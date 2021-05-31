Как в 2021 году учитывать спецодежду или спецоснастку со сроком эксплуатации больше 12 месяцев

В связи с введением в действие с 1 января 2021 года ФСБУ 5/2019 спецодежда (спецоснастка) со сроком эксплуатации более 12 месяцев больше не признается запасами. Какие варианты для учета могут быть применены организацией?

Бухгалтерский учет спецодежды (спецоснастки)

Вариант 1.

Вместо применения стоимостного лимита, предусмотренного последним абзацем пункта 5 ПБУ 6/01 для отдельных объектов основных средств, организация может выделить группы основных средств, информация о которых заведомо несущественна, сообразно виду деятельности организации.

Такое решение необходимо прописывать не реже, чем раз в год. В таком случае затраты на приобретение, создание, улучшение основных средств, относящихся к выделенным несущественным группам, вне зависимости от стоимости отдельных объектов, списываются в расходы от обычной деятельности в тот момент, когда они были понесены. Основные средства, относящиеся к существенным группам, независимо от стоимости отдельных объектов, учитываются в общем порядке учета основных средств.

Вариант 2.

Можно выделить спецодежду сроком использования более 12 месяцев как несущественную группу ОС и списывать ее стоимость в расходы в момент приобретения без отнесения на счета 10 или 01 (Дебет 20, 26, 44 ). При этом необходимо организовать забалансовый учет такой спецодежды.

Все принятые организацией решения по учету таких активов должны быть отражены в учетной политике организации.

Вариант 3.

Организация может принять решение относить на расходы по обычной деятельности в момент понесения затраты на специальные средства производства, стоимость которых по отдельности и в совокупности однородной группы является несущественной, независимо от их срока.

В бухучете являются несущественными:

материалы для управленческих нужд;

мебель;

офисная техника;

малоценные основные средства, в том числе спецодежда и спецоснастка, инструмент, и пр.

С учетом критерия существенности несущественную малоценку, независимо от срока службы, можно отнести на вид номенклатуры «Малоценное оборудование и запасы».

В бухгалтерском учете относим на расходы при приобретении.

В налоговом учете включаем в расходы по мере их использования в производстве, для управленческих нужд и при выдаче сотруднику.

На счете 10.21.1 контроль количества на складе.

На забалансовом учете контроль после выдачи сотруднику.

Налоговый учет спецодежды (спецоснастки)

В налоговом учете в отношении спецодежды (спецоснастки) ничего не изменилось.

В целях исчисления налога на прибыль можно списать ее стоимость в расходы единовременно при передаче в эксплуатацию (ВАЖНО! Не путать с моментом приобретения: в момент приобретения признать расходы нельзя) или списывать частями в течение срока использования (пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ).

Порядок списания закрепляется в учетной политике по налоговому учету.