«1С:Комплексная автоматизация» — единое решение для всех участников бизнес-процесса 

Подробно рассказываем о том, каким компаниям подойдет программный продукт «1С:Комплексная автоматизация» и какими функциями он обладает.

Введение — что такое «1С:Комплексная автоматизация»

«1С:Комплексная автоматизация» — программное решение, с помощью которого можно построить единую информационную систему на предприятии. Это комплексное решение позволяет автоматизировать ключевые бизнес-процессы, включая бухгалтерию, торговлю, складское управление, расчеты по зарплате и кадровый учет.

Функции программы обеспечивают эффективное взаимодействие внутри организации между различными подразделениями и взаимодействие с внешним окружением, таким как клиенты, поставщики и конкуренты.

5 потребностей организации, которые закрывает «1С:Комплексная автоматизация»

Программный продукт 1С:КА предоставляет следующие возможности:

Создает единое информационное пространство организации с определенными зонами ответственности для пользователей.

Автоматизирует рутинные бизнес-процессы, такие, как постановка задач, анализ ценообразования, контроль финансовых процессов и учет.

Помогает создать комплексную систему учета с высокой детализацией затрат.

Упрощает тактическое и стратегическое планирование.

Ускоряет подготовку всех видов отчетности.

Внедрение этого программного продукта помогает повысить эффективность работы управленческого и финансового аппарата предприятия.

Практические задачи, которые решает «1С:Комплексная автоматизация»

Примеры рутинных операций, которые можно автоматизировать:

задачи, связанные с CRM-системой: создание задач, мониторинг выполнения;

контроль финансово-хозяйственной деятельности компании;

управление взаиморасчетами, продажами, закупками и финансовыми потоками;

мониторинг уровня запасов на складе;

фискальные процессы;

формирование и анализ ценообразования;

ведение различных видов учета;

расчет заработной платы и премий;

мониторинг производительности персонала.

У каждого сотрудника есть доступ только к необходимым функциям для выполнения своих обязанностей.

Каким компаниям подходит «1С:Комплексная автоматизация»

Это универсальное программное решение, которое подойдет для различных отраслей:

сфера коммунальных услуг;

розничная и оптовая торговля;

управление складом и логистика;

общественное питание;

развлекательная сфера, обслуживание населения и многое другое.

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Почему выгодно выбрать «1С:Комплексная автоматизация»

Помимо обширного набора функций, это решение выделяется следующими особенностями:

имеет интуитивно понятный и простой интерфейс;

предоставляет гибкую настройку прав доступа;

включает в себя продвинутые инструменты для создания отчетности по финансовой деятельности;

его просто масштабировать.

1С:КА охватывает основные бизнес-процессы предприятия и позволяет вести управленческий и регламентированный (бухгалтерский, налоговый) учет как одной, так и нескольких организаций в составе холдинга.

Задачи, решаемые с помощью «1С:Комплексная автоматизация»

Рассмотрим функционал программного продукта «1С:Комплексная автоматизация» более подробно.

Мониторинг и оценка показателей эффективности

Предоставляет информацию для высшего руководства предприятия и его владельцев.

Система мониторинга основана на ключевых показателях эффективности: можно использовать не только любые из полусотни заранее настроенных показателей, но и создавать собственные. Расчет выбранных показателей выполняется автоматически на основе введенной в систему информации. Это обеспечивает возможность мониторинга в режиме реального времени и проведения глубокого анализа.

Целеполагание, планирование, бюджетирование

Планирование охватывает поддержку управленческих функций, от установки целей до их детализации в виде подробных бюджетов. Эффективное планирование — гарантия успешного выполнения последующих этапов управленческой деятельности.

Сравнение фактических результатов с запланированными помогает выявить отклонения, которые могут негативно сказаться на достижении целей предприятия. На основе этого корректируются и ставятся новые цели и рассчитывается бюджет.

В программе также есть функция сценарного планирования и создания альтернативных вариантов планов.

Формирование бюджета в 1С

Внутрихозяйственный учет производства

Блок реализован в упрощенной версии программы и включает:

планирование и учет производства продукции;

контроль за снабжением и учетом сырья, материалов и комплектующих;

отслеживание незавершенного производства;

регистрацию брака;

базовый учет производственных затрат.

Бухгалтерский учет

В системе можно вести бухгалтерский учет и формировать регламентированную отчетность. Программа также позволяет вести аналитический учет с использованием специальных субсчетов.

Управленческая отчетность

Бухгалтерская отчетность обычно ориентирована на соответствие требованиям контролирующих органов и имеет определенную форму и периодичность, которые не всегда полностью соответствуют потребностям руководства компании.

Поэтому возникает необходимость в разработке системы управленческой отчетности, которая адаптирована под особенности конкретного предприятия.

Специальный модуль программы позволяет создать систему управленческой отчетности, которая предоставляет руководству информацию, необходимую для принятия решений, и соответствует уникальным требованиям и потребностям предприятия.

Управление запасами и поставками

С помощью программы решаются следующие задачи:

поддержание нужного количества запасов на складе;

обеспечение производства нужными комплектующими;

снижение потребности в оборотных средствах;

исключение дефицита материалов;

улучшение показателей оборачиваемости;

снижение затрат на закупку и хранение материалов;

устранение избыточных запасов.

Управление торговлей

Этот блок позволяет организовать сбыт товаров, управлять системой расчетов за поставленные компанией товары и планировать продажи.

Блок CRM

Система управления взаимоотношениями с клиентами и другими контрагентами создает позволяет отслеживать все взаимодействия с ними. Цель системы — увеличить уровень удовлетворенности клиентов и проанализировать эффективность маркетинговых мероприятий.

Функционал и возможности программы «1С:Комплексная автоматизация»

Функции программы включают мониторинг финансов, анализ результатов, кадровый учет, регламентированный учет.

Финансы и планирование

Система позволяет сравнивать фактические и плановые данные, поддерживает скользящее планирование и анализ с помощью трех видов отчетов: бюджетного, сравнения сценариев и план-фактного. Эти отчеты помогают сопоставлять планы с фактическими данными и рассчитывать отклонения в суммовом и процентном отношении.

Гибкость, масштабируемость и оперативность подсистемы позволяют избежать задержек в отчетах, вносить информацию один раз и обеспечивают надежную защиту данных. Программа также учитывает данные из разных источников.

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Бухгалтерский учет

Программа позволяет вести бухгалтерский и налоговый учет. Можно выбирать систему налогообложения, статус плательщика единого налога и параметры оценки стоимости в зависимости от учетной политики.

Отражение хозяйственных операций происходит через «Настройку отражения документов в регламентированном учете». Данные генерируются через бухгалтерские операции и регламентированные документы. Проводки могут быть созданы вручную с привязкой к первичным документам, и их контроль осуществляется через документы регламентированного учета.

Корректировать проводки можно различными способами, в том числе с помощью создания корректирующих документов.

Зарплата, кадры

Система управления персоналом и зарплатой включает в себя следующие ключевые функции:

1. Формирование штатного расписания:

Создание унифицированной формы Т-З.

Учет приема, переводов и увольнений сотрудников.

Автоматическое обновление начислений при изменениях в штатном расписании.

Контроль соответствия кадровых приказов штатному расписанию.

Анализ соответствия фактической штатной расстановки плану.

2. Кадровый учет:

Размещение данных о новых сотрудниках.

Составление карточек сотрудников.

Отражение приема на работу, переводов, начислений, изменений в оплате труда.

3. Планирование ФОТ:

Расчет ФОТ с учетом начислений.

Аналитические отчеты.

Расчет фактического размера оплаты труда.

4. Управление кадровым учетом:

Совмещение должностей с начислением доплаты.

Доплата до среднего заработка при временном переводе на менее оплачиваемую должность.

Учет перемещений, расторжения трудовых договоров и отсутствия сотрудников.

5. Расчеты и учет удержаний:

Расчет страховых взносов, профсоюзных взносов, удержаний по исполнительным решениям.

Расчет удержаний фиксированными суммами, процентами от зарплаты или прожиточного минимума.

6. Управление заработной платой:

Расчет заработной платы с учетом политики предприятия, договоров, удержаний, налогов и страховых взносов.

Выплата зарплаты наличными или безналичными средствами.

7. Учет депонентов и взаиморасчетов с сотрудниками:

Депонирование, выплата и списание заработной платы.

Учет займов с автоматическим расчетом процентов.

8. Расчет налогов и взносов:

Учет доходов, страховых взносов, расчет НДФЛ с учетом вычетов и формирование налоговой отчетности.

Эти функции обеспечивают эффективное управление персоналом, обработку данных, анализ финансовых потоков и соблюдение нормативов в трудовых отношениях.

Работа с партнерами

«1С:Комплексная автоматизация» позволяет организовать эффективное взаимодействие с клиентами и партнерами. По версии 1С партнер — это управленческое понятие. А контрагент — юридическое лицо.

Нередко одна компания имеет несколько юридических лиц, которые официально никак не связаны друг с другом. В работе с такими группами компаний необходимо оценивать их совокупный объем продаж или закупок, предоставлять единые скидки и другие условия. С точки зрения ведения бизнеса — это один партнер. 1С позволяет объединять и связывать контрагентов с помощью справочника «Партнеры» и выставлять для них единые условия.

Закупки и склад

Управление закупками включает выбор поставщиков, прием товаров, контроль заказов, мониторинг цен, поставки, управление ценами. Автоматическое формирование заказов учитывает заказы, которые сделали ранее. С помощью статуса документов можно проконтролировать оплату и выполнение обязательств. Поступление товаров регистрируется в документе «Приобретение товаров и услуг».

Для импортных поставок учтены варианты с таможенным оформлением.

При комиссионной торговле важны управление комитентами, регистрация договоров, планирование поступления товаров, оформление продажи и списания товаров, расчет комиссионного вознаграждения, регистрация счетов-фактур. С помощью операции «Прием на комиссию» определяется размер комиссионного вознаграждения. Расчеты с комитентом могут осуществляться по договору или отчетам о комиссии.

Управление складскими процессами включает:

разделение областей хранения,

документальное оформление операций,

адресное хранение,

автоматизацию перемещения товаров,

инвентаризацию,

учет на уровне ячеек,

серийный учет,

управление запасами.

Внутреннее перемещение товаров включает списание, передачу в эксплуатацию и операции сборки/разборки.

Инвентаризация фиксирует результаты пересчета, регистрирует изменение остатков, списывает недостачи и распределяет излишки. Система серийного учета позволяет проконтролировать серии и сроки годности.

Управление торговлей

Система управления продажами — гибкие инструменты для эффективного управления ценами, коммерческими предложениями и заказами. В системе можно:

настраивать правила продажи,

регистрировать условия через соглашения,

формировать типовые и индивидуальные соглашения,

контролировать соблюдение правил,

управлять договорами,

устанавливать цены с использованием различных алгоритмов,

детализировать правила расчета цен и рассчитывать их на основе данных рынка.

В программе есть настройка скидок, в том числе ручных и автоматических скидок для оптовой и розничной торговли. В 1С можно формировать коммерческие предложения и заказы, контролировать состояние заказа, корректировать документы отгрузки, проводить возвраты товаров.

Функции программы включают взаимодействие с государственными информационными системами и автоматизацию межфирменных операций для предприятий с несколькими юридическими лицами.

Производственный учет

С помощью программы можно регистрировать результаты производственных процессов, контролировать нормативы расхода материалов и анализировать незавершенное производство. Это помогает эффективно управлять ресурсами. Производственный учет осуществляется через ресурсные спецификации, формирование потребности в производстве и выбор исполнителей.

Документы «Производство без заказа» и отчет «Выпуск продукции» фиксируют результаты и помогают анализировать объем выпуска. Выработка продукции под заказ учитывается в распределении себестоимости. Серийный учет применяется для материалов, полуфабрикатов и готовой продукции. Документ «Выработка сотрудников» учитывает трудозатраты.

Дополнительные функции

Предприятия могут детально анализировать финансовые результаты в разрезе своих направлений деятельности.

Также в программе можно моделировать иерархические цели и устанавливать ключевые показатели эффективности предприятия, отслеживать их выполнение.

Сценарии внедрения «1С:Комплексная автоматизация»

Каждая компания может выбрать удобный для себя вариант внедрения этого программного продукта:

Замена нескольких продуктов на одно комплексное решение. 1С:КА позволяет эффективно автоматизировать все основные бизнес-процессы предприятия.

Поэтапное развитие информационной системы компании. Программа обеспечивает поэтапное развитие информационной системы предприятия — от решения отдельных задач на основе приложений до создания единой системы.

Автоматизация отдельных задач. Программу можно внедрить для решения наиболее важных рабочих задач компании.

«1С:Комплексная автоматизация» — мощный программный инструмент, который может качественно изменить систему управления предприятием и заменит сразу несколько программных продуктов 1С. Попробуйте демо-версию бесплатно в течение 30 дней.

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