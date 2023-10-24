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Все о публичных облаках

Публичное облако — это глобальная сеть серверов, которая открывает доступ к вычислительным ресурсам и хранилищам информации через интернет.
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Все о публичных облаках
Иллюстрация: ВДГБ

Она позволяет пользователям масштабировать свои вычислительные мощности и хранилища в соответствии с их потребностями без необходимости инвестирования в собственную информационную систему.

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Это виртуальный сервис, пользование которым предприятия арендуют у провайдеров облачных сервисов. Работа такого облака основана на концепции виртуализации, где физические серверы разбиваются на виртуальные машины, которые могут быть масштабированы и управляются удаленно.

Одним из главных достоинств публичного облака является его гибкость и возможность его масштабировать вместе с ростом компании. Предприятия могут свободно адаптировать вычислительные ресурсы под свои нужды, увеличивая или уменьшая их под текущие загрузки. Это позволяет сократить расходы на аппаратное обеспечение и обслуживание, а также ускоряет процесс развертывания новых приложений и сервисов.

Однако у публичного облака есть также и минусы. И прежде всего, это более низкий уровень безопасности данных. Связано это с тем, что информация хранится на удаленных серверах, поэтому к ней может быть совершен несанкционированный доступ. Кроме того, ряд предприятий могут столкнуться с проблемами в соответствии с требованиями регулирующих органов, особенно в отношении обработки конфиденциальной информации.

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Достоинства публичного облака для бизнеса:

  • Компании могут легко управлять своими ресурсами, ориентируясь на изменяющиеся потребности, не тратя время и бюджет на покупку и обслуживание собственных серверов.

  • Можно в любое время и из любого места планеты получать доступ к своим данным, не беспокоясь о потере информации из-за отказа оборудования.

  • Высокая степень защиты данных. Провайдеры облачных сервисов инвестируют значительные средства в обеспечение безопасности своих ресурсов и данных клиентов.

Недостатки использования публичного облака:

  • Отсутствие возможности полностью контролировать свои данные. Поскольку публичное облако используется несколькими пользователями, возникает риск потери конфиденциальности и безопасности информации. Кроме того, провайдеры облака обладают доступом к данным предприятий, что может вызывать опасения относительно конфиденциальности.

  • Зависимость от сети интернет. При использовании публичного облака все операции происходят через сеть, поэтому отсутствие надежного и быстрого соединения может значительно затруднить работу с данными.

  • Ограниченные ресурсы. Это может оказать влияние на эффективность и доступность ресурсов, особенно в периоды максимальной нагрузки.

  • При использовании облачных инструментов, предприятия обычно оплачивают только за фактическое потребление ресурсов. Это может вылиться в непредсказуемые расходы, особенно если недостаточно внимания уделяется контролю расходов.

Рекомендации по выбору и оптимальному использованию публичного облака

Прежде всего, необходимо обратить внимание на уровень безопасности предлагаемых услуг. Публичные облака обычно предлагают различные уровни защиты данных, поэтому важно выбрать провайдера, который предоставляет надежные механизмы шифрования и контроля доступа к информации.

Во-вторых, следует оценить гибкость облачного сервиса. Важно выбрать облако, которое позволяет легко видоизменять ресурсы в зависимости от задач вашего бизнеса. Это позволит избежать излишних трат на неиспользуемые ресурсы.

Стоит также обратить внимание на уровень поддержки и доступности провайдера общедоступного облака. Важно выбрать провайдера, который предлагает круглосуточную поддержку и гарантирует доступность ваших данных в любое время.

Наконец, для оптимального использования публичного облака необходимо учитывать особенности вашего бизнеса и специфические требования. Проведите анализ ваших потребностей и выберите провайдера, который предоставляет решения, наиболее соответствующие вашим требованиям.

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