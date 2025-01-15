5 трендов в бухгалтерии 2025

1. Развитие искусственного интеллекта и автоматизации
Нейросети позволяют ускорить и упростить многие процессы в работе бухгалтера и освободить время для приоритетных задач. Например, RPA-роботы могут автоматизировать те вещи, которые традиционно выполнялись «вручную»: заполнение таблиц, проверка счетов, подготовка отчетов и расчет заработной платы.
Генератор текста на основе NLP способен составить текст договора или делового письма, перевести документ. Чат-боты оперативно отвечают на вопросы клиентов. Системы бизнес-аналитики визуализируют данные, используя информацию из различных источников, а технология блокчейн обеспечивает информационную безопасность.
Внедрение этих технологий не только сохраняет навыки бухгалтера актуальными, но и позиционирует его как ценного консультанта для клиентов, которые сталкиваются с аналогичными задачами в своих отраслях.
2. Переход к консультационным услугам
Эффект ИИ не только в экономии времени, но и в изменении роли бухгалтеров. С новыми технологиями они могут сосредоточиться на стратегических задачах, а не просто обработке цифр. Бухгалтеры смогут использовать свой опыт по-новому, предоставляя клиентам рекомендации и идеи, которые могут существенно повлиять на их бизнес.
В 2025 году бухгалтерам стоит рассмотреть возможность получения дополнительного образования, например, в финансовом анализе или бизнес-планировании.
3. Повышение кибербезопасности
Так как в бухгалтерской сфере начали активно использовать цифровые технологии, возросли и риски кражи данных. Поэтому бухгалтерам крайне важно комплексно решать проблему кибербезопасности:
регулярно обновлять защитные системы, включая брандмауэры и антивирусные программы;
обучать персонал распознавать попытки фишинга и правильно обращаться с паролями;
обеспечить шифрование всех конфиденциальных данных как в хранилищах, так и при их передаче.
Эти меры помогут не только защитить данные от угроз, но и сохранить доверие клиентов.
4. Модели удаленной и гибридной работы
В 2025 году гибкие условия работы являются скорее нормой, чем исключением. Такая организация труда отвечает ожиданиям молодых специалистов, которые стремятся найти баланс между работой и личной жизнью.
Различные инструменты для командной работы помогут поддерживать связь между сотрудниками, а облачное бухгалтерское программное обеспечение гарантирует, что каждый сможет безопасно получить доступ к необходимым документам и информации.
5. Облачные сервисы
Облачный сервис позволяет бухгалтерам работать из любой точки мира, без покупки серверов, дорогостоящего оборудования и технических специалистов в штате. В отличие от оффлайн-версии, данные в «облаке» невозможно потерять, так как сервис обеспечивает надежное хранение и регулярное резервное копирование. Программа автоматически обновляется и бухгалтеры могут быть уверены, что она соответствует последним изменениям законодательства.
Даже если компания не практикует удаленный формат работы, переход на облачный сервис в разы облегчит и ускорит все рабочие процессы. Облачная 1С не требует высоких мощностей, не зависает и стабильно работает на любом компьютере.
Переход на «облако» обычно не сложный, но есть нюансы, которые лучше доверить специалисту. Например, компания «Ю-СОФТ» помогает с переходом на «1C:Фреш» и обучает работе с программой. Данные «1C:Фреш» надежно хранятся на серверах 1С и дополнительно шифруются.
Емельянов Андрей Викторович, генеральный директор ООО «Теплоинжстрой»
«Мы строим жилые и нежилые помещения, устанавливаем отопительные системы и системы кондиционирования воздуха. Сотрудники работают с огромным объемом данных, поэтому у нас сильно тормозила 1С. Всем было сложно и неудобно работать. Провели консультацию с компанией «Ю-Софт», подобрали лучший тариф. Перенесли базу, процесс перехода занял всего пару часов. В результате улучшилась стабильность и скорость работы, у сотрудников появилась возможность работать из дома. Мы остались довольны».
Будущее бухгалтерии связано с интеграцией технологий и переосмыслением традиционных ролей. Компании, которые готовы развиваться и осваивать новые инструменты, смогут не только сохранить свою востребованность, но и стать ключевыми партнерами для бизнеса.
Получите 4 000 ₽ за переход на 1С:Фреш с Ю-Софт!
Работайте в 1С из любой точки мира. Тестируйте 1С:Фреш 30 дней бесплатно, получайте 4 000 ₽ за перевод каждого клиента и 5% кэшбэка на личный счёт со всех их покупок!
Заполните форму, наш менеджер с вами свяжется:
Реклама: ООО «Ю-Софт Старт», ИНН 7726429561, erid: 2W5zFFw8jkc
Начать дискуссию