Электронные доказательства важно сохранять вместе с датами, сведениями об участниках переписки и другими данными, которые помогут проверить их происхождение.

Скриншоты переписки могут быть доказательствами в суде даже без нотариального заверения. Главное — подтвердить их достоверность и связь с обстоятельствами спора.

Работники фиксируют задержки зарплаты, незаконные увольнения, неоплаченные переработки и другие нарушения с помощью документов, переписки, фото и аудиозаписей.

Практически во всех случаях важное значение имеет электронная переписка. В отличие от кадровых документов, сообщения в мессенджерах и электронной почте нередко содержат неформальные договоренности о зарплате, графике, дополнительных заданиях или причинах увольнения.

Сохранить документы об оценке условий труда и профессиональных рисков, обучении и инструктажах, выдаче средств индивидуальной защиты и медосмотрах — когда они требуются. Также сохранить обращения работников, ответы на них, акты проверок, документы об устранении нарушений и относящиеся к спору фото и видео

Фиксируют состояние рабочего места на фото и видео, сохраняют обращения к работодателю, документы об инструктажах, акты проверок

Сохранить документы, подтверждающие основания увольнения или взыскания, требования о предоставлении объяснений, объяснительные либо акты об их непредоставлении, уведомления, приказы и подтверждения их вручения или ознакомления с ними

Сохранить заявление, приказ, табель и переписку о предоставлении отпуска, включая согласование его продолжительности. Важно проверить, исходила ли инициатива от работника: ст. 128 ТК предусматривает предоставление такого отпуска по его письменному заявлению

Сохраняют заявления, приказы, графики отпусков и сообщения с требованиями уйти в неоплачиваемый отпуск

Сохранить графики, табели, приказы, согласия работников, когда они необходимы, переписку, историю задач, данные систем учета, расчеты оплаты и документы о предоставлении дополнительного отдыха. Работодатель обязан вести точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого сотрудника

Фиксируют поручения за пределами рабочего времени, собирают графики, табели, сведения из систем учета рабочего времени и переписку

Сохранить трудовой договор и дополнительные соглашения, документы об установленных сроках выплаты зарплаты, расчетные листки, расчетные ведомости, банковские документы, подтверждающие перечисление денег, или документы о выдаче наличных

Сохранить договор, задания, акты, платежные документы и переписку об условиях сотрудничества и приемке результатов

Проверить, как фактически были организованы отношения: какие задания выполнял человек, подчинялся ли руководителю, соблюдал ли установленный график.

Сохраняют рабочую переписку, графики смен, пропуск в офис, документы о выполненных заданиях и получении вознаграждения

Трудовые споры возникают по разным причинам, в том числе из-за задержек зарплаты, неоплаченных переработок, незаконных увольнений и других нарушений. Чтобы защитить свои права, работники сохраняют кадровые документы, расчетные листки, переписку с руководством, делают фото и аудиозаписи. Эти материалы используются при обращении в трудовую инспекцию или суд.

Переписка и скриншоты как доказательства в трудовом споре

Суд может учесть рабочую переписку как письменное доказательство. Важно, чтобы можно было установить участников разговора, проверить содержание сообщений и понять, какое обстоятельство спора они подтверждают. Электронную переписку допускается использовать в качестве письменного доказательства по ст. 71 ГПК. Но наличие скриншотов само по себе не гарантирует, что суд сочтет подтвержденными обстоятельства, на которые ссылается работник или работодатель. При оценке доказательств суд учитывает три основных критерия: Относимость — имеют ли представленные сведения значение для рассматриваемого спора.

Допустимость — разрешает ли закон подтверждать соответствующие обстоятельства представленным видом доказательств.

Достоверность — насколько сведения соответствуют действительности и можно ли проверить их происхождение и содержание. По ст. 67 ГПК суд оценивает каждое доказательство отдельно, а также достаточность и взаимную связь доказательств в совокупности.

Не удается установить участников переписки

На скриншотах часто видны только сообщения и имя контакта. Но запись «Директор» или «Начальник отдела» в телефоне сама по себе не подтверждает, что переписка велась с конкретным человеком. Если одна из сторон отрицает участие в разговоре, возникает вопрос о принадлежности номера телефона, электронной почты или аккаунта. При этом даже подтвержденный номер не всегда позволяет установить, кто непосредственно отправлял сообщения. Суд оценивает сведения об участниках переписки вместе с другими материалами дела, позволяющими установить связь собеседников с работником или работодателем.

Не согласован порядок обмена документами или переписка содержит противоречия

Если работодатель направляет юридически значимые уведомления через мессенджер или электронную почту, важно учитывать установленный порядок обмена документами. При возникновении спора суд проверит, был ли согласован такой способ взаимодействия и удалось ли подтвердить получение сообщения работником. Пример из судебной практики. Компания направила директору требования о предоставлении письменных объяснений через мессенджеры и электронную почту. Но условие о таком способе обмена документами отсутствовало в трудовом договоре. Кроме того, представленные доказательства не позволяли установить, когда сотрудница получила и прочитала сообщения. Седьмой кассационный суд общей юрисдикции согласился с выводом о нарушении процедуры увольнения (определение от 06.06.2024 по делу № 8Г-8775/2024). Еще одна проблема — расхождения между представленными версиями переписки. Например, в деле № 33-4386/2023 Ростовский областной суд установил, что в одной версии отсутствовало требование дать объяснения, а в другой — фотография адресата и отметки о прочтении. Такие противоречия поставили под сомнение достоверность доказательств. Доказательства для трудовых споров за 5 минут ShotApp превратит переписку, фото, видео и данные сайтов в доказательства для суда Установить бесплатно

На скриншотах отсутствуют сведения об источнике и времени фиксации