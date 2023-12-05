«1С:Комплексная автоматизация» — единое решение для всех участников бизнес-процесса 

Введение — что такое «1С:Комплексная автоматизация»
«1С:Комплексная автоматизация» — программное решение, с помощью которого можно построить единую информационную систему на предприятии. Это комплексное решение позволяет автоматизировать ключевые бизнес-процессы, включая бухгалтерию, торговлю, складское управление, расчеты по зарплате и кадровый учет.
Функции программы обеспечивают эффективное взаимодействие внутри организации между различными подразделениями и взаимодействие с внешним окружением, таким как клиенты, поставщики и конкуренты.
5 потребностей организации, которые закрывает «1С:Комплексная автоматизация»
Программный продукт 1С:КА предоставляет следующие возможности:
Создает единое информационное пространство организации с определенными зонами ответственности для пользователей.
Автоматизирует рутинные бизнес-процессы, такие, как постановка задач, анализ ценообразования, контроль финансовых процессов и учет.
Помогает создать комплексную систему учета с высокой детализацией затрат.
Упрощает тактическое и стратегическое планирование.
Ускоряет подготовку всех видов отчетности.
Внедрение этого программного продукта помогает повысить эффективность работы управленческого и финансового аппарата предприятия.
Практические задачи, которые решает «1С:Комплексная автоматизация»
Примеры рутинных операций, которые можно автоматизировать:
задачи, связанные с CRM-системой: создание задач, мониторинг выполнения;
контроль финансово-хозяйственной деятельности компании;
управление взаиморасчетами, продажами, закупками и финансовыми потоками;
мониторинг уровня запасов на складе;
фискальные процессы;
формирование и анализ ценообразования;
ведение различных видов учета;
расчет заработной платы и премий;
мониторинг производительности персонала.
У каждого сотрудника есть доступ только к необходимым функциям для выполнения своих обязанностей.
Каким компаниям подходит «1С:Комплексная автоматизация»
Это универсальное программное решение, которое подойдет для различных отраслей:
сфера коммунальных услуг;
розничная и оптовая торговля;
управление складом и логистика;
общественное питание;
развлекательная сфера, обслуживание населения и многое другое.
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Почему выгодно выбрать «1С:Комплексная автоматизация»
Помимо обширного набора функций, это решение выделяется следующими особенностями:
имеет интуитивно понятный и простой интерфейс;
предоставляет гибкую настройку прав доступа;
включает в себя продвинутые инструменты для создания отчетности по финансовой деятельности;
его просто масштабировать.
1С:КА охватывает основные бизнес-процессы предприятия и позволяет вести управленческий и регламентированный (бухгалтерский, налоговый) учет как одной, так и нескольких организаций в составе холдинга.
Задачи, решаемые с помощью «1С:Комплексная автоматизация»
Рассмотрим функционал программного продукта «1С:Комплексная автоматизация» более подробно.
Мониторинг и оценка показателей эффективности
Предоставляет информацию для высшего руководства предприятия и его владельцев.
Система мониторинга основана на ключевых показателях эффективности: можно использовать не только любые из полусотни заранее настроенных показателей, но и создавать собственные. Расчет выбранных показателей выполняется автоматически на основе введенной в систему информации. Это обеспечивает возможность мониторинга в режиме реального времени и проведения глубокого анализа.
Целеполагание, планирование, бюджетирование
Планирование охватывает поддержку управленческих функций, от установки целей до их детализации в виде подробных бюджетов. Эффективное планирование — гарантия успешного выполнения последующих этапов управленческой деятельности.
Сравнение фактических результатов с запланированными помогает выявить отклонения, которые могут негативно сказаться на достижении целей предприятия. На основе этого корректируются и ставятся новые цели и рассчитывается бюджет.
В программе также есть функция сценарного планирования и создания альтернативных вариантов планов.
Внутрихозяйственный учет производства
Блок реализован в упрощенной версии программы и включает:
планирование и учет производства продукции;
контроль за снабжением и учетом сырья, материалов и комплектующих;
отслеживание незавершенного производства;
регистрацию брака;
базовый учет производственных затрат.
Бухгалтерский учет
В системе можно вести бухгалтерский учет и формировать регламентированную отчетность. Программа также позволяет вести аналитический учет с использованием специальных субсчетов.
Управленческая отчетность
Бухгалтерская отчетность обычно ориентирована на соответствие требованиям контролирующих органов и имеет определенную форму и периодичность, которые не всегда полностью соответствуют потребностям руководства компании.
Поэтому возникает необходимость в разработке системы управленческой отчетности, которая адаптирована под особенности конкретного предприятия.
Специальный модуль программы позволяет создать систему управленческой отчетности, которая предоставляет руководству информацию, необходимую для принятия решений, и соответствует уникальным требованиям и потребностям предприятия.
Управление запасами и поставками
С помощью программы решаются следующие задачи:
поддержание нужного количества запасов на складе;
обеспечение производства нужными комплектующими;
снижение потребности в оборотных средствах;
исключение дефицита материалов;
улучшение показателей оборачиваемости;
снижение затрат на закупку и хранение материалов;
устранение избыточных запасов.
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Управление торговлей
Этот блок позволяет организовать сбыт товаров, управлять системой расчетов за поставленные компанией товары и планировать продажи.
Блок CRM
Система управления взаимоотношениями с клиентами и другими контрагентами создает позволяет отслеживать все взаимодействия с ними. Цель системы — увеличить уровень удовлетворенности клиентов и проанализировать эффективность маркетинговых мероприятий.
Функционал и возможности программы «1С:Комплексная автоматизация»
Функции программы включают мониторинг финансов, анализ результатов, кадровый учет, регламентированный учет.
Финансы и планирование
Система позволяет сравнивать фактические и плановые данные, поддерживает скользящее планирование и анализ с помощью трех видов отчетов: бюджетного, сравнения сценариев и план-фактного. Эти отчеты помогают сопоставлять планы с фактическими данными и рассчитывать отклонения в суммовом и процентном отношении.
Гибкость, масштабируемость и оперативность подсистемы позволяют избежать задержек в отчетах, вносить информацию один раз и обеспечивают надежную защиту данных. Программа также учитывает данные из разных источников.
1С:Комплексная автоматизация 8
Мощный программный инструмент, способный качественно изменить систему управления предприятием и заменяющий сразу несколько программных продуктов 1С
Бухгалтерский учет
Программа позволяет вести бухгалтерский и налоговый учет. Можно выбирать систему налогообложения, статус плательщика единого налога и параметры оценки стоимости в зависимости от учетной политики.
Отражение хозяйственных операций происходит через «Настройку отражения документов в регламентированном учете». Данные генерируются через бухгалтерские операции и регламентированные документы. Проводки могут быть созданы вручную с привязкой к первичным документам, и их контроль осуществляется через документы регламентированного учета.
Корректировать проводки можно различными способами, в том числе с помощью создания корректирующих документов.
Зарплата, кадры
Система управления персоналом и зарплатой включает в себя следующие ключевые функции:
1. Формирование штатного расписания:
Создание унифицированной формы Т-З.
Учет приема, переводов и увольнений сотрудников.
Автоматическое обновление начислений при изменениях в штатном расписании.
Контроль соответствия кадровых приказов штатному расписанию.
Анализ соответствия фактической штатной расстановки плану.
2. Кадровый учет:
Размещение данных о новых сотрудниках.
Составление карточек сотрудников.
Отражение приема на работу, переводов, начислений, изменений в оплате труда.
3. Планирование ФОТ:
Расчет ФОТ с учетом начислений.
Аналитические отчеты.
Расчет фактического размера оплаты труда.
4. Управление кадровым учетом:
Совмещение должностей с начислением доплаты.
Доплата до среднего заработка при временном переводе на менее оплачиваемую должность.
Учет перемещений, расторжения трудовых договоров и отсутствия сотрудников.
5. Расчеты и учет удержаний:
Расчет страховых взносов, профсоюзных взносов, удержаний по исполнительным решениям.
Расчет удержаний фиксированными суммами, процентами от зарплаты или прожиточного минимума.
6. Управление заработной платой:
Расчет заработной платы с учетом политики предприятия, договоров, удержаний, налогов и страховых взносов.
Выплата зарплаты наличными или безналичными средствами.
7. Учет депонентов и взаиморасчетов с сотрудниками:
Депонирование, выплата и списание заработной платы.
Учет займов с автоматическим расчетом процентов.
8. Расчет налогов и взносов:
Учет доходов, страховых взносов, расчет НДФЛ с учетом вычетов и формирование налоговой отчетности.
Эти функции обеспечивают эффективное управление персоналом, обработку данных, анализ финансовых потоков и соблюдение нормативов в трудовых отношениях.
Работа с партнерами
«1С:Комплексная автоматизация» позволяет организовать эффективное взаимодействие с клиентами и партнерами. По версии 1С партнер — это управленческое понятие. А контрагент — юридическое лицо.
Нередко одна компания имеет несколько юридических лиц, которые официально никак не связаны друг с другом. В работе с такими группами компаний необходимо оценивать их совокупный объем продаж или закупок, предоставлять единые скидки и другие условия. С точки зрения ведения бизнеса — это один партнер. 1С позволяет объединять и связывать контрагентов с помощью справочника «Партнеры» и выставлять для них единые условия.
Закупки и склад
Управление закупками включает выбор поставщиков, прием товаров, контроль заказов, мониторинг цен, поставки, управление ценами. Автоматическое формирование заказов учитывает заказы, которые сделали ранее. С помощью статуса документов можно проконтролировать оплату и выполнение обязательств. Поступление товаров регистрируется в документе «Приобретение товаров и услуг».
Для импортных поставок учтены варианты с таможенным оформлением.
При комиссионной торговле важны управление комитентами, регистрация договоров, планирование поступления товаров, оформление продажи и списания товаров, расчет комиссионного вознаграждения, регистрация счетов-фактур. С помощью операции «Прием на комиссию» определяется размер комиссионного вознаграждения. Расчеты с комитентом могут осуществляться по договору или отчетам о комиссии.
Управление складскими процессами включает:
разделение областей хранения,
документальное оформление операций,
адресное хранение,
автоматизацию перемещения товаров,
инвентаризацию,
учет на уровне ячеек,
серийный учет,
управление запасами.
Внутреннее перемещение товаров включает списание, передачу в эксплуатацию и операции сборки/разборки.
Инвентаризация фиксирует результаты пересчета, регистрирует изменение остатков, списывает недостачи и распределяет излишки. Система серийного учета позволяет проконтролировать серии и сроки годности.
Управление торговлей
Система управления продажами — гибкие инструменты для эффективного управления ценами, коммерческими предложениями и заказами. В системе можно:
настраивать правила продажи,
регистрировать условия через соглашения,
формировать типовые и индивидуальные соглашения,
контролировать соблюдение правил,
управлять договорами,
устанавливать цены с использованием различных алгоритмов,
детализировать правила расчета цен и рассчитывать их на основе данных рынка.
В программе есть настройка скидок, в том числе ручных и автоматических скидок для оптовой и розничной торговли. В 1С можно формировать коммерческие предложения и заказы, контролировать состояние заказа, корректировать документы отгрузки, проводить возвраты товаров.
Функции программы включают взаимодействие с государственными информационными системами и автоматизацию межфирменных операций для предприятий с несколькими юридическими лицами.
Производственный учет
С помощью программы можно регистрировать результаты производственных процессов, контролировать нормативы расхода материалов и анализировать незавершенное производство. Это помогает эффективно управлять ресурсами. Производственный учет осуществляется через ресурсные спецификации, формирование потребности в производстве и выбор исполнителей.
Документы «Производство без заказа» и отчет «Выпуск продукции» фиксируют результаты и помогают анализировать объем выпуска. Выработка продукции под заказ учитывается в распределении себестоимости. Серийный учет применяется для материалов, полуфабрикатов и готовой продукции. Документ «Выработка сотрудников» учитывает трудозатраты.
Дополнительные функции
Предприятия могут детально анализировать финансовые результаты в разрезе своих направлений деятельности.
Также в программе можно моделировать иерархические цели и устанавливать ключевые показатели эффективности предприятия, отслеживать их выполнение.
Сценарии внедрения «1С:Комплексная автоматизация»
Каждая компания может выбрать удобный для себя вариант внедрения этого программного продукта:
Замена нескольких продуктов на одно комплексное решение. 1С:КА позволяет эффективно автоматизировать все основные бизнес-процессы предприятия.
Поэтапное развитие информационной системы компании. Программа обеспечивает поэтапное развитие информационной системы предприятия — от решения отдельных задач на основе приложений до создания единой системы.
Автоматизация отдельных задач. Программу можно внедрить для решения наиболее важных рабочих задач компании.
«1С:Комплексная автоматизация» — мощный программный инструмент, который может качественно изменить систему управления предприятием и заменит сразу несколько программных продуктов 1С. Попробуйте демо-версию бесплатно в течение 30 дней.
1С:Комплексная автоматизация 8
Мощный программный инструмент, способный качественно изменить систему управления предприятием и заменяющий сразу несколько программных продуктов 1С
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