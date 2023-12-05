Логотип ВДГБ
ВДГБ

«1С:Комплексная автоматизация» — единое решение для всех участников бизнес-процесса 

Подробно рассказываем о том, каким компаниям подойдет программный продукт «1С:Комплексная автоматизация» и какими функциями он обладает.
32
«1С:Комплексная автоматизация» — единое решение для всех участников бизнес-процесса 
Иллюстрация: freepik/freepik

Введение — что такое «1С:Комплексная автоматизация»

«1С:Комплексная автоматизация» — программное решение, с помощью которого можно построить единую информационную систему на предприятии. Это комплексное решение позволяет автоматизировать ключевые бизнес-процессы, включая бухгалтерию, торговлю, складское управление, расчеты по зарплате и кадровый учет.

Функции программы обеспечивают эффективное взаимодействие внутри организации между различными подразделениями и взаимодействие с внешним окружением, таким как клиенты, поставщики и конкуренты.

5 потребностей организации, которые закрывает «1С:Комплексная автоматизация»

Программный продукт 1С:КА предоставляет следующие возможности:

  • Создает единое информационное пространство организации с определенными зонами ответственности для пользователей.

  • Автоматизирует рутинные бизнес-процессы, такие, как постановка задач, анализ ценообразования, контроль финансовых процессов и учет.

  • Помогает создать комплексную систему учета с высокой детализацией затрат.

  • Упрощает тактическое и стратегическое планирование.

  • Ускоряет подготовку всех видов отчетности.

Внедрение этого программного продукта помогает повысить эффективность работы управленческого и финансового аппарата предприятия.

Практические задачи, которые решает «1С:Комплексная автоматизация»

Примеры рутинных операций, которые можно автоматизировать:

  • задачи, связанные с CRM-системой: создание задач, мониторинг выполнения;

  • контроль финансово-хозяйственной деятельности компании;

  • управление взаиморасчетами, продажами, закупками и финансовыми потоками;

  • мониторинг уровня запасов на складе;

  • фискальные процессы;

  • формирование и анализ ценообразования;

  • ведение различных видов учета;

  • расчет заработной платы и премий;

  • мониторинг производительности персонала.

У каждого сотрудника есть доступ только к необходимым функциям для выполнения своих обязанностей.

Каким компаниям подходит «1С:Комплексная автоматизация»

Это универсальное программное решение, которое подойдет для различных отраслей:

  • сфера коммунальных услуг;

  • розничная и оптовая торговля;

  • управление складом и логистика;

  • общественное питание;

  • развлекательная сфера, обслуживание населения и многое другое.

Приобретайте «1С:Комплексная автоматизация» в компании ВДГБ. Можно купить поставку, а можно взять программу в аренду от 1 635 рублей/месяц.

Оформить заказ

Почему выгодно выбрать «1С:Комплексная автоматизация»

Помимо обширного набора функций, это решение выделяется следующими особенностями:

  • имеет интуитивно понятный и простой интерфейс;

  • предоставляет гибкую настройку прав доступа;

  • включает в себя продвинутые инструменты для создания отчетности по финансовой деятельности;

  • его просто масштабировать.

1С:КА охватывает основные бизнес-процессы предприятия и позволяет вести управленческий и регламентированный (бухгалтерский, налоговый) учет как одной, так и нескольких организаций в составе холдинга.

Задачи, решаемые с помощью «1С:Комплексная автоматизация»

Рассмотрим функционал программного продукта «1С:Комплексная автоматизация» более подробно.

Мониторинг и оценка показателей эффективности

Предоставляет информацию для высшего руководства предприятия и его владельцев. 

Система мониторинга основана на ключевых показателях эффективности: можно использовать не только любые из полусотни заранее настроенных показателей, но и создавать собственные. Расчет выбранных показателей выполняется автоматически на основе введенной в систему информации. Это обеспечивает возможность мониторинга в режиме реального времени и проведения глубокого анализа.

Целеполагание, планирование, бюджетирование

Планирование охватывает поддержку управленческих функций, от установки целей до их детализации в виде подробных бюджетов. Эффективное планирование — гарантия успешного выполнения последующих этапов управленческой деятельности. 

Сравнение фактических результатов с запланированными помогает выявить отклонения, которые могут негативно сказаться на достижении целей предприятия. На основе этого корректируются и ставятся новые цели и рассчитывается бюджет.

В программе также есть функция сценарного планирования и создания альтернативных вариантов планов.

Формирование бюджета в 1С

Внутрихозяйственный учет производства

Блок реализован в упрощенной версии программы и включает: 

  • планирование и учет производства продукции; 

  • контроль за снабжением и учетом сырья, материалов и комплектующих; 

  • отслеживание незавершенного производства; 

  • регистрацию брака; 

  • базовый учет производственных затрат.

Бухгалтерский учет

В системе можно вести бухгалтерский учет и формировать регламентированную отчетность. Программа также позволяет вести аналитический учет с использованием специальных субсчетов.

Управленческая отчетность

Бухгалтерская отчетность обычно ориентирована на соответствие требованиям контролирующих органов и имеет определенную форму и периодичность, которые не всегда полностью соответствуют потребностям руководства компании. 

Поэтому возникает необходимость в разработке системы управленческой отчетности, которая адаптирована под особенности конкретного предприятия.

Специальный модуль программы позволяет создать систему управленческой отчетности, которая предоставляет руководству информацию, необходимую для принятия решений, и соответствует уникальным требованиям и потребностям предприятия.

Управление запасами и поставками

С помощью программы решаются следующие задачи:

  • поддержание нужного количества запасов на складе;

  • обеспечение производства нужными комплектующими;

  • снижение потребности в оборотных средствах;

  • исключение дефицита материалов;

  • улучшение показателей оборачиваемости;

  • снижение затрат на закупку и хранение материалов;

  • устранение избыточных запасов.

«1С:Комплексная автоматизация» с бесплатной доставкой и установкой + 3 месяца сопровождения 1С:ИТС и сервисы.

Оформить заказ

Управление торговлей

Этот блок позволяет организовать сбыт товаров, управлять системой расчетов за поставленные компанией товары и планировать продажи.

Блок CRM

Система управления взаимоотношениями с клиентами и другими контрагентами создает позволяет отслеживать все взаимодействия с ними. Цель системы — увеличить уровень удовлетворенности клиентов и проанализировать эффективность маркетинговых мероприятий.

Функционал и возможности программы «1С:Комплексная автоматизация»

Функции программы включают мониторинг финансов, анализ результатов, кадровый учет, регламентированный учет. 

Финансы и планирование

Система позволяет сравнивать фактические и плановые данные, поддерживает скользящее планирование и анализ с помощью трех видов отчетов: бюджетного, сравнения сценариев и план-фактного. Эти отчеты помогают сопоставлять планы с фактическими данными и рассчитывать отклонения в суммовом и процентном отношении.

Гибкость, масштабируемость и оперативность подсистемы позволяют избежать задержек в отчетах, вносить информацию один раз и обеспечивают надежную защиту данных. Программа также учитывает данные из разных источников.

1С:Комплексная автоматизация 8

Мощный программный инструмент, способный качественно изменить систему управления предприятием и заменяющий сразу несколько программных продуктов 1С

Бухгалтерский учет

Программа позволяет вести бухгалтерский и налоговый учет. Можно выбирать систему налогообложения, статус плательщика единого налога и параметры оценки стоимости в зависимости от учетной политики. 

Отражение хозяйственных операций происходит через «Настройку отражения документов в регламентированном учете». Данные генерируются через бухгалтерские операции и регламентированные документы. Проводки могут быть созданы вручную с привязкой к первичным документам, и их контроль осуществляется через документы регламентированного учета. 

Корректировать проводки можно различными способами, в том числе с помощью создания корректирующих документов. 

Зарплата, кадры

Система управления персоналом и зарплатой включает в себя следующие ключевые функции:

1. Формирование штатного расписания:

  • Создание унифицированной формы Т-З.

  • Учет приема, переводов и увольнений сотрудников.

  • Автоматическое обновление начислений при изменениях в штатном расписании.

  • Контроль соответствия кадровых приказов штатному расписанию.

  • Анализ соответствия фактической штатной расстановки плану.

2. Кадровый учет:

  • Размещение данных о новых сотрудниках.

  • Составление карточек сотрудников.

  • Отражение приема на работу, переводов, начислений, изменений в оплате труда.

3. Планирование ФОТ:

  • Расчет ФОТ с учетом начислений.

  • Аналитические отчеты.

  • Расчет фактического размера оплаты труда.

4. Управление кадровым учетом:

  • Совмещение должностей с начислением доплаты.

  • Доплата до среднего заработка при временном переводе на менее оплачиваемую должность.

  • Учет перемещений, расторжения трудовых договоров и отсутствия сотрудников.

5. Расчеты и учет удержаний:

  • Расчет страховых взносов, профсоюзных взносов, удержаний по исполнительным решениям.

  • Расчет удержаний фиксированными суммами, процентами от зарплаты или прожиточного минимума.

6. Управление заработной платой:

  • Расчет заработной платы с учетом политики предприятия, договоров, удержаний, налогов и страховых взносов.

  • Выплата зарплаты наличными или безналичными средствами.

7. Учет депонентов и взаиморасчетов с сотрудниками:

  • Депонирование, выплата и списание заработной платы.

  • Учет займов с автоматическим расчетом процентов.

8. Расчет налогов и взносов:

  • Учет доходов, страховых взносов, расчет НДФЛ с учетом вычетов и формирование налоговой отчетности.

Эти функции обеспечивают эффективное управление персоналом, обработку данных, анализ финансовых потоков и соблюдение нормативов в трудовых отношениях.

Работа с партнерами

«1С:Комплексная автоматизация» позволяет организовать эффективное взаимодействие с клиентами и партнерами. По версии 1С партнер — это управленческое понятие. А контрагент — юридическое лицо.

Нередко одна компания имеет несколько юридических лиц, которые официально никак не связаны друг с другом. В работе с такими группами компаний необходимо оценивать их совокупный объем продаж или закупок, предоставлять единые скидки и другие условия. С точки зрения ведения бизнеса — это один партнер. 1С позволяет объединять и связывать контрагентов с помощью справочника «Партнеры» и выставлять для них единые условия.

Закупки и склад

Управление закупками включает выбор поставщиков, прием товаров, контроль заказов, мониторинг цен, поставки, управление ценами. Автоматическое формирование заказов учитывает заказы, которые сделали ранее. С помощью статуса документов можно проконтролировать оплату и выполнение обязательств. Поступление товаров регистрируется в документе «Приобретение товаров и услуг». 

Для импортных поставок учтены варианты с таможенным оформлением. 

При комиссионной торговле важны управление комитентами, регистрация договоров, планирование поступления товаров, оформление продажи и списания товаров, расчет комиссионного вознаграждения, регистрация счетов-фактур. С помощью операции «Прием на комиссию» определяется размер комиссионного вознаграждения. Расчеты с комитентом могут осуществляться по договору или отчетам о комиссии.

Управление складскими процессами включает: 

  • разделение областей хранения, 

  • документальное оформление операций, 

  • адресное хранение, 

  • автоматизацию перемещения товаров, 

  • инвентаризацию, 

  • учет на уровне ячеек, 

  • серийный учет,

  • управление запасами.

Внутреннее перемещение товаров включает списание, передачу в эксплуатацию и операции сборки/разборки. 

Инвентаризация фиксирует результаты пересчета, регистрирует изменение остатков, списывает недостачи и распределяет излишки. Система серийного учета позволяет проконтролировать серии и сроки годности. 

Управление торговлей

Система управления продажами — гибкие инструменты для эффективного управления ценами, коммерческими предложениями и заказами. В системе можно

  • настраивать правила продажи, 

  • регистрировать условия через соглашения, 

  • формировать типовые и индивидуальные соглашения, 

  • контролировать соблюдение правил, 

  • управлять договорами, 

  • устанавливать цены с использованием различных алгоритмов, 

  • детализировать правила расчета цен и рассчитывать их на основе данных рынка.

В программе есть настройка скидок, в том числе ручных и автоматических скидок для оптовой и розничной торговли. В 1С можно формировать коммерческие предложения и заказы, контролировать состояние заказа, корректировать документы отгрузки, проводить возвраты товаров. 

Функции программы включают взаимодействие с государственными информационными системами и автоматизацию межфирменных операций для предприятий с несколькими юридическими лицами.

Производственный учет

С помощью программы можно регистрировать результаты производственных процессов, контролировать нормативы расхода материалов и анализировать незавершенное производство. Это помогает эффективно управлять ресурсами. Производственный учет осуществляется через ресурсные спецификации, формирование потребности в производстве и выбор исполнителей. 

Документы «Производство без заказа» и отчет «Выпуск продукции» фиксируют результаты и помогают анализировать объем выпуска. Выработка продукции под заказ учитывается в распределении себестоимости. Серийный учет применяется для материалов, полуфабрикатов и готовой продукции. Документ «Выработка сотрудников» учитывает трудозатраты.

Дополнительные функции

Предприятия могут детально анализировать финансовые результаты в разрезе своих направлений деятельности.

Также в программе можно моделировать иерархические цели и устанавливать ключевые показатели эффективности предприятия, отслеживать их выполнение.

Сценарии внедрения «1С:Комплексная автоматизация» 

Каждая компания может выбрать удобный для себя вариант внедрения этого программного продукта:

  • Замена нескольких продуктов на одно комплексное решение. 1С:КА позволяет эффективно автоматизировать все основные бизнес-процессы предприятия.

  • Поэтапное развитие информационной системы компании. Программа обеспечивает поэтапное развитие информационной системы предприятия — от решения отдельных задач на основе приложений до создания единой системы.

  • Автоматизация отдельных задач. Программу можно внедрить для решения наиболее важных рабочих задач компании.

«1С:Комплексная автоматизация» — мощный программный инструмент, который может качественно изменить систему управления предприятием и заменит сразу несколько программных продуктов 1С. Попробуйте демо-версию бесплатно в течение 30 дней.

1С:Комплексная автоматизация 8

Мощный программный инструмент, способный качественно изменить систему управления предприятием и заменяющий сразу несколько программных продуктов 1С

Реклама: ООО «ВДГБ», ИНН 7718191795, erid: LjN8K7UCm

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Подотчет, командировки

    Спрос на железнодорожные билеты для деловых поездок вырос на 28%

    Представители бизнес-сообщества стали чаще выбирать для путешествий поезда, поскольку аэропорты в южных регионах перестали работать.

    2
    Логотип Разобраться в налогах
    Разобраться в налогах
    Трудовое право

    Самые частые нарушения трудового законодательства 2023. Какие ошибки не допускать в 2024

    Здесь мы собрали самые частые нарушения при работе с персоналом, чтобы вы знали, на что обратить внимание, чтобы не допускать нарушения трудового законодательства.

    Самые частые нарушения трудового законодательства 2023. Какие ошибки не допускать в 2024
    2
    535

    Мероприятия

     Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
    Бесплатно с Обзоры для бухгалтера

    Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в ноябре 2023 года

    Подготовили для вас обзор разъяснений ноября по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

    Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в ноябре 2023 года
    156
    Обзоры для бухгалтера

    🐾 Бухгалтеры получили второе ЕНП-уведомление на НДФЛ, новые строки в справке о ЕНС, новый кассовый документ. Топ новостей за неделю

    Мы собрали для вас самые важные новости уходящей недели, которые вы могли пропустить.

    32
    Воинский учет

    Кто должен предоставлять в военкомат сведения о транспортных средствах

    Организация обязана предоставлять сведения о наличии и техническом состоянии транспортных средств только по запросу из военкомата.

    Иллюстрация: Uwe Hensel/unsplash
    5
    Логотип nlukina
    nlukina
    Бухгалтеры

    ❤️Выбираем имя Роботу и получаем годовую подписку на Клерк.Премиум. Голосование началось!

    Приступаем к следующему этапу выбора имени нашему Роботу — голосованию. Тому, за чье имя отдадут больше всего голосов мы подарим годовую подписку на Клерк.Премиум.

    ❤️Выбираем имя Роботу и получаем годовую подписку на Клерк.Премиум. Голосование началось!
    2
    43
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Можно ли бумажный больничный отправить в СФР?

    Здравствуйте, у работодателя проблемы с продлением ЭЦП. Нет ЭЦП и пока неизвестно когда будет. У меня 2 больничных электронных не оплаченных зависли в связи с этим. Можно ли попросить врача продублировать их в бумажном виде и отправить в СФР? Пойдёт ли на встречу врач и сфр ?

    6

    Записи вебинаров

    692
    Новые видео от экспертов каждый день
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Общество

    Можно ли получить гражданство в Черногории для Россиян? Последние изменения? Основная правда

    Возможность стать гражданином этой балканской страны стала актуальной темой, особенно для российских граждан. Давайте рассмотрим ключевые аспекты этого процесса, включая последние изменения.

    Можно ли получить гражданство в Черногории для Россиян? Последние изменения? Основная правда
    5

    Как в 1С:ЗУП проверить право сотрудника на отпуск

    Если у работника нет права на дополнительный отпуск, программа выдаст ошибку и автоматически пришлет уведомление: «Вид отпуска не назначен сотруднику».

    36
    Бухгалтеры

    ⏳ До II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» осталось 4 дня! Билеты почти разобрали — успейте зарегистрироваться

    За один день вы разберетесь, как закрыть год и к каким изменениям 2024 года стоит подготовиться уже сейчас. Эксперты расскажут, что нового будет в налоговых проверках, как правильно применять ФСБУ и так ли страшен воинский учет.

    17
    Общество

    Доживем до 74 лет — Путин назвал среднюю продолжительность жизни россиян

    Президент назвал ожидаемую продолжительность жизни до 74 лет рекордной, а к 2030 году этот показатель составит 78 лет.

    10
    192
    Логотип LIFE PAY
    LIFE PAY

    Нужно ли применять кассу на пункте выдачи заказов

    Товар, который покупатель заказал в интернет-магазине, часто можно получить в пункте выдачи заказов. Рассчитаться за товар покупатель может как в самом ПВЗ, так и предварительно – при заказе на сайте. Нужно или нет применять онлайн-кассу на пункте выдачи зависит от того, как был оплачен товар. 

    Нужно ли применять кассу на пункте выдачи заказов
    31
    Логотип Платформа ОФД
    Платформа ОФД
    Чеки

    Проверки фискальных документов: тег 2108 обязательно включать в кассовые чеки для ФФД 1.2

    От пользователей ККТ поступает информация, что с  ноября 2023 года налоговая инспекция проверяет, присутствует ли в чеке тег 2108 — реквизит «Мера количества предмета расчета» для ФФД 1.2. Рассказываем, что делать компании, если налоговая не приняла чек, чтобы не получить штраф.

    Проверки фискальных документов: тег 2108 обязательно включать в кассовые чеки для ФФД 1.2
    58
    Порядок применения онлайн-касс

    Кому нужно, а кому нет применять онлайн-кассы в 2024 году

    Узнайте в деталях о том, в каких случаях бизнес может отказаться от применения онлайн-касс и что нужно сделать, чтобы провести расчеты без ККТ.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    57
    Инвестиции

    Совкомбанк проводит IPO на Мосбирже

    На 50% ожидаемого размера предложения уже претендуют институциональные инвесторы.

    33
    Банковская комиссия

    Банки попытаются переложить комиссии за оплату ЖКУ с людей на ресурсоснабжающие организации

    Это альтернатива полной отмене, которой добиваются власти. Вялая борьба против законопроекта идет с 2020, власть стремится принять его до конца этого года.

    57
    Некоммерческие организации

    НКО смогут обновлять состав учредителей без решения суда

    У некоммерческих организаций будет право быстрее исключать из состава учредителей физических и юридических лиц.

    34
    Трудовые отношения

    В блогах на «Клерке» можно будет читать полезные советы и лайфхаки по командировкам от компании «OneTwoTrip для бизнеса»

    Компания поможет быстро найти нужные билеты, забронировать номер в отеле и автоматически получить все закрывающие документы сразу в 1С:Бухгалтерия.

    В блогах на «Клерке» можно будет читать полезные советы и лайфхаки по командировкам от компании «OneTwoTrip для бизнеса»
    1
    64
    Бухгалтеры

    🎉Такое нельзя пропустить! Бухгалтерская подписка Клерк.Премиум по суперцене только в декабре

    Мы запускаем новые тарифы на месячную и годовую подписку для любимых бухгалтеров.

    1
    309
    Логотип Академия Eduson
    Академия Eduson
    Финансовый анализ

    3 причины составить финмодель — объясняем на примере кондитерской

    Финансовая модель — это простая таблица, которая показывает взаимосвязь затрат, выручки и прибыли компании. Финмодель помогает увидеть дыры в бюджете, зафиксировать точки роста и спрогнозировать выручку от реализации нового товара.

    3 причины составить финмодель — объясняем на примере кондитерской
    43