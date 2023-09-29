Организация удаленной работы с помощью 1С

Современный рынок труда требует от руководителей компаний современных решений. Компании, которые уже прошли этап перехода на удаленный формат работы выбрали 1С, которая позволяет перевести сотрудников на дистанционку быстро и без лишних сложностей.

В этой статье мы разобрали возможности 1С для удаленного формата работы.

Как перейти в облако 1С?

Работа в облаке при помощи сервиса «1С:Фреш»

Программы 1С дают возможность работать в облаке и вести там бухгалтерский и налоговый учет, организовывать контроль и управление бизнесом и выстраивать коммуникации со всеми сотрудниками, подрядчиками и клиентами. Доступ можно получить, подключившись к сервису «1С:Фреш». Чтобы начать работу, достаточно иметь интернет и браузер, при этом нет необходимости скачивать на ПК какие-либо дополнительные программы. Для использования всего функционала сервиса достаточно оплачивать аренду, а значит нет необходимости покупки коробочного варианта программы.

Программы, которые будут доступны вам сразу после оплаты аренды:

Как мы говорили ранее, все программы будут доступны на условиях абонентской платы. Чтобы начать пользоваться программой, достаточно обратиться к нам. В первые 30 дней вы можете пользоваться программой «1С:Фреш» бесплатно.

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Для пользователей коробочной версии 1С – сервис «1С:Линк»

Если вы используете коробочную версию 1С и не хотите переходить в облако, то для вас есть сервис «1С:Линк». С помощью сервиса вы сможете подключаться к программе, которая установлена на ПК с любого компьютера удаленно. Для удаленного подключения вам не нужно устанавливать дополнительные программы. Настройка доступа очень простая и не требует специальных знаний. Все базы и корпоративная информация при этом остается на вашем рабочем компьютере, а данные передаются по специальным защищенным каналам. Доступ к базам “1С” открывается только после дополнительной авторизации.

«1С:Линк» дает возможность подключаться к программам:

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Удаленная работа с «1С-Коннект»

Когда вы подключили «1С-Коннект» технические специалисты получат возможность подключаться к вашему ПК удаленно и решать любые вопросы максимально оперативно. Подключение к вашему ПК возможно только после вашего согласия.

Как это работает?

Вы подключаете сервис «1С-Коннект».

Выбираете и подключаете нужные линии поддержки.

В случае возникновения вопросов, оставляете запрос на поддержку в «1С-Коннект».

После получения вашего обращения специалист свяжется с вами. С техническим работником можно общаться в чате, голосом или видео, при необходимости вы предоставляете удаленный доступ к своему ПК. Специальные роботы контролируют соблюдение сотрудниками поддержки действующих правил и нормативов и фиксируют итоговое время работы.

«1С-Коннект» также можно использовать для коммуникаций между сотрудниками: звонки, чаты, обмен файлами, групповые совещания и т.д.

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