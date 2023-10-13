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МРОТ: изменения в 2024 году и корректировки в 1С

Согласно внесенным новым поправкам в законодательство МРОТ ожидают серьезные перемены в будущем.
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МРОТ: изменения в 2024 году и корректировки в 1С

Во-первых, с 1 января он увеличится на 18,5%, достигнув отметки в 19 242 руб.

А, во-вторых, с 2025 года планируется полный переход на расчет минимального размера оплаты труда, ориентируясь на медианную заработную плату (средняя зарплата, установленная на крупных и средних предприятиях в России), от которой МРОТ должен будет составлять не менее 48%.

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Как правильно скорректировать МРОТ в 1С

В программе "1С:Зарплата и управление персоналом" существует возможность изменять МРОТ для каждого сотрудника компании. Это необходимо в случае изменения законодательства или при принятии решения о повышении заработной платы некоторых категорий работников.

Для выяснения текущего МРОТ в 1С:ЗУП надо зайти в раздел "Редактирование законодательных значений". Далее выбираем "Минимальная оплата труда в РФ". Теперь смотрим, какой МРОТ действует в вашей платформе, а также историю его корректировок. Для каждого изменения указана дата, на которую оно было актуальным, а также соответствующий параметр МРОТ. Эта функция позволяет контролировать и отслеживать все корректировки МРОТ в рамках работы с платформой 1С:ЗУП.

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3 способа скорректировать МРОТ в 1С:ЗУП

1. С помощью обновления ПО

Когда вам необходимо привести МРОТ к актуальным значениям в 1С:ЗУП, вы можете воспользоваться функцией обновления ПО через интернет-поддержку. Для этого потребуется раздел "Обновление классификаторов", который располагается в пункте "Администрирование".

После завершения обновления ПО автоматом применит новые значения к соответствующим записям и документам.

2. Корректировка МРОТ в 1С:ЗУП "руками"

Если в организации изменился МРОТ, то необходимо обновить эту информацию также в 1С:ЗУП. Для этого необходимо воспользоваться "Редактированием законодательных значений" в меню "Настройки". Осталось только нажать "Еще" и "Разрешить редактирование общих данных". В появившемся окне выбираем соответствующий период и указываем новое значение для нашего параметра.

После сохранения корректировки программа автоматически применит новую ставку при расчете заработной платы сотрудников. Если изменение произошло посреди месяца, то необходимо также учесть пропорциональное количество дней для начисления по новой ставке. Важно помнить, что изменение МРОТ может повлиять на расчеты по другим выплатам и налогам, поэтому рекомендуется проверить все связанные параметры перед сохранением изменений.

3. Загрузка МРОТ в 1С ЗУП из файла

Этот способ практически полностью повторяет предыдущий, только предварительно требуется скачать классификатор и при «Обновлении классификатора» выбираем «Загрузить обновления из файла», показав программе "дорогу" к скаченному файлу актуального классификатора.

Используя функцию загрузки данных, можно быстро и эффективно скорректировать значения МРОТ для большого количества сотрудников, минимизируя ручную работу и уменьшая вероятность ошибок.

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Комментарии

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