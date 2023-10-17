Основные принципы перехода на «1С:ERP». С чего начать внедрение 

«1С:ERP» позволяет автоматизировать учет в организации. В условиях импортозамещения это решение стало одной из главных альтернатив зарубежным системам ERP-класса. Расскажем, в чем преимущества системы, как и зачем компании на нее переходить.

Чем отличается ERP-система

ERP-система помогает комплексно автоматизировать все бизнес-процессы, которые есть в компании:

в продажах — управление отношениями с клиентами и циклом покупки;

в закупках — управление складскими запасами и заказами товаров;

в производстве — расчет себестоимости, управление производственными затратами и процессами;

в финансах — бюджетирование, аналитика, управление финансами;

в кадрах —управление персоналом, расчет зарплаты.

Все это есть в системе «1С:ERP». Изначально решение предназначалось для крупных производственных предприятий, но его также активно используют торговые организации и фирмы, которые оказывают услуги. На базе «1С:ERP» есть специальные отраслевые решения: для строительства, сельского хозяйства, транспорта и другие.

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Зачем переходить на «1С:ERP»

Главное преимущество ERP — это комплексная автоматизация. Компании не придется внедрять несколько разных систем, чтобы работать с бухучетом, кадровыми процессами и продажами.

Из-за санкций многие иностранные компании прекратили не только продажу, но и обслуживание своих систем в России. В том числе и крупнейшие вендоры: Microsoft, Oracle, SAP. Пока тренда на изменение ситуации нет.

1С позволяет заменить зарубежные ERP-системы, так как обладает схожим функционалом.

Кроме того, у решения есть и другие плюсы:

Более низкая цена в сравнении с зарубежными похожими решениями. Причем это экономия не только на лицензиях, но и на поддержке, обновлениях. Специалистов, которые могут грамотно внедрить и обслуживать 1С, больше, чем тех, кто, например, разбирается и грамотно настраивает SAP. Также 1С держит приемлемые цены благодаря широкой аудитории продукта.

Гибкость системы. «1С:ERP», как и другое 1С-решение, можно настроить под себя, а также с помощью программистов дописать конфигурацию под потребности конкретной компании или процесса.

Оперативный выпуск обновлений фирмой 1С. Законы быстро меняются, и важно, чтобы ПО всегда соответствовало актуальным требованиям.

Простота интеграции с другими программами, которые использует предприятие. Это позволяет 1С стать ядром информационной системы.

1С внедряет в свои продукты передовые технологии, чтобы упростить работу пользователей. Например, использование искусственного интеллекта для распознавания первичных документов позволяет сэкономить время бухгалтера.

Подходы к внедрению «1С:ERP»

Существует два подхода к внедрению «1С:ERP»:

Типовое внедрение. Бизнес-процессы организации адаптируются под процессы, которые изначально заложены в программе. При этом у компании все равно остается много возможностей для интеграции, адаптации и настройки системы.

Нетиповое внедрение. Здесь наоборот: функции решения адаптируются под процессы компании, или функционал разрабатывается с нуля. Это обойдется компании дороже и займет больше времени, однако позволяет решить все бизнес-задачи на старте.

Если компания переходит с иностранного ПО, здесь тоже есть два варианта — полная миграция или частичная интеграция с ERP-системой, которая уже используется в организации.

Вне зависимости от того, по какой схеме внедряют программу, выбирают одну из методологий:

Waterfall — планирование и поэтапная реализация задач. Благодаря этой методологии компания более детально видит ход проекта. В него входит обследование, проектирование, разработка, внедрение и опытная эксплуатация.

Agile — это более гибкий подход к задачам. Проект делится на несколько итераций с фиксированной длительностью и стоимостью, каждая из которых включает этапы планирования, проектирования, разработки, непрерывной интеграции и опытной эксплуатации. В этом случае организация может быстрее реагировать на изменения и получать результаты.

Организация-интегратор, которая внедряет 1С, дает рекомендации по выбору методологии, наиболее подходящей для бизнес-процессов заказчика.

«1С:ВДГБ» поможет перейти на «1С:ERP» с других систем зарубежных и российских производителей — «1С:УПП», Oracle, AXAPTA, SAP — или внедрит систему с нуля. Задайте вопрос или оставьте заявку.

С чего начать внедрять «1С:ERP» в своей организации

Чтобы определиться с методологией и подходом, интегратор проводит предпроектное обследование: сверяет типовые процессы, которые есть в системе, с теми, которые использует организация. На основе этих данных рассчитываются сроки и стоимость внедрения.

После этого утверждается план или дорожная карта внедрения с более точными сроками по каждому этапу. В дорожной карте обозначают, когда можно будет использовать те или иные функции, когда обучат сотрудников и т.д.

После предпроектного обследования и согласования целей проекта также формируют более подробное техническое задание. ТЗ содержит максимум информации, которая облегчает работу над проектом и сокращает сроки разработки.

Эффект от внедрения «1С:ERP»

В результате вы получите комплексную систему, в которой процессы взаимосвязаны. Благодаря этому вы ускорите взаимодействие между подразделениями, сократите трудозатраты сотрудников и упростите подготовку отчетности.

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