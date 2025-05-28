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НДС на УСН

Как подготовиться к новым ставкам НДС 5% и 7% в чеках для розницы на УСН

2025 год принес с собой множество нововведений. Одно из них — это специальные ставки НДС (5 и 7%) для налогоплательщиков, применяющих УСН (Упрощенную систему налогообложения).

В п. 8 статьи 164 НК перечислены условия применения новых налоговых ставок.

Если доход организации или индивидуального предпринимателя (ИП) составил более 60 млн руб., возникает обязанность уплачивать НДС. Этот порог является ключевым моментом и превышение указанной суммы дохода влечет необходимость выбора, какую ставку НДС применять.

Законодательством предусмотрены варианты:

  • Ставка НДС в общем порядке (0%, 10%, 20%) — с возможностью учитывать, принимать к вычету входной НДС.

  • Специальная ставка (5% или 7%) — без возможности применения вычета, т.е. без учета входного НДС.

Специальная ставка может применяться в зависимости от дохода:

  • 60 – 250 млн руб. — 5%.

  • 250 – 450 млн руб. — 7%.

Рис. 1. Ставки НДС и применение вычетов

Когда доход превысит установленный предел — 450 млн руб., организация или ИП не вправе применять специальные налоговые режимы, такие как упрощенная система налогообложения (УСН) или патентная система налогообложения (ПСН) и переходит на общую систему налогообложения (ОСНО).

Если доход превысил установленную сумму в 2024 году, то с 2025 года применяются указанные ставки. А как быть если сумма дохода выросла в течение 2025 года? В таком случае, НДС применяется с первого числа месяца, следующего за периодом превышения. Как подготовиться к новым ставкам НДС 5% и 7% в чеках для розницы на УСН?

Рассмотрим на примере программы 1С:Управление нашей фирмой.

ИП Круглова О.А. занимается розничной торговлей. По итогам 2024 года доход составил менее 60 млн руб., а в текущем 2025 году, с января по апрель получен доход 65 миллионов рублей. ИП выбрал специальные ставки НДС и с мая 2025 года предприниматель должен отражать НДС 5% в документах, сдавать декларации и платить налог.

Если ИП применяет сниженные ставки НДС (5% или 7%) необходимо правильно подготовить 1С.

На этом этапе может понадобиться помощь специалистов — важно быть уверенным, что программа работает корректно. Ошибки в настройках 1С могут привести к штрафам или нарушению законодательства. Чтобы избежать рисков и обеспечить точность учета, настройку лучше доверить профессионалам.

В компании Ю-Софт действует специальное предложение: при оплате 8 месяцев обслуживания 1С на тарифе «Оптимум» клиент получает 4 месяца в подарок. Это более 35% экономии и целый год уверенной, бесперебойной работы — без ошибок, просрочек и нерешенных вопросов. Специалисты Ю-Софт не только настраивают программу, но и консультируют по вопросам бухгалтерского учета и работе в 1С.

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НДС — настройка 1С:УНФ

Для корректной работы в программе, необходимо обновить свою 1С на актуальный релиз, в котором учтены данные законодательные изменения и выполнить настройку.

  • Шаг 1. Перейдите в раздел «Главное» — «Реквизиты организации». Разверните блок «Налогообложение» и в строке «Применяется НДС:» нажмите кнопку «Применяется». 

Ниже отразится строка — «5% (доход до 250 млн рублей) с 01.05.25» (текущий месяц).

Рис. 2. Раздел «Реквизиты организации»

  • Шаг 2. Перейдите по гиперссылке.

При необходимости пользователь может изменить месяц, с которого применяется НДС и изменить вариант ставки, установив переключатель в нужное положение:

  • 5% (при доходе до 250 млн рублей).

  • 7% (при доходе до 450 млн рублей).

  • 20% (при доходе свыше 450 млн рублей или добровольно, с правом на вычет).

По гиперссылке «История изменений …» можно просмотреть, с какого периода менялись настройки программы.

Рис. 3. Ставки НДС в 1С: УНФ

Значение настроек в строке «Ставка НДС» предназначено для автозаполнения в документах закупки.

Рис. 4. Ставка НДС

НДС в карточке номенклатуры

При оформлении документов реализации, в т.ч. в кассовых чеках, обязательно должны указываться ставка НДС и его сумма.

В документы, ставка НДС автоматически подставляется из карточки номенклатуры.

  • Шаг 3. Перейдите в раздел «Продажи» — «Номенклатура» — блок «Учетная информация» — строка «Ставка НДС».

Установленная ставка НДС будет определяться автоматически, исходя из применяемой ИП ставки, установленной в карточке организации.

Рис. 5. НДС в карточке номенклатура

Обновление «прошивки» ККТ — драйвера устройства

Следующим шагом обновите «прошивку» своих ККТ.

Ознакомиться со списком сертифицированного оборудования и скачать драйвера к нему можно на сайте 1С в разделе «Сертифицированные и поддерживаемые модели оборудования Контрольно-кассовой техники с передачей данных».

Все действия для работы с ККТ выполняются в разделе «Настройка»«Поддержка оборудования».

Рис. 6. Раздел «Настройка»

  • Шаг 4. Перейдите в указанный раздел, разверните блок «Подключаемое оборудование» — «Драйверы оборудования».

Рис. 7. Раздел «Поддержка оборудования»

В данном разделе представлены все драйвера оборудования, поставляемые в составе конфигурации. При необходимости пользователь может вручную добавить другой новый драйвер, нажав кнопку «Подключить новый».

Рис. 8. Раздел «Драйверы оборудования»

В нашем примере в базу 1С: УНФ загружен драйвер — эмулятор ККТ, для демонстрации работы кассы.

Рис. 9. Загрузка драйвера вручную

  • Шаг 5. Перейдите в раздел «Подключаемое оборудование». Нажмите «Подключить новое» и заполните карточку, указав драйвер оборудования.

Рис. 10. Карточка подключаемого оборудования

При заполнении карточки оборудования, укажите «Тип оборудования», выбрав из выпадающего списка.

Рис. 11. Выбор значения «Тип оборудования»

Исходя из выбранного варианта, в следующем поле выберите нужный драйвер оборудования, в зависимости от используемой ККТ.

Рис. 12. Выбор драйвера оборудования

В карточке старого оборудования галочку «Устройство используется» снимите.

Ставка НДС в документах реализации

Оформление документов реализации производится в разделе «Продажи»:

  • «Расходная накладная» — блок «Продажи»;

  • «Чек ККМ» или «Рабочее место кассира (РМК)» — блок «Розничные продажи».

Рис. 13. Раздел «Продажи»

  • Шаг 6. Перейдите в раздел «Продажи» и сформируйте документ «Расходная накладная».

При заполнении документа реализации автоматически установлена ставка НДС — 5% и рассчитана сумма.

Рис. 14. Документ «Расходная накладная»

Аналогично, автоматически заполняется ставка НДС и при формировании розничных чеков.

  • Шаг 7. Перейдите в раздел «Продажи» — «Розничные продажи» и укажите новое созданное оборудование, с обновленными настройками, в используемой кассе ККМ — «Кассы ККМ» — кнопка «Выбрать».

Рис. 15. Справочник «Кассы ККМ»

  • Шаг 8. В разделе «Продажи» — «Чеки ККМ» откройте кассовую смену, нажав одноименную кнопку и сформируйте документ «Чек ККМ» — кнопка «Создать».

Рис. 16. Раздел «Продажи»

  • Шаг 9. Заполните документ, подберите реализуемый товар.

Ставка НДС (5%) и сумма заполнились автоматически, исходя из установленных настроек.

Рис. 17. Документ «Чек ККМ»

  • Шаг 10. После того как покупатель внес оплату, нажмите «Пробить чек».

Документ сохранен в системе.

Рис. 18. Документ «Чек ККМ»

В результате произведенных настроек специальная «Ставка НДС» будет подставляться при печати чека. «Ставка НДС» и рассчитанная «Сумма НДС» по документу указываются в итоговой части фискального чека.

  • Шаг 11. Выполните закрытие кассовой смены, нажав одноименную кнопку в журнале «Чеки ККМ».

Рис. 19. Закрытие кассовой смены

Автоматически сформируется документ «Отчет о розничных продажах» на основании введенных за смену чеков. В табличной части так же отражена ставка НДС и рассчитанная сумма налога — в нашем примере 5%.

Рис. 20. Документ «Отчет о розничных продажах»

Таким образом, можно смело работать, если в настройках организации включен НДС, выбрана ставка и ваш кассовый аппарат готов к работе с новыми ставками.

Отчетность по НДС в 1С:УНФ

Перейдя на уплату НДС пользователю 1С: УНФ следует обратить внимание на отчетность, предусмотренную в программе.

  • Шаг 12. Перейдите в раздел «Налоги» — блок «УСН» — «Отчетность по НДС».

Рис. 21. Раздел «Налоги»

Используя отчеты, в данном разделе можно проанализировать сумму НДС за отчетный период, сформировав отчет «Книга продаж».

Рис. 22. Раздел «Отчетность по НДС»

  • Шаг 13. Уставите период отчета и нажмите «Сформировать».

В нашем примере ИП Круглова О.А. применяет ставку НДС 5%. В отчете «Книга продаж» в колонках 15б отражена сумма продаж без НДС по ставке 5% и в колонке 18б — сумма НДС по применяемой ИП ставке — 5%. Данные отчет заполнился автоматически на основании введенных документов реализации.

Рис. 23. Отчет «Книга продаж»

Помните, что за нарушения в применении кассовой техники предусмотрены штрафы — ч. 4 ст. 14.5 КоАП. Если продавец не отражает ставку и сумму НДС в кассовом чеке, то данное нарушение влечет за собой административную ответственность в виде предупреждения или штрафа:

  • для должностных лиц — от 1,5 до 3 тысяч рублей;

  • для юридических лиц — от 5 до 10 тысяч рублей.

Если при переходе на новые ставки НДС возникают сомнения, как правильно все настроить в 1С, — необязательно разбираться во всем самостоятельно.

Ю-Софт предлагает 10 дней бесплатного сопровождения: специалисты помогут обновить настройки, проверить корректность работы программы и проконсультируют по применению новых ставок НДС. Это позволит убедиться, что 1С готова к работе в соответствии с актуальными требованиями.

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