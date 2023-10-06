Согласование документов в 1С

Электронный документооборот стал неотъемлемой частью работы многих компаний. В крупных холдингах один и тот же документ проходит через несколько отделов, чтобы был принят к исполнению.

Если не выстроить маршрут, бумага может затеряться или не пройти согласование с определенным специалистом. В программе «1С:Управление холдингом» предусмотрена возможность выстраивания маршрута движения документа.

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Для этого нужно зайти в раздел «Процессы и согласование». Здесь выбирается пункт «Шаблоны процессов». Для настройки маршрута согласования пользователь пользуется иконками с действиями:

Согласовано;

Объект утвержден;

Вложенный процесс;

Оповещение;

Пауза;

Переход по условию;

Объект отклонен;

Обработка;

Ожидание события;

Переход по выбору.

Например, пользователь выбрал переход по условию. Для этого он нажимает на иконку и переходит в документ. Справа будут находиться условия перехода, слева варианты перехода. Выбранный в правой стороне параметр перетаскивается мышкой в левую часть.

Далее следует указать этап перехода (куда) при выполнении поставленного условия. После того как на первом этапе документ согласован, он переходит на другой уровень. Конечным результатом движения документа является зеленая галочка «Согласован».

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Статус «Оповещение» означает, что придет сообщение, когда документ перейдет на данный этап. Это помогает пользователю ориентироваться, какой документ ожидает согласования.

Схема прохождения документа появляется на экране. С ее помощью можно сориентироваться, на каком этапе произошел сбой в согласовании.

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