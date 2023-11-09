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 «1С:Бухгалтерия 8» в демо-режиме: как попробовать бесплатно

Если вы еще не определились, какая конфигурация «1С» подойдет вам больше — Бухгалтерия, ЗУП, Документооборот — можно воспользоваться бесплатными демо-версиями программы. Так вы на практике поймете, что нужно именно вашей компании. Расскажем про основные возможности демо-версий и подробнее остановимся на «1С:Бухгалтерии».
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 «1С:Бухгалтерия 8» в демо-режиме: как попробовать бесплатно
Иллюстрация: freepik/freepik

Бесплатные демо-версии для знакомства с функционалом

Демо-версия — это бесплатная версия программы, которую пользователь получает на ограниченный период.

Благодаря демо-версии компания может познакомиться со всеми функциями и изучить разные решения до приобретения полноценной версии. Если вас полностью устраивает функционал программы, то можно купить коробочную версию или арендовать облачный сервис «1С». 

Основное отличие демо-версий — они не предназначены для полноценной работы в программе, даются, как правило, с ограниченным временным доступом. Но за это время вы точно сможете решить, подходит вам такая конфигурация или нет. К тому же можно использовать как свою базу данных, так и демонстрационную.

В демо-версии можно детально изучить все возможности конфигурации.

 «1С:Предприятие 8 (версия 8.3)». Описание

 «1С:Предприятие»— это основа основ любого учета на предприятии. Это платформа, на которую устанавливают прикладные решения «1С». Фактически это фундамент для установки одной или нескольких конфигураций — Бухгалтерия, ЗУП, УНФ и других. 

Сегодня версия 8.3 самая актуальная и современная, хотя работать на более ранних релизах 8.2, 8.0, 7.7 тоже возможно. Тем не менее чтобы максимально использовать возможности решений «1С», рекомендуют устанавливать самую новую версию платформы.

 «1С:Предприятие 8» можно применять в самых разных областях:

  • автоматизация управления производственными, торговыми, бюджетными, государственными и иными предприятиями;

  • автоматизация хозяйственной и операционной деятельности;

  • регламентированная отчетность;

  • ведение учета сразу нескольких предприятий;

  • работа с произвольными измерениями учета;

  • управленческий учет, аналитическая отчетность;

  • планирование, бюджетирование и финансовый анализ;

  • кадровый учет.

Если вы используете более ранние версии платформы и хотели бы перейти на 8.3, специалисты компании «ВДГБ» помогут сделать это в короткий срок. Вы можете быть уверены, что вашу информацию перенесут корректно и бережно практически из любых программ учета.

А также попробуйте демо-версии  «1С:Предприятие» уже сейчас.

 «1C:Документооборот 8». Описание

Если вам нужно автоматизировать процесс работы с документами на предприятии и вы в поиске необходимого инструмента, то можно попробовать «1С:Документооборот»:

  • Программа поможет сократить сроки согласований и увеличить скорость обработки документов.

  • Даст возможность контроля за дисциплиной и сроками исполнения задач.

  • Обеспечит постоянный доступ к документам.

«1С:Документооборот» — это современная ERP-система с проверенными методиками и функционалом, который полностью способен обеспечить работоспособность документооборота на вашем предприятии. 

Основные возможности «1С:Документооборот»:

  • работа с договорами;

  • управление документами;

  • почтовый клиент;

  • учет и планирование рабочего времени;

  • проектный учет;

  • интеграция с другими решениями;

  • доступ с разных устройств.

Программа подходит для малых, средних и крупных предприятий любой формы собственности.

 «1С:Зарплата и управление персоналом 8». Описание

Если вам не нужна комплексная автоматизация, а стоит задача только наладить кадровый учет, то вероятно, вам подойдет конфигурация  «1С:Зарплата и управление персоналом».

Эта программа предназначена для реализации кадровой политики и расчета заработной платы на предприятиях. Функции программы позволяют самостоятельно настраивать учет без необходимости дополнительного программирования.

Основные возможности «1С:ЗУП»:

  • ведение регламентированного кадрового учета;

  • расчет заработной платы сотрудников организации;

  • расчет НДФЛ и страховых взносов.

Можно выбрать базовую или профессиональную версию «1С:ЗУП». ПРОФ версия отличается тем, что в ней есть возможность работать сразу по нескольким организациям, дописывать конфигурацию под потребности конкретной фирмы и многопользовательский режим.

 «1С:Бухгалтерия предприятия 8 ПРОФ». Описание

Одна из самых популярных программ семейства «1С», которую используют для автоматизации бухгалтерского и налогового учета, подготовки всей необходимой регламентированной отчетности. Она предназначена для работы на коммерческих предприятиях.

Основные возможности программы:

  • Учет основных средств, нематериальных активов, наличных и безналичных денежных средств, расчетов с поставщиками, покупателями и сотрудниками. 

  • Учет ТМЦ, выпуска продукции.

  • Подготовка и передача бухгалтерской и налоговой отчетности в контролирующие органы.

  • Отправка отчетов в Социальный фонд России.

В отличие от базовой поставки «1С:Бухгалтерия», в ПРОФ версии можно конфигурировать программу под себя, подключить многопользовательский режим работы, вести учет сразу по нескольким организациям, пользоваться программой в режиме веб-клиента.

Компания «ВДГБ» предлагает двухнедельный бесплатный демо-доступ к программе. Вы сможете подключиться к базам данных, чтобы оценить возможности «1С», изучить функционал, оценить преимущества, понять, соответствует ли ПО задачам автоматизации учета вашего предприятия.

Возможности демо версии 1С

Демо-версия программы «1С:Бухгалтерия» — это полностью идентичный обычной версии продукт, благодаря которому вы сможете оценить функционал программы. Система доступна бесплатно и круглосуточно, а значит, провести тест-драйв «1С» можно в любое удобное время. 

Для того чтобы воспользоваться бесплатной демо-версией программы «1С», нужно обратиться в компанию, которая предоставляет ее, например в «ВДГБ». Вам выдадут доступ на две недели.

Тестовая версия всегда готова к работе, особенно, если вы будете использовать тестовую базу данных. Вы получаете ссылку на продукт и начинаете знакомство.

Как правило, нескольких дней бывает достаточно для того, чтобы понять, как работает выбранная вами конфигурация.

Также стоит обращать внимание на то, что демо-версия должна быть полностью идентичной актуальной версии платформы и той, которую вы планируете потом приобрести. Иначе если вы использовали демо-версию 8.1 вместо современной 8.3, а купили 8.3, будут различия между демо и полноценной программой.

Бывают ситуации, когда скорость работы в демо-версии немного ниже, чем в лицензионной программе, — это допустимо. Кроме того, иногда в демо нет поддержки некоторых настроек «1С», которые не критичны для знакомства с конфигурацией. В целом, возможности демо-версии и полноценной программы совпадают.

1С Демо-версии

Компания «1С:ВДГБ» предлагает двухнедельный бесплатный демо-доступ к интересующей вас программе

Как воспользоваться бесплатной демоверсией «1С:Бухгалтерия»

Системы налогообложения

Когда вы регистрируете новую организацию в «1С», то вам обязательно придется выбрать систему налогообложения. Это станет первым шагом для создания вашей учетной политики. В демо-версии можно выбрать любую систему налогообложения, которая действует в настоящее время в РФ.

Сдача корректной отчетности

Так как демо-версия программы является полным аналогом лицензионной, то в ней вы можете познакомиться с актуальными формами отчетной документации и попробовать заполнить отчет.

Основные средства

Если вы ведете учет основных средств, значит, в демо-версии вы можете знакомиться с процессом их учета, постановки на баланс, начисления амортизации, инвентаризации, модернизации, переоценки и списания активов.

В демонстрационной базе данных можно попробовать провести все эти операции самостоятельно.

Попробовать демо-версию «1С» бесплатно.

Учет кадров. Начисление зарплаты

Кадровый учет можно вести отдельно в конфигурации «1С:Зарплата и управление персоналом», а можно делать это в «1С:Бухгалтерия». Для этого и нужна демо-версия: благодаря ей вы оцените функционал каждой конфигурации. Для этого нужно запросить демо-версии всех возможных вариантов для ведения кадрового учета.

При этом в любой из конфигураций вы точно найдете все необходимое для регламентированного кадрового учета, начисления и расчета зарплаты, налогов и страховых взносов.

Движение денежных средств

В демо-версии можно сформировать отчет о движении денежных средств и провести анализ в разрезе статей движения денег, плательщиков или получателей, подотчетных лиц и т.д.

Период, за который нужен отчет, вы выбираете самостоятельно. Вы можете сначала отсортировать данные по всем необходимым параметрам, например, движение денежных средств по конкретному контрагенту. А затем вывести отчет буквально за пару минут.

Особенности расчета с контрагентами

В демо-версии вы легко узнаете, как: 

  • завести карточку контрагента;

  • подготовить договор; 

  • оформить документы для расчета с покупателями и поставщиками; 

  • принять оплату или оплатить товар;

  • зачесть аванс; 

  • распределять деньги, которые получили от контрагента;

  • подготовить акт сверки взаиморасчетов.

В последних версиях «1С:Бухгалтерии» поддерживается:

  • автоматический контроль сроков возникновения задолженности; 

  • расчет резервов по сомнительным долгам; 

  • проведение инвентаризации кредиторской и дебиторской задолженностей; 

  • заполнение карточки контрагента по ИНН.

Также в программе есть возможность автоматизировать факторинговые операции.

Учет розничной торговли

Для предприятий, которые работают в сфере розничной торговли, «1С:Бухгалтерия» позволяет автоматизировать учет операций поступления и реализации товаров и услуг. 

В системе можно сформировать счета, накладные, акты и счета-фактуры. Вы протестируете, как создавать отчетность по торговым операциям, в том числе товарный отчет по форме ТОРГ-29, познакомитесь с особенностями учета возврата товаров поставщикам и от покупателей.

В «1С» возможна интеграция с онлайн-кассами:

  • открытие и закрытие смены; 

  • прием платежей; 

  • отражение авансов; 

  • оформление чеков; 

  • возврат денежных средств и т.п.

Операции по складу

Чтобы оперативно управлять складскими запасами, «1С» предусматривает возможности:

  • распределять области хранения по складским группам;

  • вести учет товаров на уровне складских ячеек;

  • отслеживать внутреннее перемещение товаров;

  • отражать операции по сборке и разборке товаров; 

  • документально оформлять все складские операции;

  • учитывать оборотную тару;

  • подключать терминалы сбора данных для проведения инвентаризации и т.д.

Учет производственной деятельности

Компании, которые ведут производственную деятельность в «1С», автоматизируют:

  • поступление материально-производственных запасов;

  • передачу их в производство;

  • оприходование готовой продукции;

  • расчет себестоимости;

  • реализацию продукции и т.д.

Со всеми функциями учета производственной деятельности можно ознакомиться в демо-версии «1С».

Распознавание бухгалтерских документов

Распознавание бухгалтерских документов доступно в последних версиях «1С» и позволяет сократить время ввода первичных документов минимум в пять раз. Нужно всего лишь отсканировать или сфотографировать в хорошем качестве документ, загрузить его в программу и дождаться полного распознавания. 

Попробуйте сами и убедитесь в удобстве и простоте работы с сервисом с помощью демо-версии. Доступ к демо-версиям программ «1С» от «ВДГБ» через Интернет открыт круглосуточно.

1С Демо-версии

Компания «1С:ВДГБ» предлагает двухнедельный бесплатный демо-доступ к интересующей вас программе

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