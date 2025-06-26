Отражение расходов на НИОКР в 2025 году

Учет расходов на НИОКР регламентирован документами:
Согласно п. 17.4 ФСБУ 26/2020 затраты, связанные с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, подразделяются на затраты, относящиеся:
к стадии исследований — стадии выполнения уникальных изысканий, целью которых является получение новых научных или технических знаний и достижений;
к стадии разработок — то есть стадии применения результатов стадии исследований или иных знаний для планирования и проектирования производства новых или значительно улучшенных материалов, устройств, продуктов, процессов, систем, услуг до начала их производства в коммерческих целях или использования.
Пунктом 17.6. ФСБУ 26/2020 не признаются капитальными вложениями в объект нематериальных активов, фактические затраты:
относящиеся к стадии исследований;
относящиеся к стадии разработок, по которым не соблюдены условия, установленные пунктом 17.3 ФСБУ 26/2020;
связанные с выполнением НИОКР, которые невозможно однозначно классифицировать к какой стадии (исследований или разработок) они относятся.
Перечисленные расходы, признаются расходами периода, в котором они были понесены и не могут быть восстановлены в последующие отчетные периоды.
Если работы не принесли результат, такие затраты также учитываются в составе прочих расходов в периоде, когда признан этот результат — т.е. списываются на счет 91 «Прочие доходы и расходы».
Для налога на прибыль расходы на НИОКР включаются в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией, независимо от результата, в налоговом периоде, в котором они завершены.
Затраты стадии разработок, признаются капитальными при одновременном соблюдении условий, перечисленных в п. 6, п. 17.3, п. 17.5 ФСБУ 26/2020.
Некоторые расходы, поименованные в постановлении Правительства от 24.12.2008 № 988 могут учитывается с применением повышающего коэффициента 2.
Перечень разделен на группы:
Индустрия наносистем.
Информационно-телекоммуникационные системы.
Науки о жизни.
IV. Рациональное природопользование.
V. Транспортные и космические системы.
VI. Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика.
VII. Индустрия будущего.
VIII. Создание технической основы системы воздушно-космической обороны Российской Федерации.
IХ. Создание систем улучшения состояния окружающей среды и повышения энергосбережения и эффективности использования природных ресурсов.
Х. Малотоннажная и среднетоннажная химия
На следующем этапе важно убедиться, что 1С правильно отражает все особенности учeта НИОКР. Ошибки в настройках могут привести к штрафам или нарушению законодательства. Чтобы избежать рисков и обеспечить точность учeта, настройку лучше доверить профессионалам.
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Рассмотрим на практическом примере, учет операций по отражению расходов на НИОКР в программе 1С:Бухгалтерия предприятия.
Настройка функциональности и учетной политики организации
Начиная с релиза 3.0.169 в программе 1С:Бухгалтерия предприятия добавлена возможность вести учет затрат на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ — (НИОКР).
Так как эти операции связаны с созданием собственных нематериальных активов, в пункте меню «Функциональность» (раздел «Главное» или «Администрирование») — раздел «Нематериальные активы» необходимо установить одноименную галочку — «Нематериальные активы».
Шаг 1. Перейдите в указанный раздел и проверьте настройку программы.
Если в 1С установлен режим полной функциональности, данная галочка стоит по умолчанию.
Если настройка — галочка «Нематериальные активы» не стоит, в закрытии месяца не будет нужного далее документа — регламентной операции — открыть «Начало стадии разработок НМА».
Шаг 2. Перейдите в раздел «Главное» — «Учетная политика». Разверните блок «Учет затрат». Установите галочку напротив счета учета затрат на НИОКР — 20.04 «Собственные исследования и разработки» и сохраните настройку, нажав «ОК».
В блоке «Учет затрат» появится настройка для счета 20.04 «Собственные исследования и разработки».
Шаг 3. Перейдите по ссылке в строке «Затраты распределяются между наименованиями НИОКР пропорционально» и выберите вариант базы распределения затрат на НИОКР из предложенных вариантов:
«Оплата труда».
«Материальные затраты».
«Прямые затраты».
«Отдельные виды затрат».
Если организацией используется в учете счет 20.01, то окно настройки выглядит немного иначе. Если для указанного счета установлена база распределения затрат «Объем выпуска» или «Выручка от реализации услуг», в таком случае для счета 20.04 выберите базу распределения из списка предлагаемых показателей, нажав кнопку «Другая».
Выполните настройку счета учета расходов на НИОКР на стадии исследований и аналитики учета расходов.
Шаг 4. Перейдите по ссылке в строке «Затраты, относящиеся к стадии исследований, ежемесячно списываются на счет» и установите переключатель в нужное положение, выбрав вариант.
90.02 «Себестоимость продаж».
90.07 «Расходы на продажу».
90.08 «Управленческие расходы».
91.02 «Прочие расходы».
Нажмите кнопку «ОК» и сохраните сделанные настройки учетной политики.
Настройки сделаны — но на этом этапе особенно важно убедиться, что программа работает корректно. Ошибки в параметрах учета могут привести к некорректному распределению затрат, искажениям в отчeтности и трудностям при закрытии месяца.
Компания Ю-Софт предлагает 10 дней бесплатного сопровождения 1С. В течение тестового периода специалисты проверят настройки, помогут адаптировать программу под задачи учeта НИОКР и ответят на возникающие вопросы. Это позволит убедиться, что программа подготовлена к ведению операций и формированию отчетности в соответствии с требованиями.
Пример. Расходы на НИОКР — собственными силами и с привлечением подрядной организации
Организация ООО «Ю-Софт-Торг» выполняет НИОКР для собственных нужд, с использованием собственных сил и с привлечением сторонних организаций. В июне — июле 2025 года НИОКР велось исполнителем — сотрудником Калинкин И.С. (начисление зарплаты сотруднику и страховых взносов).
НИОКР проводились в два этапа:
Первый — исследование — с 06.06.2025 по 30.06.25г.
Второй — разработка — с 01.07.2025 по 31.07.25 г.
Оплачены услуги сторонней подрядной организация ООО «Альтаир», стоимость работ составила:
Первый этап — исследование — 90 000,00 руб. (в т. ч. НДС 20 % – 15 000,00 руб.);
Второй этап — разработка — 45 000,00 руб. (в т. ч. НДС 20 % – 7 500,00 руб.).
Этап 1. Начало исследования
Настройки и начисление зарплаты сотруднику.
Сотруднику, занятому в НИОКР установите в карточке настройку учета расходов по его зарплате.
Шаг 1. Перейдите в раздел «Зарплата и кадры» — справочник «Сотрудники», откройте карточку нужного сотрудника и в строке «Учет расходов» задайте настройку, создав элемент «Способ учета зарплаты», указав счет затрат — 20.04. В поле «Расходы на НИОКР» задайте объект исследования и разработки — у нас в примере — «Пример НИОКР».
Сотрудник непосредственно занят в НИОКР, его зарплата и страховые взносы составили:
Зарплата
Страховые взносы
Июнь 2025 года.
118 421,05 руб.
35 763,16 руб.
Июль 2025 года.
150 000,00 руб.
43 300,00 руб.
В нашем примере, новый сотрудник принят в штат организации с 06.06.25 года, поэтому зарплата начислена не за полный месяц.
Шаг 2. Начислите зарплату сотруднику Калинкин И.С. — раздел «Зарплата и кадры» — «Все начисления» — документ «Начисление зарплаты».
При проведении документа зарплата сотрудника, занятого в НИОКР отражена записью:
Дебет счета 20.04 «Собственные исследования и разработки» Кредит счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».
Удержан НДФЛ:
Дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» Кредит счета 68.01 «НДФЛ исчисленный налоговым агентом».
Записями в дебет счета 20.04 также отражены:
страховые взносы (единый тариф) — Кредит счета 69.09 «Страховые взносы по единому тарифу» и
взносы на страхование от несчастных случаев (НС и ПЗ) — Кредит счета 69.11 «Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».
Аналогично далее начислена зарплата за июль 2025 года на стадии разработки НИОКР — Калинкин И.С.
Отражение затрат на работы и услуги сторонних организаций по объекту НИОКР
Сторонней подрядной организация ООО «Альтаир», оказаны консультационные услуги на этапе исследования на сумму 90 000,00 руб. (в т. ч. НДС 20 % – 15 000,00 руб.).
Шаг 1. Перейдите в раздел «Покупки» и сформируйте документ в журнале «Поступление (акт, накладная, УПД)», выбрав вид операции «Услуги (акт, УПД)» и отразите затраты по работам, выполненные подрядчиком на стадии исследования.
Заполните документ, заполнив шапку документа и табличную часть.
Заполняя строки с номенклатурой, в колонке «Счета учета», перейдя по гиперссылке задайте счет учета затрат на НИОКР — 20.04 и аналитику к нему, заполнив поля:
Первое субконто — «Расходы на НИОКР» — укажите объект, к которому относятся затраты. В нашем документе — «Пример НИОКР».
Если затраты относятся сразу к нескольким объектам НИОКР данное субконто не заполняется. В этом случае расходы будут распределены между ними.
Второе субконто — «Статьи затрат» — укажите статью затрат, с настройкой в карточке поля «Вид расхода» — «Материальные расходы». В нашем примере — «Услуги по НИОКР».
Заполните поле «Счет учета НДС» — 19.03 «НДС по приобретенным материально-производственным запасам».
Шаг 2. Заполните остальные данные согласно документа поставщика, проведите документ и просмотрите сформированные им записи — кнопка «ДтКт» — «Показать проводки и другие движения документа».
Документ сформировал проводки:
Дебет счета 20.04 «Собственные исследования и разработки» Кредит счета 60.01 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
Выделен НДС.
Дебет счета 19.03 «НДС по приобретенным материально-производственным запасам» Кредит счета 60.01 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
Шаг 3. Перейдите в раздел «Отчеты» и сформируйте отчет «Оборотно — сальдовая ведомость по счету», выбрав указанный счет.
Нажмите кнопку «Показать настройки» и на вкладке «Группировка» установите дополнительно галочку «Статьи затрат» и сформируйте отчет.
Таким образом, затраты на НИОКР в течение месяца накапливаются на счете 20.04 «Собственные исследования и разработки».
Списание затрат — закрытие месяца
Затраты, накопленные на стадии исследований, списываются на расходы текущего месяца регламентной операцией.
Шаг 1. Перейдите в раздел «Операции» — «Закрытие месяца». Установив период, нажмите кнопку «Выполнить закрытие месяца». Нажмите на операцию «Закрытие счетов 20, 23, 25, 26» и выберите «Показать проводки».
Операцией сформированы записи по списанию затрат стадии исследования (как установлено в настройке ранее — счет 91.02):
Дебет счета 91.02 «Прочие расходы» Кредит счета 20.04 «Собственные исследования и разработки».
Сумма отражена в бухгалтерском учете.
Ниже записи, отражающие капитализацию затрат с отражением в НУ.
Шаг 2. Сформируйте «Оборотно – сальдовую ведомость снова».
Счет 20.04 «Собственные исследования и разработки» за июнь 2025 года закрыт.
Стадия исследования длится до тех пор, пока по объекту НИОКР не будет зафиксировано начало стадии разработок — документ «Начало стадии разработок НМА».
Этап 2. Начало стадии разработки — регламентная операция
С июля 2025 года ООО «Ю-Софт-торг» начали этап разработки объекта «Пример НИОКР».
Этот факт необходимо зафиксировать в программе.
Сделать это можно несколькими способами:
Вариант 1 — раздел «Операции».
Шаг 1. Перейдите в раздел «Операции» — «Закрытие месяца».
Шаг 2. Нажмите на строку операции «Закрытие счетов 20, 23, 25, 26» и выберите команду — документ — «Открыть “Начало стадии разработок НМА”».
Вариант 2 — раздел «ОС и НМА».
Шаг 3. Перейдите в раздел «ОС и НМА» — далее по ссылке «Начало стадии разработок НМА» — блок документов «Нематериальные активы».
В обоих вариантах откроется журнал документов «Начало стадии разработок НМА».
Шаг 5. Сформируйте документ — нажмите кнопку «Создать».
Шаг 5. Установите дату документа, она определит месяц начала разработок. Нажмите «Заполнить» — «По незавершенным исследованиям».
Табличная часть автоматически заполнится объектами НИОКР над которыми начаты работы.
Объект можно добавить вручную, нажав одноименную кнопку.
В поле «Создаваемый нематериальный актив» выберите объект из открывшегося справочника «Нематериальные активы и расходы на НИОКР».
Если стадии исследования не было и объект сразу начинает разрабатываться, то можно создать его непосредственно при создании документа в данном справочнике — кнопка «Создать».
Инвентарный номер в графе документа «Инв. №» установится автоматически.
Шаг 6. Проведите документ — кнопка «Провести». Просмотрите сформированные документом записи — кнопка «ДтКт» — «Показать проводки и другие движения документа».
Проводок документ не формирует, а лишь фиксирует запись в регистр сведений «Даты начала стадии разработок НИОКР».
Этап 3. Расходы на разработку
Аналогично как рассмотрено выше отражаются расходы на разработку объекта.
Отразите услуги подрядчика, относящиеся к разработке НИОКР.
Шаг 1. Перейдите в раздел «Покупки» и сформируйте документ «Поступление услуг: Акт, УПД».
Затраты также отражаются на счете 20.04 «Собственные исследования и разработки».
Шаг 2. Аналогично начислите зарплату сотруднику участвующему в разработке за июль 2025 года, НДФЛ и страховые взносы.
Так затраты продолжают собираться по дебету счета 20.04 «Собственные исследования и разработки».
Шаг 3. Выполните закрытие месяца за июль 2025 г. — раздел «Операции» и просмотрите сформированные записи операцией «Закрытие счетов 20, 23,25, 26».
Все затраты отнесены в дебет счета 08.08 «Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ».
Дебет счета 08.08 «Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ» Кредит счета 20.04 «Собственные исследования и разработки».
Шаг 4. Сформируйте отчет «Оборотно – сальдовая ведомость по счету» 08.08.
На нем капитализированы все затраты по объекту разработки — «Пример НИОКР».
Этап 4. Принятие к учету результатов разработки (НИОКР)
По окончании работы над объектом разработки, его необходимо принять к учету.
Шаг 1. Перейдите в раздел «ОС и НМА» — «Принятие к учету НМА».
Шаг 2. Создайте документ «Принятие к учету НМА» — кнопка «Создать».
Шаг 3. Заполните документ, указав дату и «Вид операции» — «Принятие к учету НМА».
На вкладке «Внеоборотный актив» укажите «Вид объекта НМА» — нажав на кнопку «Расходы на НИОКР».
Выберите объект НИОКР из справочника «Нематериальные активы и расходы на НИОКР», которые необходимо принять к учету, по которому завершены работы.
Счет 08.08 «Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ» установлен в документе по умолчанию.
Нажмите кнопку «Рассчитать суммы» — накопленные суммы по указанному объекту автоматически «встанут» в поля «Стоимость» и «Стоимость НУ».
Данные суммы совпадают с суммами в отчете «Оборотно – сальдовая ведомость по счету» 08.08.
Шаг 4. Сформируйте отчет и сверьте суммы. Чтобы включить отображение данных налогового учета (НУ) перейдите по кнопке «Показать настройки» — вкладка «Показатели» и установите одноименную галочку — «НУ (данные налогового учета)».
Шаг 5. Перейдите на вкладку «Бухгалтерский учет». Укажите счет учета 04.01 «Нематериальные активы организации».
Установите галочку «Списывать расходы» и укажите срок списания в месяцах в одноименном поле. В нашем примере — 36 месяцев.
Заполните поля:
«Способ списания расходов» — в нашем примере «Линейный».
«Способ отражения расходов в учете:» — создайте новый, для НИОКР. В нашем примере — «Амортизация НИОКР (26)».
Шаг 6. Для создания нового способа учета затрат нажмите кнопку «Добавить», укажите счет отнесения затрат и субконто — из справочника «Статьи затрат». Чтобы создать новый элемент в справочнике, выберите команду «Создать», нажав правой кнопкой мышки в области справочника, или по кнопке «Еще».
Также можно использовать «горячие клавиши» 1С — «Ins» на клавиатуре.
Шаг 7. При создании статьи затрат в поле «Вид расхода» укажите «НИОКР».
Шаг 8. Перейдите на вкладку «Налоговый учет». «Порядок списания на расходы» укажите «Равномерно». Заполните «Срок списания (в месяцах)» — в нашем примере 24 месяца.
Проведите документ, нажав одноименную кнопку. Просмотрите сформированные им записи — кнопка «ДтКт» — «Показать проводки и другие движения документа».
Накопленные на счете 08.08 «Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ» суммы перенесены в дебет счета 04.01 «Нематериальные активы организации».
Кроме бухгалтерских записей, документом зафиксированы записи в соответствующие регистры сведений.
Шаг 9. Сформируйте отчет «Оборотно – сальдовая ведомость по счету» 04.01 Нематериальные активы организации — раздел «Отчеты».
В отчете отражен объект НИОКР принятый к учету.
Если в процессе учета НИОКР в 1С возникают вопросы или есть сомнения в правильности настроек, стоит заранее убедиться, что система работает корректно. Это поможет избежать искажений в отчетности и ошибок при закрытии месяца или принятии НМА к учету.
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