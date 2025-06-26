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Бухгалтерский учет
Отражение расходов на НИОКР в 2025 году

Отражение расходов на НИОКР в 2025 году

НИОКР — обозначает расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, которые включает в себя все затраты по получению и внедрению новых технологий, созданию новых или улучшению существующих продуктов.

Учет расходов на НИОКР регламентирован документами:

Согласно п. 17.4 ФСБУ 26/2020 затраты, связанные с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, подразделяются на затраты, относящиеся:

  • к стадии исследований — стадии выполнения уникальных изысканий, целью которых является получение новых научных или технических знаний и достижений;

  • к стадии разработок — то есть стадии применения результатов стадии исследований или иных знаний для планирования и проектирования производства новых или значительно улучшенных материалов, устройств, продуктов, процессов, систем, услуг до начала их производства в коммерческих целях или использования.

Пунктом 17.6. ФСБУ 26/2020 не признаются капитальными вложениями в объект нематериальных активов, фактические затраты:

  • относящиеся к стадии исследований;

  • относящиеся к стадии разработок, по которым не соблюдены условия, установленные пунктом 17.3 ФСБУ 26/2020;

  • связанные с выполнением НИОКР, которые невозможно однозначно классифицировать к какой стадии (исследований или разработок) они относятся.

Перечисленные расходы, признаются расходами периода, в котором они были понесены и не могут быть восстановлены в последующие отчетные периоды.

Если работы не принесли результат, такие затраты также учитываются в составе прочих расходов в периоде, когда признан этот результат — т.е. списываются на счет 91 «Прочие доходы и расходы»

Для налога на прибыль расходы на НИОКР включаются в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией, независимо от результата, в налоговом периоде, в котором они завершены.

Затраты стадии разработок, признаются капитальными при одновременном соблюдении условий, перечисленных в п. 6, п. 17.3, п. 17.5 ФСБУ 26/2020.

Рис. 1. Условия признания расходов
Рис. 1. Условия признания расходов

Некоторые расходы, поименованные в постановлении Правительства от 24.12.2008 № 988 могут учитывается с применением повышающего коэффициента 2

Перечень разделен на группы:

  • Индустрия наносистем.

  • Информационно-телекоммуникационные системы.

  • Науки о жизни.

  • IV. Рациональное природопользование.

  • V. Транспортные и космические системы.

  • VI. Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика.

  • VII. Индустрия будущего.

  • VIII. Создание технической основы системы воздушно-космической обороны Российской Федерации.

  • IХ. Создание систем улучшения состояния окружающей среды и повышения энергосбережения и эффективности использования природных ресурсов.

  • Х. Малотоннажная и среднетоннажная химия

На следующем этапе важно убедиться, что 1С правильно отражает все особенности учeта НИОКР. Ошибки в настройках могут привести к штрафам или нарушению законодательства. Чтобы избежать рисков и обеспечить точность учeта, настройку лучше доверить профессионалам.

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Рассмотрим на практическом примере, учет операций по отражению расходов на НИОКР в программе 1С:Бухгалтерия предприятия.

Настройка функциональности и учетной политики организации

Начиная с релиза 3.0.169 в программе 1С:Бухгалтерия предприятия добавлена возможность вести учет затрат на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ — (НИОКР).

Так как эти операции связаны с созданием собственных нематериальных активов, в пункте меню «Функциональность» (раздел «Главное» или «Администрирование») — раздел «Нематериальные активы» необходимо установить одноименную галочку — «Нематериальные активы». 

Шаг 1. Перейдите в указанный раздел и проверьте настройку программы.

Если в 1С установлен режим полной функциональности, данная галочка стоит по умолчанию.

Если настройка — галочка «Нематериальные активы» не стоит, в закрытии месяца не будет нужного далее документа — регламентной операции — открыть «Начало стадии разработок НМА».

Рис. 2. Раздел «Функциональность программы»
Рис. 2. Раздел «Функциональность программы»

Шаг 2. Перейдите в раздел «Главное» — «Учетная политика». Разверните блок «Учет затрат». Установите галочку напротив счета учета затрат на НИОКР — 20.04 «Собственные исследования и разработки» и сохраните настройку, нажав «ОК».

Рис. 3. Настройка счетов учетной политики
Рис. 3. Настройка счетов учетной политики

В блоке «Учет затрат» появится настройка для счета 20.04 «Собственные исследования и разработки». 

Шаг 3. Перейдите по ссылке в строке «Затраты распределяются между наименованиями НИОКР пропорционально» и выберите вариант базы распределения затрат на НИОКР из предложенных вариантов:

  •  «Оплата труда».

  • «Материальные затраты».

  • «Прямые затраты».

  • «Отдельные виды затрат».

Рис. 4. Окно «Распределение затрат» — счет 20.04
Рис. 4. Окно «Распределение затрат» — счет 20.04

Если организацией используется в учете счет 20.01, то окно настройки выглядит немного иначе. Если для указанного счета установлена база распределения затрат «Объем выпуска» или «Выручка от реализации услуг», в таком случае для счета 20.04 выберите базу распределения из списка предлагаемых показателей, нажав кнопку «Другая».

Рис. 5. Распределение затрат — счет 20.04
Рис. 5. Распределение затрат — счет 20.04

Выполните настройку счета учета расходов на НИОКР на стадии исследований и аналитики учета расходов.

Шаг 4. Перейдите по ссылке в строке «Затраты, относящиеся к стадии исследований, ежемесячно списываются на счет» и установите переключатель в нужное положение, выбрав вариант.

  • 90.02 «Себестоимость продаж».

  • 90.07 «Расходы на продажу».

  • 90.08 «Управленческие расходы».

  • 91.02 «Прочие расходы».

Нажмите кнопку «ОК» и сохраните сделанные настройки учетной политики.

Рис. 6. Окно «Затраты на исследования»
Рис. 6. Окно «Затраты на исследования»

Настройки сделаны — но на этом этапе особенно важно убедиться, что программа работает корректно. Ошибки в параметрах учета могут привести к некорректному распределению затрат, искажениям в отчeтности и трудностям при закрытии месяца.

Компания Ю-Софт предлагает 10 дней бесплатного сопровождения 1С. В течение тестового периода специалисты проверят настройки, помогут адаптировать программу под задачи учeта НИОКР и ответят на возникающие вопросы. Это позволит убедиться, что программа подготовлена к ведению операций и формированию отчетности в соответствии с требованиями.

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Пример. Расходы на НИОКР — собственными силами и с привлечением подрядной организации

Организация ООО «Ю-Софт-Торг» выполняет НИОКР для собственных нужд, с использованием собственных сил и с привлечением сторонних организаций. В июне — июле 2025 года НИОКР велось исполнителем — сотрудником Калинкин И.С. (начисление зарплаты сотруднику и страховых взносов).

НИОКР проводились в два этапа: 

  • Первый — исследование — с 06.06.2025 по 30.06.25г. 

  • Второй — разработка — с 01.07.2025 по 31.07.25 г.

Оплачены услуги сторонней подрядной организация ООО «Альтаир», стоимость работ составила:

  • Первый этап — исследование — 90 000,00 руб. (в т. ч. НДС 20 % – 15 000,00 руб.);

  • Второй этап — разработка — 45 000,00 руб. (в т. ч. НДС 20 % – 7 500,00 руб.).

Этап 1. Начало исследования

Настройки и начисление зарплаты сотруднику.

Сотруднику, занятому в НИОКР установите в карточке настройку учета расходов по его зарплате.

Шаг 1. Перейдите в раздел «Зарплата и кадры» — справочник «Сотрудники», откройте карточку нужного сотрудника и в строке «Учет расходов» задайте настройку, создав элемент «Способ учета зарплаты», указав счет затрат — 20.04. В поле «Расходы на НИОКР» задайте объект исследования и разработки — у нас в примере — «Пример НИОКР».

Рис. 7. Учет расходов сотрудника
Рис. 7. Учет расходов сотрудника

Сотрудник непосредственно занят в НИОКР, его зарплата и страховые взносы составили:

Зарплата

Страховые взносы

Июнь 2025 года.

118 421,05 руб.

35 763,16 руб.

Июль 2025 года.

150 000,00 руб.

43 300,00 руб.

В нашем примере, новый сотрудник принят в штат организации с 06.06.25 года, поэтому зарплата начислена не за полный месяц.

Шаг 2. Начислите зарплату сотруднику Калинкин И.С. — раздел «Зарплата и кадры» — «Все начисления» — документ «Начисление зарплаты».

Рис. 8. Документ «Начисление зарплаты»
Рис. 8. Документ «Начисление зарплаты»

При проведении документа зарплата сотрудника, занятого в НИОКР отражена записью:

  • Дебет счета 20.04 «Собственные исследования и разработки» Кредит счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».

Удержан НДФЛ:

  • Дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» Кредит счета 68.01 «НДФЛ исчисленный налоговым агентом».

Записями в дебет счета 20.04 также отражены:

  • страховые взносы (единый тариф) — Кредит счета 69.09 «Страховые взносы по единому тарифу» и

  • взносы на страхование от несчастных случаев (НС и ПЗ) — Кредит счета 69.11 «Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

Рис. 9. Движение документа: Начисление зарплаты за июнь 2025 года
Рис. 9. Движение документа: Начисление зарплаты за июнь 2025 года

Аналогично далее начислена зарплата за июль 2025 года на стадии разработки НИОКР — Калинкин И.С.

Рис. 10. Движение документа: Начисление зарплаты за июль 2025 года
Рис. 10. Движение документа: Начисление зарплаты за июль 2025 года

Отражение затрат на работы и услуги сторонних организаций по объекту НИОКР

Сторонней подрядной организация ООО «Альтаир», оказаны консультационные услуги на этапе исследования на сумму 90 000,00 руб. (в т. ч. НДС 20 % – 15 000,00 руб.).

Шаг 1. Перейдите в раздел «Покупки» и сформируйте документ в журнале «Поступление (акт, накладная, УПД)», выбрав вид операции «Услуги (акт, УПД)» и отразите затраты по работам, выполненные подрядчиком на стадии исследования.

Заполните документ, заполнив шапку документа и табличную часть.

Заполняя строки с номенклатурой, в колонке «Счета учета», перейдя по гиперссылке задайте счет учета затрат на НИОКР — 20.04 и аналитику к нему, заполнив поля:

  • Первое субконто — «Расходы на НИОКР» — укажите объект, к которому относятся затраты. В нашем документе — «Пример НИОКР».

Рис. 11. Пример карточка — расходы НИОКР
Рис. 11. Пример карточка — расходы НИОКР

Если затраты относятся сразу к нескольким объектам НИОКР данное субконто не заполняется. В этом случае расходы будут распределены между ними. 

  • Второе субконто — «Статьи затрат» — укажите статью затрат, с настройкой в карточке поля «Вид расхода» — «Материальные расходы». В нашем примере — «Услуги по НИОКР».

Рис. 12. Документ «Поступление услуг: Акт, УПД» — счета учета
Рис. 12. Документ «Поступление услуг: Акт, УПД» — счета учета

Заполните поле «Счет учета НДС» — 19.03 «НДС по приобретенным материально-производственным запасам».

Шаг 2. Заполните остальные данные согласно документа поставщика, проведите документ и просмотрите сформированные им записи — кнопка «ДтКт»«Показать проводки и другие движения документа».

Рис. 13. Документ «Поступление услуг: Акт, УПД»
Рис. 13. Документ «Поступление услуг: Акт, УПД»

Документ сформировал проводки:

  • Дебет счета 20.04 «Собственные исследования и разработки» Кредит счета 60.01 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».

Выделен НДС.

  • Дебет счета 19.03 «НДС по приобретенным материально-производственным запасам» Кредит счета 60.01 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».

Рис. 14. Движение документа: «Поступление (акт, накладная, УПД)»
Рис. 14. Движение документа: «Поступление (акт, накладная, УПД)»

Шаг 3. Перейдите в раздел «Отчеты» и сформируйте отчет «Оборотно — сальдовая ведомость по счету», выбрав указанный счет.

Нажмите кнопку «Показать настройки» и на вкладке «Группировка» установите дополнительно галочку «Статьи затрат» и сформируйте отчет. 

Таким образом, затраты на НИОКР в течение месяца накапливаются на счете 20.04 «Собственные исследования и разработки».

Рис. 15. Отчет «Оборотно–сальдовая ведомость по счету» 20.04
Рис. 15. Отчет «Оборотно–сальдовая ведомость по счету» 20.04

Списание затрат — закрытие месяца

Затраты, накопленные на стадии исследований, списываются на расходы текущего месяца регламентной операцией. 

Шаг 1. Перейдите в раздел «Операции» — «Закрытие месяца». Установив период, нажмите кнопку «Выполнить закрытие месяца». Нажмите на операцию «Закрытие счетов 20, 23, 25, 26» и выберите «Показать проводки».

Рис. 16. Закрытие месяца
Рис. 16. Закрытие месяца

Операцией сформированы записи по списанию затрат стадии исследования (как установлено в настройке ранее — счет 91.02):

  • Дебет счета 91.02 «Прочие расходы» Кредит счета 20.04 «Собственные исследования и разработки».

Сумма отражена в бухгалтерском учете.

Рис. 17. Движение документа: Регламентная операция
Рис. 17. Движение документа: Регламентная операция

Ниже записи, отражающие капитализацию затрат с отражением в НУ.

Рис. 18. Записи в НУ
Рис. 18. Записи в НУ

Шаг 2. Сформируйте «Оборотно – сальдовую ведомость снова».

Счет 20.04 «Собственные исследования и разработки» за июнь 2025 года закрыт.

Рис. 19. Отчет «Оборотно–сальдовая ведомость по счету» 20.04
Рис. 19. Отчет «Оборотно–сальдовая ведомость по счету» 20.04

Стадия исследования длится до тех пор, пока по объекту НИОКР не будет зафиксировано начало стадии разработок — документ «Начало стадии разработок НМА».

Этап 2. Начало стадии разработки — регламентная операция

С июля 2025 года ООО «Ю-Софт-торг» начали этап разработки объекта «Пример НИОКР».

Этот факт необходимо зафиксировать в программе.

Сделать это можно несколькими способами:

  • Вариант 1 — раздел «Операции».

Шаг 1. Перейдите в раздел «Операции»«Закрытие месяца».

Рис. 20. Раздел «Операции»
Рис. 20. Раздел «Операции»

Шаг 2. Нажмите на строку операции «Закрытие счетов 20, 23, 25, 26» и выберите команду — документ — «Открыть “Начало стадии разработок НМА”».

Рис. 21. Создание документа «Начало стадии разработок НМА»
Рис. 21. Создание документа «Начало стадии разработок НМА»

  • Вариант 2 — раздел «ОС и НМА».

Шаг 3. Перейдите в раздел «ОС и НМА» — далее по ссылке «Начало стадии разработок НМА» — блок документов «Нематериальные активы».

Рис. 22. Раздел «ОС и НМА»
Рис. 22. Раздел «ОС и НМА»

В обоих вариантах откроется журнал документов «Начало стадии разработок НМА».

Шаг 5. Сформируйте документ — нажмите кнопку «Создать».

Рис. 23. Журнал «Начало стадии разработок НМА»
Рис. 23. Журнал «Начало стадии разработок НМА»

Шаг 5. Установите дату документа, она определит месяц начала разработок. Нажмите «Заполнить»«По незавершенным исследованиям».

Табличная часть автоматически заполнится объектами НИОКР над которыми начаты работы.

Рис. 24. Документ «Начало стадии разработок НМА»
Рис. 24. Документ «Начало стадии разработок НМА»

Объект можно добавить вручную, нажав одноименную кнопку.

В поле «Создаваемый нематериальный актив» выберите объект из открывшегося справочника «Нематериальные активы и расходы на НИОКР».

Если стадии исследования не было и объект сразу начинает разрабатываться, то можно создать его непосредственно при создании документа в данном справочнике — кнопка «Создать».

Рис. 25. Заполнение документа «Начало стадии разработки»
Рис. 25. Заполнение документа «Начало стадии разработки»

Инвентарный номер в графе документа «Инв. №» установится автоматически.

Шаг 6. Проведите документ — кнопка «Провести». Просмотрите сформированные документом записи — кнопка «ДтКт» «Показать проводки и другие движения документа».

Проводок документ не формирует, а лишь фиксирует запись в регистр сведений «Даты начала стадии разработок НИОКР».

Рис. 26. Движение документа «Начало стадии разработок»
Рис. 26. Движение документа «Начало стадии разработок»

Этап 3. Расходы на разработку

Аналогично как рассмотрено выше отражаются расходы на разработку объекта.

Отразите услуги подрядчика, относящиеся к разработке НИОКР. 

Шаг 1. Перейдите в раздел «Покупки» и сформируйте документ «Поступление услуг: Акт, УПД».

Рис. 27. Документ «Поступление услуг: Акт, УПД»
Рис. 27. Документ «Поступление услуг: Акт, УПД»

Затраты также отражаются на счете 20.04 «Собственные исследования и разработки».

Рис. 28. Движения документа: Поступление (акт, накладная, УПД)»
Рис. 28. Движения документа: Поступление (акт, накладная, УПД)»

Шаг 2. Аналогично начислите зарплату сотруднику участвующему в разработке за июль 2025 года, НДФЛ и страховые взносы.

Рис. 29. Начисление зарплаты за июль на стадии разработки
Рис. 29. Начисление зарплаты за июль на стадии разработки
Рис. 30. Движение документа: Начисление зарплаты
Рис. 30. Движение документа: Начисление зарплаты

Так затраты продолжают собираться по дебету счета 20.04 «Собственные исследования и разработки».

Рис. 31. Отчет «Оборотно–сальдовая ведомость по счету» 20.04
Рис. 31. Отчет «Оборотно–сальдовая ведомость по счету» 20.04

Шаг 3. Выполните закрытие месяца за июль 2025 г. — раздел «Операции» и просмотрите сформированные записи операцией «Закрытие счетов 20, 23,25, 26».

Рис. 32. Закрытие месяца
Рис. 32. Закрытие месяца

Все затраты отнесены в дебет счета 08.08 «Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ».

Дебет счета 08.08 «Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ» Кредит счета 20.04 «Собственные исследования и разработки».

Рис. 33. Движение документа: Регламентная операция
Рис. 33. Движение документа: Регламентная операция

Шаг 4. Сформируйте отчет «Оборотно – сальдовая ведомость по счету» 08.08.

На нем капитализированы все затраты по объекту разработки — «Пример НИОКР».

Рис. 34. Оборотно–сальдовая ведомость по счету
Рис. 34. Оборотно–сальдовая ведомость по счету

Этап 4. Принятие к учету результатов разработки (НИОКР)

По окончании работы над объектом разработки, его необходимо принять к учету.

Шаг 1. Перейдите в раздел «ОС и НМА» — «Принятие к учету НМА».

Рис. 35. Раздел «ОС и НМА»
Рис. 35. Раздел «ОС и НМА»

Шаг 2. Создайте документ «Принятие к учету НМА» — кнопка «Создать».

Рис. 36. Журнал «Принятие к учету НМА»
Рис. 36. Журнал «Принятие к учету НМА»

Шаг 3. Заполните документ, указав дату и «Вид операции»«Принятие к учету НМА».

На вкладке «Внеоборотный актив» укажите «Вид объекта НМА» — нажав на кнопку «Расходы на НИОКР».

Выберите объект НИОКР из справочника «Нематериальные активы и расходы на НИОКР», которые необходимо принять к учету, по которому завершены работы. 

Счет 08.08 «Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ» установлен в документе по умолчанию.

Нажмите кнопку «Рассчитать суммы» — накопленные суммы по указанному объекту автоматически «встанут» в поля «Стоимость» и «Стоимость НУ».

Рис. 37. Документ «Принятие к учету НМА»
Рис. 37. Документ «Принятие к учету НМА»

Данные суммы совпадают с суммами в отчете «Оборотно – сальдовая ведомость по счету» 08.08.

Шаг 4. Сформируйте отчет и сверьте суммы. Чтобы включить отображение данных налогового учета (НУ) перейдите по кнопке «Показать настройки» — вкладка «Показатели» и установите одноименную галочку — «НУ (данные налогового учета)».

Рис. 38. Отчет «Оборотно–сальдовая ведомость по счету» 08.08 и его настройка
Рис. 38. Отчет «Оборотно–сальдовая ведомость по счету» 08.08 и его настройка

Шаг 5. Перейдите на вкладку «Бухгалтерский учет». Укажите счет учета 04.01 «Нематериальные активы организации».

Установите галочку «Списывать расходы» и укажите срок списания в месяцах в одноименном поле. В нашем примере — 36 месяцев.

Заполните поля:

  • «Способ списания расходов» — в нашем примере «Линейный».

  • «Способ отражения расходов в учете:» — создайте новый, для НИОКР. В нашем примере — «Амортизация НИОКР (26)».

Рис. 39. Вкладка «Бухгалтерский учет»
Рис. 39. Вкладка «Бухгалтерский учет»

Шаг 6. Для создания нового способа учета затрат нажмите кнопку «Добавить», укажите счет отнесения затрат и субконто — из справочника «Статьи затрат». Чтобы создать новый элемент в справочнике, выберите команду «Создать», нажав правой кнопкой мышки в области справочника, или по кнопке «Еще»

Также можно использовать «горячие клавиши» 1С — «Ins» на клавиатуре.

Рис. 40. Справочник «Способ отражения расходов»
Рис. 40. Справочник «Способ отражения расходов»

Шаг 7. При создании статьи затрат в поле «Вид расхода» укажите «НИОКР».

Рис. 41. Создание статьи затрат
Рис. 41. Создание статьи затрат

Шаг 8. Перейдите на вкладку «Налоговый учет». «Порядок списания на расходы» укажите «Равномерно». Заполните «Срок списания (в месяцах)» — в нашем примере 24 месяца.

Проведите документ, нажав одноименную кнопку. Просмотрите сформированные им записи — кнопка «ДтКт»«Показать проводки и другие движения документа».

Рис. 42. Вкладка «Налоговый учет»
Рис. 42. Вкладка «Налоговый учет»

Накопленные на счете 08.08 «Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ» суммы перенесены в дебет счета 04.01 «Нематериальные активы организации».

Рис. 43. Движения документа: принятие к учету НМА
Рис. 43. Движения документа: принятие к учету НМА

Кроме бухгалтерских записей, документом зафиксированы записи в соответствующие регистры сведений.

Рис. 44. Записи в регистры сведений
Рис. 44. Записи в регистры сведений

Шаг 9. Сформируйте отчет «Оборотно – сальдовая ведомость по счету» 04.01 Нематериальные активы организации — раздел «Отчеты».

В отчете отражен объект НИОКР принятый к учету.

Рис. 45. Оборотно–сальдовая ведомость по счету 04.01
Рис. 45. Оборотно–сальдовая ведомость по счету 04.01

Если в процессе учета НИОКР в 1С возникают вопросы или есть сомнения в правильности настроек, стоит заранее убедиться, что система работает корректно. Это поможет избежать искажений в отчетности и ошибок при закрытии месяца или принятии НМА к учету.

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