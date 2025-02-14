Как ИИ меняет работу бухгалтера: часть вторая

Проверка ошибок в расчетах и документах — только половина работы бухгалтера. Вторую половину занимают переговоры с налоговой, переписка с контрагентами, планирование бюджета и защита бизнеса от рисков. Эти задачи требуют как точности, так и умения аргументировать позицию, адаптироваться к ситуации и учитывать правовые нюансы.

ИИ уже помогает бухгалтерам ускорять рутинные процессы: проверять документы, анализировать платежи, находить расхождения. Но можно ли доверить ему более сложные задачи? Например, вести переговоры с налоговой или обосновывать финансовые решения перед руководством?

В первой части мы рассказывали, как нейросети помогают автоматизировать простые операции и как начать работу с нейросетью, если вы не айтишник. Сегодня разберем, как технологии помогают бухгалтерам справляться с более сложными задачами — и почему без человека все равно не обойтись.