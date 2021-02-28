Осторожно, пираты берут на абордаж! Как проверить легальность программы 1С?

Рынок пиратской продукции остается довольно мощным, живым, хотя и очень опасным. Люди, невзирая на явные угрозы вместо того, чтобы купить лицензию 1С, все еще довольно охотно приобретают нелицензированные электронные продукты.

Вновь пришедший бухгалтер может и не подозревать о том, что использует пиратское ПО, пока ему не придет уведомление: «Обнаружено неправомерное использование данного программного продукта» или того хуже, в офис не ворвутся люди в камуфляже и масках. Чтобы не стать невольным пособником пиратов, лучше уметь распознавать нарушения сразу.

В данной статье мы рассмотрели какие выгоды и преимущества получает пользователь, если решается честно купить лицензию 1С, а также как проверить на лицензионность ПО.

Преимущества использование лицензионного ПО:

Правильности и безопасность работы ПО и сохранность информации в нем. При наличии лицензии компания всегда может рассчитывать на своевременную техподдержку и помощь при любых проблемах с программой. Возможность настройки программы под конкретное предприятие. Специалисты, которые имеют специальные сертификаты и работают с официальным представителем, не только помогут купить лицензию 1С, но и легко проведут необходимые настройки стандартного программного обеспечения с учетом специфики конкретной компании-заказчика. Возможность автоматического регулярного обновления при сопровождении фирмы-франчайзи 1С. Если в законодательстве происходят изменения, разработчики 1С выпускают новые конфигурации, которые тоже могут быть доступны только обладателям лицензированного программного обеспечения. Кроме этого лицензированные программы дают доступ к рассылке новых форм отчетности, информационных сообщений об актуальных изменениях в законодательстве, методических материалов. Поддержка пользователей, купивших лицензию 1С. Все, кто приобрел эту программу у официального представителя компании, имеют возможность воспользоваться множеством сервисом, обеспечивающих комфортную работу с программными продуктами 1С.

Как проверить легальность ПО

1.Проверка документации:

Наличие регистрационной карты — это документ, который подтверждает права на использование программного продукта и условия его сопровождения.

На каждую программу «1С» должна быть своя регистрационная карточка . Их может быть несколько, если отдельно приобретались дополнительные лицензии для увеличения рабочих мест.

Если документ утерян, то для его восстановления можно написать в центр лицензирования «1С» по адресу lic@1c.ru и указать причину отсутствия документа.

2.Проверка количество рабочих мест в программе

Встречаются ситуации, когда программа куплена легально, но фактически в ней работает больше сотрудников, чем приобретено рабочих мест.

Чтобы это проверить надо обратить внимание на информацию, содержащуюся в справке «О программе...».

В открывшемся окне «О программе» в поле «Лицензия» указываются сведения о системе защиты, которую имеет программа.

Система защиты бывает двух видов:

Программная;

Программно-аппаратная. Её также называют аппаратной защитой, или аппаратным ключом, или USB-ключом защиты 1С. Чаще всего взлому подвержен именно этот вид защиты.

В примере ниже программа имеет лицензию c маркировкой HASP4 ORGL8 1 — это означает, что используется аппаратный ключ защиты на 1 рабочее место. Обратите внимание, что последняя цифра в маркировке соответствует количеству рабочих мест.

Следующий пример с программной защитой — когда вместо аппаратного ключа используются пин-коды для активации программы 1С.

Необходимо проверить, какое количество рабочих мест показывает программа по маркировке ключа и сравнить с данными по регистрационным картам.

Если количество рабочих мест во всех имеющихся регистрационных картах не совпадает с данными в программе — это повод проверить, не нарушены ли правила лицензирования «1С».

3. Всплывает окно о неправомерности использования данного программного продукта

Такое окошко может появляться в программах версии ПРОФ или КОРП, если было установлено обновление без действующего договора сопровождения 1С:ИТС, т. е. нелегально. Необходимо проверить наличие такого договора.

Почему не стоит приобретать пиратские версии ПО?

Обнаружить пиратское ПО на предприятии может налоговая служба, а также сам разработчик программы. При обнаружении, что компания использует нелицензированное программное обеспечение, на нее налагается ответственность в виде штрафов и компенсационных выплат, а также множество других неприятных последствий:

Выплата компенсации за нарушение авторских прав. Назначение судимости по ряду статей законодательства. Уплата судебных издержек. Экстренная покупка лицензированного программного обеспечения. Замена компьютеров, изъятых для проведения экспертизы. Воссоздание информации, в особенности по бухгалтерскому и налоговому учету.

Чем грозит использование пиратского ПО?

Блокировка работы по время проверки. Изъятие компьютерной техники (серверов и рабочих станций) в случае непредставления бухгалтерски-/юридически подтвержденных доказательств приобретения программного обеспечения (на неопределенный законом срок). Административная ответственность (ст. 7.12 КоАП РФ «Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав». В соответствии с данной статьей ввоз, продажа, сдача в прокат или иное незаконное использование контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в целях извлечения дохода). Уголовная ответственность по ч. 2, ст. 146 УК РФ — нарушение авторских и смежных прав в крупном размере (более 100 000 рублей).

Какие варианты недорогих программ 1С существуют?

Если Вы начинающий предприниматель и бюджет на закупку программ сильно ограничен, не спешите скачивать пиратскую версию. Обратите внимание на недорогие, но качественные разработки 1С:

1С:Бухгалтерия 8. Базовая предназначена также для одного пользователя, но в этой версии возможен учет по нескольким предприятиям, при этом вестись он будет в отдельных информационных базах.

1С:Упрощенка 8 — специализированная поставка «1С:Бухгалтерия 8 Базовая». Программа с простым интерфейсом, рассчитанная на работу одного пользователя. По умолчанию в программу включены только те функции, которые необходимы налогоплательщикам на УСН. При необходимости функционал можно расширить и вести полный учет для организаций на общем режиме налогообложения и уплачивающих налог на прибыль.

1С:Розница — универсальное решение для ведения бизнес-процессов в рознице.

1С:Управление нашей фирмой — контроль, планирование и отчетность в сфере услуг. Программа подходит для широкого спектра представителей бизнеса: сфера услуг, мелкосерийное производство, оптовая и розничная торговля. Не перегружена лишним функционалом, имеет простой и логичный интерфейс.

Все рекомендации из статьи можно выполнить самостоятельно либо обратиться к специалистам «Ю-Софт». Определим лицензионность программы, поможем ее легализовать, предложим варианты решения. Предложим бесплатные тестовые периоды программ и сервисов, а также льготное сопровождение.