Большинство бухгалтеров не знает о бесплатных консультациях по 1С. Дарим неделю тест-драйва для проверки качества

«Ю-Софт» решил провести опрос среди бухгалтеров. Результаты оказались неожиданными.
Бухгалтерам задали несколько вопросов. И вот что выяснилось:
- 80% тех, кто работает с 1С, не подозревают о своем праве на бесплатные консультации по бухгалтерским и налоговым вопросам у партнера по 1С, с которым они работают. Такая возможность доступна для пользователей, заключивших договор на ИТС ПРОФ. А вы знали об этом? Пройдите опрос в конце поста.
- 30% нерегулярно обновляют свою программу, а если точнее, вспоминают про обновление, когда что-то перестает работать и процесс проходит в авральном режиме (а если это отчетный период 😱?).
- 90% опрошенных были бы рады попробовать недельный «тест-драйв»: в течение недели получать от партнера по 1С консультации по 15 минут в день, заказать одну или две услуги, чтобы оценить работу специалистов. 10% в такую возможность просто не верят!
Что ж, переубедим недоверчивых — «Ю-Софт» предлагает Бесплатный недельный тест-драйв по обслуживанию 1С.
Он доступен всем читателям «Клерк» по специальному промокоду: «Клерк».
Что вы получите в течение тест-драйва:
- Консультации от наших ведущих экспертов с опытом работы от 5 до 15 лет — ежедневно.
- Поработаете со специалистом индивидуально и получите ответы на волнующие вопросы.
- Лучше узнаете свою программу и начнете использовать новые возможности.
- Вам станут доступны записи прошедших онлайн-мероприятий, вы сможете записаться на обучающий вебинар по 1С.
- Бесплатный аудит операционной системы и обновление одной базы типовой конфигурации.
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Внимание! Акция действует до конца месяца. Количество мест ограничено.