Как получить вычет по НДС без декларирования товара: кейс НПО

Часто ли, в последнее время, вы встречали ситуации, когда производственное оборудование было бы ввезено в Россию партизанскими тропами, без декларирования товара и уплаты таможенных платежей, а по прошествии трех лет, НДС был бы принят к вычету.

Однако, ситуация случилась и очень любопытная — об этом свидетельствует арбитражная практика. Давайте разберемся в деталях. Кейсом делится эксперт Учебного центра «Грин филд» Новикова Инна.

ООО «НПО «Вояж» ввезло производственное оборудование в 2013 году в счет оплаты доли в уставном капитале от учредителей, приняло к учету, а в 2014 году перевело в состав основных средств.

В 2017 году к «НПО «Вояж» пришла выездная таможенная проверка. По итогам этой проверки выяснилось, что ввезенное оборудование не было задекларировано, и в бюджет не были уплачены таможенные платежи, в том числе ввозной НДС в размере 2 964 489 рублей.

На основании вынесенного таможенниками решения, общество оплатило таможенные платежи, включая ввозной НДС, и приняло его к вычету. Сумма принятого к вычету НДС была отражена в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за 4 квартал 2017 года, в том периоде, когда были уплачены таможенные платежи.

По факту сдачи декларации и отраженных в ней данных, налоговая провела камеральную проверку.

Рассмотрев материалы проверки, заместитель начальника Инспекции принял решение о привлечении ООО «НПО «Вояж» к налоговой ответственности по пункту 1 статьи 122 НК РФ за неуплату или неполную уплату в результате занижения налоговой базы, иного неправильного исчисления налога сумм налога в виде штрафа 20% от неуплаченной суммы налога в размере 592 897 рубля 80 копеек. Согласно указанному решению Обществу доначислены 2 964 489 рублей налога на добавленную стоимость и соответствующие пени.

Общество подало жалобу в УФНС. Решением Управления Федеральной налоговой службы решение нижестоящего налогового органа оставлено без изменения.

Однако, ООО «НПО «Вояж» не согласилось с решением Инспекции и обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании его недействительным. Суд удовлетворил заявленные требования. Решение налоговой было отменено.

Чем руководствовался суд и налоговики, расскажет эксперт Учебного центра «Грин филд» Новикова Инна.

Позиция налоговой

Налоговая инспекция считает, что в данной ситуации суды первой инстанции неправильно применили статьи 171, 172 Налогового кодекса Российской Федерации и сделали выводы, не соответствующие фактическим обстоятельствам дела.

По мнению налоговиков, в рассматриваемом случае у Общества отсутствует право на применение налогового вычета по налогу на добавленную стоимость.

Как указывает Инспекция, уплата НДС была совершена в составе таможенных платежей только после установления факта не декларирования товара (производственного оборудования) в ходе выездной таможенной проверки с целью его легализации.

Общество не является лицом, фактически осуществившим ввоз товара; в операциях, облагаемых налогом на добавленную стоимость, спорное оборудование налогоплательщик не использовал. Кроме того, Инспекция обращает внимание суда на пропуск Обществом трехлетнего срока на применение налогового вычета.

Позиция суда

На основании подпункта 4 пункта 1 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — НК РФ) объектом налогообложения признаются операции по ввозу товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией. Налогоплательщик имеет право уменьшить общую сумму налога на установленные налоговые вычеты.

Оборудование ввезено, после таможенной проверки задекларировано.

В силу пункта 2 статьи 171 НК РФ вычетам подлежат суммы налога, уплаченные налогоплательщиком при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, в таможенных процедурах выпуска для внутреннего потребления.

При декларировании оборудование было помещено под таможенную процедуру выпуск для внутреннего потребления и НДС был оплачен.

Согласно пункту 1 статьи 172 НК РФ налоговые вычеты, предусмотренные статьей 171 НК РФ, производятся на основании документов, подтверждающих фактическую уплату сумм налога при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией.

В соответствии с нормами законодательства таким документов является декларация на товары. ДТ у общества есть, она была предоставлена при проверке инспекции.

Вычетам подлежат, только суммы налога, фактически уплаченные ими при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, после принятия на учет указанных товаров, основных средств, оборудования к установке при наличии соответствующих первичных документов.

Общество оборудование приняло к учету, о чем свидетельствовали данные счетов бухгалтерского учета, а также, использует его в операциях, облагаемых НДС.

Таким образом, исходя из норм таможенного и налогового законодательства, все условия для принятия к вычету налога на добавленную стоимость выполнены, поэтому препятствий к принятию вычета НДС суд не выявил.

Однако

С 01.01.2015 статья 172 НК РФ дополнена подпунктом 1.1, согласно которому налоговые вычеты, предусмотренные пунктом 2 статьи 171 НК РФ, могут быть заявлены в налоговых периодах в пределах трех лет после принятия на учет приобретенных налогоплательщиком на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг), имущественных прав или товаров, ввезенных им на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией.

А общество приняло НДС к вычету в 2017 году, т.е. по прошествии 3 летнего установленного срока, поскольку оборудование было ввезено в 2013 году и в 2014 году было принято к учету.

Но суд дал следующее определение:

Как установлено в подпункте 3 пункта 1 статьи 4 Таможенного кодекса Таможенного союза (действовавшего в период спорных правоотношений; далее — ТК ТС) ввоз товаров на таможенную территорию таможенного союза — совершение действий, связанных с пересечением таможенной границы, в результате которых товары прибыли на таможенную территорию таможенного союза любым способом, включая пересылку в международных почтовых отправлениях, использование трубопроводного транспорта и линий электропередачи, до их выпуска таможенными органами.

Выпуск товаров — действие таможенных органов, разрешающее заинтересованным лицам использовать товары в соответствии с условиями заявленной таможенной процедуры или в соответствии с условиями, установленными для отдельных категорий товаров, не подлежащих в соответствии с ТК ТС помещению под таможенные процедуры (подпункт 5 пункта 1 статьи 4 ТК ТС).

В соответствии со статьей 209 ТК ТС выпуск для внутреннего потребления — таможенная процедура, при помещении под которую иностранные товары находятся и используются на таможенной территории таможенного союза без ограничений по их пользованию и распоряжению, если иное не установлено ТК ТС.

Таким образом, исходя из определения, установленного таможенным законодательством, термин «ввоз товара» означает не физическое действие, а представляет собой совокупность таможенных процедур, результатом которых является выпуск товара в свободный оборот.

Следовательно, говорить о том, что срок ввоза был в 2013 году неверно. Товар в данной ситуации считается ввезенным в 2017 года. В том периоде, когда была завершена таможенная процедура выпуска для внутреннего потребления, а значит право на вычет не утрачено.