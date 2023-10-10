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Обзор 1С:УНФ и 1С:УТ. Что выбрать для автоматизации интернет-магазина

Интернет-магазин — это удобный инструмент для повышения продаж. Но качество продаж будет зависеть от того, насколько эффективно организована его автоматизация. Расскажем, как лучше автоматизировать интернет-магазин и какую конфигурацию 1С для этого выбрать.
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Обзор 1С:УНФ и 1С:УТ. Что выбрать для автоматизации интернет-магазина
Иллюстрация: Kampus Production/pexels

Какие требования нужны для 1С в интернет-магазине

Для того чтобы эффективно автоматизировать работу интернет-магазина, программа должна выполнять несколько условий:

  1. Работать с кассовым оборудованием, принтерами, сканерами и различными терминалами для сбора данных.

  2. Быть адаптированной для работы по требованиям 54-ФЗ.

  3. Взаимодействовать с системой Честный ЗНАК, ЕГАИС и маркировкой.

  4. Интегрироваться с наиболее популярными CMS системами.

Этим требованиям отвечают сразу несколько продуктов 1С, проведем сравнительный анализ наиболее востребованных: 1С:УНФ и 1С:УТ.

«1С:Управление нашей фирмой 8»

Программа предназначена для работы с малым бизнесом, в основном в сфере оптовой и розничной торговли или небольшого производства.

В качестве основных преимуществ «1С:Управление нашей фирмой 8» можно отметить: 

  • интуитивно понятный интерфейс;

  • простоту в настройках и работе с программой; 

  • быструю автоматизацию таких процессов, как планирование продаж, контроль за денежными потоками, кадровая политика, формирование необходимых первичных документов.

  • возможность формировать финансовую отчетность. 

Предприниматели на упрощенной системе налогообложения могут формировать отчетность прямо в 1С:УНФ. Также программа имеет мобильную версию и возможность вести учет по нескольким юридическим лицам одновременно.

В «1С:Управление нашей фирмой 8» можно вести операции, которые связаны с:

  • оптовой или розничной торговлей;

  • ценообразованием;

  • начислением зарплаты;

  • закупками и складским учетом;

  • движением денежных средств;

  • управлением контентом сайта через CMS;

  • взаимодействием с клиентами от заказа до доставки;

  • интеграцией с CRM и тд.

Но в программном решении «1С:Управление нашей фирмой 8» нельзя вести бухгалтерский и налоговый учет — для таких целей можно использовать «1С:Бухгалтерию 8», которая синхронизируется с УНФ.

Оцените все преимущества программы в бесплатной демо-версии. Компания ВДГБ предлагает несколько вариантов поставки программы, а также бесплатную доставку и установку. При покупке программы «1С:Управление нашей фирмой 8» версии ПРОФ или КОРП, вы получаете 3 месяца комплексного информационно-технологического сопровождения 1С:ИТС (КП) в подарок! 

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«1С:Управление торговлей»

«1С:Управление торговлей» имеет более расширенный функционал и предназначена для предприятий любых масштабов с повышенными требованиями к учету складских операций, производственных процессов и т.п. 

К основным преимуществам 1С:УТ можно отнести

  • расширенный функционал; 

  • детальную аналитику;

  • возможность подключения всех видов торгового оборудования; 

  • наличие USB-поставки версии программы. 

Тем не менее в отличие от 1С:УНФ у программы «1С:Управление торговлей» есть несколько существенных недостатков, например, вести можно учет только по одному юридическому лицу, нет возможности формировать отчетность, настроить программу самостоятельно будет сложно.

Однако все недостатки можно компенсировать за счет функциональных возможностей «1С:Управление торговлей»:

  • взаимодействие с внешним окружением;

  • руководство складом, продажами, закупками и поставками;

  • контроль и анализ бизнес-показателей;

  • работа с казначейством.

Выберите удобный вариант поставки программы «1С:Управление торговлей» в компании ВДГБ и получите бесплатную доставку с установкой. При покупке программы 1С:Управление торговлей версии ПРОФ или КОРП, вы получаете 3 месяца комплексного информационно-технологического сопровождения 1С:ИТС (КП) в подарок! Дополнительным бонусом будет бесплатное подключение кассы + настройка обмена с Маркетплейсами.

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Сходства решений 1С:УНФ и 1С:УТ

Как вы уже заметили, конфигурации имеют много общего: 

  • практически одинаковый функционал для работы с денежными средствами и операциям с ними; 

  • схожие возможности по работе с поставщиками и контролем закупок, а также со складским учетом; 

  • идентичные возможности по работе с оптовыми и розничными продажами.

Различия решений 1С:УНФ и 1С:УТ

Одним из важных отличий является модуль управления производством в «1С:Управление торговлей», а также возможность вести работу с упаковочными листами.

В то время как в «1С:Управление нашей фирмой 8» можно создать заказ-наряд, график выполнения работ и т.п., чего не позволяет сделать программа 1С:УТ.

Решение «1С:Управление торговлей» имеет более сложную структуру данных, что может потребовать больше затрат на его содержание и обслуживание.

В целом, обе программы отлично справятся с задачей автоматизации интернет-магазина. Важно понять, какие задачи вы будете ставить перед системой. Если у вас небольшой интернет-магазин, то все задачи можно возложить на 1С:УНФ, для более сложных решений выбирайте 1С:УТ.

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