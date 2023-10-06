Логотип ВДГБ
ВДГБ
ЭДО

Согласование документов в 1С

Электронный документооборот стал неотъемлемой частью работы многих компаний. В крупных холдингах один и тот же документ проходит через несколько отделов, чтобы был принят к исполнению.
20
Согласование документов в 1С

Если не выстроить маршрут, бумага может затеряться или не пройти согласование с определенным специалистом. В программе «1С:Управление холдингом» предусмотрена возможность выстраивания маршрута движения документа.

Бесплатные страницы в сервисе «1С:Распознавание первичных документов»

Получите бесплатные 30 страниц

Для этого нужно зайти в раздел «Процессы и согласование». Здесь выбирается пункт «Шаблоны процессов». Для настройки маршрута согласования пользователь пользуется иконками с действиями:

  • Согласовано;

  • Объект утвержден;

  • Вложенный процесс;

  • Оповещение;

  • Пауза;

  • Переход по условию;

  • Объект отклонен;

  • Обработка;

  • Ожидание события;

  • Переход по выбору.

Например, пользователь выбрал переход по условию. Для этого он нажимает на иконку и переходит в документ. Справа будут находиться условия перехода, слева варианты перехода. Выбранный в правой стороне параметр перетаскивается мышкой в левую часть.

Далее следует указать этап перехода (куда) при выполнении поставленного условия. После того как на первом этапе документ согласован, он переходит на другой уровень. Конечным результатом движения документа является зеленая галочка «Согласован».

Нужна помощь в работе с 1С?

Поможем в подборе программ 1С. Сориентируем по стоимости и срокам. Проконсультируем по всем вопросам.

Есть вопросы?

Просто заполните форму ниже:

Я ознакомлен с условиями пользовательского соглашения, даю согласие на обработку персональных данных и принимаю условия оферты

Статус «Оповещение» означает, что придет сообщение, когда документ перейдет на данный этап. Это помогает пользователю ориентироваться, какой документ ожидает согласования.

Схема прохождения документа появляется на экране. С ее помощью можно сориентироваться, на каком этапе произошел сбой в согласовании.

Реклама: ООО «ВДГБ», ИНН 7718191795, erid: LjN8KC8Ma

ВДГБ

ВДГБ

Вместе Достигнем Гораздо Большего

359 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Бесплатно с НДС

    Как уведомить ФНС об освобождении от НДС. Мини-курс

    В мини-курсе рассказываем, как получить освобождение от исчисления и уплаты НДС и уведомить об этом ФНС.

    Как уведомить ФНС об освобождении от НДС. Мини-курс
    10
    Бесплатно с РСВ

    Расчет по страховым взносам за 9 месяцев 2023 года

    РСВ — документ, который обязаны ежеквартально сдавать в ИФНС все работодатели. В нем отображаются данные о выплаченных страховых взносах за наемных работников и исполнителей на договорах ГПХ. Разберем подробно, как заполнить расчет по страховым взносам за 3 квартал 2023 года.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    416

    Обучение

    Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

    Бесплатно с Товарный знак

    Инструкция для самозанятых по регистрации товарного знака. Мини-курс

    В конце июня 2023 года, когда вступил в силу закон от 28.06.2022 № 193-ФЗ, который позволил физлицам, в том числе самозанятым, регистрировать на себя товарные знаки.

    Инструкция для самозанятых по регистрации товарного знака. Мини-курс
    153
    Бесплатно с Воинский учет

    Воинский учет: что сдавать, штрафы и новые правила с 5 августа и 1 октября 2023 года + формы

    Разбираем азы воинского учета — какую отчетность и в какие сроки сдавать (с учетом свежих изменений 2023 года), какие штрафы грозят за нарушения, что с повестками призывникам.

    Воинский учет: что сдавать, штрафы и новые правила с 5 августа и 1 октября 2023 года + формы
    37
    34,6 тыс.
    Бесплатно с IT-компании

    Какие доходы нужны IT-компании для права на налоговые льготы + таблицы с перечнем и разъяснениями

    В НК РФ есть закрытый перечень доходов IT-компаний, которые учитывают для права на налоговые льготы. В этом материале – таблица с перечнем и разъяснения Минфина по этой теме.

    Какие доходы нужны IT-компании для права на налоговые льготы + таблицы с перечнем и разъяснениями
    592

    Мероприятия

     Последние мероприятия для бухгалтеров
    Добавить
    Бесплатно с Защита персональных данных

    Как уберечь персональные данные от утечки. Мини-курс

    За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как организовать защиту персональных данных и не получить штрафные санкции за утечку.

    Как уберечь персональные данные от утечки. Мини-курс
    215
    Бесплатно с Отчетность в СФР

    ЕФС-1 за 9 месяцев 2023 года

    ЕФС-1 — сдают все работодатели с 2023 года. Особенность данной формы заключается в том, что она состоит из несколько разделов, которые сдаются в СФР в разные сроки. Разберем в составе каких разделов и когда необходимо сдать ЕФС-1 в октябре 2023 года.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    1
    675

    Консультации

     Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»
    Подключить

    • ИП продает ювелирные изделия на Вайлдберриз. От Вайлдберриз поступает оплата 27 сентября, 02 октября, 09 октября. Подскажите, пожалуйста, ведь маркетплейсы должны отправлять отчет о продажах, и после

      Поступила оплата от марккетплейса

    • Добрый день! Поступили деньги по госконтракту на обычный р/сч по окончанию выполненных работ. Наша организация на НДС. Вопрос: при оплате с полученных средств по госконтракту налогов, зп, контрагента

      Оплаты с д/с по госконтракту, поступивших на обычный р/сч
    Бесплатно с Налог на прибыль

    Контрагента исключили из ЕГРЮЛ, что с кредиторкой и дебиторкой. Мини-курс

    Рассказываем в мини-курсе, что делать с кредиторской или дебиторской задолженностью в случае исключения контрагента из ЕГРЮЛ.

    Контрагента исключили из ЕГРЮЛ, что с кредиторкой и дебиторкой. Мини-курс
    324
    Бесплатно с ЕНП (единый налоговый платеж)

    Как начисляют налоги на ЕНС сейчас и что скоро изменится

    Сначала обязанность формируется по уведомлению, потом это начисление уходит и приходит начисление по декларации. Рассказываем, в какие сроки все это проводят.

    Как начисляют налоги на ЕНС сейчас и что скоро изменится
    3
    3,9 тыс.
    Бесплатно с Уведомление по ЕНП

    На какие ошибки налоговики проверят уведомления по ЕНП: обзор контрольных соотношений

    КБК в уведомлении должен соответствовать коду периода, минус в сумме не должен превышать прежние уведомления с плюсом.

    На какие ошибки налоговики проверят уведомления по ЕНП: обзор контрольных соотношений
    1,2 тыс.
    Бесплатно с Ликвидация бизнеса

    Форма Р19001 для упрощенной ликвидации ООО + образец заполнения

    Для ООО с 1 июля 2023 г. доступен упрощенный порядок ликвидации, при условии, что они относятся к субъектам малого и среднего бизнеса, соблюдены определенные требования и корректно заполнено заявление.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    251
    Вакансии     Новые вакансии для бухгалтеров из сервиса «Вакансий»
    Добавить вакансию
    Бесплатно с Налоговые споры

    Как заключить мировое соглашение с налоговой. Мини-курс

    ФНС опубликовала письмо от 17.08.2023 № БВ-4-7/10590 в котором определены условия заключения мировых соглашений по налоговым спорам. В мини-курсе разбираем, как заключить мировое соглашение с налоговой и рассказываем об особенностях досудебного урегулирования споров по налоговым вопросам.

    Как заключить мировое соглашение с налоговой. Мини-курс
    173
    Бесплатно с Электронные подписи

    Получение ЭЦП ИП в 2023 году

    Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – это набор электронных цифровых символов, который позволяет подтвердить достоверность электронного документа. Разберем, какая подпись нужна предпринимателю, и как ее получить.

    Получение ЭЦП ИП в 2023 году
    9,6 тыс.

    Разборы

     Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах
    Заказать разбор
    Бесплатно с НДФЛ

    Как считают срок владения квартирой для освобождения от НДФЛ с ее продажи

    В разных ситуациях срок владения недвижимостью считают по-разному. Не всегда отсчет идет от даты регистрации в Росреестре.

    Как считают срок владения квартирой для освобождения от НДФЛ с ее продажи
    3,9 тыс.
    Бесплатно с Общество

    Что такое программа Дальневосточный гектар. Мини-курс

    В мини-курсе рассказываем, как получить земельный участок из состава госземель площадью до 1 га, как заключить договор и какие нюансы государственной программы нужно знать.

    Что такое программа Дальневосточный гектар. Мини-курс
    1
    162
    Бесплатно с Ведение бизнеса

    Как продлить срок полномочий директора 

    Единственный учредитель вправе оформить продление полномочий гендиректора своим решением. Об этом решении уведомлять ИФНС не надо: сведения, указанные в ЕГРЮЛ, не изменяются, а вот контрагентов и банки уведомлять надо. Как составляется решение учредителя о продлении полномочий директора?

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    475
    Бесплатно с Основные средства

    Как правильно выполнить выбытие основных средств. Мини-курс

    За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как правильно выполнить выбытие основных средств и отразить списание в бухгалтерском учете.

    Как правильно выполнить выбытие основных средств. Мини-курс
    266
    Бесплатно с Переход на ЭДО

    Электронный кадровый документооборот в 2023 году + образец положения

    Все больше компаний автоматизирует кадровые процессы и переводит их в электронный формат. Разбираемся, как это работает, какие подписи понадобятся сотрудникам и как организовать переход на КЭДО от и до.

    Электронный кадровый документооборот в 2023 году + образец положения
    1
    5,4 тыс.
    Бесплатно с Фиксированные взносы ИП

    Ликбез по фиксированным взносам-2023: отвечаем на вопросы ИП

    Как теперь уменьшать налог на взносы, нужны ли уведомления и заявления, что делать с зачетом, который уже сделан и уведомлениями, которые уже сданы?

    Ликбез по фиксированным взносам-2023: отвечаем на вопросы ИП
    2,2 тыс.
    Бесплатно с Основные средства

    Срок полезного использования основных средств. Мини-курс

    Рассказываем, как определяют и корректируют срок полезного использования основных средств в бухгалтерском учете.

    Срок полезного использования основных средств. Мини-курс
    236
    Мнения