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Формируем отчетность в программе 1С:Бухгалтерия

В программе 1С:Бухгалтерия можно сформировать отчеты по внутреннему контролю за ведением учета, по состоянию счетов, формировать регламентированные отчеты для отправки в контролирующие органы.
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Формируем отчетность в программе 1С:Бухгалтерия

Для поиска нужной формы в программе 1С:Бухгалтерия необходимо правильно выбрать раздел.

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В разделе Отчеты собрана отчетность по группам сведений:

  • Для анализа учета и проведения экспресс-проверок.

  • Для составления отчетности в ФНС.

  • Для отправки отчетов.

Самый первый блок — Стандартные отчеты, включающий в себя оборотно-сальдовые ведомости, отчет о бухгалтерских проводках и другие внутренние регистры с расшифровкой.

В каждом разделе учета можно найти отчетность, присущую хозяйственным операциям по соответствующей тематике. Например, в разделе Продажи можно найти информацию о неоплаченных счетах, о реализации товаров в разрезе контрагентов. В разделе Склад полезными будут отчеты о наличии товара на складах, а также о движении ТМЦ за определенный период.

В разделе Зарплата и кадры доступны сведения о начисленной зарплате, движении сотрудников. Здесь можно получить не только информацию по анализу кадрового учета и начислений сотрудников, но и сформировать расчетные листки для них.

Стандартные отчеты

Чаще всего бухгалтеры используют оборотно-сальдовую ведомость общую и по отдельным счетам. В отчете по конкретному счету можно выставить группировку по определенному показателю. Например, анализируя счет 70 доступно выбрать данные на конкретного сотрудника. Проводя анализ счета 62, можно сгруппировать информацию по контрагентам.

Пользователь может выставить режим Развернутого сальдо, установить Дополнительные поля. В Карточку счета можно перейти непосредственно из ОСВ, щелкнув по нужной строке.

Универсальный отчет — очень удобная форма для проведения анализа. Здесь можно увидеть сразу много сведений: данные справочников, записи регистров, фиксируемые документами.

Удобный инструмент бухгалтера — экспресс-анализ учета. Пользователь задает период, а программа автоматически анализирует данные учета. При обнаружении ошибок система выводит их на экран. Становится понятно не только наличие самой ошибки, но и указан путь, где ее искать и как исправить.

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Налоговый учет

«Упрощенцы» могут сформировать отчет по УСН. В нем видны результаты деятельности компании при применении данного налогового режима. На экране появляется удобная блок-схема, при помощи которой доступно получить расшифровку данных.

Для тех, кто применяет ОСН, удобен отчет о движении НДС. Он также представлен в виде блок-схемы. Пользователь может увидеть НДС с реализации, с авансов, проанализировать правильность исчисления налога.

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