Отражение авансов поставщику в бухгалтерской отчетности в 1с:бухгалтерия 8 редакция 3.0

В последнее время происходят значительные изменения в законодательстве по бухгалтерскому учету. Так например, с 1 января 2021 года в бухгалтерском учете начал применяться Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденный Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н. А 17 сентября 2020 года Минфин России Приказом № 204н утвердил Федеральные стандарты бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

Эти Федеральные стандарты бухгалтерского учета должны применяться в бухгалтерском учете, начиная с отчетности за 2022 год. Однако, организации могут начать применять эти Стандарты до указанного срока.

Изменения в бухгалтерском или налоговом законодательстве всегда приводят и к изменению алгоритма работы бухгалтерских программ. Изменений, как мы предполагаем, планируется много.

В предыдущей статье мы рассмотрели изменения в бухгалтерском учете и изменения в программе, связанные с учетом спецодежды и спецоснастки. Сегодня мы рассмотрим еще одно изменение в программе 1С:Бухгалтерия 8 редакция 3.0, которое произошло в релизе 3.0.88, и связанно это изменение с появлением новых ФСБУ.

В каждом ФСБУ есть целые разделы, посвященные раскрытию информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности. В пп. ж п. 45 ФСБУ 5/2019 «Запасы» говорится об авансах, предварительной оплате, задатках, уплаченных организацией в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов. В пп. г п. 23 ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» содержатся подобные требования.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности должна раскрываться информация об авансах, предварительной оплате, задатках, уплаченных организацией в связи с осуществлением капитальных вложений.

Таким образом, исходя из требований ФСБУ 5/2019 «Запасы» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» авансы, выданные поставщикам, должны отображаться в бухгалтерской отчетности обособленно по видам активов, которые организация ожидает получить от поставщика.

Рассмотрим пример

Организация «Рассвет» в первом квартале 2021 года выплатила организации «Поставщик» авансы на общую сумму 960 000 рублей, в том числе НДС 20% (160 000 рублей).

Организация является плательщиком НДС. Поэтому от поставщика были получены счета-фактуры на аванс и вся сумма предъявленного поставщиком НДС была принята к вычету.

Сводные проводки за первый квартал 2021 года по выплате авансов поставщику и принятию к вычету предъявленного поставщиком НДС показаны на Рис. 1.

Организация «Рассвет» выплатила поставщику несколько авансов. Причём, все авансы были выплачены на разные цели.

Аванс в сумме 240 000 рублей, в том числе НДС 20% (40 000 рублей) был выплачен с целью приобретения материалов.

Аванс в сумме 480 000 рублей, в том числе НДС 20% (80 000 рублей) был выплачен с целью приобретения объектов основных средств.

Аванс в сумме 180 000 рублей, в том числе НДС 20% (30 000 рублей) был выплачен с целью приобретения прочих активов.

Аванс в сумме 60 000 рублей, в том числе НДС 20% (10 000 рублей) был выплачен поставщику по договору об оказании услуг.

Оборотно-сальдовые ведомости по счету 60.02 и счету 76.ВА показаны на Рис. 2.

При составлении баланса (например, за первый квартал 2021 года) вся сумма выданных организацией поставщикам авансов отражается по строке 1230 «Дебиторская задолженность». Сумма авансов отражается в балансе за вычетом суммы принятого к вычету НДС.

Строка 1230 Бухгалтерского баланса (единица измерения - тыс. рублей) и ее расшифровка показаны на Рис. 3.

Начиная с релиза 3.0.88 в программе 1С:Бухгалтерия 8 редакция 3.0 добавлена возможность отражения выданных авансов в бухгалтерском балансе по разным строкам. В какую строку баланса включается аванс, зависит от актива, который организация ожидает получить от поставщика.

Для того, чтобы воспользоваться данной возможностью, необходимо внести в программе изменения в учетную политику по бухгалтерскому учету. В форме настройки учетной политики появился новый реквизит, определяющий порядок отражения в балансе авансов, выданных поставщикам.

Реквизит может принимать одно из двух значений:

одной строкой дебиторской задолженности;

отдельными строками по видам активов.

Давайте выберем второй вариант и посмотрим, что изменится в программе в нашем примере.

Новая настройка учетной политики по бухгалтерскому учету показана на Рис. 4.

Но для того, чтобы бухгалтер мог воспользоваться новой возможностью, ему, кроме настройки учетной политики по бухгалтерскому учету, необходимо чтобы в его персональных настройках в программе был включен флажок Показывать счета учета в документах.

Форма Персональные настройки показана на Рис. 5.

Теперь, в какой строке баланса в программе отражается аванс, выданный поставщику, зависит от договора с поставщиком. В связи с этим, в справочнике Договоры появился новый реквизит, который называется Вид актива.

Заполняется данный реквизит из формы договора. В формах договоров с видом С поставщиком и с видом С комиссионером (агентом) на закупку появился новый раздел Отражение в финансовой отчетности.

В разделе содержится всего один вышеназванный реквизит Вид актива, который может принимать четыре значения:

запасы;

основные средства;

прочие активы;

дебиторская задолженность.

Это значение и определяет строку бухгалтерского баланса, по которой отражается аванс, выплаченный поставщику по данному договору. По умолчанию используется значение - дебиторская задолженность. Ему соответствует пустой реквизит Вид актива справочника Договоры. Пример заполнения договора с поставщиком показан на Рис. 6.

В нашем примере, как видно из Рис. 2, авансы поставщику выплачивались по разным договорам.

Поэтому, в договоре на приобретение запасов мы можем установить значение реквизита Вид актива равным значению Запасы. В договоре на приобретение основных средств мы можем установить значение реквизита Вид актива равным значению Основные средства. В договоре на приобретение прочих активов мы можем установить значение реквизита Вид актива равным значению Прочие. А в договоре об оказании услуг мы можем установить значение реквизита Вид актива равным значению Дебиторская задолженность или вообще не устанавливать никакого значения.

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.02 с учетом установленного нами в договоре с поставщиком вида приобретаемого актива показана на Рис. 7.

По счету 76.ВА учет в разрезе договоров в программе не ведется. В качестве аналитики счета используются вид субконто Контрагенты и вид субконто Счета-фактуры. В качестве значения субконто Счета-фактуры выступают документы Списание с расчетного счета, с помощью которых в программе была отражена выплата аванса поставщику, и на основании которых были созданы документы Счета-фактуры полеченные на аванс.

А в документах Списание с расчетного счета, естественно, есть реквизит Договор. Поэтому, программа «знает», что принятая к вычету соответствующая сумма НДС относится к договору на приобретение определенного вида актива.

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.ВА с учетом реквизита договора Вид актива показана на Рис. 8.

Давайте еще раз сформируем Бухгалтерский баланс за первый квартал 2021 года и посмотрим, что в нем изменилось.

Как мы уже говорили, показатели баланса в части авансов, выданных поставщикам, на все отчетные даты заполняются исходя из вида актива, указанного в договоре с поставщиком. Так по строке баланса 1190 Прочие внеоборотные активы отражаются суммы авансов, выданные на приобретение объектов основных средств. То есть авансы поставщику, выданные по договорам, в которых установлен реквизит Вид актива, равный значению Основные средства. Сумма аванса отражается в балансе за минусом соответствующей суммы принятого к вычету НДС (сальдо на конец периода по кредиту счета 76.ВА).

Строка 1190 Бухгалтерского баланса и ее расшифровка показаны на Рис 9.

По строке баланса 1260 Прочие оборотные активы отражаются суммы авансов, выданные на приобретение материально-производственных запасов, а также суммы авансов, выданные на приобретение прочих активов.

То есть авансы поставщику, выданные по договорам, в которых установлен реквизит Вид актива, равный значению Запасы или Прочие. Суммы авансов отражаются в балансе, естественно, за минусом сумм принятого к вычету НДС.

Строка 1260 Бухгалтерского баланса и ее расшифровка показаны на Рис. 10.

По строке баланса 1230 Дебиторская задолженность теперь отражаются только суммы авансов, выданные по договорам, в которых установлен реквизит Вид актива, равный значению Дебиторская задолженность и по договорам, в которых данный реквизит вообще не установлен.

Строка 1230 Бухгалтерского баланса и ее расшифровка показаны на Рис. 11.