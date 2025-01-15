5 трендов в бухгалтерии 2025

Нейросети позволяют ускорить и упростить многие процессы в работе бухгалтера и освободить время для приоритетных задач. Например, RPA-роботы могут автоматизировать те вещи, которые традиционно выполнялись «вручную»: заполнение таблиц, проверка счетов, подготовка отчетов и расчет заработной платы.

Генератор текста на основе NLP способен составить текст договора или делового письма, перевести документ. Чат-боты оперативно отвечают на вопросы клиентов. Системы бизнес-аналитики визуализируют данные, используя информацию из различных источников, а технология блокчейн обеспечивает информационную безопасность.