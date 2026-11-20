Чтобы зафиксировать страницу сайта для суда, можно обратиться к нотариусу или сохранить ее самостоятельно. Зафиксируйте полный адрес страницы, дату и точное время, а также сам спорный материал. Ниже — порядок действий для каждого способа
Мы уже рассказывали о том, как заверить переписку для суда, чтобы использовать в качестве доказательства. Сегодня остановимся на не менее важной теме — заверении страниц сайтов. Их контент так же, как и содержание беседы, может быть изменен и удален в любой момент.
Прежде чем перейти к самому процессу заверения, важно понимать, что конкретно мы называем сайтом.
Любой сайт состоит из нескольких веб–страниц, объединенных одним доменным именем. Это уникальное буквенное обозначение, которое выглядит как example.ru. Большинство доменных имен записываются латиницей, однако в отдельных зонах возможны варианты на национальных языках — например, в рунете. Доменное имя включает в себя три элемента: домен верхнего уровня (.ru, .com, .рф), домен второго уровня (само имя сайта, для example.ru это example), поддомены (отделяются от имени точкой — ссылка с ними ведет в отдельные разделы сайта, например first.example.ru).
Доменное имя является ключевой информацией, которую необходимо зафиксировать для суда. Именно его наличие в видеоматериалах и на скриншотах может подтвердить, на каком именно ресурсе публиковался спорный контент.
Место, где хранятся файлы интернет-страниц, называется хостингом. Порой из информации на сайте невозможно идентифицировать, кто является его фактическим владельцем и отвечает за публикацию контента. Поэтому к регистратору и хостинг-провайдеру можно направить адвокатский запрос, чтобы получить такие данные.
Каждому сайту присваивается IP-адрес — уникальный числовой идентификатор сервера, на котором он размещен. Позволяет точно установить, какому провайдеру принадлежит ресурс. В судебных спорах IP‑адрес и логи сервера часто используют как доказательство размещения контента на конкретной инфраструктуре.
Связь доменного имени с хостингом сайта осуществляет система DNS. Она также отвечает за передачу данных. DNS-записи помогают установить, на какой сервер шел запрос при открытии сайта. Это делает их важным доказательством, когда требуется подтвердить, например, факт фишинга.
В корневой папке каждого сайта хранятся служебные файлы, которые пользователи не видят. Носят технический характер и управляют работой интернет-ресурса, его индексацией, безопасностью и настройками сервера.
Этими файлами могут быть:
Robots.txt. Инструкция для поисковых роботов о том, какие страницы нужно, а какие не нужно индексировать.
Sitemap.xml. Файл с информацией для поисковых систем о всех важных страницах сайта.
Содержание служебных файлов влияет на раскрытие информации. Например, запрет на индексацию отдельных страниц в robots.txt может быть расценен как умышленные действия по сокрытию информации, важной для судебного спора.
В каких случаях требуется заверение страниц сайтов для суда
Приведем несколько примеров:
Владелец сайта опубликовал картинку без согласия ее создателя или иного лица, владеющего авторскими правами.
На маркетплейсе выложены карточки с контрафактными товарами.
На интернет-странице содержится изображение, нарушающее исключительные права на товарный знак — например, сходный до степени смешения логотип.
Скопирован сайт: оформление, контент, код.
В соцсетях опубликована важная для спора информация: рекламные объявления якобы закрытого бизнеса, посты с публичными оскорблениями и т. д.
Этот список далеко не полный. Характер информации будет зависеть от судебного спора, в котором вы участвуете.
Однако в каждом случае существует вероятность, что информация будет удалена до слушания дела. Поэтому ее необходимо надежно зафиксировать: получить как скриншоты, подробно показывающие нарушение, так и дополнительные технические данные, придающие вес доказательствам (домен, IP-адрес, DNS-записи).
Как проходит нотариальный осмотр сайта
Получив обращение от заявителя, нотариус составит протокол осмотра сайта, подтверждающий, что на конкретную дату в интернете действительно была размещена страница с указанным доменом и IP-адресом хостинга.
Здесь есть два важных момента:
Содержание интернет-страницы может быть удалено или изменено в любой момент. Это признается ситуацией, не терпящей отлагательств, и, как следствие, нотариальный осмотр проводится без обязательного уведомления оппонента.
Информация, заверенная нотариусом, не требует дополнительного доказывания (в соответствии с ч. 5 ст. 61 ГПК РФ и ч. 5 ст. 69. АПК РФ). Иными словами, заявителю не нужно дополнительно подтверждать, что информация в нотариальном протоколе истинная.
Заявитель предоставляет нотариусу ссылки на страницы, которые необходимо заверить. Самостоятельно создавать скриншоты не нужно — нотариус сделает их в процессе осмотра.
Что входит в протокол осмотра сайта
Текстовая часть протокола будет включать следующие данные:
информацию о нотариусе и заявителе;
список ссылок на интернет-страницы, подлежащие заверению;
сведения о компьютерных программах и оборудовании для проведения осмотра;
дату и время проведения осмотра;
перечисление действий, которые нотариус совершает при осмотре сайта;
описание содержания осмотренных страниц.
Нотариальный протокол осмотра сайта не ограничивается текстовой частью. Кроме нее, нотариус формирует ряд приложений. Информация, содержащаяся в них, подтверждает, что были осмотрены именно те страницы, ссылки которых указаны в основной части.
В приложения к нотариальному протоколу входят:
Технические данные доменов осмотренных сайтов, полученные с помощью сервиса WHOIS (IP-адрес, сведения о регистрации, владелец, DNS-записи и т. д.).
Цветные скриншоты наиболее значимых для дела фрагментов страниц.
Файлы, скаченные с осмотренных страницы. Это могут быть как распечатки, так и DVD-диски или флэш-накопители с видеозаписями, документами, изображениями и т. д.
Нотариальный протокол составляется в двух экземплярах: первый хранится у нотариуса (в течение пяти лет), а второй передается заявителю.
Для нотариального осмотра можете воспользоваться сервисом «Вебджастис». Он позволит дистанционно заверить сайт без визита к нотариусу. Создание протокола занимает один рабочий день. Подготовленный документ будет отправлен вам курьерской службой.
Нужно ли заверять скриншот у нотариуса
Действующее законодательство не указывает на обязательность нотариального заверения сайтов.
Постановление Пленума ВС от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», постановление Пленума Верховного Суда от 15.11.2022 № 33 «О практике применения судами норм о компенсации морального вреда», постановление Пленума ВС от 22.06.2021 № 18 «О некоторых вопросах досудебного урегулирования споров, рассматриваемых в порядке гражданского и арбитражного судопроизводства» допускают использование скриншотов при условии указания на адрес интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее получения (статьи 55 и 60 ГПК РФ, статьи 64 и 68 АПК РФ).
Заверить сайт
Сервис «Вебджастис» создан для того, чтобы сделать процедуру фиксации и нотариального обеспечения доказательств быстрой, легкой и понятной.
Как зафиксировать страницу сайта для суда без нотариуса
Нотариальное обеспечение доказательств считается эталоном. Однако возможны ситуации, когда этот метод не подходит для фиксации данных с определенного интернет-ресурса. Так, нотариус, скорее всего, откажется проводить осмотр, если сайт заблокирован Роскомнадзором. Кроме того, цена нотариального осмотра напрямую зависит от количества интернет-страниц с доказательствами — чем их больше, тем она выше. Это может значительно увеличить судебные расходы.
Обычные скриншоты сайта покажут его внешний вид, но у вас не будет подтверждения того, что они не были подделаны. Суд может отклонить их, например в случае, если оппонент представит свои скриншоты или данные от хостинг-провайдера, противоречащие вашим снимкам страниц (пример из практики — дело № 33-6264/2025, Останкинский районный суд).
Другой способ заверить страницы сайта — воспользоваться сервисом ShotApp. Он позволяет создать протокол автоматизированной фиксации, в который войдут скриншоты страниц, видео осмотра и метаданные сайта. Готовый протокол хранится на защищенном сервере, что исключает возможность его редактирования третьей стороной.
В этом случае вы проводите осмотр и заверяете сайт самостоятельно. Алгоритм следующий:
Устанавливается расширение для браузера ShotApp на ПК либо мобильное приложение. Фиксацию сайтов лучше осуществлять с десктопа, так как в мобильном браузере может отображаться не вся нужная информация.
Расширение запускает запись экрана устройства. Пока она идет, нужно подробно осмотреть фиксируемые интернет-страницы, останавливаясь на важной информации.
После завершения записи сервис даст возможность создать из ее кадров скриншоты, на которых будет четко видно полный URL страницы, а также основное доказательство (картинку, текст, визуальное оформление и т. д.).
После создания скриншотов вы сможете сформировать протокол, который будет доступен после оплаты. Его цена составит от 990 руб. (в то время как цены на нотариальный начинаются от 15 000 руб.).
Более подробно о заверении интернет-ресурсов с помощью сервиса ShotApp вы сможете прочитать на нашем сайте. Протоколы ShotApp принимаются судами по всей России. За более чем 10 лет была сформирована обширная судебная практика, с которой можно ознакомиться в соответствующем разделе.
Что важно показать при самостоятельной фиксации сайта
На видео и скриншотах должно быть четко видно, как страницы выглядят в браузере обычного пользователя. Фиксация их внешнего вида позволяет подтвердить, что спорная фотография, карточка товара или публикация действительно отображалась на сайте именно таким образом. В ходе самостоятельной фиксации необходимо показать на видео и скриншотах следующие данные:
Полный URL, где видно не только доменное имя (www.site.ru), но и путь к фиксируемой странице. Например: www.site.ru/category/page.
Текст или изображения, которые необходимо использовать в качестве доказательств. Они должны отображаться в полном объеме, без искажений или размытия. Важно, чтобы текст и изображения не перекрывались посторонними элементами сайта.
Дополнительную информацию, которая может быть скрыта до совершения определенных действий. Например, при заверении карточек товаров на маркетплейсе это юридические данные продавца.
Не менее важно, чтобы изображение сайта было дополнено его техническими данными (IP-адрес, домен, информация о хостере и т. д.). Нотариус фиксирует их во время осмотра, используя, например, ввод домена в сервисе WHOIS. При создании протокола ShotApp технические данные сайта собираются автоматически.
Также в отдельных ситуациях требуется зафиксировать не только внешний вид сайта, но и его код. Например, это актуально, если:
Осматриваемая страница представляет собой копию вашего сайта. Фиксация ее кода, совпадающего со скопированным оригиналом, подтвердит факт нарушения.
Владелец сайта незаконно использует ваш товарный знак в коммерческих целях. Раскрытие кода страницы во время фиксации показывает, что спорный товарный знак добавлен в метатеги Title и Description. Они отвечают за то, какими будут заголовок и описание ссылки на сайт в поисковой выдаче. Если владелец сайта добавил в Title и Description товарный знак без разрешения владельца, это будет считаться нарушением исключительных прав.
Как зафиксировать удаленную страницу для суда
Если оппонент все же удалил страницу со спорным контентом, проверьте, сохранена ли ее копия в веб-архиве. Она может быть зафиксирована для суда теми же методами, что и обычный сайт.
Принимают ли суды страницы сайтов в качестве доказательств
Да, принимают, наравне с другими доказательствами (постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10 от 23.04.2019, № 18 от 22.06.2021 и № 33 от 15.11.2022). Контент интернет-страниц чаще всего играет решающую роль в следующих спорах:
О товарных знаках. Вовремя заверенные страницы помогут остановить продажу товара, нарушающего исключительные права как на крупнейших маркетплейсах, так и в отдельных интернет-магазинах. Примеры из практики: дело № А40-182074/2025 (АС города Москвы), № А43-29598/2025 (АС Нижегородской области), № А22-3518/2024 (АС Республики Калмыкия).
О нарушении авторского права. Например, когда на сайтах публикуются фотографии без согласований с их авторами (дело № А22-1503/2026, АС Республики Калмыкия; дело № А60-75152/2025, АС Свердловской области; дело № А56-95829/2024, АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области).
О защите чести, достоинства и деловой репутации. Здесь особенно важно зафиксировать информацию из соцсетей или из интернет-СМИ, пока она не была удалена. Примеры дел: № А40-283358/2025 (АС города Москвы), № А56-36036/2025 (АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области).
Если вы заверили не сам сайт, а копию удаленной страницы из веб-архива, она также будет рассмотрена судом и принята в качестве надлежащего доказательства. В качестве примера положительной практики можно привести дело № А29-8952/2026 (АС Республики Коми), где именно копия из веб-архива стала ключевым доказательством того, что спорное фото было опубликовано на сайте ответчика, хотя он уже удалил исходную страницу.
Сколько стоит заверить сайт для суда
Выбор зависит от бюджета, объема материалов и доступности ресурса:
Нотариальный протокол (от 16 000 руб.) имеет повышенную доказательственную силу: изложенные в нем факты не требуют дополнительного доказывания (ч. 5 ст. 61 ГПК РФ, ч. 5 ст. 69 АПК РФ). Однако цена растет с каждой страницей, а если сайт заблокирован Роскомнадзором, нотариус, с большой вероятностью, в осмотре откажет.
Автоматизированная фиксация через ShotApp (от 990 руб.) позволяет сформировать протокол, в который войдут видео осмотра сайта, скриншоты и метаданные. Этот способ оптимален при большом количестве страниц, ограниченном бюджете или необходимости зафиксировать контент на заблокированном ресурсе. Протоколы сервиса имеют более чем 10-летнюю положительную практику в российских судах.
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FAQ
Принимают ли суды страницы сайтов в качестве доказательств?
Да, суды общей юрисдикции и арбитражные суды принимают интернет-страницы наравне с другими доказательствами (в соответствии с постановлениями Пленума Верховного Суда РФ № 10 от 23.04.2019, № 18 от 22.06.2021 и № 33 от 15.11.2022). Главное условие — контент должен быть зафиксирован так, чтобы суд мог убедиться в его подлинности, целостности и привязке к конкретному адресу и времени, даже если владелец сайта позже удалит страницу.
Нужно ли предупреждать ответчика перед заверением сайта у нотариуса?
Нет. Поскольку информация в интернете может быть удалена или изменена в любую секунду, ситуация признается не терпящей отлагательств. Нотариус проводит осмотр без извещения оппонента и других заинтересованных лиц.
Можно ли заверить страницу, если владелец сайта ее уже удалил?
Да, если сохранилась копия страницы в веб-архиве (например, на сайте Веб-архив.ру). Архивную версию можно зафиксировать тем же способом, что и действующий сайт — через нотариуса или сервис автофиксации.
Что обязательно нужно показать при самостоятельной фиксации сайта?
Чтобы у суда не возникло вопросов к достоверности, на видео и скриншотах должны четко читаться:
Полный URL-адрес страницы (включая путь к конкретному разделу или карточке товара, а не только домен).
Само нарушение (текст, фото, логотип) целиком, без размытия и перекрытия всплывающими окнами.
Скрытые данные, если для их просмотра нужен клик — например, реквизиты продавца в карточке товара на маркетплейсе.
Когда при осмотре сайта нужно фиксировать его исходный код?
Раскрытие HTML-кода необходимо в спорах о копировании дизайна/структуры сайта, а также при незаконном использовании товарного знака в метатегах Title и Description, которые формируют заголовок и описание сайта в поисковой выдаче.
Как зафиксировать исходный код страницы самостоятельно?
Сервис ShotApp позволяет выгрузить HTML-код фиксируемой страницы. Достаточно сделать соответствующую пометку на этапе выбора скриншотов. Раскрывать сам код во время фиксации не нужно.
Нужно ли заранее делать скриншоты перед обращением к нотариусу?
Нет. При заказе нотариального осмотра (лично или дистанционно через сервис «Вебджастис») достаточно передать ссылки на спорные страницы.
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