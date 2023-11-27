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Особенности программы 1С:Управление нашей фирмой 

«1С:Управление нашей фирмой» — система для автоматизации учета. Она подойдет оптовой и розничной торговле, а также компаниям, которые специализируются на мелкосерийном и индивидуальном производстве, предоставлении услуг, выполнении подрядных работ.
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Особенности программы 1С:Управление нашей фирмой 
Иллюстрация: freepik/freepik

Преимущества программы «1С:Управление нашей фирмой 8»

«1С:Управление нашей фирмой» — решение, в котором есть все необходимое, чтобы сразу начать вести учет. Также программа гибко подстраивается под конкретные потребности бизнеса.

«1С:УНФ» значительно упрощает рабочий процесс, заменяет множество таблиц, документов и отчетов единым хранилищем данных. Компания сможет легко получить всю необходимую информацию о клиентах, текущих ценах, истории скидок, заказах, движении денежных средств, платежном календаре, состоянии доходов и расходов, а также провести анализ продаж.

Программа поддерживает стратегическое планирование, позволяет разрабатывать стратегии продаж, управлять загрузкой персонала и контролировать бюджетные расходы. Возможности ПО также включают в себя ведение графиков выполнения работ, отгрузок и поставок, а также управление задачами сотрудников для оперативного контроля.

Автоматизация рутины и простой современный интерфейс помогут повысить производительность труда менеджеров и сотрудников без длительного обучения. Программа также обеспечивает быстрый доступ через браузер или мобильное приложение — предприниматель может управлять бизнесом из любого места с доступом к Интернету.

Полный комплекс в одном месте

«1С:УНФ» — решение для управления небольшой компанией, которое включает учет, контроль и планирование. 

Идеально подходит для торговли, складов, поставщиков услуг, подрядчиков и предприятий с мелкосерийным производством. Программа соответствует требованиям законодательства — в ней есть нужные печатные формы, в том числе формы фискальных документов в соответствии с 54-ФЗ, интегрируется с ЕГАИС и другими системами маркировки — ВетИС («Меркурий», ГИСМ, «Честный ЗНАК»). К системе можно подключить необходимое торговое оборудование, например, онлайн-кассу и сканер.

В области управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) программа предоставляет все нужные инструменты. Сотрудники могут планировать звонки и встречи, вести учет контактов и заявок. Программа позволяет быстро создавать счета, показывает историю работы с заказчиком и его текущую задолженность. С помощью IP-телефонии и мобильного приложения «1С:УНФ» сотрудникам удобно взаимодействовать с клиентами, быстро реагировать на их запросы.

В разделе бизнес-аналитики программа предоставляет более 100 отчетов для мониторинга ключевых показателей деятельности предприятия. Тем самым владельцы получают точные данные о своем бизнесе.

Не требуются особенные знания

Возможности программы «1С:УНФ »помогут полностью систематизировать и автоматизировать свой бизнес. Программу можно поэтапно настраивать под собственные требования и легко управлять всеми бизнес-процессами. 

Важно отметить, что для работы в системе не требуется глубокого понимания учета — это делает ее удобной и доступной для пользователей.

Можно создать свой сайт

«1С:Управление нашей фирмой 8» позволяет создать интернет-магазин самостоятельно прямо из программы с помощью 1C-UMI. Вам не потребуются специальные навыки или приглашение специалиста. 

Кроме того, «1С:УНФ» можно интегрировать с самыми распространенными системами управления сайтом (CMS): 1С-Битрикс, UMI.CMS, InSales и другие. Информационная база интернет-магазина и 1С работают независимо, но по расписанию или требованию пользователя данные в системах синхронизируются: на сайт выгружается список товаров, а в учетную систему – заказы, которые оформили в интернет-магазине.

Единая база для качественной работы

Каждый филиал компании может иметь свою локальную базу со своими справочниками и документами. Но это неудобно: руководители не видят всю сводную информацию, из-за чего им сложно принимать объективные управленческие решения. 

В «1С:УНФ» филиалы могут работать в одной базе и оперативно видеть все нужные данные.

Благодаря этому руководители своевременно и качественно контролируют удаленные подразделения и сотрудников, стандартизируют работу компании и оперативно получают отчетность.

Мобильный доступ

У «1С:УНФ» есть свое мобильное приложение, которое работает на устройствах под управлением iOS и Android. В нем можно вести учет компании с небольшим объемом документов и работать с заказами совместно с коробочной или облачной версией «1С:УНФ».

Приложение программы:

  • содержит данные о товарах, их остатках, ценах продажи и закупки;

  • включает базу клиентов и их контакты;

  • позволяет создавать заказы с учетом актуальных остатков и цен, перемещать и отгружать товары;

  • позволяет работать в одной информационной базе сразу нескольким сотрудникам. Количество лицензий ограничивает количество пользователей.

Благодаря приложению вы получаете доступ к программе в любом удобном месте в любое время.

1С:Управление нашей фирмой 8

Эффективное решение для управления небольшим бизнесом, занятым производством, торговлей, подрядными работами, складским учетом

Обзор возможностей «1С:Управление нашей фирмой 8»

После запуска программы появится автоматический помощник настройки, который будет направлять вас по шагам перед началом работы. Рассмотрим, какие функции можно настроить в системе.

Функциональные возможности «1С:УНФ»

Программа предоставляет широкий спектр функциональных возможностей для управления бизнесом:

  • Производство — опции для организации небольшого производства.

  • Торговля и учет услуг — возможности для проведения торговых операций и учета услуг.

  • Розничные, оптовые и интернет-продажи — инструменты для управления продажами как в офлайн, так и через интернет.

  • Ценообразование — функции для настройки цен.

  • Склад и закупки — учет складских запасов и закупок.

  • CRM — инструменты взаимодействия с клиентами.

  • Учет и управление финансами — возможности для финансового учета.

  • Зарплата и персонал — опции для управления персоналом и расчета заработной платы.

  • Регламентированная отчетностьдля предпринимателей на упрощенной и патентной системах налогообложения — система для предоставления регламентированных отчетов.

  • Аналитические отчеты — инструменты анализа бизнес-показателей.

  • Обмен данными и интеграция — возможности обмена данными и интеграции с другими системами.

Разделы «1С:УНФ»

Рассмотрим основные разделы системы, чтобы получить более полное представление о функциях и научиться использовать их наиболее эффективно.

CRM

Это инструмент для управления работой с клиентами: заказами, счетами и продажами. 

Здесь можно проверять контрагентов, чтобы оценить риски сотрудничества, формировать прайс-листы и массовые рассылки. Встроенная воронка продаж позволяет анализировать процесс продаж с первого обращения клиента до отгрузки. 

Система также позволяет прикреплять файлы, оповещает о состоянии заказов через SMS и электронные письма, а история продаж доступна через отчеты и карточки лида или контакта. Таким образом, все процессы прозрачны и находятся под контролем.

Продажи

С помощью «1С:УНФ» можно управлять заказами, реализацией товаров, номенклатурой и ценами. 

  • Документы «Заказ покупателя» и «Расходная накладная» показывают, какое количество товаров есть на складе и какое можно отгрузить клиенту. 

  • В разделе «Продажи» можно планировать объем отгрузки и настраивать бонусные программы лояльности. 

  • В разделе «Розничные продажи» отображаются данные о чеках, кассирах, переоценке и работе со сканером штрих-кодов. 

  • Программа также поддерживает продажи в кредит и работу с подарочными сертификатами.

Отчет о розничных продажах позволяет проанализировать информацию о себестоимости и прибыльности продаж, а также включает сведения об использовании подарочных сертификатов.

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Отчетность и оперативный анализ бизнеса в «1С:УНФ»

Закупки

Этот раздел включает информацию о заказах поставщиков и связанных с ними счетах. Можно регистрировать поступление товаров, работать с прайс-листами поставщиков. Система автоматически регистрирует входящие цены и позволяет удалить устаревшие. В разделе закупок пользователь управляет ассортиментом товаров и контролирует уровень запасов на складе.

Работы

Этот раздел позволяет планировать выполнение заказов и задач и управлять ими. Здесь также отображается учет рабочего времени и графики работы каждого сотрудника.

Вы сможете отслеживать текущий статус выполнения различных работ и узнавать, на какой стадии находится каждая задача.

Производство

Этот раздел включает

  • заказы и введение их в производственный процесс; 

  • планирование и контроль производства в соответствии с заказами;

  • создание сдельных нарядов на основе запросов от клиентов;

  • учет и распределение затрат; 

  • управление запасами в производстве; 

  • отслеживание рабочего времени; 

  • отчеты о производственной деятельности.

В настройках этого раздела вы можете указать метод распределения материалов. В случае устаревания спецификации ее можно скрыть. Остатки отражаются в документах «Заказ на производство» и «Производство».

Деньги

Раздел «Финансы» — неотъемлемая часть системы учета, которая нужна, чтобы контролировать денежные средства и планировать финансовые операции. Важным инструментом в этом разделе является платежный календарь, который обеспечивает оперативное управление платежами.

Программа предоставляет отчеты по деньгам, в том числе «Реестр оплат». Он показывает, какие заказы оплатили в конкретный период времени. Также в отчете отражаются сведения о полной или частичной оплате, с помощью чего можно более детально изучить финансовые операции предприятия.

Зарплата

В программе «1С:УНФ» есть функции по ведению кадрового учета, которые реализуются через раздел «Зарплата». 

В данном разделе пользователь может управлять различными документами и справочниками, которые касаются зарплаты и табелей.

Здесь формируются данные, которые связаны с учетом персонала, выплатами зарплаты, оценкой эффективности работников. Кроме того, можно оформлять поступления на работу и увольнения, учитывать рабочее время сотрудников.

Интеграция и расширение возможностей программы

Пользователи «1С:УНФ» могут настроить выгрузку нужных для регламентированного учета справочников и документов в программу для бухучета. Обмениваться данными с «1С:Бухгалтерией 8» можно в любой нужный момент или по расписанию. Таким образом, минимизируется повторный ввод сведений вручную, а сотрудники быстро получают данные о платежах.

Кроме того, «1С:УНФ» поддерживает интеграцию с системами управления сайтами, сторонними CRM-системами (например, amoCRM), а также маркетплейсами.

При взаимодействии между «1С:УНФ» и маркетплейсами обновление цен и каталогов происходит автоматически. Этот механизм позволяет поддерживать актуальную информацию о товарах, благодаря чему клиенты получают точные и свежие данные. Интеграция с маркетплейсами облегчает учет и управление продажами.

Кроме того, компании-франчайзи 1С нередко выпускают расширения для «1С», которые дополняют программу полезными функциями. Также программу можно доработать под индивидуальные потребности компании.

Выбор версии программы 1С:УНФ

«1С:УНФ» располагает базовой и профессиональной версией. Базовая версия подойдет для небольших компаний. В ней есть несколько ограничений:

  • с одной базой одновременно взаимодействует только один сотрудник;

  • нельзя изменить конфигурацию;

  • не получится работать в варианте клиент-сервер;

  • работу РИБ базовая версия также не поддерживает;

  • если нужен учет по нескольким фирмам, то придется вести его в отдельных базах.

Большинству компаний подойдет версия ПРОФ, которая не имеет указанных ограничений. Кроме того, 1С:УНФ ПРОФ включает льготный договор ИТС и бесплатные часы для настройки.

3 месяца сопровождения 1С ИТС и сервисы, а также возврат до 20% от суммы покупки услугами — приобретайте 1С:УНФ выгодно. Также есть демо-версия, которую можно протестировать бесплатно в течение 30 дней.

Количество пользователей 1С

Заранее посчитайте, сколько сотрудников будет работать в 1С. Помимо самой программы, необходимы дополнительные лицензии по количеству рабочих мест.

Для масштабирования вашего бизнеса закажите дополнительные лицензии на рабочие места в компании ВДГБ.

1С:Управление нашей фирмой 8

Эффективное решение для управления небольшим бизнесом, занятым производством, торговлей, подрядными работами, складским учетом

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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