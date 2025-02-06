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Автоматизация учета

Как ИИ меняет работу бухгалтера: часть первая

В этой статье разбираемся, какие задачи уже можно поручить нейросети, как начать работу с ИИ, если вы не айтишник, и какие инструменты помогают бухгалтерам автоматизировать рутинные процессы.  

Какие задачи поручить нейросети, чтобы работать эффективнее 

Каждый бухгалтер знает, сколько времени уходит на сверку платежей, проверку документов и поиск ошибок. Именно поэтому бухгалтерия — одна из тех сфер, где новые технологии действительно меняют подход к работе

Нейросети ускоряют все процессы: они анализируют большие массивы данных, находят ошибки в расчетах, проверяют документы на соответствие требованиям и даже подсказывают, как оформить отчетность. Кроме того, ИИ помогает оценивать финансовые риски, прогнозировать расходы и формировать рекомендации по бюджету. То, что раньше занимало часы ручной работы, теперь можно решить за минуты — остается лишь проверить результат и принять окончательное решение.

Что вы узнаете

  • Какие задачи можно поручить нейросетям?

  • Как работать с нейросетью, если вы не айтишник?

  • Что дальше.

💡 Краткая справка по ключевым терминам

  • Искусственный интеллект (ИИ) — технология, которая имитирует мышление и решения человека. Это включает машинное обучение, нейросети и другие алгоритмы, позволяющие анализировать данные, находить закономерности и принимать решения.

  • Машинное обучение — подвид ИИ, который позволяет системам обучаться на примерах. Например, система может запомнить типовые ошибки при заполнении налоговых данных и предлагать их исправления в будущем.

  • Нейросеть — усовершенствованный тип машинного обучения, имитирующий работу человеческого мозга. Нейросеть анализируют большие массивы данных, находят скрытые связи и закономерности, что делает их эффективными в сложных аналитических задачах.

Какие задачи можно поручить нейросетям

Нейросети — это уже не просто чат-боты. Они умеют проверять документы, анализировать таблицы, искать ошибки в расчетах и даже готовить пояснения для налоговой. 

Ниже разберем все рутинные задачи, которые можно доверить нейросети уже сегодня: расчеты, поиск ошибок и работу с документами.

1. Расчеты: налоги, зарплата, страховые взносы

Нейросети анализируют данные и находят ошибки в расчетах, отчетах и таблицах. Это помогает при сверке платежей, проверке отчетности и выявлении расхождений.  

Как это сделать:

  1. Зайдите в чат и напишите запрос, например: «Рассчитай НДФЛ с дохода 150 000 ₽ для резидентов РФ по ОСН».

  2. Получите сумму налога и формулу расчета.

  3. Задайте дополнительный вопрос, например: «Какие налоговые вычеты можно применить?»

  4. Получите ответ, который можно сразу использовать или еще доработать. 

Расчет НДФЛ и информация о возможных вычетах за секунды 

2. Поиск ошибок: отчеты, таблицы, расчеты

ИИ анализирует большие массивы данных, находит расхождения и указывает на ошибки. Это экономит время и служит дополнительной страховкой, особенно в условиях высокой загрузки при подготовке к проверкам.  

Как это сделать:

  1. Загрузите таблицу или скопируйте данные в нейросеть.

  2. Сформулируйте запрос, например: «Найди ошибки в расчетах в этой таблице» или «Выяви дубли за последний квартал».

  3. Получите перечень неточностей: пропущенные проводки, расхождения в суммах, дубли.

  4. Уточните рекомендации по исправлению.

💡 Советы новичку 

  • Начните с простых вопросов: «Как я могу улучшить таблицу расходов?»

  • Для более точного анализа запросите: «Выдели строки с ростом суммы более 20%».

  • Используйте нейросети для автоматизации сверки данных: «Как ускорить обработку первичных документов?»

3. Работа с документами: создание, редактирование, анализ

Нейросети проверяют реквизиты, анализируют данные, создают шаблоны и исправляют ошибки. Пропущенный ИНН в договоре, неверная сумма в накладной, расхождение с налоговой базой — такие мелочи могут стоить компании штрафов, блокировки счетов и проблем с налоговой. ИИ замечает их сразу. Это снижает риск неточностей и экономит время на оформлении документов.

Что можно делать:

  • Формировать и редактировать договоры, счета-фактуры, акты, накладные.

  • Проверять корректность реквизитов, дат, сумм.

  • Анализировать данные на соответствие требованиям законодательства.

Как это сделать:

  1. Откройте нейросеть и введите запрос, например: «Составь договор аренды офиса на 12 месяцев». 

  2. Если задача сложная, сразу добавляйте детали: «Составь договор аренды с обеспечительным платежом, сроком на 11 месяцев». 

  3. Получите итоговый вариант, который можно использовать сразу или доработать. 

Чат формирует пункт по запросу пользователя

Как работать с нейросетью, если вы не айтишник

Проще, чем кажется. Попробуйте любую из популярных нейросетей — например, GigaChat (Сбер), YandexGPT или ChatGPT. Они работают как обычный чат.  Достаточно задать вопрос, и система предложит решение, шаблон или расчет.  Начните с простого вопроса: «Как ты можешь помочь бухгалтеру?» — это поможет понять, какие задачи можно решать с помощью нейросети. 

💡 Пример начала работы в GigaChat:

  1. Зайдите на официальную страницу.

  2. Зарегистрируйтесь или войдите в аккаунт (если не авторизованы).

  3. Начните вводить запрос: например, «Рассчитай НДФЛ с дохода 150 000 ₽».

  4. Получите ответ.

Работать с нейросетью так же просто, как отправить сообщение в мессенджере👌

💡 Дополняйте нейросети автоматизированными решениями

«1С:Фреш» от Ю-Софт:

  • Автоматизирует рутину — помогает оформлять документы без ошибок, ускоряет расчеты, упрощает сверки.

  • Снижает нагрузку — встроенные проверки находят недочеты еще на этапе оформления, уменьшая вероятность ошибок.

  • Напоминает о сроках — важные отчеты, налоги и платежи не пропадут из виду.

Нейросеть анализирует данные и находит ошибки. «1С:Фреш» предотвращает их еще до появления. Бухгалтеру остается только принимать решения.

Нейросети + автоматизация = меньше ошибок и больше времени на стратегию ❤️

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Что дальше

💡 Бухгалтерия без ИИ vs. с ИИ

❌ Без помощи нейросети: бухгалтер вручную проверяет расчеты, сверяет данные, ищет ошибки.

✅ С нейросетью: программа за секунды формирует отчеты, находит ошибки в расчетах — а бухгалтер решает реальные проблемы бизнеса.

Счета, налоги и документывсе это ИИ уже умеет проверять. Но сможет ли нейросеть вести переговоры с налоговой, подготовить пояснительную записку или защитить бизнес от штрафов? Поставщик прислал странный договор, клиент не платит — что делать?

В следующей статье разберем сложные кейсы, где от бухгалтера требуется больше, чем просто точные расчеты. А еще обсудим, почему ИИ все равно не заменит человека.

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