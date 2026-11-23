Самое главное:
Публикация фотографии, текста или иллюстрации в открытом доступе не дает другим права свободно их использовать.
Для защиты авторских прав нужно подтвердить их принадлежность, зафиксировать незаконное использование произведения и установить нарушителя.
Скриншоты интернет-страниц принимают в суде без обязательного нотариального заверения.
Прежде чем требовать удаления чужой публикации, сохраните доказательства. Затем направьте претензию нарушителю или жалобу администрации площадки. Если урегулировать спор не удалось, обратитесь в суд.
Что считается нарушением авторских прав
Нарушение авторских прав — это использование чужого произведения без согласия правообладателя, за исключением случаев, разрешенных законом. По ст. 1259 ГК под защиту попадают тексты, фотографии, иллюстрации, музыка, видео, произведения дизайна и другие результаты творческого труда.
К распространенным нарушениям относятся публикация чужих фотографий на сайтах и в соцсетях, копирование текстов, использование изображений в рекламе и карточках товаров на маркетплейсах. Нарушением также может быть переработка произведения без разрешения правообладателя, например создание рекламного баннера с чужой иллюстрацией (ст. 1270 ГК).
Размещение произведения в открытом доступе не означает разрешения на его свободное использование. Даже указание имени автора само по себе не освобождает от ответственности.
Закон предусматривает исключения. Например, ст. 1274 ГК допускает цитирование правомерно обнародованных произведений в информационных, научных, учебных и других установленных целях. При этом нужно указать автора и источник, а объем заимствования должен соответствовать цели цитирования.
Что нужно доказать при нарушении авторских прав
Для защиты исключительных прав правообладателю недостаточно обнаружить свои работы на чужом сайте. Ему предстоит подтвердить, что права на произведение принадлежат ему, а ответчик действительно использовал его без законных оснований.
При подготовке доказательств проверьте три обстоятельства:
Что нужно доказать
Какие доказательства пригодятся
Принадлежность исключительных прав
Исходные файлы, черновики, договоры о передаче прав, документы о служебном произведении
Факт использования произведения
Скриншоты публикаций, нотариальные протоколы, фотографии товаров, экземпляры контрафактной продукции
Связь нарушения с ответчиком
Реквизиты продавца, сведения об администраторе сайта, данные аккаунта, документы о продаже товара
Ответчик должен подтвердить законность своих действий, например представить лицензионный договор или обосновать применение исключения, предусмотренного законом.
Как подтвердить авторство и исключительные права на произведение
Автором произведения признается человек, который создал его своим творческим трудом. Если на оригинале или экземпляре работы указано имя автора, он считается таковым, пока не доказано обратное (ст. 1257 ГК). Регистрировать авторские права на фотографии, тексты, иллюстрации и другие произведения не требуется (п. 4 ст. 1259 ГК).
При этом в судебном споре авторство могут оспорить. Поэтому лучше заранее сохранять материалы, по которым можно проследить создание произведения:
Исходные файлы. Для фотографий — оригинальные снимки, в том числе в формате RAW, для иллюстраций и дизайна — рабочие файлы графических редакторов. Они помогают подтвердить, что у автора были материалы, использованные при создании работы.
Черновики и промежуточные версии. Эскизы, наброски, ранние редакции текста, история изменений проекта показывают, как формировался конечный результат.
Метаданные. Дата создания и изменения файла, сведения об устройстве, имя автора и другие технические данные дополняют доказательственную базу. Но такие сведения можно изменить, поэтому сами по себе они не гарантируют признания авторства.
Публикации и переписка. Датированные публикации на собственном сайте, в портфолио или соцсетях, переписка с заказчиком, технические задания и отправленные на согласование макеты помогают восстановить историю создания и использования произведения.
Если исключительные права принадлежат компании, потребуется подтвердить основания их приобретения. Например, представить договор об отчуждении исключительного права, документы о создании служебного произведения или другие подтверждения перехода прав. Сам факт оплаты работы дизайнера или фотографа еще не доказывает, что заказчик получил исключительное право на произведение.
Поможет ли депонирование доказать авторство
Депонирование — это способ зафиксировать, что произведение существовало на определенную дату. Для этого автор передает его копию специализированной организации или загружает в онлайн-сервис и получает свидетельство.
Например, автор написал статью, но еще не опубликовал ее. Перед отправкой заказчику он депонирует текст. Если позднее возникнет спор об авторстве, свидетельство поможет подтвердить, что произведение было у заявителя еще до публикации.
Депонирование не гарантирует признания авторства, так как передать на хранение можно и чужую работу. Поэтому суд оценивает свидетельство вместе с черновиками, исходными файлами и другими доказательствами.
Приведем пример из практики. Предприниматель заявил, что ему принадлежат исключительные права на дизайн керамических изделий. По его мнению, другие предприниматели незаконно производили и продавали такую продукцию, в том числе через маркетплейс Ozon.
Истец обратился в суд с требованием прекратить изготовление и реализацию спорных товаров, удалить предложения об их продаже с маркетплейса и взыскать с двух предпринимателей 9,93 млн руб. убытков. Одним из ответчиков также выступало ООО «Интернет Решения» (Ozon).
Для подтверждения своих прав истец представил два свидетельства о депонировании от 25 декабря 2024 года, но суду этого оказалось недостаточно. В материалах дела не было эскизов, черновиков, исходных файлов, датированных публикаций или других доказательств, которые позволяли бы установить, что именно истец создал спорный дизайн.
Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска. Девятый арбитражный апелляционный суд 12 мая 2026 года оставил решение в силе.
Главный вывод из дела. Если авторство оспаривается, суду важно установить, кто и при каких обстоятельствах создал спорную работу.
Источник: постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.05.2026 № 09АП-13087/2026 по делу № А40-216342/2025.
Как зафиксировать нарушение авторских прав
До направления претензии или жалобы сохраните доказательства нарушения. Если произведение разместили в интернете, сделайте скриншот страницы, так как владелец сайта может удалить публикацию или изменить ее содержание. Если чужой дизайн используют на одежде, упаковке или в печатной рекламе, сохраните экземпляр продукции, фотографии и документы о покупке, например кассовый чек.
Зафиксировать информацию можно самостоятельно, с помощью специального сервиса или нотариуса. Выбор зависит от обстоятельств спора и того, насколько сложно подтвердить достоверность материалов.
Как правильно сделать скриншот для суда
Скриншоты интернет-страниц принимают в качестве доказательств даже без нотариального заверения (постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10 от 23.04.2019, № 18 от 22.06.2021 и № 33 от 15.11.2022). Главное, чтобы по снимку можно было определить адрес страницы и точное время его создания.
Чтобы сохранить доказательства нарушения авторских прав:
Откройте страницу с чужой публикацией. Скопируйте полный URL, включая путь к конкретной статье, карточке товара на маркетплейсе или записи в соцсети. Одного адреса главной страницы недостаточно.
Сделайте скриншоты. Сохраните изображение или текст целиком, а также окружающие элементы страницы. Например, если фотографию используют в карточке товара, зафиксируйте название товара, продавца и само изображение. Если весь контент не помещается на экране, сделайте несколько снимков.
Зафиксируйте дату и точное время. Убедитесь, что вместе со скриншотами сохранены адрес интернет-страницы, дата и время получения материалов. Эти сведения особенно важны, если впоследствии публикацию удалят или изменят.
Сохраните дополнительные материалы. Если на странице есть видео, интерактивные элементы или ссылки на спорные файлы, отдельно зафиксируйте их содержание. При необходимости запишите последовательность действий на экране.
Подготовьте доказательства для суда. Сохраните оригинальные файлы без редактирования. Распечатки скриншотов заверьте своей подписью с указанием даты и данных лица, которое их подготовило.
Как работает автоматизированная фиксация доказательств
Вместо самостоятельного оформления скриншотов удобнее воспользоваться автоматизированными сервисами. Они фиксируют содержимое интернет-страниц, сохраняют технические сведения и формируют протокол осмотра.
Например, сервис ShotApp позволяет фиксировать страницы сайтов, карточки маркетплейсов, публикации в соцсетях, фотографии и другие цифровые материалы. Сервис доступен через браузерное расширение, онлайн-версию и мобильное приложение.
При фиксации собираются сведения об интернет-странице, времени осмотра и технических параметрах. Пользователь может производить видеофиксацию и выбирать необходимые кадры с записи экрана, после чего сервис формирует PDF-протокол. Его используют при подготовке претензии или представляют в суд.
Такой способ особенно удобен, если требуется зафиксировать переходы с одной страницы на другую, контекстную рекламу, переписку с нарушителем или содержание мобильного приложения.
Заверьте доказательства за 5 минут
ShotApp сохранит данные с сайтов, переписку, фото и видео как доказательства для суда
Когда стоит обратиться к нотариусу
Нотариальный осмотр будет актуален, если ответчик может оспорить достоверность самостоятельно собранных доказательств. В этом случае их содержание и состояние фиксирует независимое уполномоченное лицо — нотариус.
Например, нотариус может осмотреть товар с чужой иллюстрацией, печатную рекламу или интернет-страницу. Он описывает обнаруженные материалы, устанавливает обстоятельства осмотра и при необходимости прикладывает фотографии или снимки экрана. Результат оформляет в виде нотариального протокола. Правила процедуры устанавливают ст. 102 и 103 Основ законодательства РФ о нотариате (утв. ВС 11.02.1993 № 4462-1 в ред. от 04.08.2026).
Организовать процедуру помогает сервис «Интернет-правосудие» («Вебджастис»). Заявитель онлайн указывает адреса страниц и сведения, которые требуется зафиксировать. Сервис помогает подготовить проект протокола и согласовать проведение осмотра с нотариусом.
Сотрудник «Вебджастис» по поручению клиента лично участвует в нотариальном действии, поэтому самому заявителю посещать контору не требуется. Готовый протокол передают в бумажном или электронном виде.
Зафиксировать доказательства
Сервис «Вебджастис» создан для того, чтобы сделать процедуру фиксации и нотариального обеспечения доказательств быстрой, легкой и понятной
Как установить нарушителя авторских прав
Чтобы взыскать компенсацию, нужно установить, кто отвечает за незаконное использование произведения. Это не всегда очевидно. Например, фотографию в карточке маркетплейса мог загрузить один продавец, а предлагать товар покупателям — другой.
Проверку начните с ресурса, на котором обнаружили нарушение, например:
Сайт компании. Найдите реквизиты в разделах «Контакты», «О компании» или пользовательском соглашении. Дополнительно проверьте администратора домена через сервис Whois. Если домен зарегистрирован на физлицо, его данные могут быть скрыты. В этом случае сведения об администраторе можно запросить у регистратора посредствам направления адвокатского либо судебного запроса.
Маркетплейс. Зафиксируйте карточку товара, название продавца, его ИНН, ОГРН или ОГРНИП. Проверьте реквизиты через сервис ФНС.
Социальная сеть. Зафиксируйте ссылку на публикацию, название и идентификатор сообщества или аккаунта, доступные контактные данные, а также прямой и обратный переход на сайт компании.
По п. 78 постановления Пленума Верховного суда № 10 от 23.04.2019 предполагается, что произведения на сайте использует его владелец, которым при отсутствии иных доказательств считают администратора домена. Но он вправе подтвердить, что спорный материал разместил другой пользователь.
Что делать, если нарушили авторские права
После фиксации нарушения определите, чего хотите добиться: удаления публикации, прекращения использования произведения, выплаты компенсации или сразу нескольких результатов. От этого зависит дальнейший порядок действий.
1. Обратитесь к нарушителю. Подготовьте письменную претензию. Укажите, какие права вам принадлежат, где и как использовали произведение без разрешения. Приложите ссылки на спорные публикации и подтверждения своих требований.
В претензии потребуйте прекратить нарушение, например удалить фотографии с сайта или перестать использовать иллюстрации в рекламе. Если рассчитываете получить компенсацию, укажите ее сумму и основание расчета. Установите срок для добровольного выполнения требований.
Направьте документ по юридическому адресу компании или адресу предпринимателя, который можно узнать сделав запрос в налоговую. Для подтверждения отправки используйте, например, заказное письмо с описью вложения. Сохраните почтовые документы — они пригодятся, если спор дойдет до суда.
2. Подайте жалобу администрации площадки. Если произведение разместили на маркетплейсе или в соцсети, дополнительно обратитесь в службу поддержки или специальный раздел для правообладателей.
В обращении укажите адрес спорной публикации, сведения о произведении и документы, подтверждающие ваши права. Потребуйте удалить контент или ограничить доступ к нему.
Администрация площадки рассматривает обращение по установленным правилам. При наличии достаточных оснований она должна принять меры для прекращения нарушения.
3. Учитывайте сроки досудебного урегулирования.
Если правообладатель и нарушитель — организации или ИП, а дело рассматривается в арбитражном суде, перед иском о взыскании компенсации или убытков нужно направить претензию (п. 5.1 ст. 1252 ГК).
Если нарушитель не ответил, обратиться в суд можно по истечении 30 дней со дня направления претензии. При полном или частичном отказе ждать окончания этого срока не требуется. После получения отказа досудебный порядок будет считаться соблюденным.
Для требований исключительно о прекращении нарушения обязательный претензионный порядок не установлен.
4. Обратитесь в суд. Если договориться не удалось, подготовьте исковое заявление. В зависимости от участников и характера спора дело будет рассматривать арбитражный суд или суд общей юрисдикции.
К иску приложите документы о принадлежности исключительных прав, доказательства незаконного использования произведения, сведения об ответчике и подтверждение соблюдения обязательного претензионного порядка, если он предусмотрен законом.
В иске правообладатель вправе потребовать прекратить нарушение и взыскать компенсацию либо убытки. При наличии оснований суд также может принять обеспечительные меры, например временно запретить определенные действия с использованием спорного произведения (п. 2 ст. 1252 ГК).
Компенсация за нарушение авторских прав: как ее рассчитать
За незаконное использование произведения правообладатель вправе требовать компенсацию вместо возмещения убытков. Доказывать, сколько денег он потерял из-за нарушения, не требуется. Достаточно подтвердить принадлежность прав и факт их нарушения.
В отдельных случаях суд вправе уменьшить компенсацию, рассчитанную по двукратной стоимости. Например, если предприниматель не знал и не должен был знать о нарушении, размер выплаты может составить от однократной до двукратной стоимости контрафактных экземпляров или права использования (п. 7 ст. 1252.1 ГК).
Заявленная сумма не гарантирует взыскания в полном объеме. Суд учитывает характер и продолжительность нарушения, степень вины, вероятные имущественные потери правообладателя и другие обстоятельства. Кроме того, несколько связанных действий могут составлять одно нарушение.
По ст. 1301 ГК правообладатель выбирает один из трех способов расчета компенсации.
Компенсация в твердой сумме
С 4 января 2026 года вступил в силу закон от 07.07.2025 № 214-ФЗ. Он увеличил верхнюю границу компенсации в твердой сумме с 5 до 10 млн руб. и ввел в ГК РФ ст. 1252.1 с общими правилами ее расчета.
На сегодня размер компенсации составляет от 10 тыс. до 10 млн руб. Правообладатель указывает сумму в иске, а суд определяет размер выплаты с учетом характера нарушения, его продолжительности, степени вины ответчика и других обстоятельств.
Пример из судебной практики. Предприниматель обнаружил, что другой интернет-магазин продает футболки с его авторскими рисунками и шуточными надписями. На товарах конкурента совпадали шрифты, расположение слов и знаков препинания.
Истец потребовал прекратить продажу продукции и взыскать 600 тыс. руб. компенсации. Ответчик возражал, считая использованные фразы общеизвестными и не охраняемыми авторским правом.
Суд сравнил оформление принтов, установил совпадение характерных элементов и признал нарушение исключительных прав. При расчете компенсации он учел, что переработка изображений, их размещение в интернете и продажа товаров преследовали одну экономическую цель. Поэтому суд не стал считать каждое действие отдельным нарушением. С учетом характера и продолжительности нарушения, степени вины ответчика и других обстоятельств компенсацию снизили с 600 тыс. до 300 тыс. руб. Апелляция оставила решение в силе.
Источник: постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.05.2024 по делу № А65-20475/2023.
Компенсация по стоимости контрафактных экземпляров
В этом случае правообладатель рассчитывает компенсацию в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения. Для расчета нужно подтвердить количество экземпляров и цену, по которой они продавались или предлагались покупателям.
Пример из судебной практики. Московский государственный строительный университет использовал чужие фотографии на обложке книги «Воздушная ударная волна». Правообладатель обратился в суд и потребовал компенсацию.
Тираж книги составлял 300 экземпляров, стоимость одной — 672 руб. Истец рассчитал компенсацию по формуле:
300 экземпляров × 672 руб. × 2 = 403 200 руб.
Стоимость книги подтверждалась чеком о покупке на Ozon. Суд признал расчет обоснованным и взыскал 403 200 руб. Апелляция 3 октября 2024 года оставила решение в силе.
Источник: постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.10.2024 по делу № А40-191068/2022.
Компенсация по стоимости права использования произведения
Компенсацию рассчитывают в двукратном размере стоимости права использования произведения. За основу берут цену, которую обычно платят за законное использование аналогичным способом при сравнимых условиях. Подтвердить ее можно, например, лицензионным договором.
Пример из судебной практики. Компания «Региональные новости» незаконно использовала фотографию Московского Кремля. Агентство по защите прав фотографов обратилось в суд и представило лицензионный договор, по которому стоимость права использования снимка составляла 40 тыс. руб.
Правообладатель рассчитал компенсацию в двукратном размере:
40 000 × 2 = 80 000 руб.
Суд взыскал все 80 тыс. руб. Ответчик просил снизить компенсацию до 10 тыс. руб., но суд отказал, поскольку компанию уже неоднократно привлекали к ответственности за аналогичные нарушения авторских прав.
Источник: решение Арбитражного суда Тульской области по делу № А68-5160/2025.
Частые вопросы
Можно ли доказать нарушение авторских прав, если публикацию уже удалили?
Да, если сохранились доказательства незаконного использования произведения, например скриншоты. Если заранее ничего не зафиксировали, проверьте веб-архивы и переписку с нарушителем.
Считается ли нарушением использование изображения с указанием автора?
Да, если изображение используют без разрешения правообладателя и нет законных оснований для свободного использования. Исключения предусмотрены, например, для цитирования в установленных законом целях при соблюдении требований ст. 1274 ГК.
Можно ли требовать компенсацию, если нарушитель ничего не заработал?
Да. Незаконное использование произведения считается нарушением независимо от получения прибыли (ст. 1270 ГК).
Отвечает ли маркетплейс за нарушение авторских прав продавцом?
Не всегда. По ст. 1253.1 ГК маркетплейс при определенных условиях освобождается от ответственности как информационный посредник. Но по Постановлению КС от 16.06.2026 № 39-П площадка должна временно ограничить размещение спорного товара, если получила обоснованную жалобу правообладателя, а продавец не подтвердил законность использования произведения. Игнорирование нарушений может повлечь ответственность маркетплейса.
Как заранее защитить свои произведения от нарушения авторских прав?
Сохраняйте исходные файлы, черновики и историю изменений — они помогут подтвердить авторство при возникновении спора. Для предварительного согласования отправляйте заказчикам изображения в низком разрешении с водяными знаками. В договоре заранее закрепите, какие права на произведение и на каких условиях передаете другой стороне.
Реклама: ИП Седых Евгений Николаевич, ИНН 366602845355, erid: 2W5zFJ2oUZQ