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Осторожно, пираты берут на абордаж! Как проверить легальность программы 1С?

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Рынок пиратской продукции остается довольно мощным, живым, хотя и очень опасным. Люди, невзирая на явные угрозы вместо того, чтобы купить лицензию 1С, все еще довольно охотно приобретают нелицензированные электронные продукты.

Вновь пришедший бухгалтер может и не подозревать о том, что использует пиратское ПО, пока ему не придет уведомление: «Обнаружено неправомерное использование данного программного продукта» или того хуже, в офис не ворвутся люди в камуфляже и масках. Чтобы не стать невольным пособником пиратов, лучше уметь распознавать нарушения сразу.

В данной статье мы рассмотрели какие выгоды и преимущества получает пользователь, если решается честно купить лицензию 1С, а также как проверить на лицензионность ПО.

Преимущества использование лицензионного ПО:

  1. Правильности и безопасность работы ПО и сохранность информации в нем. При наличии лицензии компания всегда может рассчитывать на своевременную техподдержку и помощь при любых проблемах с программой.
  2. Возможность настройки программы под конкретное предприятие. Специалисты, которые имеют специальные сертификаты и работают с официальным представителем, не только помогут купить лицензию 1С, но и легко проведут необходимые настройки стандартного программного обеспечения с учетом специфики конкретной компании-заказчика.
  3. Возможность автоматического регулярного обновления при сопровождении фирмы-франчайзи 1С. Если в законодательстве происходят изменения, разработчики 1С выпускают новые конфигурации, которые тоже могут быть доступны только обладателям лицензированного программного обеспечения. Кроме этого лицензированные программы дают доступ к рассылке новых форм отчетности, информационных сообщений об актуальных изменениях в законодательстве, методических материалов.
  4. Поддержка пользователей, купивших лицензию 1С. Все, кто приобрел эту программу у официального представителя компании, имеют возможность воспользоваться множеством сервисом, обеспечивающих комфортную работу с программными продуктами 1С.

Как проверить легальность ПО

1.Проверка документации:

  • Наличие регистрационной карты — это документ, который подтверждает права на использование программного продукта и условия его сопровождения.
  • На каждую программу «1С» должна быть своя регистрационная карточка. Их может быть несколько, если отдельно приобретались дополнительные лицензии для увеличения рабочих мест. C:\Users\olgap\Desktop\работа\статьи\февраль\1.jpg

Если документ утерян, то для его восстановления можно написать в центр лицензирования «1С» по адресу lic@1c.ru и указать причину отсутствия документа.

2.Проверка количество рабочих мест в программе

Встречаются ситуации, когда программа куплена легально, но фактически в ней работает больше сотрудников, чем приобретено рабочих мест.

Чтобы это проверить надо обратить внимание на информацию, содержащуюся в справке «О программе...».

C:\Users\olgap\Desktop\работа\статьи\февраль\2.pngВ открывшемся окне «О программе» в поле «Лицензия» указываются сведения о системе защиты, которую имеет программа.

Система защиты бывает двух видов:

  • Программная;
  • Программно-аппаратная. Её также называют аппаратной защитой, или аппаратным ключом, или USB-ключом защиты 1С. Чаще всего взлому подвержен именно этот вид защиты.

В примере ниже программа имеет лицензию c маркировкой HASP4 ORGL8 1 — это означает, что используется аппаратный ключ защиты на 1 рабочее место. Обратите внимание, что последняя цифра в маркировке соответствует количеству рабочих мест.

Следующий пример с программной защитой — когда вместо аппаратного ключа используются пин-коды для активации программы 1С.

C:\Users\olgap\Desktop\работа\статьи\февраль\4.pngНеобходимо проверить, какое количество рабочих мест показывает программа по маркировке ключа и сравнить с данными по регистрационным картам.

Если количество рабочих мест во всех имеющихся регистрационных картах не совпадает с данными в программе — это повод проверить, не нарушены ли правила лицензирования «1С».

3. Всплывает окно о неправомерности использования данного программного продукта

C:\Users\olgap\Desktop\работа\статьи\февраль\5.pngТакое окошко может появляться в программах версии ПРОФ или КОРП, если было установлено обновление без действующего договора сопровождения 1С:ИТС, т. е. нелегально. Необходимо проверить наличие такого договора.

Почему не стоит приобретать пиратские версии ПО?

Обнаружить пиратское ПО на предприятии может налоговая служба, а также сам разработчик программы. При обнаружении, что компания использует нелицензированное программное обеспечение, на нее налагается ответственность в виде штрафов и компенсационных выплат, а также множество других неприятных последствий:

  1. Выплата компенсации за нарушение авторских прав.
  2. Назначение судимости по ряду статей законодательства.
  3. Уплата судебных издержек.
  4. Экстренная покупка лицензированного программного обеспечения.
  5. Замена компьютеров, изъятых для проведения экспертизы.
  6. Воссоздание информации, в особенности по бухгалтерскому и налоговому учету.

Чем грозит использование пиратского ПО?

  1. Блокировка работы по время проверки.
  2. Изъятие компьютерной техники (серверов и рабочих станций) в случае непредставления бухгалтерски-/юридически подтвержденных доказательств приобретения программного обеспечения (на неопределенный законом срок).
  3. Административная ответственность (ст. 7.12 КоАП РФ «Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав». В соответствии с данной статьей ввоз, продажа, сдача в прокат или иное незаконное использование контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в целях извлечения дохода).
  4. Уголовная ответственность по ч. 2, ст. 146 УК РФ — нарушение авторских и смежных прав в крупном размере (более 100 000 рублей).

Какие варианты недорогих программ 1С существуют?

Если Вы начинающий предприниматель и бюджет на закупку программ сильно ограничен, не спешите скачивать пиратскую версию. Обратите внимание на недорогие, но качественные разработки 1С:

  • 1С:Бухгалтерия 8. Базовая предназначена также для одного пользователя, но в этой версии возможен учет по нескольким предприятиям, при этом вестись он будет в отдельных информационных базах.
  • 1С:Упрощенка 8 — специализированная поставка «1С:Бухгалтерия 8 Базовая». Программа с простым интерфейсом, рассчитанная на работу одного пользователя. По умолчанию в программу включены только те функции, которые необходимы налогоплательщикам на УСН. При необходимости функционал можно расширить и вести полный учет для организаций на общем режиме налогообложения и уплачивающих налог на прибыль.
  • 1С:Розница — универсальное решение для ведения бизнес-процессов в рознице.
  • 1С:Управление нашей фирмой — контроль, планирование и отчетность в сфере услуг. Программа подходит для широкого спектра представителей бизнеса: сфера услуг, мелкосерийное производство, оптовая и розничная торговля. Не перегружена лишним функционалом, имеет простой и логичный интерфейс.

Все рекомендации из статьи можно выполнить самостоятельно либо обратиться к специалистам «Ю-Софт». Определим лицензионность программы, поможем ее легализовать, предложим варианты решения. Предложим бесплатные тестовые периоды программ и сервисов, а также льготное сопровождение.

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
1С:Франчайзи "Ю-Софт"
НАСТРОЙКА 1С-ОТЧЕТНОСТИ БЕСПЛАТНО
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