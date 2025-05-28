В п. 8 статьи 164 НК перечислены условия применения новых налоговых ставок.

Если доход организации или индивидуального предпринимателя (ИП) составил более 60 млн руб., возникает обязанность уплачивать НДС. Этот порог является ключевым моментом и превышение указанной суммы дохода влечет необходимость выбора, какую ставку НДС применять.

Законодательством предусмотрены варианты:

Ставка НДС в общем порядке (0%, 10%, 20%) — с возможностью учитывать, принимать к вычету входной НДС.

Специальная ставка (5% или 7%) — без возможности применения вычета, т.е. без учета входного НДС.

Специальная ставка может применяться в зависимости от дохода:

60 – 250 млн руб. — 5%.

250 – 450 млн руб. — 7%.

Рис. 1. Ставки НДС и применение вычетов

Когда доход превысит установленный предел — 450 млн руб., организация или ИП не вправе применять специальные налоговые режимы, такие как упрощенная система налогообложения (УСН) или патентная система налогообложения (ПСН) и переходит на общую систему налогообложения (ОСНО).

Если доход превысил установленную сумму в 2024 году, то с 2025 года применяются указанные ставки. А как быть если сумма дохода выросла в течение 2025 года? В таком случае, НДС применяется с первого числа месяца, следующего за периодом превышения. Как подготовиться к новым ставкам НДС 5% и 7% в чеках для розницы на УСН?

Рассмотрим на примере программы 1С:Управление нашей фирмой.

ИП Круглова О.А. занимается розничной торговлей. По итогам 2024 года доход составил менее 60 млн руб., а в текущем 2025 году, с января по апрель получен доход 65 миллионов рублей. ИП выбрал специальные ставки НДС и с мая 2025 года предприниматель должен отражать НДС 5% в документах, сдавать декларации и платить налог.

Если ИП применяет сниженные ставки НДС (5% или 7%) необходимо правильно подготовить 1С.

На этом этапе может понадобиться помощь специалистов — важно быть уверенным, что программа работает корректно. Ошибки в настройках 1С могут привести к штрафам или нарушению законодательства. Чтобы избежать рисков и обеспечить точность учета, настройку лучше доверить профессионалам.