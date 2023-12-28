1C облако — что это такое, как работает

Рассказываем, кому подходит 1С облако, как работает такое решение и каковы плюсы и минусы облачных технологий.

Что такое 1С в облаке

Технология 1С в облаке позволяет получить доступ к программным продуктам 1С через интернет, без необходимости установки и настройки программного обеспечения на собственном компьютере. Пользователь может работать с продуктами 1С из любой точки мира, где есть доступ к интернету.

Облачные технологии в рамках «1С:Предприятие 8» обеспечивают удобную работу с прикладными решениями 1С на различных клиентских устройствах, так как поддерживают различные операционные системы.

Это позволяет пользователям эффективно взаимодействовать с системой даже на устройствах с ограниченной вычислительной мощностью, таких как смартфон или планшет. Клиенты могут установить клиентское приложение, которое не требует значительных ресурсов.

Как работать в 1С облаке

При использовании облачных технологий данные не обрабатываются и не хранятся на локальном компьютере пользователя или серверах компании. Вместо этого они сохраняются на серверах администратора сервиса (фирмы «1С»), которые находятся в надежном и охраняемом дата-центре.

Доступ к данным и программам осуществляется через Интернет.

Можно подключаться через:

RDS — удаленное рабочее место;.

тонкий клиент / web клиент — веб-браузер или установленное приложение;

толстый клиент — полноценное приложение, которое используют, когда функционала тонкого клиента недостаточно.

Варианты работы через Интернет

Самыми популярными являются два варианта использования программы 1С через Интернет — сервис «1С:ФРЕШ» и аренда 1С в облаке. Они имеют некоторые различия. Самое важное — в них можно использовать разные конфигурации — например, «1С:Бухгалтерия» доступна во ФРЕШ, а отраслевые конфигурации — только в сервисе аренды.

Чтобы определиться с нужной вам конфигурацией 1С:Предприятие и оптимальным вариантом работы через Интернет — обращайтесь к профессионалам «1С:ВДГБ». Также вы сможете протестировать «1С:ФРЕШ» и сервис аренды 1С в облаке бесплатно.

Кроме того, для пользователей сервиса «Аренда 1С» доступен конфигуратор, с помощью которого можно вносить доработки в программу.

Еще один из вариантов использования 1С облака — сервис «1С:Готовое рабочее место» (1С:ГРМ). С его помощью можно арендовать популярные программы 1С. Сервис представляет собой удаленный доступ пользователя к выбранным программам «1С:Предприятие 8», развернутых в облачной инфраструктуре через браузер или тонкий клиент от 1С.

Кому подходит облачная 1С

Облачные решения идеально подходят как для малых и средних предприятий, так и для крупных компаний. Программу применяют организации из различных сфер бизнеса, которые могут использовать как общие, так и специализированные решения в зависимости от своих потребностей.

Для индивидуальных предпринимателей главной выгодой облачных решений является экономия бюджета за счет отсутствия дополнительных затрат на покупку лицензий и техническое оборудование. Предприниматель оплачивает фиксированную сумму ежемесячно, которая уже включает все необходимые функции.

Малые и средние предприятия в облаке найдут широкий выбор конфигураций. Они могут подключать как типовые, так и отраслевые решения одновременно или по отдельности. Также предоставляется возможность добавлять пользователей, а компания может заказывать дополнительные консультации или обслуживание рабочих мест.

Для крупных компаний облачные технологии обеспечат бесперебойную работу 20 и более пользователей, в том числе благодаря подключению клиент-серверного режима. В нем база 1С не тормозит даже при значительном количестве одновременно работающих сотрудников.

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Плюсы и минусы использования облачных технологий

1С в облаке имеет ряд преимуществ и недостатков, среди которых выделим самые важные.

Преимущества облачной 1С

Экономия бюджета.

Облако экономит средства на обслуживание техники, так как все данные хранятся на удаленном сервере. Кроме того, не требуются дополнительные платежи за лицензии и услуги системного администратора. По сравнению с покупкой программы использование облака более выгодно.

Автоматические обновления тоже включены в стоимость подписки — не придется покупать их отдельно.

Безопасность и надежность.

В облаке выполняется регулярное резервное копирование, используются дублированные дисковые подсистемы, шифрование канала и ограничение прав пользователей. Так создается эффективная защита от потери данных из-за поломки оборудования или вирусных атак.

Защита данных в соответствии с законом 152-ФЗ и использование канала HTTPS гарантируют высокий уровень кибербезопасности.

Работа из любой точки мира и совместная работа в 1С облаке с коллегами.

1С облако идеально подходит для совместной работы с коллегами из разных обособленных подразделений или работы на удаленке. Доступность программы через интернет позволяет управлять бизнесом из любой точки мира, даже с мобильного устройства.

Техническая поддержка и автоматические обновления.

Горячая линия облачной версии обеспечивает беспроблемную техническую поддержку.

Обновления в облаке устанавливаются автоматически, чаще всего — в ночное время, не нужно участие специалистов или самостоятельная установка со стороны пользователя.

Легкость управления пользователями.

Можно легко добавлять новых пользователей, при этом дополнительные лицензии 1С не понадобятся.

Простота установки и использования.

В отличие от покупки коробочной версии, работа в облаке требует лишь указания электронной почты. Установка базы занимает всего 2 минуты, и пользователь может сразу начать использовать ее в тестовом периоде. Переход на платную подписку происходит без потери данных.

Высокая скорость работы.

Программа в облаке работает быстро благодаря мощным серверам. При наличии стабильного интернет-соединения работа с базами данных будет гораздо эффективнее, чем при локальном использовании.

Минусы облачной 1С

Проблемы совместимости.

Периодические обновления могут создавать сложности для пользователей, которые переходят на 1с облако с более ранних версий программы и уже привыкли к ним.

Зависимость от интернет-соединения.

Для работы в облаке нужно стабильное интернет-соединение, так как работоспособность зависит от качества связи. В случае низкой скорости или прерывания соединения производительность облачного решения также будет снижена.

Закрытый конфигуратор.

Невозможно открыть конфигуратор напрямую, требуется терминальное подключение через помощь технических специалистов.

Ежемесячные платежи.

Ежемесячная арендная плата — это регулярные затраты вместо единовременной покупки программы 1С для локальной установки. Однако даже если компания использует коробку, все равно периодически нужно покупать обновления или тратиться на обслуживание программы.

Важно отметить, что недостатки могут быть восприняты по-разному в зависимости от потребностей и предпочтений конкретной компании.

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Заключение

В заключение можно отметить, что использование программных продуктов 1С в облаке дает ряд существенных преимуществ и делает эту технологию привлекательной для различных категорий пользователей и организаций.

Экономия бюджета, высокая безопасность данных, гибкость доступа из любой точки мира, автоматические обновления и простота управления пользователями — все эти факторы способствуют повышению эффективности бизнес-процессов.

Только следует учитывать и некоторые недостатки облачных решений. Например, зависимость от стабильного интернет-соединения — важный ограничивающий фактор, особенно в условиях несовершенства инфраструктуры.

В конечном итоге выбор между локальным и облачным вариантом 1С зависит от индивидуальных потребностей, размера компании и предпочтений. Компании, которые стремятся к гибкости, масштабируемости и сокращению затрат на обслуживание, могут найти в облачных решениях отличный выход.

Нужно внимательно взвесить все плюсы и минусы, прежде чем сделать обоснованный выбор, соответствующий конкретным бизнес-потребностям. Чтобы найти оптимальное программное решение 1С, обращайтесь в «1С:ВДГБ».

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