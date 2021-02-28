Бесплатные фишки для работы в 1С

Обо всех ли возможностях 1С вы знаете? В этой статье — обзор сервисов, которые ускорят выполнение рутинных операций и высвободят время бухгалтеру на чашечку чая с шоколадкой (это будет нашим секретом).

СЕРВИС 1С:КОНТРАГЕНТ

30 минут в день свободного времени

Что позволяет делать:

быстро ввести реквизиты контрагентов в программу;

выявить неблагонадежных партнеров;

обезопасить организацию от взаимодействия с фирмами-«однодневками».

Что включает:

Автоматическое заполнение реквизитов контрагентов и организаций по ИНН или Наименованию при вводе нового контрагента.

Автоматическую проверку реквизитов введенных контрагентов.

Досье контрагента — отчет со сведениями, полезными для оценки благонадежности контрагентов, в том числе информацию о проверках государственными органами.

Вся информация, которую предоставляет сервис 1С:Контрагент, формируется из открытых источников данных: ЕГРЮЛ/ЕГРИП, Росстат (данные о бухгалтерской отчетности), Единый реестр проверок и т.д.

Ознакомиться с сервисом можно бесплатно в тестовом режиме в течение 3-х месяцев.

Вот как выглядит заполнение реквизитов с помощью сервиса в программе: в карточке нового контрагента в поле Автоматическое заполнение реквизитов по ИНН или наименованию вводите ИНН или название организации и нажмите кнопку Заполнить.

Сервис 1СПАРК Риски

Сервис «1СПАРК Риски» дает пользователям программ 1С возможность управлять налоговыми рисками и комплексно оценивать благонадежность контрагентов. Сервис предназначен для руководителей предприятий и лиц, принимающих бизнес-решения, бухгалтеров, менеджеров и других специалистов. Данный сервис оценивает контрагентов на основе индексов системы СПАРК:

Индекс должной осмотрительности (ИДО) — оценка, показывающая вероятность того, что компания является технической, фирмой-однодневкой, брошенным активом.

Индекс финансового риска (ИФР) — анализирует финансовое состояние компании с точки зрения возможного банкротства. ИФР классифицирует юридические лица по трем уровням риска, учитывая 11 коэффициентов, базирующихся на финансовой отчетности компании

Индекс платежной дисциплины (ИПД) — показывает средний фактический срок исполнения компанией финансовых обязательств по различным контрактам.

Мониторинг контрагентов

Это система оповещения о важных изменениях в жизни контрагента — ликвидация, реорганизация, смена руководителя, адреса, учредителей и т.п. События мониторинга можно просматривать непосредственно в программах 1С и в личном кабинете на портале 1С:ИТС.

Чтобы отслеживать изменения, сервис использует десятки различных источников информации, включая ЕГРЮЛ, Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц и «Вестник государственной регистрации». Мониторинг контрагентов — это эффективный способ обезопасить себя от неприятных неожиданностей в бизнесе.

Получение заверенной справки с подробной информацией о контрагенте

Бизнес-справку о компании можно предъявлять в контролирующих органах или в суде как доказательство проявления должной осмотрительности при работе с контрагентом. Справка является юридически значимой, заверена электронной подписью агентства «Интерфакс».

Для изучения возможностей «1СПАРК Риски» можно бесплатно получить доступ к сервису в Личном кабинете. Тестовый период составляет 7 дней и предоставляется только один раз.

1С-ОТЧЕТНОСТЬ

20 минут в день свободного времени

«1С-Отчетность» — это сервис, предназначенный для отправки электронной отчетности во все контролирующие органы непосредственно из 1С.

Функционал «1С-Отчетности», встроенный в типовые конфигурации программ системы «1С:Предприятие», обеспечивает пользователям удобный способ установки криптосредств и оформления заявления на подключение к электронному документообороту с контролирующими органами непосредственно на рабочем месте, из привычного интерфейса программы «1С» с помощью пошагового «Мастера подключения».

Преимущества использования «1С-Отчетности»

Сдача отчетности в контролирующие органы из хорошо знакомой бухгалтерам программы «1С», в которой ведется учет и формируются отчетные формы — не нужно устанавливать дополнительное программное обеспечение, переключаться на другие приложения и повторно заполнять формы.

Подключение к сервису происходит непосредственно на рабочем месте пользователя, без визита в офис оператора;

В стоимость годового обслуживания включены СКЗИ VipNet CSP, предоставление электронной подписи и возможность произвести внеплановую смену электронной подписи неограниченное количество раз. Смена подписи выполняется дистанционно, без посещения офиса оператора;

Из программы 1С, подключенной к сервису «1С-Отчетность», можно отправлять в контролирующие органы отчеты, подготовленные в других программах. Это удобно, когда для учета на предприятии используется разные программы.

Для пользователей ИТС ПРОФ — сдача отчетности одного юридического лица или индивидуального предпринимателя БЕСПЛАТНО.

Круглосуточная техническая поддержка пользователей по единому федеральному бесплатному номеру.

Возможности сервиса «1С-Отчетность»

Отправка и контроль прохождения электронной отчетности в контролирующие органы: ФНС, ПФР, ФСС, Росстат, Росалкогольрегулирование и Росприроднадзор.

Сверки с налоговой, ПФР

Отправка реестров больничных листов в ФСС ;

Неформализованная переписка с ФНС, ПФР и Росстат;

Получение выписок ЕГРЮЛ/ЕГРИП;

Получение требований и уведомлений и отправка ответов на них;

Поддержка ретроконверсии (процесс перевода ПФР бумажного архива в электронный вид);

Отправка уведомлений о контролируемых сделках.

1С:Кабинет сотрудника

+90 минут в день свободного времени

Это новый сервис для сотрудников — могут просматривать свои расчетные листки и другие данные, информировать работодателя о своем отсутствии, подавать запросы на справки и т.д. И руководителей — получение информации по своим сотрудникам, утверждение заявок от сотрудников и т.д.

Основные преимущества сервиса:

Отдельное приложение, не требуется отдельная лицензия 1С:Предприятие для каждого пользователя-сотрудника, сотрудникам не нужно предоставлять доступ к базе 1С:ЗУП 8

Мобильное приложение (использование на смартфоне) веб-версия (использование на компьютере)

Что может сделать сотрудник в сервисе:

посмотреть расчетный листок за любой период и подтвердить, что он с ним ознакомлен;

уведомить об отсутствии (болезнь, опоздание);

согласовать отсутствие со своим руководителем, указав причину;

не только увидеть остаток неиспользованного отпуска, но и получить подробную справку, объясняющую, почему этот остаток именно такой;

написать заявление на очередной отпуск или отпуск за свой счет;

найти коллегу по работе в общем списке и узнать его рабочий телефон или почту;

запросить справку 2-НДФЛ , справку с места работы;

проверить свои персональные данные, которые хранятся в отделе кадров и заявить о необходимости их изменения. Посмотреть эти данные можно в профиле пользователя.

Вот так сервис выглядит на компьютере:

Что может руководитель:

согласовывать отсутствия сотрудников;

просматривать сотрудников, которые не ознакомились с расчетными листками.

Пользователи могут подключить тестовый период на 45 дней прямо в программе 1С. При первоначальной настройке «1С:Кабинет сотрудника», тестовый период будет начислен автоматически. Во время тестового периода можно создать неограниченное количество личных кабинетов.

Сервис «1С-Коннект»

60 минут в день свободного времени

Сервис «1С-Коннект» — это технология, разработанная для мгновенного соединения между сотрудника внутри компании и общения с компетентным специалистом поддержки «1С».

О сервисе:

Работает на компьютере, в браузере, на мобильных устройствах

Чат, звонки, группы

Список всех сотрудников компании

Организация групп для решения вопросов отделов, проектов, проведения совещаний и т.п.

Обмен файлами

Удаленный доступ к компьютеру между коллегами внутри компании

Запись и прослушивание разговоров прямо из приложения

Фото сотрудников — позволяют сотрудникам лучше ориентироваться, кто есть кто

Гарантированное хранение истории переписки в течение года и поиск по истории

Уведомления о непрочитанных сообщениях

Кому будет полезен:

Бухгалтерам — легко подключиться к линии поддержки фирмы «1С», операторам 1С:ИТС, разработчикам прикладных решений и т.д. Более 5 000 компаний предоставляют поддержку через 1С-Коннект.

С помощью сервиса вы получите уведомления о требованиях и письмах, которые отправляет ИФНС (по всем юридическим лицам, входящим в компанию).

Системным администраторам — администрирование доступа сотрудников, отчеты о работе с поставщиками услуг, подключение к АТС компании, API для интеграции с системами предприятия, система оповещений всех сотрудников компании или выбранных групп, безопасность: доступ к деловой переписке имеют только подключенные сотрудники компании.

Сервис устанавливается бесплатно. Чат, звонки, конференции, обмен файлами до 100 Мб, удаленный доступ, уведомления ИФНС.

Информационная система 1С:ИТС

60 минут в день свободного времени

Информационная система 1С:ИТС создана специально для пользователей «1С:Предприятия» — руководителей, кадровиков, экономистов, бухгалтеров, бухгалтеров-расчетчиков и IT-специалистов коммерческих организаций.

В информационной системе 1С:ИТС представлены

новости, комментарии и консультации специалистов по вопросам бухгалтерского, налогового и кадрового учета;

рекомендации по налогообложению хозяйственных операций, пошаговые инструкции по их отражению в программе;

инструкции по составлению бухгалтерской, налоговой отчетности и отчетности по страховым взносам и отправке отчетности в контролирующие органы в электронном виде прямо из 1С:Предприятия.

Информационная система доступна пользователям всех версий программ системы «1С:Предприятие».

Тестовый доступ на 7 дней. Доступ ко всем общим разделам информационной системы 1С:ИТС, в т.ч. к разделам «Учет в государственных учреждениях», «Медицина» и «Строительство».