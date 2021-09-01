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Большинство бухгалтеров не знает о бесплатных консультациях по 1С. Дарим неделю тест-драйва для проверки качества

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«Ю-Софт» решил провести опрос среди бухгалтеров. Результаты оказались неожиданными.

Бухгалтерам задали несколько вопросов. И вот что выяснилось:

  • 80% тех, кто работает с 1С, не подозревают о своем праве на бесплатные консультации по бухгалтерским и налоговым вопросам у партнера по 1С, с которым они работают. Такая возможность доступна для пользователей, заключивших договор на ИТС ПРОФ. А вы знали об этом? Пройдите опрос в конце поста.
  • 30% нерегулярно обновляют свою программу, а если точнее, вспоминают про обновление, когда что-то перестает работать и процесс проходит в авральном режиме (а если это отчетный период 😱?).
  • 90% опрошенных были бы рады попробовать недельный «тест-драйв»: в течение недели получать от партнера по 1С консультации по 15 минут в день, заказать одну или две услуги, чтобы оценить работу специалистов. 10% в такую возможность просто не верят!

Что ж, переубедим недоверчивых — «Ю-Софт» предлагает Бесплатный недельный тест-драйв по обслуживанию 1С.

Он доступен всем читателям «Клерк» по специальному промокоду: «Клерк».

Что вы получите в течение тест-драйва:

  1. Консультации от наших ведущих экспертов с опытом работы от 5 до 15 лет — ежедневно.
  2. Поработаете со специалистом индивидуально и получите ответы на волнующие вопросы.
  3. Лучше узнаете свою программу и начнете использовать новые возможности.
  4. Вам станут доступны записи прошедших онлайн-мероприятий, вы сможете записаться на обучающий вебинар по 1С.
  5. Бесплатный аудит операционной системы и обновление одной базы типовой конфигурации.

Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас и не забудьте промокод «Клерк»!

Внимание! Акция действует до конца месяца. Количество мест ограничено.

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
1С-Франчайзи «Ю-Софт»
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