового периода можно создать неограниченное количество личных кабинетов.
Сервис «1С-Коннект»
60 минут в день свободного времени
Сервис «1С-Коннект» — это технология, разработанная для мгновенного соединения между сотрудника внутри компании и общения с компетентным специалистом поддержки «1С».
О сервисе:
- Работает на компьютере, в браузере, на мобильных устройствах
- Чат, звонки, группы
- Список всех сотрудников компании
- Организация групп для решения вопросов отделов, проектов, проведения совещаний и т.п.
- Обмен файлами
- Удаленный доступ к компьютеру между коллегами внутри компании
- Запись и прослушивание разговоров прямо из приложения
- Фото сотрудников — позволяют сотрудникам лучше ориентироваться, кто есть кто
- Гарантированное хранение истории переписки в течение года и поиск по истории
- Уведомления о непрочитанных сообщениях
Кому будет полезен:
Бухгалтерам — легко подключиться к линии поддержки фирмы «1С», операторам 1С:ИТС, разработчикам прикладных решений и т.д. Более 5 000 компаний предоставляют поддержку через 1С-Коннект.
С помощью сервиса вы получите уведомления о требованиях и письмах, которые отправляет ИФНС (по всем юридическим лицам, входящим в компанию).
Системным администраторам — администрирование доступа сотрудников, отчеты о работе с поставщиками услуг, подключение к АТС компании, API для интеграции с системами предприятия, система оповещений всех сотрудников компании или выбранных групп, безопасность: доступ к деловой переписке имеют только подключенные сотрудники компании.
Сервис устанавливается бесплатно. Чат, звонки, конференции, обмен файлами до 100 Мб, удаленный доступ, уведомления ИФНС.
Информационная система 1С:ИТС
60 минут в день свободного времени
Информационная система 1С:ИТС создана специально для пользователей «1С:Предприятия» — руководителей, кадровиков, экономистов, бухгалтеров, бухгалтеров-расчетчиков и IT-специалистов коммерческих организаций.
В информационной системе 1С:ИТС представлены
- новости, комментарии и консультации специалистов по вопросам бухгалтерского, налогового и кадрового учета;
- рекомендации по налогообложению хозяйственных операций, пошаговые инструкции по их отражению в программе;
- инструкции по составлению бухгалтерской, налоговой отчетности и отчетности по страховым взносам и отправке отчетности в контролирующие органы в электронном виде прямо из 1С:Предприятия.
Информационная система доступна пользователям всех версий программ системы «1С:Предприятие».
Тестовый доступ на 7 дней. Доступ ко всем общим разделам информационной системы 1С:ИТС, в т.ч. к разделам «Учет в государственных учреждениях», «Медицина» и «Строительство».