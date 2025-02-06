Как ИИ меняет работу бухгалтера: часть первая

Каждый бухгалтер знает, сколько времени уходит на сверку платежей, проверку документов и поиск ошибок. Именно поэтому бухгалтерия — одна из тех сфер, где новые технологии действительно меняют подход к работе.

Нейросети ускоряют все процессы: они анализируют большие массивы данных, находят ошибки в расчетах, проверяют документы на соответствие требованиям и даже подсказывают, как оформить отчетность. Кроме того, ИИ помогает оценивать финансовые риски, прогнозировать расходы и формировать рекомендации по бюджету. То, что раньше занимало часы ручной работы, теперь можно решить за минуты — остается лишь проверить результат и принять окончательное решение.