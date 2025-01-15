1С-Франчайзи «Ю-Софт»
Бухгалтерия

5 трендов в бухгалтерии 2025

В 2025 году бухгалтерам важно адаптироваться к новым инструментам и подходам, например, научиться применять искусственный интеллект в работе. Это поможет выделиться среди конкурентов, привлечь новых клиентов и предлагать им более сложные решения.

1. Развитие искусственного интеллекта и автоматизации

Нейросети позволяют ускорить и упростить многие процессы в работе бухгалтера и освободить время для приоритетных задач. Например, RPA-роботы могут автоматизировать те вещи, которые традиционно выполнялись «вручную»: заполнение таблиц, проверка счетов, подготовка отчетов и расчет заработной платы.

Генератор текста на основе NLP способен составить текст договора или делового письма, перевести документ. Чат-боты оперативно отвечают на вопросы клиентов. Системы бизнес-аналитики визуализируют данные, используя информацию из различных источников, а технология блокчейн обеспечивает информационную безопасность.

Внедрение этих технологий не только сохраняет навыки бухгалтера актуальными, но и позиционирует его как ценного консультанта для клиентов, которые сталкиваются с аналогичными задачами в своих отраслях.

2. Переход к консультационным услугам

Эффект ИИ не только в экономии времени, но и в изменении роли бухгалтеров. С новыми технологиями они могут сосредоточиться на стратегических задачах, а не просто обработке цифр. Бухгалтеры смогут использовать свой опыт по-новому, предоставляя клиентам рекомендации и идеи, которые могут существенно повлиять на их бизнес.

В 2025 году бухгалтерам стоит рассмотреть возможность получения дополнительного образования, например, в финансовом анализе или бизнес-планировании.

3. Повышение кибербезопасности

Так как в бухгалтерской сфере начали активно использовать цифровые технологии, возросли и риски кражи данных. Поэтому бухгалтерам крайне важно комплексно решать проблему кибербезопасности:

  • регулярно обновлять защитные системы, включая брандмауэры и антивирусные программы;

  • обучать персонал распознавать попытки фишинга и правильно обращаться с паролями;

  • обеспечить шифрование всех конфиденциальных данных как в хранилищах, так и при их передаче.

Эти меры помогут не только защитить данные от угроз, но и сохранить доверие клиентов.

4. Модели удаленной и гибридной работы

В 2025 году гибкие условия работы являются скорее нормой, чем исключением. Такая организация труда отвечает ожиданиям молодых специалистов, которые стремятся найти баланс между работой и личной жизнью.

Различные инструменты для командной работы помогут поддерживать связь между сотрудниками, а облачное бухгалтерское программное обеспечение гарантирует, что каждый сможет безопасно получить доступ к необходимым документам и информации.

5. Облачные сервисы

Облачный сервис позволяет бухгалтерам работать из любой точки мира, без покупки серверов, дорогостоящего оборудования и технических специалистов в штате. В отличие от оффлайн-версии, данные в «облаке» невозможно потерять, так как сервис обеспечивает надежное хранение и регулярное резервное копирование. Программа автоматически обновляется и бухгалтеры могут быть уверены, что она соответствует последним изменениям законодательства.

Даже если компания не практикует удаленный формат работы, переход на облачный сервис в разы облегчит и ускорит все рабочие процессы. Облачная 1С не требует высоких мощностей, не зависает и стабильно работает на любом компьютере.

Переход на «облако» обычно не сложный, но есть нюансы, которые лучше доверить специалисту. Например, компания «Ю-СОФТ» помогает с переходом на «1C:Фреш» и обучает работе с программой. Данные «1C:Фреш» надежно хранятся на серверах 1С и дополнительно шифруются.

Емельянов Андрей Викторович, генеральный директор ООО «Теплоинжстрой»

«Мы строим жилые и нежилые помещения, устанавливаем отопительные системы и системы кондиционирования воздуха. Сотрудники работают с огромным объемом данных, поэтому у нас сильно тормозила 1С. Всем было сложно и неудобно работать. Провели консультацию с компанией «Ю-Софт», подобрали лучший тариф. Перенесли базу, процесс перехода занял всего пару часов. В результате улучшилась стабильность и скорость работы, у сотрудников появилась возможность работать из дома. Мы остались довольны».

Будущее бухгалтерии связано с интеграцией технологий и переосмыслением традиционных ролей. Компании, которые готовы развиваться и осваивать новые инструменты, смогут не только сохранить свою востребованность, но и стать ключевыми партнерами для бизнеса.

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