Что такое налоговый мониторинг и как его проводят в 2024 году

Налоговый мониторинг — форма налогового контроля, при которой отсутствуют обычные выездные и камеральные налоговые проверки. Рассказываем, что такое налоговый мониторинг, как стать его участником, как его проводят налоговики.

Налоговый мониторинг — что это

Для проведения налогового мониторингакомпания предоставляет налоговым органам удаленный доступ к данным своего налогового и бухгалтерского учета.

Чтобы получить необходимые для контроля сведения, налоговики не выезжают к налогоплательщику — им достаточно подключиться к его учетной программе или к «витрине данных» и отслеживать весь процесс расчета налогов в режиме реального времени.

Таким способом ИФНС может понять, как организация получила результат, который отражен в ее налоговой отчетности. Имея доступ к первичным документам, инспекторы могут отследить правильно ли включены в налоговую базу доходы и расходы.

Преимущества налогового мониторинга:

компания освобождается от обычных камеральных и выездных налоговых проверок, за некоторым исключением;

благодаря онлайн-взаимодействию сокращается объем запросов от ИФНС;

не нужно готовить большие объемы бумажных документов для передачи налоговикам;

есть возможность получить мотивированное мнение ИФНС по сложным вопросам;

отсутствие пеней и штрафов при выполнении мотивированного мнения;

ускоренный порядок возмещения НДС и акцизов;

повышение инвестиционной привлекательности компании.

Такое взаимодействие подходит компаниям, готовым к полной «прозрачности» перед контролирующими органами, но применять налоговый мониторинг могут далеко не все.

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Кому доступен налоговый мониторинг

По данным ФНС в 2024 году налоговый мониторинг ведется по 569 компаниям из 20 отраслей. Изначально применять эту форму контроля могли исключительно крупные предприятия, но с 2021 года критерии снизили до уровня среднего бизнеса, а в будущем ожидается, что мониторинг станет доступен и малым предприятиям.

Компания, желающая перейти на налоговый мониторинг, должна соответствовать жестким критериям. В 2024 году подать заявление о переходе вправе налогоплательщики, у которых в предшествующем году выполнены сразу три условия (п. 3 ст. 105.26 НК):

Сумма налогов за год к уплате — минимум 100 млн руб.(налог на прибыль, НДС, акцизы, НДФЛ, НДПИ, страховые взносы). За год получено не менее 1 млрд руб. доходов; Стоимость активов на 31 декабря в совокупности составила минимум 1 млрд руб.

Эти условия не требуется соблюдать налогоплательщикам — участникам соглашений о защите и поощрении капиталовложений, участникам промышленного кластера, резидентам ОЭЗ, ТОР, а также резидентам свободного порта «Владивосток» и Арктической зоны РФ.

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Как перейти на налоговый мониторинг

К введению на предприятии налогового мониторинга нужно подготовиться заранее. Для этого:

Введите систему внутреннего контроля в компании в соответствии с требованиями приказа ФНС от 25.05.2021 № ЕД-7-23/518;

Подготовьте свою учетную систему к взаимодействию с налоговой инспекцией.

Разработайте и согласуйте с налоговой дорожную карту по подготовке к переходу на мониторинг (рекомендована письмом ФНС от 13.03.2024 № СД-4-23/2854).

Подать заявление о проведении мониторинга на следующий год компания должна не позже 1 сентября текущего года (ст. 105.27 НК).

Например, чтобы вступить в мониторинг с 1 января 2025 года, заявление нужно подать не позже 1 сентября 2024 года.

К заявлению прилагается:

регламент информационного воздействия;

сведения об участниках, имеющих долю в компании более 25%;

учетная налоговая политика за текущий год;

документы о системе внутреннего контроля компании.

Формы заявления и прилагаемых документов утверждены приказом ФНС от 11.05.2021 № ЕД-7-23/476.

Документы рассматриваются налоговым органом, который до 1 ноября должен вынести одно из решений:

о проведении мониторинга в следующем году;

об отказе в его проведении.

Отказ возможен, если не соблюдены критерии для перехода, к заявлению приложены не все документы, либо не соответствуют требованиям ФНС система внутреннего контроля или регламент информационного воздействия.

Если принято решение о проведении налогового мониторинга, налогоплательщик должен выбрать один из вариантов передачи информации налоговикам:

Открыть прямой доступ к своим учетным системам . Инспекторам будет доступна вся информация из учетной системы компании, в том числе и не относящаяся к предмету мониторинга.

Подключить «витрину данных» . Это специальная платформа, где собирается только та информация из систем бухгалтерского и налогового учета, которая необходима для процедуры налогового контроля.

Передавать документы по ТКС через оператора электронного документооборота (ЭДО). Этот способ действует до 1 января 2026 года.

Данные из учетной системы налогоплательщика или из «витрины данных» поступают в систему налоговиков АИС «Налог-3». Для настройки обмена данными с инспекцией необходимо:

С помощью разрешенных аппаратных СКЗИ (средства криптографической защиты информации) организовать защищенный канал связи.

Подключить электронный сервис для обмена данными.

Протестировать сценарии взаимодействия с налоговой.

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Процедура налогового мониторинга

Налоговый мониторинг проводится за календарный год. Он начинается с 1 января текущего года и завершается 1 октября следующего года.

Например, процедура мониторинга за 2024 год начинается 1 января 2024 года, а закончится — 1 октября 2025 года.

Налоговый орган при проведении мониторинга имеет право:

затребовать у компании документы, сведения по расчету налогов и страховых взносов;

требовать пояснения;

проводить осмотры;

привлекать к проверке специалистов.

Налоговая анализирует декларации и другие документы, которые предоставляет организация согласно регламенту информационного воздействия. Вместе с компанией она проводит комплексный анализ рисков и оценивает эффективность внутреннего контроля.

Если в ходе мониторинга выявят противоречия или несоответствия, налоговики сообщат налогоплательщику и запросят пояснения или потребуют внести исправления. Если выяснится, что налог рассчитали неправильно, проверяющие составят письменное мотивированное мнение об этом. В течение пяти дней его направят налогоплательщику.

Мотивированное мнение — описание позиции ИФНС по вопросам правильности расчета и своевременности уплаты налогов и страховых взносов (ст. 105.30 НК).

Если компания согласна с мотивированным мнением, она в течение месяца должна направить в налоговую уведомление о согласии и выполнить заявленные требования.

Если компания не согласна с позицией налоговой, она в тот же срок направляет разногласия, и после этого проводится взаимосогласительная процедура.

Мотивированное мнение может составляться не только по инициативе налоговой, но и по запросу самой проверяемой организации, когда у нее есть сомнения или нет ясности в части налогообложения по планируемым или уже совершенным сделкам.

В исключительных случаях возможна выездная проверка за период проведения мониторинга (п. 5.1 ст. 89 НК):

при досрочном прекращении мониторинга;

при невыполнении мотивированного мнения до 1 декабря следующего года;

если компания сдала уточненку за период проведения мониторинга с уменьшением суммы налога, увеличением НДС, акциза к возмещению или увеличением размера убытка;

при проверке налоговой инспекции, которая проводила мониторинг, вышестоящим органом.

Камеральную проверку могут провести только в одном случае — при досрочном прекращении мониторинга менее чем через три месяца после сдачи уточненки (п. 1.1 ст. 88 НК).

Досрочное прекращение налогового мониторинга

Налоговый мониторинг может завершиться досрочно, если (ст. 105.28 НК):

Компания не исполняет регламент информационного взаимодействия, и это препятствует проведению проверки.

Налоговикам предоставлена недостоверная информация.

Минимум дважды компания не предоставляла запрошенные документы или нарушала сроки их подачи.

О возможном прекращении мониторинга налоговики уведомят в течение 10 рабочих дней после выявления факта нарушений. Еще 10 дней есть у компании, чтобы их устранить, предоставить необходимые документы и пояснения.

Рассмотрев полученные данные, налоговая принимает решение прекратить мониторинг или сообщает, что нет оснований для его прекращения и продолжает проверку.

Продление мониторинга

Если до завершения мониторинга осталось меньше трех месяцев, а налогоплательщик подал по проверяемому периоду уточненку, срок могут продлить еще на три месяца. При подаче уточненной декларации по НДС или акцизу менее чем за полгода до конца проверки мониторинг продлят на шесть месяцев (п. 4, 5 ст. 105.26 НК).

Налоговый мониторинг будет проводиться и в следующем периоде, если компания до 1 декабря проверяемого года не подаст заявление об отказе от него. При этом заявление и документы на проведение мониторинга подавать заново не нужно.

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