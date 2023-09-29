Организация удаленной работы с помощью 1С

В этой статье мы разобрали возможности 1С для удаленного формата работы.
Работа в облаке при помощи сервиса «1С:Фреш»
Программы 1С дают возможность работать в облаке и вести там бухгалтерский и налоговый учет, организовывать контроль и управление бизнесом и выстраивать коммуникации со всеми сотрудниками, подрядчиками и клиентами. Доступ можно получить, подключившись к сервису «1С:Фреш». Чтобы начать работу, достаточно иметь интернет и браузер, при этом нет необходимости скачивать на ПК какие-либо дополнительные программы. Для использования всего функционала сервиса достаточно оплачивать аренду, а значит нет необходимости покупки коробочного варианта программы.
Программы, которые будут доступны вам сразу после оплаты аренды:
Решения для торговли «1С:Розница», «1С:Касса»
Решения для крупного бизнеса: «1С:ERP»
Решения для среднего бизнеса: «1С:Бухгалтерия КОРП», «1С:Комплексная автоматизация»
Комплексная автоматизация для управления малого и среднего бизнеса: «1С:Управление нашей фирмой»
Расчет зарплаты и кадровый учет: «1С:Зарплата и управление персоналом», «1С-КАМИН:Зарплата»
Универсальные межотраслевые продукты и сервисы: «1С:CRM», «1С: Маркетинг .Лидогенерация»
Отраслевые и специализированные решения: «1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия», «1С:МДЛП»
Как мы говорили ранее, все программы будут доступны на условиях абонентской платы. Чтобы начать пользоваться программой, достаточно обратиться к нам. В первые 30 дней вы можете пользоваться программой «1С:Фреш» бесплатно.
Переходите с базовых коробочных версий и электронных поставок в облако 1C:Фреш
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Для пользователей коробочной версии 1С – сервис «1С:Линк»
Если вы используете коробочную версию 1С и не хотите переходить в облако, то для вас есть сервис «1С:Линк». С помощью сервиса вы сможете подключаться к программе, которая установлена на ПК с любого компьютера удаленно. Для удаленного подключения вам не нужно устанавливать дополнительные программы. Настройка доступа очень простая и не требует специальных знаний. Все базы и корпоративная информация при этом остается на вашем рабочем компьютере, а данные передаются по специальным защищенным каналам. Доступ к базам “1С” открывается только после дополнительной авторизации.
«1С:Линк» дает возможность подключаться к программам:
«1С:Управление торговлей 8» (редакция 11)
«1С:Бухгалтерия 8» (редакция 3.0)
и др. приложениям «1С», которые поддерживают работу в тонком или веб-клиенте.
Аренда 1С в облаке
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Удаленная работа с «1С-Коннект»
Когда вы подключили «1С-Коннект» технические специалисты получат возможность подключаться к вашему ПК удаленно и решать любые вопросы максимально оперативно. Подключение к вашему ПК возможно только после вашего согласия.
Как это работает?
Вы подключаете сервис «1С-Коннект».
Выбираете и подключаете нужные линии поддержки.
В случае возникновения вопросов, оставляете запрос на поддержку в «1С-Коннект».
После получения вашего обращения специалист свяжется с вами. С техническим работником можно общаться в чате, голосом или видео, при необходимости вы предоставляете удаленный доступ к своему ПК. Специальные роботы контролируют соблюдение сотрудниками поддержки действующих правил и нормативов и фиксируют итоговое время работы.
«1С-Коннект» также можно использовать для коммуникаций между сотрудниками: звонки, чаты, обмен файлами, групповые совещания и т.д.
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