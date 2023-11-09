 «1С:Бухгалтерия 8» в демо-режиме: как попробовать бесплатно

Бесплатные демо-версии для знакомства с функционалом
Демо-версия — это бесплатная версия программы, которую пользователь получает на ограниченный период.
Благодаря демо-версии компания может познакомиться со всеми функциями и изучить разные решения до приобретения полноценной версии. Если вас полностью устраивает функционал программы, то можно купить коробочную версию или арендовать облачный сервис «1С».
Основное отличие демо-версий — они не предназначены для полноценной работы в программе, даются, как правило, с ограниченным временным доступом. Но за это время вы точно сможете решить, подходит вам такая конфигурация или нет. К тому же можно использовать как свою базу данных, так и демонстрационную.
В демо-версии можно детально изучить все возможности конфигурации.
«1С:Предприятие 8 (версия 8.3)». Описание
«1С:Предприятие»— это основа основ любого учета на предприятии. Это платформа, на которую устанавливают прикладные решения «1С». Фактически это фундамент для установки одной или нескольких конфигураций — Бухгалтерия, ЗУП, УНФ и других.
Сегодня версия 8.3 самая актуальная и современная, хотя работать на более ранних релизах 8.2, 8.0, 7.7 тоже возможно. Тем не менее чтобы максимально использовать возможности решений «1С», рекомендуют устанавливать самую новую версию платформы.
«1С:Предприятие 8» можно применять в самых разных областях:
автоматизация управления производственными, торговыми, бюджетными, государственными и иными предприятиями;
автоматизация хозяйственной и операционной деятельности;
регламентированная отчетность;
ведение учета сразу нескольких предприятий;
работа с произвольными измерениями учета;
управленческий учет, аналитическая отчетность;
планирование, бюджетирование и финансовый анализ;
кадровый учет.
Если вы используете более ранние версии платформы и хотели бы перейти на 8.3, специалисты компании «ВДГБ» помогут сделать это в короткий срок. Вы можете быть уверены, что вашу информацию перенесут корректно и бережно практически из любых программ учета.
А также попробуйте демо-версии «1С:Предприятие» уже сейчас.
«1C:Документооборот 8». Описание
Если вам нужно автоматизировать процесс работы с документами на предприятии и вы в поиске необходимого инструмента, то можно попробовать «1С:Документооборот»:
Программа поможет сократить сроки согласований и увеличить скорость обработки документов.
Даст возможность контроля за дисциплиной и сроками исполнения задач.
Обеспечит постоянный доступ к документам.
«1С:Документооборот» — это современная ERP-система с проверенными методиками и функционалом, который полностью способен обеспечить работоспособность документооборота на вашем предприятии.
Основные возможности «1С:Документооборот»:
работа с договорами;
управление документами;
почтовый клиент;
учет и планирование рабочего времени;
проектный учет;
интеграция с другими решениями;
доступ с разных устройств.
Программа подходит для малых, средних и крупных предприятий любой формы собственности.
«1С:Зарплата и управление персоналом 8». Описание
Если вам не нужна комплексная автоматизация, а стоит задача только наладить кадровый учет, то вероятно, вам подойдет конфигурация «1С:Зарплата и управление персоналом».
Эта программа предназначена для реализации кадровой политики и расчета заработной платы на предприятиях. Функции программы позволяют самостоятельно настраивать учет без необходимости дополнительного программирования.
Основные возможности «1С:ЗУП»:
ведение регламентированного кадрового учета;
расчет заработной платы сотрудников организации;
расчет НДФЛ и страховых взносов.
Можно выбрать базовую или профессиональную версию «1С:ЗУП». ПРОФ версия отличается тем, что в ней есть возможность работать сразу по нескольким организациям, дописывать конфигурацию под потребности конкретной фирмы и многопользовательский режим.
«1С:Бухгалтерия предприятия 8 ПРОФ». Описание
Одна из самых популярных программ семейства «1С», которую используют для автоматизации бухгалтерского и налогового учета, подготовки всей необходимой регламентированной отчетности. Она предназначена для работы на коммерческих предприятиях.
Основные возможности программы:
Учет основных средств, нематериальных активов, наличных и безналичных денежных средств, расчетов с поставщиками, покупателями и сотрудниками.
Учет ТМЦ, выпуска продукции.
Подготовка и передача бухгалтерской и налоговой отчетности в контролирующие органы.
Отправка отчетов в Социальный фонд России.
В отличие от базовой поставки «1С:Бухгалтерия», в ПРОФ версии можно конфигурировать программу под себя, подключить многопользовательский режим работы, вести учет сразу по нескольким организациям, пользоваться программой в режиме веб-клиента.
Компания «ВДГБ» предлагает двухнедельный бесплатный демо-доступ к программе. Вы сможете подключиться к базам данных, чтобы оценить возможности «1С», изучить функционал, оценить преимущества, понять, соответствует ли ПО задачам автоматизации учета вашего предприятия.
Возможности демо версии 1С
Демо-версия программы «1С:Бухгалтерия» — это полностью идентичный обычной версии продукт, благодаря которому вы сможете оценить функционал программы. Система доступна бесплатно и круглосуточно, а значит, провести тест-драйв «1С» можно в любое удобное время.
Для того чтобы воспользоваться бесплатной демо-версией программы «1С», нужно обратиться в компанию, которая предоставляет ее, например в «ВДГБ». Вам выдадут доступ на две недели.
Тестовая версия всегда готова к работе, особенно, если вы будете использовать тестовую базу данных. Вы получаете ссылку на продукт и начинаете знакомство.
Как правило, нескольких дней бывает достаточно для того, чтобы понять, как работает выбранная вами конфигурация.
Также стоит обращать внимание на то, что демо-версия должна быть полностью идентичной актуальной версии платформы и той, которую вы планируете потом приобрести. Иначе если вы использовали демо-версию 8.1 вместо современной 8.3, а купили 8.3, будут различия между демо и полноценной программой.
Бывают ситуации, когда скорость работы в демо-версии немного ниже, чем в лицензионной программе, — это допустимо. Кроме того, иногда в демо нет поддержки некоторых настроек «1С», которые не критичны для знакомства с конфигурацией. В целом, возможности демо-версии и полноценной программы совпадают.
1С Демо-версии
Компания «1С:ВДГБ» предлагает двухнедельный бесплатный демо-доступ к интересующей вас программе
Как воспользоваться бесплатной демоверсией «1С:Бухгалтерия»
Системы налогообложения
Когда вы регистрируете новую организацию в «1С», то вам обязательно придется выбрать систему налогообложения. Это станет первым шагом для создания вашей учетной политики. В демо-версии можно выбрать любую систему налогообложения, которая действует в настоящее время в РФ.
Сдача корректной отчетности
Так как демо-версия программы является полным аналогом лицензионной, то в ней вы можете познакомиться с актуальными формами отчетной документации и попробовать заполнить отчет.
Основные средства
Если вы ведете учет основных средств, значит, в демо-версии вы можете знакомиться с процессом их учета, постановки на баланс, начисления амортизации, инвентаризации, модернизации, переоценки и списания активов.
В демонстрационной базе данных можно попробовать провести все эти операции самостоятельно.
Попробовать демо-версию «1С» бесплатно.
Учет кадров. Начисление зарплаты
Кадровый учет можно вести отдельно в конфигурации «1С:Зарплата и управление персоналом», а можно делать это в «1С:Бухгалтерия». Для этого и нужна демо-версия: благодаря ей вы оцените функционал каждой конфигурации. Для этого нужно запросить демо-версии всех возможных вариантов для ведения кадрового учета.
При этом в любой из конфигураций вы точно найдете все необходимое для регламентированного кадрового учета, начисления и расчета зарплаты, налогов и страховых взносов.
Движение денежных средств
В демо-версии можно сформировать отчет о движении денежных средств и провести анализ в разрезе статей движения денег, плательщиков или получателей, подотчетных лиц и т.д.
Период, за который нужен отчет, вы выбираете самостоятельно. Вы можете сначала отсортировать данные по всем необходимым параметрам, например, движение денежных средств по конкретному контрагенту. А затем вывести отчет буквально за пару минут.
Особенности расчета с контрагентами
В демо-версии вы легко узнаете, как:
завести карточку контрагента;
подготовить договор;
оформить документы для расчета с покупателями и поставщиками;
принять оплату или оплатить товар;
зачесть аванс;
распределять деньги, которые получили от контрагента;
подготовить акт сверки взаиморасчетов.
В последних версиях «1С:Бухгалтерии» поддерживается:
автоматический контроль сроков возникновения задолженности;
расчет резервов по сомнительным долгам;
проведение инвентаризации кредиторской и дебиторской задолженностей;
заполнение карточки контрагента по ИНН.
Также в программе есть возможность автоматизировать факторинговые операции.
Учет розничной торговли
Для предприятий, которые работают в сфере розничной торговли, «1С:Бухгалтерия» позволяет автоматизировать учет операций поступления и реализации товаров и услуг.
В системе можно сформировать счета, накладные, акты и счета-фактуры. Вы протестируете, как создавать отчетность по торговым операциям, в том числе товарный отчет по форме ТОРГ-29, познакомитесь с особенностями учета возврата товаров поставщикам и от покупателей.
В «1С» возможна интеграция с онлайн-кассами:
открытие и закрытие смены;
прием платежей;
отражение авансов;
оформление чеков;
возврат денежных средств и т.п.
Операции по складу
Чтобы оперативно управлять складскими запасами, «1С» предусматривает возможности:
распределять области хранения по складским группам;
вести учет товаров на уровне складских ячеек;
отслеживать внутреннее перемещение товаров;
отражать операции по сборке и разборке товаров;
документально оформлять все складские операции;
учитывать оборотную тару;
подключать терминалы сбора данных для проведения инвентаризации и т.д.
Учет производственной деятельности
Компании, которые ведут производственную деятельность в «1С», автоматизируют:
поступление материально-производственных запасов;
передачу их в производство;
оприходование готовой продукции;
расчет себестоимости;
реализацию продукции и т.д.
Со всеми функциями учета производственной деятельности можно ознакомиться в демо-версии «1С».
Распознавание бухгалтерских документов
Распознавание бухгалтерских документов доступно в последних версиях «1С» и позволяет сократить время ввода первичных документов минимум в пять раз. Нужно всего лишь отсканировать или сфотографировать в хорошем качестве документ, загрузить его в программу и дождаться полного распознавания.
Попробуйте сами и убедитесь в удобстве и простоте работы с сервисом с помощью демо-версии. Доступ к демо-версиям программ «1С» от «ВДГБ» через Интернет открыт круглосуточно.
1С Демо-версии
Компания «1С:ВДГБ» предлагает двухнедельный бесплатный демо-доступ к интересующей вас программе
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