Отражение расходов на НИОКР в 2025 году

Учет расходов на НИОКР регламентирован документами:

Согласно п. 17.4 ФСБУ 26/2020 затраты, связанные с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, подразделяются на затраты, относящиеся:

к стадии исследований — стадии выполнения уникальных изысканий, целью которых является получение новых научных или технических знаний и достижений;

к стадии разработок — то есть стадии применения результатов стадии исследований или иных знаний для планирования и проектирования производства новых или значительно улучшенных материалов, устройств, продуктов, процессов, систем, услуг до начала их производства в коммерческих целях или использования.

Пунктом 17.6. ФСБУ 26/2020 не признаются капитальными вложениями в объект нематериальных активов, фактические затраты:

относящиеся к стадии исследований;

относящиеся к стадии разработок, по которым не соблюдены условия, установленные пунктом 17.3 ФСБУ 26/2020;

связанные с выполнением НИОКР, которые невозможно однозначно классифицировать к какой стадии (исследований или разработок) они относятся.

Перечисленные расходы, признаются расходами периода, в котором они были понесены и не могут быть восстановлены в последующие отчетные периоды.

Если работы не принесли результат, такие затраты также учитываются в составе прочих расходов в периоде, когда признан этот результат — т.е. списываются на счет 91 «Прочие доходы и расходы».

Для налога на прибыль расходы на НИОКР включаются в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией, независимо от результата, в налоговом периоде, в котором они завершены.

Затраты стадии разработок, признаются капитальными при одновременном соблюдении условий, перечисленных в п. 6, п. 17.3, п. 17.5 ФСБУ 26/2020.

Рис. 1. Условия признания расходов

Некоторые расходы, поименованные в постановлении Правительства от 24.12.2008 № 988 могут учитывается с применением повышающего коэффициента 2.

Перечень разделен на группы:

Индустрия наносистем.

Информационно-телекоммуникационные системы.

Науки о жизни.

IV. Рациональное природопользование.

V. Транспортные и космические системы.

VI. Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика.

VII. Индустрия будущего.

VIII. Создание технической основы системы воздушно-космической обороны Российской Федерации.

IХ. Создание систем улучшения состояния окружающей среды и повышения энергосбережения и эффективности использования природных ресурсов.

Х. Малотоннажная и среднетоннажная химия

На следующем этапе важно убедиться, что 1С правильно отражает все особенности учeта НИОКР. Ошибки в настройках могут привести к штрафам или нарушению законодательства. Чтобы избежать рисков и обеспечить точность учeта, настройку лучше доверить профессионалам.

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Рассмотрим на практическом примере, учет операций по отражению расходов на НИОКР в программе 1С:Бухгалтерия предприятия.