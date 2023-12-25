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Как перенести базу 1С в облако: инструкция

Рассказываем, как и зачем компании переносят базу 1С в облако, как правильно загрузить базу данных в облако и какой облачный сервер выбрать. Даем инструкцию по переносу данных, с помощью которой можно избежать типичных ошибок.
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Как перенести базу 1С в облако: инструкция
Иллюстрация: SHVETS production/pexels

Зачем переносить 1С в облако

Если один или два пользователя взаимодействуют с базой данных и данные хранятся локально, перенос базы «1С:Предприятие» в облако обычно не требуется. Но когда количество пользователей увеличивается до десятков или сотен, то использование облачного сервиса 1С становится более обоснованным. Выгоды в результате превышают затраты.

Основные мотивы для переноса 1С в облако включают:

  • Высокую доступность сервисов дата-центра.

Провайдер несет ответственность за надежность и доступность баз данных.

  • Простое масштабирование.

Количество пользователей легко увеличить с ростом масштаба бизнеса.

  • Защита информации от форс-мажоров.

Данные надежно защищены от уничтожения в случае чрезвычайных ситуаций, таких как кража серверов, пожары или наводнения.

  • Сокращение расходов на физическую инфраструктуру.

Уменьшаются затраты на приобретение, обслуживание и администрирование физических серверов.

  • Возможность удаленной работы.

Сотрудники могут работать удаленно и получить доступ к «1С:Предприятие» в любое удобное время, что особенно актуально для сложной структуры компании с несколькими филиалами.

Таким образом, вопрос о переносе 1С в облако стоит перед компаниями, которые имеют несколько обособленных подразделений, стремятся сэкономить на содержании и обслуживании физической инфраструктуры и создать условия для продуктивной дистанционной работы сотрудников.

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Как выгрузить и перенести базы 1С в облако: инструкция

Шаг 1. Экспорт базы данных 1С в файл

Для переноса базы данных 1С в облако следуйте этим шагам:

  • Откройте конфигуратор 1С на сервере или компьютере, откуда вы хотите переместить базу данных.

  • В главном меню приложения выберите «Администрирование» и затем «Выгрузить информационную базу».

  • Укажите папку, где будет создан архив данных 1С (предпочтительно на надежном носителе).

  • Дождитесь завершения выгрузки и подтвердите окончание процесса, нажав на кнопку «ОК».

Чтобы ускорить операцию, завершите все другие задачи на сервере для максимального высвобождения ресурсов.

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Шаг 2. Перенос файла БД 1C в папку для загрузки в облако

Теперь перенесите базу данных в папку для последующей загрузки на облачную платформу:

  • Выберите файл архива базы данных 1С на диске.

  • В зависимости от размера файла выберите оптимальный способ копирования.

Скорость копирования зависит от размера файла. Не прерывайте процесс копирования, чтобы избежать невозможности работы с базой данных.

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Шаг 3. Загрузка файла БД 1C в облако

Убедитесь, что у вас есть доступ к облачному серверу от провайдера облачных услуг:

  • Создайте на локальном диске сервера или компьютера папку с произвольным названием, например, «База 1С».

  • Создайте еще одну папку для загрузки архивной копии базы.

  • Запустите приложение 1С, добавьте новую информационную базу и выберите «Создание новой информационной базы».

  • Задайте имя новой базы, выберите расположение, а затем завершите процесс.

  • Подтвердите, что новая база появилась в списке, запустите «Конфигуратор» и выберите «Загрузить информационную базу».

Теперь вы знаете, как разместить «1С:Предприятие» в облаке и можете работать в облачном сервисе 1С.

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Возможные ошибки

Ошибки сайзинга

«Сайзинг» (англ. sizing) в контексте информационных технологий обозначает процесс определения оптимальных ресурсов (например, процессоров, памяти, хранилища) для эффективной работы системы, приложения или виртуальной машины. 

Многие клиенты не обращаются за консультациями к поставщикам услуг относительно правильного выбора параметров масштабирования виртуальных машин. Это может привести к серьезным ошибкам. Например, они могут выбирать конфигурации без учета особенностей аппаратной платформы.

Каждый современный гипервизор, работающий на архитектуре x86_64, предоставляет ресурсы (CPU, память) в форме NUMA-узлов, основанных на сокетах. Для приложений с одним потоком выполнения, таких как 1С, издержки на переключение контекста между сокетами могут существенно повлиять на производительность.

Версии конфигурации

Ошибка «Невозможно загрузить данные из файла, так как файл был выгружен из другой [версии] конфигурации» возникает из-за различий в конфигурации информационной базы при загрузке данных из файла data_dump.zip. Это может быть вызвано различиями в релизе или версии конфигурации. Решение зависит от причины:

  • Если есть различия в релизе, нужно обновить релиз конфигурации.

  • Если различия в версии, то потребуется помощь специалистов, так как пользователь не может самостоятельно устранить эту проблему.

Рекомендуется внимательно изучить сообщение об ошибке, особенно информацию в скобках после текста ошибки, для выявления конкретной причины в вашем случае.

Чтобы не допустить ошибок и правильно выбрать облачный сервер и версию конфигурации, лучше обратиться за консультацией к специалистам. Профессионалы компании «1С:ВДГБ» помогут вам перенести данные в облако и выбрать оптимальный вариант работы в нем.

Какой виртуальный сервер выбрать для 1С

VDS (Виртуальный Частный Сервер) и VPS (Виртуальный Выделенный Сервер) представляют собой виртуальные серверы с полными правами администрирования, которые позволяют пользователям устанавливать операционные системы и программное обеспечение по своему выбору.

Несмотря на различия в терминологии, на практике технологии виртуализации (например, KVM и OpenVZ) обладают схожим функционалом, и различия сводятся к терминам. Термины VPS-сервер и VDS-сервер могут встречаться, но с точки зрения русского языка они рассматриваются как тавтология, так как обе аббревиатуры уже содержат термин «сервер».

Варианты работы с 1С в облаке

Работа с «1С:Предприятие» в облаке обеспечивает удобство доступа, масштабируемость и снижение затрат. Есть два варианта организации облака:

Публичное облако — все пользователи пользуются общими ресурсами хостинг-провайдера. Управляет данными и структурой сервис-провайдер.

Приватное облако — при такой организации все IT-ресурсы компании выделены только под нее, а не разделены между другими бизнес-пользователями, как в публичных облаках. Управлять данным облаком может как сама компания, так и хостинг-провайдер, который предоставляет услуги.

Подробно о различиях между частными и публичными облаками мы писали в этой статье.

Варианты подключения к 1С в облаке есть такие:

  • RDS. Полноценное удаленное рабочее место, где помимо 1С могут располагаться любые другие приложения и храниться данные.

  • Тонкий клиент / Web клиент. Работа осуществляется только с программой 1С. Может быть организована через браузер или установленное приложение. Такой вариант отлично подойдет для работы с мобильных устройств.

  • Толстый клиент. Это полноценное приложение, которое применяется в случаях, когда функционала тонкого клиента недостаточно.

Самыми популярными являются два варианта использования программы 1С через Интернет — сервис «1С:ФРЕШ» и аренда 1С в облаке. Они оба позволяют работать с 1С откуда угодно через Интернет.

При этом различаются доступные в сервисах конфигурации. Например, пользоваться «1С:ERP» или «1С:Бухгалтерия ПРОФ» можно через ФРЕШ, а отраслевой конфигурацией «1С:Управление автотранспортом 8 ПРОФ» — с помощью аренды 1С в облаке. 

Также для пользователей сервиса «Аренда 1С» доступен конфигуратор. Он нужен, чтобы администрировать информационные базы и вносить в них изменения. В «1С:ФРЕШ» расширить возможности приложений можно с помощью расширений конфигураций и дополнительных обработок.

Заключение

Перенос базы 1С в облако представляет собой стратегически важное решение для компаний, нацеленных на оптимизацию своей информационной инфраструктуры и улучшение эффективности бизнес-процессов.

Преимущества в виде высокой доступности, легкости масштабирования, защиты от форс-мажоров и снижения расходов на физическую инфраструктуру делают облачные сервисы 1С привлекательными, особенно в условиях распределенных сетей офисов и необходимости удаленной работы. 

Переходите на облачную 1С с компанией «1С:ВДГБ»

Компания «ВДГБ» предлагает бесплатное тестирование сервиса аренды 1С в течение 30 дней. С помощью сервиса ваши базы будут защищены от утраты и кражи данных, а сотрудники легко адаптируются к рабочему процессу. Мощные серверные ресурсы позволяют добавлять неограниченное количество пользователей и управлять базами 1С любого объема.  

Аренда 1С в облаке

Работайте в «1С» через интернет без забот, покупки программ, лицензий и серверов! 1С в аренду – до двух программ за одно подключение!

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Комментарии

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