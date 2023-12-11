Как бухгалтеру работать из дома в 1С 

Удаленная работа — вот уже несколько лет норма рабочей жизни, в том числе и для бухгалтера. Благо, современные технологии позволяют ему без проблем получать доступ к нужному программному обеспечению. Разбираемся, как бухгалтеру организовать работу из дома в программе 1С.

Как организовать удаленную работу бухгалтера в 1С

Первый вариант. Подключить «1С:ФРЕШ»

«1С:Фреш» позволяет удаленно работать с типовыми конфигурациями, дополненными незначительными расширениями в базах данных. Бухгалтер продолжит работу с теми же данными в привычных программах «1С:Бухгалтерия 8», «1С:ЗУП», «1С:УНФ» и другими, независимо от их местонахождения.

Плюсы:

Возможность доступа из любой точки мира: пользователи могут получить доступ к информационной базе из любого места, где есть интернет-соединение. Это обеспечивает удобство работы в различных местах и повышает мобильность бизнес-процессов.

Уменьшение затрат на администрирование базы данных.

Для работы нужно только соединение с Интернетом и браузер. Не требуется покупка лицензий — а значит, компания снизит финансовые затраты.

Доступ к приложениям 1С — круглосуточный, а обновления устанавливаются автоматически.

Есть техподдержка от компании-партнера 1С.

Пользователи получают доступ к материалам системы «1C:ИТС».

Не нужно привлекать программиста для настройки сервиса.

Минусы:

Необходимость доступа к Интернету. Хотя это важное условие практически при любом варианте удаленки, поскольку бухгалтеру, скорее всего, потребуется обмениваться информацией с другими сотрудниками, контролирующими органами, руководством или клиентами (если он работает на фрилансе).

Ограниченное число пользователей (сеансов). Например, в версию тарифа «1С:ФРЕШ ПРОФ» включено 5 одновременных сеансов, но можно приобрести дополнительные за отдельную плату.

Ограничения на доработку ПО под нужды компании.

Ограниченный выбор конфигураций — не все отраслевые версии.

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Второй вариант. Использовать удаленное подключение «1С:Линк»

Это решение для компаний, которые не планируют использовать веб-сервер или удаленный рабочий стол или не хотят переносить базу на сторонние серверы. «1С:Линк» позволяет подключаться к 1С на компьютере или сервере организации. Использование сервиса не требует наличия специфических навыков, сисадмина в штате компании или программиста. Причем работать с одними и теми же данными могут сразу несколько пользователей.

Основное отличие сервиса от других ПО для удаленного подключения — он не блокирует работу другого сотрудника на офисном компьютере.

Плюсы:

Безопасный доступ к своим приложениям и базам 1С через Интернет. Компьютер «невидим» в обычной сети, вся информация надежно защищена.

Сохранение настроек и доработок программ 1С.

Сервис позволяет организовать доступ к нескольким информационным базам одновременно.

В рамках одного ранее зарегистрированного подключения «1С:Линк» можно опубликовать одну или пять дополнительных ИБ.

Минусы:

Сервис рассчитан, в первую очередь, на небольшие организации, которым сложно настроить веб-сервер.

К опубликованной через сервис «1С:Линк» базе можно удаленно подключиться в пользовательском режиме «1С:Предприятие», не получится сделать это в режиме конфигуратора.

Для одновременной работы нескольких пользователей через сервис потребуется аппаратная или программная клиентская лицензия 1С на нужное число пользователей.

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Третий вариант. Арендовать 1С в облаке

1С в облаке — это сервер, с помощью которого можно взаимодействовать с программой через Интернет. В этом случае компания программу не покупает, а берет в аренду — поэтому оплачивает 1С как услугу, ежемесячно. Сама программа находится на защищенном удаленном сервере, а сотрудники получают удаленный доступ к ней.

Плюсы:

Быстрая настройка — специалисты сделают копию вашей базы, а вам на почту придет письмо со ссылкой на нее.

Автоматическое обновление программ. Все работы по обновлению и резервному копированию выполняют специалисты фирмы-партнера 1С.

Гибкость. В облачной 1С можно легко отключать и подключать новых пользователей.

Высокая скорость работы в облаке.

Совместная работа с коллегами. Облачной 1С можно пользоваться везде, где есть Интернет, поэтому размещение в облаке ускоряет процесс взаимодействия между сотрудниками.

Минусы:

Для успешной работы нужно бесперебойное и стабильное Интернет-соединение.

В облаке постоянно проводятся обновления, на серверах используются только новейшие версии программы. Поэтому если раньше компания работала со старой версией, из которой теперь переносит базу на удаленный сервер, то переход может быть довольно долгим и, возможно, недешевым.

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Четвертый вариант. Использовать «1С:ГРМ»

«1С:Готовое рабочее место» — облачный сервис, который включает, в том числе отраслевые и специализированные решения. Организация платит только за те продукты, которыми фактически пользуется. Как и при применении «1С:ФРЕШ», компании не требуется приобретать лицензии, а доступ к программе осуществляется в браузере или через «тонкий клиент».

Основное отличие от ФРЕШ — в «1С:ГРМ» можно перенести доработки, в то время как в «1С:ФРЕШ» это сделать сложно.

Плюсы:

Доступ к программе из любого удобного места в любое удобное время.

Не требуется покупка лицензий.

Вести учет можно в новой базе или загрузить в сервис уже имеющуюся.

Можно вносить доработки в базу 1С и работать онлайн с нетиповыми конфигурациями.

Возможна настройка синхронизации с программами, которые расположены на локальном компьютере.

Надежность данных благодаря ограничению на скачивание базы данных из облака.

Минусы:

Благодаря расширенному функционалу и большому числу специализированных программ на поддержке сервис оказаться для организации дороже, чем «1С:ФРЕШ».

Пятый вариант. Подключиться через удаленный рабочий стол — с помощью технологии RDP

С помощью RDP можно напрямую подключиться к серверу, который находится в офисе. Так сотрудник с домашнего ПК сможет использовать все ресурсы, которые доступны ему и на рабочем компьютере. RDP — удаленный рабочий стол — основан на технологии Microsoft и его можно использовать на любых операционных системах, в том числе мобильных.

Бухгалтер получит полноценный доступ к компьютеру или серверу, которые расположены в другом месте, и всем данным на дисках и программам. На его домашний ПК будет поступать точно такое же изображение, что и компьютере, к которому он подключается. Обработка данных происходит на сервере.

Использовать такую технологию можно при работе в гибридных командах — если часть сотрудников, к примеру, работает из офиса, где также установлен сервер и программы 1С, а бухгалтер подключается удаленно.

Плюсы:

Данные обрабатываются удаленно на сервере, поэтому требуется меньше ресурсов локальной машины.

Можно открывать все программы, которые есть на главном ПК.

Удаленный рабочий стол относительно прост в настройке.

Минусы:

С точки зрения безопасности это самый уязвимый вариант.

Шестой вариант. Настроить публикацию базы 1С на веб-сервере

На главном компьютере настраивается веб-сервер Apache или IIS, после чего публикуют сами приложения 1С.

Веб-сервер принимает HTTP-запросы от внешних систем и отправляет им HTTP-ответы. Такая настройка позволяет пользователям удаленно работать с конфигурациями через браузер или «тонкий клиент».

При веб-публикации подключаться к базам можно без сторонних серверов, а на рабочих местах обязательно нужно установить клиентские лицензии 1С. При запуске через «тонкий клиент» лицензию можно установить на ПК сотрудника или на сервер.

Плюсы:

Доступ к опубликованной на веб-сервере информационной базе (ИБ) осуществляется по протоколам HTTP/HTTPS, поэтому выше безопасность системы. Пользователь не получает полный доступ к данным компьютера.

Также этот способ рекомендуют использовать и при работе в локальной сети, чтобы увеличить скорость работы конфигураций 1С.

Минусы:

Нужно привлекать отдельного специалиста, который может настроить публикацию базы 1С на веб-сервере.

Как получить помощь специалиста 1С при работе удаленно

Нередко возникают случаи, когда бухгалтеру нужно получить консультацию у специалиста 1С или обновить программу. Это тоже можно сделать удаленно — благодаря специальному сервису «1С:Коннект».

После его подключения специалисты поддержки смогут дистанционно подключиться к ПК пользователя по паролю и решить все возникшие сложности:

обновить программу;

подключить новую базу;

показать, как работает какая-либо функция, или дать консультацию.

Кроме того, сервис «1С:Коннект» можно использовать для корпоративного общения: писать сообщения и звонить коллегам, обмениваться файлами, организовывать групповую работу и т.д. Разговоры можно записывать и прослушивать позднее. Переписка хранит неограниченное количество информации в течение 12 месяцев.

В сервисе пользователь может подключиться к удаленному компьютеру: он увидит экран рабочего ПК и сможет управлять им дистанционно. При этом сервис даже не нужно устанавливать на компьютер. Он запускается с помощью программы 1С или при загрузке Windows.

Отправляйте сообщения специалистам технической поддержки 1С и общайтесь с другими сотрудниками в корпоративном чате. Подключите сервис «1С:Коннект» всего от 490 рублей в месяц.

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