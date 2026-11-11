Самое главное:
Работники фиксируют задержки зарплаты, незаконные увольнения, неоплаченные переработки и другие нарушения с помощью документов, переписки, фото и аудиозаписей.
Скриншоты переписки могут быть доказательствами в суде даже без нотариального заверения. Главное — подтвердить их достоверность и связь с обстоятельствами спора.
Электронные доказательства важно сохранять вместе с датами, сведениями об участниках переписки и другими данными, которые помогут проверить их происхождение.
Чтобы снизить риск трудовых споров, правильно оформляйте сотрудников, соблюдайте кадровые процедуры и своевременно сохраняйте доказательства.
Как работники фиксируют нарушения трудовых прав
Трудовые споры возникают по разным причинам, в том числе из-за задержек зарплаты, неоплаченных переработок, незаконных увольнений и других нарушений. Чтобы защитить свои права, работники сохраняют кадровые документы, расчетные листки, переписку с руководством, делают фото и аудиозаписи. Эти материалы используются при обращении в трудовую инспекцию или суд.
Выбор доказательств зависит от характера нарушения.
Нарушение трудовых прав
Как работники фиксируют и подтверждают нарушение
Что проверить и сохранить работодателю
Работа без трудового договора (подмена трудового гражданско-правовым договором)
Сохраняют рабочую переписку, графики смен, пропуск в офис, документы о выполненных заданиях и получении вознаграждения
Проверить, как фактически были организованы отношения: какие задания выполнял человек, подчинялся ли руководителю, соблюдал ли установленный график.
Сохранить договор, задания, акты, платежные документы и переписку об условиях сотрудничества и приемке результатов
Задержка или невыплата зарплаты
Собирают расчетные листки, банковские выписки, трудовой договор, сообщения руководства о задолженности
Проверить сроки, полноту начисления и фактические даты выплат.
Сохранить трудовой договор и дополнительные соглашения, документы об установленных сроках выплаты зарплаты, расчетные листки, расчетные ведомости, банковские документы, подтверждающие перечисление денег, или документы о выдаче наличных
Неоплаченные переработки
Фиксируют поручения за пределами рабочего времени, собирают графики, табели, сведения из систем учета рабочего времени и переписку
Сопоставить установленный режим работы с фактически отработанным временем, проверить поручения руководителя и компенсацию переработок.
Сохранить графики, табели, приказы, согласия работников, когда они необходимы, переписку, историю задач, данные систем учета, расчеты оплаты и документы о предоставлении дополнительного отдыха. Работодатель обязан вести точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого сотрудника
Принуждение к отпуску без сохранения зарплаты
Сохраняют заявления, приказы, графики отпусков и сообщения с требованиями уйти в неоплачиваемый отпуск
Проверить наличие письменного заявления сотрудника и обстоятельства его подачи.
Сохранить заявление, приказ, табель и переписку о предоставлении отпуска, включая согласование его продолжительности. Важно проверить, исходила ли инициатива от работника: ст. 128 ТК предусматривает предоставление такого отпуска по его письменному заявлению
Незаконное увольнение или дисциплинарное взыскание
Собирают приказы, уведомления, объяснительные, переписку с руководством, аудиозаписи разговоров
Проверить основания решения и соблюдение процедуры применительно к конкретному случаю.
Сохранить документы, подтверждающие основания увольнения или взыскания, требования о предоставлении объяснений, объяснительные либо акты об их непредоставлении, уведомления, приказы и подтверждения их вручения или ознакомления с ними
Нарушение требований охраны труда
Фиксируют состояние рабочего места на фото и видео, сохраняют обращения к работодателю, документы об инструктажах, акты проверок
Проверить фактические условия труда и исполнение обязанностей по охране труда.
Сохранить документы об оценке условий труда и профессиональных рисков, обучении и инструктажах, выдаче средств индивидуальной защиты и медосмотрах — когда они требуются. Также сохранить обращения работников, ответы на них, акты проверок, документы об устранении нарушений и относящиеся к спору фото и видео
Практически во всех случаях важное значение имеет электронная переписка. В отличие от кадровых документов, сообщения в мессенджерах и электронной почте нередко содержат неформальные договоренности о зарплате, графике, дополнительных заданиях или причинах увольнения.
Переписка и скриншоты как доказательства в трудовом споре
Суд может учесть рабочую переписку как письменное доказательство. Важно, чтобы можно было установить участников разговора, проверить содержание сообщений и понять, какое обстоятельство спора они подтверждают.
Электронную переписку допускается использовать в качестве письменного доказательства по ст. 71 ГПК. Но наличие скриншотов само по себе не гарантирует, что суд сочтет подтвержденными обстоятельства, на которые ссылается работник или работодатель.
При оценке доказательств суд учитывает три основных критерия:
Относимость — имеют ли представленные сведения значение для рассматриваемого спора.
Допустимость — разрешает ли закон подтверждать соответствующие обстоятельства представленным видом доказательств.
Достоверность — насколько сведения соответствуют действительности и можно ли проверить их происхождение и содержание.
По ст. 67 ГПК суд оценивает каждое доказательство отдельно, а также достаточность и взаимную связь доказательств в совокупности.
Не удается установить участников переписки
На скриншотах часто видны только сообщения и имя контакта. Но запись «Директор» или «Начальник отдела» в телефоне сама по себе не подтверждает, что переписка велась с конкретным человеком.
Если одна из сторон отрицает участие в разговоре, возникает вопрос о принадлежности номера телефона, электронной почты или аккаунта. При этом даже подтвержденный номер не всегда позволяет установить, кто непосредственно отправлял сообщения.
Суд оценивает сведения об участниках переписки вместе с другими материалами дела, позволяющими установить связь собеседников с работником или работодателем.
Не согласован порядок обмена документами или переписка содержит противоречия
Если работодатель направляет юридически значимые уведомления через мессенджер или электронную почту, важно учитывать установленный порядок обмена документами. При возникновении спора суд проверит, был ли согласован такой способ взаимодействия и удалось ли подтвердить получение сообщения работником.
Пример из судебной практики. Компания направила директору требования о предоставлении письменных объяснений через мессенджеры и электронную почту. Но условие о таком способе обмена документами отсутствовало в трудовом договоре. Кроме того, представленные доказательства не позволяли установить, когда сотрудница получила и прочитала сообщения.
Седьмой кассационный суд общей юрисдикции согласился с выводом о нарушении процедуры увольнения (определение от 06.06.2024 по делу № 8Г-8775/2024).
Еще одна проблема — расхождения между представленными версиями переписки. Например, в деле № 33-4386/2023 Ростовский областной суд установил, что в одной версии отсутствовало требование дать объяснения, а в другой — фотография адресата и отметки о прочтении. Такие противоречия поставили под сомнение достоверность доказательств.
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На скриншотах отсутствуют сведения об источнике и времени фиксации
При сохранении информации с сайтов нужно зафиксировать как содержание страницы, так и адрес, дату и время получения скриншота. Иначе будет сложнее установить, где находились сведения и к какому периоду они относятся.
Например, если компания представляет скриншот объявления о вакансии, нужно подтвердить, на каком ресурсе оно размещалось, когда была опубликована информация и как она связана с работодателем.
В постановлениях Пленума Верховного Суда РФ № 10 от 23.04.2019, № 18 от 22.06.2021 и № 33 от 15.11.2022 разъясняется порядок фиксации информации в сети Интернет при рассмотрении судебных споров. В частности, должен быть указан адрес страницы и точное время получения распечатки.
Но это объяснение нельзя автоматически распространять на все электронные доказательства в трудовых спорах. Например, у переписки в мобильном мессенджере может не быть URL. Для ее проверки важны другие сведения: участники разговора, даты сообщений и возможность установить их происхождение.
Как работодателю зафиксировать электронные доказательства в трудовом споре
Если сотрудник оспаривает увольнение, дисциплинарное взыскание или требует выплат, работодателю важно подготовить доказательства в защиту своей позиции. Для этого потребуются кадровые документы, а также служебная переписка, история выполнения задач, сведения из корпоративных систем.
Электронные доказательства лучше сохранять сразу после возникновения конфликта, пока сообщения, файлы и другие данные доступны.
Переписка в мессенджерах
Работодатель может использовать сообщения для подтверждения рабочих поручений, согласования сроков, передачи результатов работы и других обстоятельств спора.
При фиксации переписки важно сохранить:
данные профилей участников: имена, фотографии, номера телефонов;
даты и время сообщений;
последовательность разговора, включая предыдущие сообщения, необходимые для понимания контекста;
прикрепленные документы, фотографии, аудиозаписи и другие файлы.
Если переписка длинная, используйте запись экрана с последовательным просмотром сообщений. Так вы сохраните контекст разговора и снизите риск возникновения сомнений в полноте представленных материалов.
Электронная почта
Корпоративная переписка может подтвердить направление сотруднику заданий, получение отчетов, согласование сроков и другие обстоятельства.
При сохранении писем зафиксируйте полные адреса отправителя и получателя, дату и время, тему, содержание и вложения.
В спорных ситуациях пригодятся служебные заголовки писем и технические сведения почтовой системы. Они помогают проверить маршрут передачи сообщения и другие обстоятельства его отправки.
Сайты, корпоративные системы и личные кабинеты
Дополнительные доказательства часто содержатся на сайтах работодателя, в CRM, таск-трекерах и системах учета рабочего времени. Например, история задач поможет установить, какие поручения получал сотрудник, когда передавал результаты и какие замечания ему направляли.
При фиксации сохраняйте адрес страницы, дату и время, данные учетной записи, а также историю изменений, исходные документы и журналы событий, если они доступны.
Чтобы оформить электронные материалы для представления в суд, работодателю полезен сервис ShotApp. Он позволяет фиксировать переписку, страницы сайтов, фотографии и видеозаписи. Для работы в браузере предусмотрено расширение, для смартфонов — мобильное приложение. ShotApp поддерживает запись экрана, сохранение файлов, медиаконтента и исходного кода веб-страниц.
В процессе фиксации сервис автоматически собирает технические сведения, включая данные об источнике информации и времени осмотра. По итогам формируется протокол автоматизированной фиксации. Документы хранятся в системе три года, проверить протокол можно по уникальному номеру.
Какой способ фиксации доказательств выбрать: скриншот, ShotApp или нотариус
Работодатель может самостоятельно сохранить скриншоты переписки, воспользоваться сервисом автоматизированной фиксации или обратиться к нотариусу. Эти способы различаются стоимостью, скоростью, составом фиксируемых данных и юридическим статусом полученных документов.
Критерий
Обычный скриншот
ShotApp
Нотариальный осмотр
Стоимость
Бесплатно
От 990 руб.
Зависит от объема и нотариальных тарифов
Скорость
Зависит от объема информации
от 2 до 5 минут
От нескольких часов до нескольких дней
Запись экрана
Средствами устройства
Встроенная функция
Возможна при осмотре
Технические сведения
Фиксируются самостоятельно
Автоматический сбор доступных данных
Отражаются нотариусом в протоколе
Доступность
В любое время
24/7
Зависит от режима работы нотариуса
Обычные скриншоты подойдут для несложных ситуаций, когда содержание переписки не оспаривается, а обстоятельства подтверждаются другими материалами. Но при возникновении разногласий может потребоваться дополнительная проверка происхождения сообщений и их содержания.
ShotApp пригодится, когда требуется оперативно зафиксировать объемную переписку, содержимое сайта или информацию, которую могут изменить или удалить. Сервис автоматически формирует протокол с техническими данными. Документ и материалы фиксации сохраняются в системе, а проверить протокол можно по уникальному номеру.
Нотариальный осмотр целесообразен, когда особенно важно подтвердить содержание электронных доказательств и обстоятельства их фиксации. По ч. 5 ст. 61 ГПК нотариально удостоверенные обстоятельства не требуют повторного доказывания, если подлинность документа не опровергнута и не выявлены существенные нарушения процедуры.
Сервис «Вебджастис» помогает дистанционно заверить у нотариуса информацию из интернета: страницы сайтов, электронную почту и переписку. Подать заявку можно онлайн из любого региона России. Специалисты организуют нотариальный осмотр и получение протокола.
Кто оплачивает расходы на фиксацию доказательств в трудовом споре
Затраты на сбор электронных доказательств могут признать судебными издержками и взыскать с работодателя, если суд удовлетворил требования работника.
По п. 2 постановления Пленума ВС от 21.01.2016 № 1 расходы на получение доказательств до подачи иска подлежат возмещению при определенных условиях. Для этого нужно подтвердить, что затраты были необходимы для обращения в суд, а сами доказательства имеют отношение к спору и соответствуют требованиям закона.
Пример из судебной практики. Монтажник натяжных потолков работал без официального оформления. После прекращения сотрудничества компания отказалась выплачивать задолженность по зарплате. Работник обратился в суд, представив переписку, зафиксированную с помощью ShotApp, и расшифровку аудиозаписи.
Московский областной суд признал отношения трудовыми и взыскал с работодателя задолженность по зарплате, компенсации и судебные расходы. суд также взыскал 18 900 руб. расходов на сбор доказательств:
4 150 руб. за автоматизированную фиксацию;
12 150 руб. за осмотр доказательств на мобильном телефоне;
2 600 руб. за расшифровку аудиозаписи.
Важно для работодателя. По ст. 393 ТК работники, обращающиеся в суд с требованиями из трудовых отношений, освобождены от судебных расходов. Поэтому даже если компания выиграет дело по иску сотрудника, взыскать с него собственные расходы на фиксацию доказательств не получится.
Как работодателю снизить риск трудового спора
Чтобы снизить риск претензий со стороны сотрудников, работодателю нужно заранее наладить кадровые процедуры и порядок хранения документов. Если конфликт уже возник, сохраните доказательства и проверьте обоснованность требований работника.
Чек-лист для работодателя:
Проверьте оформление трудовых отношений. Убедитесь, что все сотрудники оформлены по ТК РФ, а договоры ГПХ не скрывают фактическую работу в штате. Если исполнитель соблюдает установленный график, подчиняется руководителю и регулярно выполняет трудовую функцию, есть риск признания отношений трудовыми.
Установите правила служебной переписки. Определите каналы для рабочих поручений, согласования задач и обмена документами. Для юридически значимых кадровых уведомлений используйте способы, предусмотренные трудовым законодательством. Если в компании действует КЭДО, проверьте, что порядок обмена документами утвержден локальным нормативным актом, а сотрудники уведомлены о его применении.
Важно:для ряда документов, например, акта о несчастном случае на производстве, приказа (распоряжения) об увольнении работника, подтверждений прохождения работником инструктажей по охране труда, нельзя применять КЭДО
Документируйте основания увольнений и взысканий. Фиксируйте нарушения, результаты испытательного срока, замечания к работе. Соблюдайте сроки уведомлений и предоставления объяснений. Сохраняйте подтверждения того, что сотрудник получил необходимые документы.
Сохраняйте электронные доказательства. При возникновении конфликта зафиксируйте относящиеся к нему сообщения, письма, задачи и вложения, пока информация доступна. Не редактируйте исходные материалы. Для фиксации используйте только данные, к которым компания имеет законный доступ, и соблюдайте требования о защите персональных данных.
Проверьте претензии работника до обращения в суд. Сопоставьте кадровые документы с перепиской и фактическими обстоятельствами. Если нарушение подтвердилось, примите меры к его устранению. Если требования необоснованны, подготовьте документы и электронные доказательства, подтверждающие позицию работодателя.
Правильная фиксация доказательств не освобождает работодателя от ответственности за нарушения ТК. Но она помогает восстановить последовательность событий, подтвердить законность принятых решений и защитить компанию от необоснованных требований.
Частые вопросы
Примет ли суд скриншоты переписки из Telegram?
Да, переписка в мессенджерах может использоваться как доказательство по ст. 71 ГПК. Нотариальное заверение не обязательно. Но суд должен иметь возможность установить участников разговора, проверить содержание и достоверность сообщений.
Можно ли подтвердить размер зарплаты перепиской с работодателем?
Да, сообщения о размере зарплаты, премиях и задолженности могут стать доказательствами в трудовом споре. Но суд оценивает их вместе с трудовым договором, расчетными листками, банковскими выписками и другими материалами. Само по себе обсуждение выплат не гарантирует взыскания денег.
Как доказать, что номер телефона принадлежит руководителю?
Пригодятся документы с указанным номером, данные профиля, история переписки и другие сведения, связывающие аккаунт с руководителем. Если принадлежность номера оспаривается, сторона вправе ходатайствовать перед судом об истребовании доказательств по ст. 57 ГПК.
Можно ли записывать рабочий разговор без согласия собеседника?
Да, если запись делает один из участников разговора, а обсуждение касается рабочих вопросов, а не частной жизни. Верховный суд подтвердил, что отсутствие согласия другого собеседника само по себе не делает такую запись недопустимым доказательством (определение от 06.12.2016 № 35-КГ16-18). Для представления записи в суд необходимо указать, когда, кем и при каких обстоятельствах она сделана (ст. 77 ГПК).
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