Что считается нарушением авторских прав

Нарушение авторских прав — это использование чужого произведения без согласия правообладателя, за исключением случаев, разрешенных законом. По ст. 1259 ГК под защиту попадают тексты, фотографии, иллюстрации, музыка, видео, произведения дизайна и другие результаты творческого труда.

К распространенным нарушениям относятся публикация чужих фотографий на сайтах и в соцсетях, копирование текстов, использование изображений в рекламе и карточках товаров на маркетплейсах. Нарушением также может быть переработка произведения без разрешения правообладателя, например создание рекламного баннера с чужой иллюстрацией (ст. 1270 ГК).

Размещение произведения в открытом доступе не означает разрешения на его свободное использование. Даже указание имени автора само по себе не освобождает от ответственности.

Закон предусматривает исключения. Например, ст. 1274 ГК допускает цитирование правомерно обнародованных произведений в информационных, научных, учебных и других установленных целях. При этом нужно указать автора и источник, а объем заимствования должен соответствовать цели цитирования.