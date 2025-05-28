В п. 8 статьи 164 НК перечислены условия применения новых налоговых ставок.
Если доход организации или индивидуального предпринимателя (ИП) составил более 60 млн руб., возникает обязанность уплачивать НДС. Этот порог является ключевым моментом и превышение указанной суммы дохода влечет необходимость выбора, какую ставку НДС применять.
Законодательством предусмотрены варианты:
Ставка НДС в общем порядке (0%, 10%, 20%) — с возможностью учитывать, принимать к вычету входной НДС.
Специальная ставка (5% или 7%) — без возможности применения вычета, т.е. без учета входного НДС.
Специальная ставка может применяться в зависимости от дохода:
60 – 250 млн руб. — 5%.
250 – 450 млн руб. — 7%.
Когда доход превысит установленный предел — 450 млн руб., организация или ИП не вправе применять специальные налоговые режимы, такие как упрощенная система налогообложения (УСН) или патентная система налогообложения (ПСН) и переходит на общую систему налогообложения (ОСНО).
Если доход превысил установленную сумму в 2024 году, то с 2025 года применяются указанные ставки. А как быть если сумма дохода выросла в течение 2025 года? В таком случае, НДС применяется с первого числа месяца, следующего за периодом превышения. Как подготовиться к новым ставкам НДС 5% и 7% в чеках для розницы на УСН?
Рассмотрим на примере программы 1С:Управление нашей фирмой.
ИП Круглова О.А. занимается розничной торговлей. По итогам 2024 года доход составил менее 60 млн руб., а в текущем 2025 году, с января по апрель получен доход 65 миллионов рублей. ИП выбрал специальные ставки НДС и с мая 2025 года предприниматель должен отражать НДС 5% в документах, сдавать декларации и платить налог.
Если ИП применяет сниженные ставки НДС (5% или 7%) необходимо правильно подготовить 1С.
На этом этапе может понадобиться помощь специалистов — важно быть уверенным, что программа работает корректно. Ошибки в настройках 1С могут привести к штрафам или нарушению законодательства. Чтобы избежать рисков и обеспечить точность учета, настройку лучше доверить профессионалам.
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НДС — настройка 1С:УНФ
Для корректной работы в программе, необходимо обновить свою 1С на актуальный релиз, в котором учтены данные законодательные изменения и выполнить настройку.
Шаг 1. Перейдите в раздел «Главное» — «Реквизиты организации». Разверните блок «Налогообложение» и в строке «Применяется НДС:» нажмите кнопку «Применяется».
Ниже отразится строка — «5% (доход до 250 млн рублей) с 01.05.25» (текущий месяц).
Шаг 2. Перейдите по гиперссылке.
При необходимости пользователь может изменить месяц, с которого применяется НДС и изменить вариант ставки, установив переключатель в нужное положение:
5% (при доходе до 250 млн рублей).
7% (при доходе до 450 млн рублей).
20% (при доходе свыше 450 млн рублей или добровольно, с правом на вычет).
По гиперссылке «История изменений …» можно просмотреть, с какого периода менялись настройки программы.
Значение настроек в строке «Ставка НДС» предназначено для автозаполнения в документах закупки.
НДС в карточке номенклатуры
При оформлении документов реализации, в т.ч. в кассовых чеках, обязательно должны указываться ставка НДС и его сумма.
В документы, ставка НДС автоматически подставляется из карточки номенклатуры.
Шаг 3. Перейдите в раздел «Продажи» — «Номенклатура» — блок «Учетная информация» — строка «Ставка НДС».
Установленная ставка НДС будет определяться автоматически, исходя из применяемой ИП ставки, установленной в карточке организации.
Обновление «прошивки» ККТ — драйвера устройства
Следующим шагом обновите «прошивку» своих ККТ.
Ознакомиться со списком сертифицированного оборудования и скачать драйвера к нему можно на сайте 1С в разделе «Сертифицированные и поддерживаемые модели оборудования Контрольно-кассовой техники с передачей данных».
Все действия для работы с ККТ выполняются в разделе «Настройка» — «Поддержка оборудования».
Шаг 4. Перейдите в указанный раздел, разверните блок «Подключаемое оборудование» — «Драйверы оборудования».
В данном разделе представлены все драйвера оборудования, поставляемые в составе конфигурации. При необходимости пользователь может вручную добавить другой новый драйвер, нажав кнопку «Подключить новый».
В нашем примере в базу 1С: УНФ загружен драйвер — эмулятор ККТ, для демонстрации работы кассы.
Шаг 5. Перейдите в раздел «Подключаемое оборудование». Нажмите «Подключить новое» и заполните карточку, указав драйвер оборудования.
При заполнении карточки оборудования, укажите «Тип оборудования», выбрав из выпадающего списка.
Исходя из выбранного варианта, в следующем поле выберите нужный драйвер оборудования, в зависимости от используемой ККТ.
В карточке старого оборудования галочку «Устройство используется» снимите.
Ставка НДС в документах реализации
Оформление документов реализации производится в разделе «Продажи»:
«Расходная накладная» — блок «Продажи»;
«Чек ККМ» или «Рабочее место кассира (РМК)» — блок «Розничные продажи».
Шаг 6. Перейдите в раздел «Продажи» и сформируйте документ «Расходная накладная».
При заполнении документа реализации автоматически установлена ставка НДС — 5% и рассчитана сумма.
Аналогично, автоматически заполняется ставка НДС и при формировании розничных чеков.
Шаг 7. Перейдите в раздел «Продажи» — «Розничные продажи» и укажите новое созданное оборудование, с обновленными настройками, в используемой кассе ККМ — «Кассы ККМ» — кнопка «Выбрать».
Шаг 8. В разделе «Продажи» — «Чеки ККМ» откройте кассовую смену, нажав одноименную кнопку и сформируйте документ «Чек ККМ» — кнопка «Создать».
Шаг 9. Заполните документ, подберите реализуемый товар.
Ставка НДС (5%) и сумма заполнились автоматически, исходя из установленных настроек.
Шаг 10. После того как покупатель внес оплату, нажмите «Пробить чек».
Документ сохранен в системе.
В результате произведенных настроек специальная «Ставка НДС» будет подставляться при печати чека. «Ставка НДС» и рассчитанная «Сумма НДС» по документу указываются в итоговой части фискального чека.
Шаг 11. Выполните закрытие кассовой смены, нажав одноименную кнопку в журнале «Чеки ККМ».
Автоматически сформируется документ «Отчет о розничных продажах» на основании введенных за смену чеков. В табличной части так же отражена ставка НДС и рассчитанная сумма налога — в нашем примере 5%.
Таким образом, можно смело работать, если в настройках организации включен НДС, выбрана ставка и ваш кассовый аппарат готов к работе с новыми ставками.
Отчетность по НДС в 1С:УНФ
Перейдя на уплату НДС пользователю 1С: УНФ следует обратить внимание на отчетность, предусмотренную в программе.
Шаг 12. Перейдите в раздел «Налоги» — блок «УСН» — «Отчетность по НДС».
Используя отчеты, в данном разделе можно проанализировать сумму НДС за отчетный период, сформировав отчет «Книга продаж».
Шаг 13. Уставите период отчета и нажмите «Сформировать».
В нашем примере ИП Круглова О.А. применяет ставку НДС 5%. В отчете «Книга продаж» в колонках 15б отражена сумма продаж без НДС по ставке 5% и в колонке 18б — сумма НДС по применяемой ИП ставке — 5%. Данные отчет заполнился автоматически на основании введенных документов реализации.
Помните, что за нарушения в применении кассовой техники предусмотрены штрафы — ч. 4 ст. 14.5 КоАП. Если продавец не отражает ставку и сумму НДС в кассовом чеке, то данное нарушение влечет за собой административную ответственность в виде предупреждения или штрафа:
для должностных лиц — от 1,5 до 3 тысяч рублей;
для юридических лиц — от 5 до 10 тысяч рублей.
Если при переходе на новые ставки НДС возникают сомнения, как правильно все настроить в 1С, — необязательно разбираться во всем самостоятельно.
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